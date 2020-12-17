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Зеленський (22399) промисловість (568) безвізовий режим (1321) Євросоюз (12768)

Промисловий безвіз із Євросоюзом потрібно підписати в найближчі два роки, - Зеленський

Промисловий безвіз із Євросоюзом потрібно підписати в найближчі два роки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що одним із завдань для роботи послів України в країнах Європейського Союзу є сприяння укладенню угоди з ЄС про промисловий безвіз у найближчі два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Зеленський заявив, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників генеральних консулів України за кордоном.

"Ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз. У сфері секторальної інтеграції це стане залучення України до реалізації європейського зеленого курсу. Ми нарешті повинні укласти угоду про спільний авіаційний простір - пам'ятаємо, що з керівництвом Європейського Союзу ми домовилися зробити це на самому початку наступного року. Упевнений, що це так і буде", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна продовжить зусилля в напрямку подальшої інтеграції енергетичних ринків України та ЄС і максимального наближення України до єдиного цифрового ринку Євросоюзу.

"Усі ці завдання - не тільки для нашого представника при ЄС. Це завдання для кожного посла в державах-членах ЄС та країнах-кандидатах", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Встановлення миру і відновлення територіальної цілісності України - наші основні зовнішньополітичні пріоритети, - Зеленський
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Топ коментарі
+13
Зубожіння подолано, корупцію подолано, мир встановлено, ріст ВВП - 40%, пора і про безвіз....попи#діти.
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17.12.2020 14:21
+8
Промышленный безвиз с Евросоюзом нужно подписать в ближайшие два года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1627
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17.12.2020 14:16
+6
Надеюсь это уже будут не твои проблемы
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17.12.2020 14:16
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Промышленный безвиз с Евросоюзом нужно подписать в ближайшие два года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1627
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17.12.2020 14:16 Відповісти
Надеюсь это уже будут не твои проблемы
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17.12.2020 14:16 Відповісти
хто єто
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17.12.2020 14:18 Відповісти
Це є розжирілий криворизський сИночка мами Ріми, який не читає *Цензор*.
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17.12.2020 16:22 Відповісти
кретино-клоунадо, у тебя 21 число на носу. Как бы простого безвиза не лишиться в этот знаменательный день.
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17.12.2020 14:18 Відповісти
не шуми, малек - подпиши отчитайся.
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17.12.2020 14:19 Відповісти
Зубожіння подолано, корупцію подолано, мир встановлено, ріст ВВП - 40%, пора і про безвіз....попи#діти.
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17.12.2020 14:21 Відповісти
це - парафія Кабміну, зокрема, Міінекономіки; а не МЗСу, дебіл.
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17.12.2020 14:22 Відповісти
Да-да,потом будете его судить заочно,как януковоща.Ловите пока не сбежал!
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17.12.2020 14:27 Відповісти
на подготовку годы уходят))
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17.12.2020 14:36 Відповісти
Суровые годы уходят, за ними другие идут...
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17.12.2020 16:25 Відповісти
На Львівщині введено в експлуатацію новий український радіотелескоп РТ-32

В Україні введено в експлуатацію новий радіотелескоп РТ-32 створеному у процесі дослідної модернізації 32-метрової антени MARK-4B.
Розташований новий радіотелескоп у Центрі космічних досліджень і зв'язку, що в місті Золочів на Львівщині.

Пошук шляхів створення нового радіотелескопу сантиметрового діапазону розпочався у 2014 році. Тоді після анексії Криму, Україна втратила доступ до однієї з найбільших у світі антен - радіотелескопу РТ-70 Національного Центру Управління та Випробувань Космічних Засобів біля Євпаторії.
Для відновлення втрачених спроможностей науковцями Національної академії наук України було запропоновано використання наземних станцій космічного зв'язку, розташованих поблизу м. Золочів Львівської області з діаметром антен 25 м (КТНА-200) та 32 м (МАРК-4В), які на той час вже не використовувались Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ).

Цю ініціативу було підтримано Урядом і у вересні 2015 року Прем'єр-міністром України було надано доручення Державному космічному агентству (ДКА) України внести відповідні пропозиції з цього питання.
За співпраці ДКА України, Національного центру Управління та Випробувань Космічних Засобів та Концерну РРТ, а також підтримки Національної академії наук України та особисто Президента НАН України академіка Бориса Патона зазначені наземні станції космічного зв'язку були передані зі сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України до сфери управління ДКА України, з подальшим введенням їх до складу Національного центру Управління та Випробувань Космічних Засобів (НЦУВКЗ).
Інститутом космічних досліджень НАН України разом з Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України та Національним центром була розроблена Концепція застосування засобів Центру космічного зв'язку в інтересах дослідження та використання космічного простору. Проведені експертні оцінки показали, що найбільш доцільною, на першому етапі переходу телекомунікаційних антен в стан радіотелескопу, є модернізація 32-метрової антенної системи МАRК-4В.
Фахівцями НЦУВКЗ, Радіоастрономічного інституту НАН України, Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України та ПрАТ НВП «Сатурн» було проведено детальний огляд вказаних технічних засобів і розроблено пропозиції щодо їх використання в наукових космічних програмах ДКА та НАН України.
https://uprom.info/news/space/na-lvivshhyni-vvedeno-v-ekspluatacziyu-novyj-***********-radioteleskop-rt-32/
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17.12.2020 14:38 Відповісти
с тобой никто не будет ничего подписывать, ждем седьмого президента, который был пятым))
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17.12.2020 14:44 Відповісти
А ты, Вова, оптимист. Тут бы обычный не проср*ать.
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17.12.2020 14:45 Відповісти
Если не будет безвиза, то не будет и ничего промышленного.
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17.12.2020 14:46 Відповісти
Но оно про это ничего не знает. А к Цензору его ермак с мэндэльшей не допускают.
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17.12.2020 16:27 Відповісти
"реализации европейского зеленого курса". , - сказал Зеленский.

Ну нет, еще здесь не хватало российских "зеленых человечков".
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17.12.2020 14:55 Відповісти
Рабов не пущать, а вот товары их господ просим в Европу.
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17.12.2020 14:55 Відповісти
Столичний готель «Дніпро» почав реєструвати торгову марку казино
Це той самий готель, у якому збираються створити масштабний кіберспортивний комплекс з ареною на 10 тис людей.
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17.12.2020 15:03 Відповісти
Для цього треба з зарубіжних поїздок не вилазити,з купою важливих людей зустрічатись,а не по відпусткам шаритись.
Куди Кулєба їздив,крім віртуального (!!! )візиту в Німеччину ,і поїздки на авто в Угорщину (після чого створена угорська автономія нв Закарпатті) ???
Дегенерати,бл...
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17.12.2020 15:07 Відповісти
Я думал, его уже подписали!
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17.12.2020 15:09 Відповісти
"Промисловий безвіз"? Звідки він такі слова знає?!
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17.12.2020 16:42 Відповісти
 
 