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Детективы НАБУ проводят обыски в Министерстве культуры

Детективы НАБУ проводят обыски в Министерстве культуры

17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ ) пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные пресс-службы Минкульта.

При этом подчеркивается, что обыски проходят в помещении Минкульта, а также в директорате культурного наследия и музеев.

"Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано. Министерство готово максимально содействовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность восторжествовала", - отмечают в пресс-службе Минкульта.

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карманы проверяйте...
но сначала свои - шо бы туда враги шо не забросили...
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17.12.2020 15:45 Ответить
цирк с конями - воры у воров делают шмон...
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17.12.2020 15:47 Ответить
- Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение
- Куда мне все: Так: Воспоминания детства - гостиный гарнитур: Помню, игрывал я в гостиной, на ковре Хорасан, глядя на гобелен «Пастушка»: Хорошее было время - золотое детство!.. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. (с)
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17.12.2020 15:58 Ответить
Прачечная?
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17.12.2020 16:05 Ответить
але это прачечная, вам набу звонит
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17.12.2020 16:16 Ответить
Культурно проводят?
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17.12.2020 16:25 Ответить
 
 