Промисловий безвіз із Євросоюзом потрібно підписати в найближчі два роки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що одним із завдань для роботи послів України в країнах Європейського Союзу є сприяння укладенню угоди з ЄС про промисловий безвіз у найближчі два роки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Зеленський заявив, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників генеральних консулів України за кордоном.
"Ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз. У сфері секторальної інтеграції це стане залучення України до реалізації європейського зеленого курсу. Ми нарешті повинні укласти угоду про спільний авіаційний простір - пам'ятаємо, що з керівництвом Європейського Союзу ми домовилися зробити це на самому початку наступного року. Упевнений, що це так і буде", - сказав Зеленський.
Президент додав, що Україна продовжить зусилля в напрямку подальшої інтеграції енергетичних ринків України та ЄС і максимального наближення України до єдиного цифрового ринку Євросоюзу.
"Усі ці завдання - не тільки для нашого представника при ЄС. Це завдання для кожного посла в державах-членах ЄС та країнах-кандидатах", - зазначив Зеленський.
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В Україні введено в експлуатацію новий радіотелескоп РТ-32 створеному у процесі дослідної модернізації 32-метрової антени MARK-4B.
Розташований новий радіотелескоп у Центрі космічних досліджень і зв'язку, що в місті Золочів на Львівщині.
Пошук шляхів створення нового радіотелескопу сантиметрового діапазону розпочався у 2014 році. Тоді після анексії Криму, Україна втратила доступ до однієї з найбільших у світі антен - радіотелескопу РТ-70 Національного Центру Управління та Випробувань Космічних Засобів біля Євпаторії.
Для відновлення втрачених спроможностей науковцями Національної академії наук України було запропоновано використання наземних станцій космічного зв'язку, розташованих поблизу м. Золочів Львівської області з діаметром антен 25 м (КТНА-200) та 32 м (МАРК-4В), які на той час вже не використовувались Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ).
Цю ініціативу було підтримано Урядом і у вересні 2015 року Прем'єр-міністром України було надано доручення Державному космічному агентству (ДКА) України внести відповідні пропозиції з цього питання.
За співпраці ДКА України, Національного центру Управління та Випробувань Космічних Засобів та Концерну РРТ, а також підтримки Національної академії наук України та особисто Президента НАН України академіка Бориса Патона зазначені наземні станції космічного зв'язку були передані зі сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України до сфери управління ДКА України, з подальшим введенням їх до складу Національного центру Управління та Випробувань Космічних Засобів (НЦУВКЗ).
Інститутом космічних досліджень НАН України разом з Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України та Національним центром була розроблена Концепція застосування засобів Центру космічного зв'язку в інтересах дослідження та використання космічного простору. Проведені експертні оцінки показали, що найбільш доцільною, на першому етапі переходу телекомунікаційних антен в стан радіотелескопу, є модернізація 32-метрової антенної системи МАRК-4В.
Фахівцями НЦУВКЗ, Радіоастрономічного інституту НАН України, Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України та ПрАТ НВП «Сатурн» було проведено детальний огляд вказаних технічних засобів і розроблено пропозиції щодо їх використання в наукових космічних програмах ДКА та НАН України.
https://uprom.info/news/space/na-lvivshhyni-vvedeno-v-ekspluatacziyu-novyj-***********-radioteleskop-rt-32/
Ну нет, еще здесь не хватало российских "зеленых человечков".
Це той самий готель, у якому збираються створити масштабний кіберспортивний комплекс з ареною на 10 тис людей.
Куди Кулєба їздив,крім віртуального (!!! )візиту в Німеччину ,і поїздки на авто в Угорщину (після чого створена угорська автономія нв Закарпатті) ???
Дегенерати,бл...