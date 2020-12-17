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Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19, - Разумков

В государственном бюджете на 2021 год заложены средства для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Так, отвечая на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, действительно ли Украине хватит средств на закупку вакцины всего для 2 млн населения, спикер парламента ответил: "Это то, что предусмотрено бюджетом".

Также читайте: На первый этап вакцинации запланировано 2 млн доз вакцины, для следующего этапа - около 10 млн, - Шмыгаль

В то же время Разумков добавил, что правительство будет привлекать дополнительные средства для наполнения специального фонда для закупки вакцин от COVID-19.

"Они (правительство - ред.) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ, сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно ли этого? Нет недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть", - отметил он.

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Топ комментарии
+7
я уже два калькулятора поломал, но

на 75% "мудрого українського наріда" вакцины НЕ хватает !!!!!!!!!!!!!!



але, овцы ЗЕльоные, вспомните:
"Я никому ничего не должен, кроме своей семьи"
В.Зеленский
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18.12.2020 00:27
+4
есть хорошее правило - Врать в одно! так они даже на это не способны.
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17.12.2020 23:55
+4
4 млн доз вакцины - по два укола на чел.
Короче, на пол Киева хватит.
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17.12.2020 23:58
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Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19, - Разумков
https://censor.net/ru/news/3237653/na_pervyyi_etap_vaktsinatsii_zaplanirovano_2_mln_doz_vaktsiny_dlya_sleduyuschego_etapa_okolo_10_mln
"Если мы говорим, что половина людей не хочет вакцинироваться, то всего это порядка 20 млн.", - добавил Шмыгаль.

Не добавил, а отнял... -- и продал...
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17.12.2020 23:55 Ответить
есть хорошее правило - Врать в одно! так они даже на это не способны.
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17.12.2020 23:55 Ответить
Шо,на всіх? Дуже дякуємо.
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17.12.2020 23:58 Ответить
4 млн доз вакцины - по два укола на чел.
Короче, на пол Киева хватит.
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17.12.2020 23:58 Ответить
При чем здесь Киев? Степаныч заявил, что будет вакцинировать "этожнаших людей" с "тех" территорий
Я вот думаю, а кто ж из них фисдит: шмыргальсон, разумкевич, степанман или бубочка наш пупсик смешной...
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18.12.2020 05:17 Ответить
Если не провести поголовную вакцинизацию, хотя бы за 4 месяца -- то украинский "карантин", ещё двух президентов переживёт...
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17.12.2020 23:58 Ответить
за 4 месяца переболеют уже все оставшиеся и можно будет не покупать никакие впакцины
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18.12.2020 07:35 Ответить
Да ладно! Медперсонал инфекционных больниц уже практически весь по второму кругу пошел.
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18.12.2020 08:00 Ответить
Знаю, но повторно обычно болеют уже легче
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29.12.2020 10:30 Ответить
В том-то и дело, что нет. Вообще никакой связи. 50 на 50. Есть такие, что первый раз кроме температуры и потери обоняния ничего не было, а второй раз на кислороде в больнице лежали. Единственное, что пока что не знаю случаев тяжелого течения дважды. Но тех, кто первый раз болел легко, а второй до реанимации доходило - полно.
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29.12.2020 12:55 Ответить
А это упирается в феномен ADE.
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30.12.2020 08:21 Ответить
Вакцини має бути на першу хвилю щеплення достатньо для мінімум 25 млн. людей. Тобто, *2=50 млн. доз. Щеплення має бути безоплатним, інакше люди не підуть. А не підуть - не буде колективного імунітету.
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17.12.2020 23:59 Ответить
Хто небуть, нагадайте плісявій владі скільки в Україні народу проживає.
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18.12.2020 00:03 Ответить
А на всех расчитано небыло! (с)
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18.12.2020 00:11 Ответить
Рассчитано только на элиту, простой народ тут не при чем.
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18.12.2020 00:35 Ответить
Хіба вони комусь і щось обіцяли?
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19.12.2020 22:50 Ответить
наверное, будет как с масками в самом начале. в лучшем случае разбодяжат водой.
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18.12.2020 00:11 Ответить
Зеля ещё до Стадиона себе забадяжил ...досихпор тест не сделал ...нарик 95квартальный
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18.12.2020 00:47 Ответить
для зеленой банды украинцы не люди.

