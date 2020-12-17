"ЗЕОНБУД": рішення АМКУ суперечить фактам і здоровому глузду

"14 грудня АМКУ прийняв рішення накласти штраф на нашу компанію за те, що протягом 9 років ми нібито зловживали, встановлюючи завищені ціни".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ТОВ "ЗЕОНБУД".

На жаль, новий склад Комітету не звернув уваги, що в 2016 році суди всіх інстанцій аналогічне рішення Комітету вже назвали незаконним і бездоказовим. Мабуть, сучасна мода на гучний піар все ж взяла верх над здоровим глуздом.

6 років і мільйони бюджетних грошей витратив АМКУ на це "розслідування". Розслідування, на яке учневі 6 класу вистачило б 1 години. Чому шостого? В цьому класі вивчають відсотки і цього досить. Одна година - це не гарна метафора, це факт, в якому читачі зможуть переконатися прямо зараз за 5 хвилин.

Отже, якщо ви підозрюєте зловживання ціною, тоді обов'язково повинен бути і результат зловживання. Це або необґрунтовані витрати, або надлишки грошей.

Подивимося структуру витрат компанії "ЗЕОНБУД":

- 65% - це послуги державного Концерну РРТ, який весь час говорить, що ми йому мало платимо;

- 16% - послуги шведської компанії SES Astra, супутниковий оператор, їхні тарифи публічні;

- 3% - платежі державі за використання радіочастот.

Додаємо сюди 12% витрат на заробітну плату і відрахування, яка нижча за середню по галузі. Виходить, що 96% наших витрат - об'єктивні і гранично прозорі.

Залишається лише 4% (!) на все інше - оренди, зв'язок, транспорт, паливно-мастильні матеріали, запасні частини, ремонтні роботи та профілактику, адміністративні витрати тощо.

Подивимося на загальний фінансовий стан компанії:

- за 9 років компанія жодного разу не заплатила дивіденди учасникам, і ми так і не змогли повернути валютний кредит, який брали в 2011 році на будівництво мережі.

Тоді питання до АМКУ - то де ж РЕЗУЛЬТАТ так званого "зловживання" ціною?! Очевидно, що немає такого результату, а значить немає і не було ніякого зловживання.

Ось тому ми і говоримо, що це настільки просте завдання, що учень 6 класу зміг би розв'язати цю проблему за 1 годину. На жаль, АМКУ не зміг і за 6 років "розслідування" побачити цей очевидний факт. Але ми далекі від думки, що в Комітеті працюють не професіонали, тому доцільно було б замінити "не змогли" на "не захотіли".

Звичайно ж, суду не складе труднощів укотре правильно вирішити цю шкільну задачку від АМКУ, шкода тільки часу і грошей платників податків.

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