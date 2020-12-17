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"ЗЕОНБУД": решение АМКУ противоречит фактам и здравому смыслу

"14 декабря АМКУ принял решение наложить штраф на нашу компанию за то, что в течение 9 лет мы якобы злоупотребляли, устанавливая завышенные цены".

Об  этом говорится в сообщении пресс-службы ТОВ "ЗЕОНБУД".

"К сожалению, новый состав Комитета не обратил внимания, что в 2016 году суды всех инстанций аналогичное решение Комитета уже назвали незаконным и бездоказательным. Видимо, современная мода на громкий пиар все же взяла верх над здравым смыслом.

6 лет и миллионы бюджетных денег потратил АМКУ на это "расследование". Расследование, на которое ученику 6 класса хватило бы 1 часа. Почему шестого? В этом классе изучают проценты и этого достаточно. Один час - это не красивая метафора, это факт, в котором читатели смогут убедиться прямо сейчас за 5 минут.

Итак, если вы подозреваете злоупотребление ценой, значит обязательно должен быть и результат злоупотребления. Это или необоснованные расходы, или излишки денег.

Посмотрим структуру затрат компании "ЗЕОНБУД":

- 65% - это услуги государственного Концерна РРТ, который все время говорит, что мы ему мало платим;

- 16% - услуги шведской компании SES Astra, спутниковый оператор, их тарифы публичны.

- 3% - платежи государству за использование радиочастот.

Добавим сюда 12% расходов на заработную плату и отчисления, которые ниже средней по отрасли.

Получается, что 96% наших расходов – объективны и предельно прозрачны.

Остается всего 4% (!) на все остальное – аренды, связь, транспорт, горюче смазочные материалы, запасные части, ремонтные работы и профилактику, административные затраты и т.д., и т.п.

Посмотрим на общее финансовое состояние компании:

- за 9 лет компания ни разу не заплатила дивиденды участникам, и мы так и не смогли вернуть валютный кредит, который брали в 2011 году на строительство сети.

Тогда вопрос к АМКУ – так где же РЕЗУЛЬТАТ так называемого "злоупотребления" ценой?!

Очевидно, что нет такого результата, а значит нет и не было никакого злоупотребления.

Вот поэтому мы и говорим, что это настолько простая задача, что ученик 6 класса смог бы решить ее за 1 час. К сожалению, АМКУ не смог и за 6 лет "расследования" увидеть этот очевидный факт. Но мы далеки от мысли, что в Комитете работают не профессионалы, поэтому правильно было бы заменить "не смогли" на "не захотели".

Конечно же, суду не составит труда в очередной раз правильно решить эту школьную задачку от АМКУ, жаль только времени и денег налогоплательщиков".

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

компания (137) Антимонопольный комитет (482)


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Топ комментарии
+4
Уважаемая компания "Зеонбуд", то что вы всех считаете идиотами не делает вам чести. Ваши % без абсолютных цифр, можете засунуть себе в ... модем. Т.к. ваши "всего" 12% на ФОТ вполне могут оказаться 120 млн. (при штате в пару десятков чел.). А после фразы "ФОТ ниже средней по отрасли", вы забыли добавить фразу "мамой клянусь".
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17.12.2020 15:33
+3
вообще я не понял ЗЕНОБУД КАК НИ КРУТИ а ЕДИНСТВЕННАЯ компания дающая ДАРОМ УКРАИНЕ И зрителю бесплатный контент телеканалы которые Беня ефленя Фирташ пастух и татарин Наперсток и зять Кучмы Пинчук доят бабло зашивровав все свои каналы в эфире и на спутниках...
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17.12.2020 14:51
+3
Народ повально стал отключаться от спутниковых и кабельных операторов, которые задрали цены выше космоса. Вот в этом и причина наезда на зеонбуд. Беня с Пинчуком и Левочкиным теряют бабло.
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17.12.2020 15:51
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Правила форума Совет форумчан
вообще я не понял ЗЕНОБУД КАК НИ КРУТИ а ЕДИНСТВЕННАЯ компания дающая ДАРОМ УКРАИНЕ И зрителю бесплатный контент телеканалы которые Беня ефленя Фирташ пастух и татарин Наперсток и зять Кучмы Пинчук доят бабло зашивровав все свои каналы в эфире и на спутниках...
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17.12.2020 14:51 Ответить
Тут весь гешефт в рекламе. Через какого провайдера больше всего смотрят эти рекламные телеканалы которые вы назвали? Отож... Через Зеонбуд, значит и бабла больше всего за рекламу получает Зеонбуд. Вот в этом и весь прикол...
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17.12.2020 15:00 Ответить
Да ладно, "даром". За этот праздник кто-то платит. И платит, например, Игорьвалерич из бюджета своих плюсов и прочих помоек. Хочет ли Игорьвалерич платить меньше? Конечно хочет! Или кто-то другой из наших хозяев телепомоек не хочет платить меньше? Так что интерес к этому я думаю вполне подкреплен материально.
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17.12.2020 15:47 Ответить
Зеон буд порождение Донецкого хряка и его банды.
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17.12.2020 15:22 Ответить
Таки да. Но Хряк убыл, и теперь приходится отстаивать интересы в суде. Там, полагаю, Бабушка хочет немножко оптимизировать расходы.
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17.12.2020 15:50 Ответить
"Вы виноваты тем, что хочется им КУШАТЬ!..."
и вы не под крышей Коломойского, Пинчука или Ахметова
этих фактов вполне достаточно.
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17.12.2020 15:33 Ответить
Уважаемая компания "Зеонбуд", то что вы всех считаете идиотами не делает вам чести. Ваши % без абсолютных цифр, можете засунуть себе в ... модем. Т.к. ваши "всего" 12% на ФОТ вполне могут оказаться 120 млн. (при штате в пару десятков чел.). А после фразы "ФОТ ниже средней по отрасли", вы забыли добавить фразу "мамой клянусь".
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17.12.2020 15:33 Ответить
В украинских реалиях отсутствие дивидендов означает, что их вывели под видом затрат или просто положили наличную выручку в карманы
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17.12.2020 16:02 Ответить
Народ повально стал отключаться от спутниковых и кабельных операторов, которые задрали цены выше космоса. Вот в этом и причина наезда на зеонбуд. Беня с Пинчуком и Левочкиным теряют бабло.
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17.12.2020 15:51 Ответить
 
 