вакцину за народные деньги закупят только для себя.
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18.12.2020 00:15 Ответить
нам будут продавать подделку с наценкой 73% ....инфа 73%
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18.12.2020 00:48 Ответить
Хоч би покази узгодили.
Бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини проти COVID-19, - Разумков

На перший етап вакцинації заплановано 2 млн доз вакцини, для наступного етапу - близько 10 млн, - Шмигаль.
Мабуть Шмигаль вже надумав, куди пристроїти бюджетні гроші за половину доз, а Разумкова не попередив. 4 млн. пишемо - 2 млн. помічаємо.
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18.12.2020 00:18 Ответить
Ошибки здесь нет. Для вакцинации 2 млн человек нужно 4 млн доз.
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18.12.2020 08:02 Ответить
Антитіла псля вакцини виробляються не довше півроку. Потів знов треба вакцинуватися.
Це Клондайк і Ельдорадо для влади. Бачили вже газову голку, очікуємо, коли вже підсадять на вакцинну.
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18.12.2020 00:25 Ответить
я уже два калькулятора поломал, но

на 75% "мудрого українського наріда" вакцины НЕ хватает !!!!!!!!!!!!!!



але, овцы ЗЕльоные, вспомните:
"Я никому ничего не должен, кроме своей семьи"
В.Зеленский
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18.12.2020 00:27 Ответить
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18.12.2020 06:14 Ответить
А треба 80 мільйонів доз...
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18.12.2020 00:30 Ответить
меньше .... даунбасятина с Кримнашистками пускай колят боярышник в жопу
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18.12.2020 00:49 Ответить
Я так понял, что они на себя эти 4 млн вакцин используют, а прикиньте, если они вакцины дадут обратный эффект, и они все умрут. Тогда произойдет полное очищение власти, быстро и без революции.
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18.12.2020 00:39 Ответить
Цікава фантазія, але ширше треба мислити. В країнах ОЕСР зараз досить швидко за свої гроші провакцинують всіх поголовно. А от бідніші - наскільки зможуть нашкребти, плюс що дасть COVAX безкоштовно. Для України це 4 млн. доз за гроші і 10 млн. безкоштовно. Разом вистачить на 7 млн. чоловік по 2 дози, що ніачьом. В результаті по вашому сценарію повністю вимирають розвинені країни, там стається такий собі апокаліпсис. А в бідніших вимирає еліта і залишаються пролетарії. Ну нафік такий світ...
Думаю, насправді вакцина допоможе. І ближче до літа COVAX знайде ще грошей, багаті скинуться, виділять на всіх і всіх провакцинують. COVID залишиться тільки у відсталих регіонах, де влада/населення не захоче нікого вакцинувати. Якщо зараз всіх провакцинують і воно справді таке ефективне, як оголошують, то практично все населення буде виключено з ланцюга передачі. Передаватися буде лише між невакцинованими. В результаті при дуже обмеженій циркуляції вірус просто зникне.
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18.12.2020 06:02 Ответить
Влада знайшла гроші на значне підвищення фінансування ОП, прокуратури, тої що майдановців і активістів садять і обслуговують Коломойського, і не найшла для вакцини.Такий тепер юмор у влади
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18.12.2020 00:49 Ответить
Согласно отслеживанию подписанных контрактов с крупнейшими производителями, вакцина будет распределяться неравномерно и может получиться так, что богатые страны зарезервируют за собой тройную количество доз, а бедные не получат ничего.

Украина же, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет 5% от всего населения.
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18.12.2020 00:56 Ответить
дуже важливо ,щоби першими прищепили Зеленського всіх його вертухаїв охоронців курвів, кабінет міністрів верховну раду, і обов'язково Авакова з усім складом МВС, олігархів і всю вертикаль влади аж до сільради. Для них вакцини має вистачити, а тоді якщо виживуть перші можна щепити інших. А іще забув за Антипа, ну як без нього!!!
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18.12.2020 01:06 Ответить
Клава,хуиз Антипка?
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18.12.2020 01:14 Ответить
Та бігав тут один дупу рвав за вакцини і щось його не видно мабуть привився разом з тою полячкою у Великобританії , яку паралізувало від вакцини Пфайзер.
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18.12.2020 01:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2S1mBYPohsY Перші вражаючі результати - що чекає всіх? - YouTube
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18.12.2020 01:33 Ответить
https://www.thepolishtelegraph.co.uk/wiadomosci/artykul/1289-polka-z-uk-poddala-sie-dobrowolnemu-szczepieniu-po-ktorym-doznala-paralizu?fbclid=IwAR1_kblevmDAe3b9nQDTdrcqRaz1II8PshoHEdhP2dI6NLY7x7rjdr82ye4 Polka z UK poddała się dobrowolnemu szczepieniu, po którym doznała paralizu | The Polish Telegraph
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18.12.2020 01:36 Ответить
В то же время Разумков добавил, что правительство будет привлекать дополнительные средства для наполнения специального фонда для закупки вакцин от COVID-19.Источник: https://censor.net/ru/n3237664

Как бы я не относился к очередной глобальной авантюре - ковид (кому нравится, пускай мозг себе засираю и дальше...какая разница чем - тнт или ковидом)! Но ладно, если дополнительные средства будут изьяты из адептов этого ковида и любителей шария..так нет...он будут изьяты из кармана всех! Что там в Китае? Ковид еще есть? Нету? А как так?
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18.12.2020 01:15 Ответить
Всех любителей опзж ,шария и прочей мерзости колоть вакцину спутник-5
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18.12.2020 01:32 Ответить
Уряд Швеції визнав повний провал своєї тактики боротьби з ***************. Там за основу була взята теорія «стадного імунітету». До речі, в Японії прямо зараз мобілізується медицина, готуються додаткові лікарняні місця, формуються нові реанімаційні відділення. Про вакцинацію - а ні слова.(с)
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18.12.2020 01:48 Ответить
Pfizer сьогодні буде подавати заявку на сертифікацію вакцини в Японії.
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18.12.2020 03:14 Ответить
Этого какраз хватит, чтобы вакцинировать ОП, ВР, СБУ, МВД, КМУ и пр. обслугу власти.

А вы, лохи, прикладывайте подорожник и мажте лоб ЗЕленкой.
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18.12.2020 02:05 Ответить
Мій батько перехворів на КОВІД у 88, без лікарні обійшлось), брат і не помітив, коли б смак не втратив, Його діти мабудь принесли, але не хворіли взагалі. 75% родини таким чином вже на пів року не потребують вакцинації. А як у вас? Може ми вже маємо імунітет? Тільки хто робив ті тести? Статистика бреше.
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18.12.2020 02:10 Ответить
А с чего Вы взяли, что у Вас есть иммунитет? Корона его подавляет, поэтому стойкий иммунитет не формируется. Хватает месяца на 4 у тех, кто переболел тяжело. А у переболевших легко антител вообще практически нет. Медперсонал больниц, болевший весной практически весь по второму кругу пошел.
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18.12.2020 08:06 Ответить
Есть антитела и много М, так сказали, мне судить трудно. Мы тесты делали. А большинство знакомых по разным причинам тесты не делали, а их очень много.
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18.12.2020 14:16 Ответить
Да с тем, что они сразу есть я не спорю. Но реально много людей болеет по второму кругу. Уровень антител резко снижается уже после 2-3-х месяцев.
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18.12.2020 22:28 Ответить
И это после полноценного заболевания КОВИД! Еще позже Д должны появиться. Надолго ли? Значит ревакцинация нужна где-то каждые пол года?
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19.12.2020 22:34 Ответить
Время покажет. Кто Вам может дать какие-то гарантии? Пока что гарантируют только 4 месяца защиты. Но если привьется одномоментно большое число людей, то мы получим коллективный иммунитет, что теоретически позволит забыть о вирусе. Как это будет на практике - х.з. Новость про Израиль читали? Они массово провакцинируют население и по факту закроют въезд. Уверен, что у них все сработает. И в Японии сработает. Прогнозы по поводу ЕС давать трудно. Скорей всего у них это растянется на пару лет.
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20.12.2020 01:00 Ответить
M - це ні про що.
Мають бути G.
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19.12.2020 22:54 Ответить
в ес с 27 декабря уже вакцинируют. У них в списке вакцин 7 уже заказано и очередь забита. Эти крысёныши не понимают, что выборочная вакцинация не спасёт. Всё равно догонит
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18.12.2020 05:25 Ответить
Для чинуш и ментов хватит...а остальные подыхайте...
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18.12.2020 09:24 Ответить
 
 