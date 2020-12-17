Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19, - Разумков
В государственном бюджете на 2021 год заложены средства для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
Так, отвечая на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, действительно ли Украине хватит средств на закупку вакцины всего для 2 млн населения, спикер парламента ответил: "Это то, что предусмотрено бюджетом".
В то же время Разумков добавил, что правительство будет привлекать дополнительные средства для наполнения специального фонда для закупки вакцин от COVID-19.
"Они (правительство - ред.) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ, сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно ли этого? Нет недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
https://censor.net/ru/news/3237653/na_pervyyi_etap_vaktsinatsii_zaplanirovano_2_mln_doz_vaktsiny_dlya_sleduyuschego_etapa_okolo_10_mln
"Если мы говорим, что половина людей не хочет вакцинироваться, то всего это порядка 20 млн.", - добавил Шмыгаль.
Не добавил, а отнял... -- и продал...
Короче, на пол Киева хватит.
Я вот думаю, а кто ж из них фисдит: шмыргальсон, разумкевич, степанман или бубочка наш пупсик смешной...
вакцину за народные деньги закупят только для себя.
Бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини проти COVID-19, - Разумков
На перший етап вакцинації заплановано 2 млн доз вакцини, для наступного етапу - близько 10 млн, - Шмигаль.
Мабуть Шмигаль вже надумав, куди пристроїти бюджетні гроші за половину доз, а Разумкова не попередив. 4 млн. пишемо - 2 млн. помічаємо.
Це Клондайк і Ельдорадо для влади. Бачили вже газову голку, очікуємо, коли вже підсадять на вакцинну.
на 75% "мудрого українського наріда" вакцины НЕ хватает !!!!!!!!!!!!!!
але, овцы ЗЕльоные, вспомните:
"Я никому ничего не должен, кроме своей семьи"
В.Зеленский
Думаю, насправді вакцина допоможе. І ближче до літа COVAX знайде ще грошей, багаті скинуться, виділять на всіх і всіх провакцинують. COVID залишиться тільки у відсталих регіонах, де влада/населення не захоче нікого вакцинувати. Якщо зараз всіх провакцинують і воно справді таке ефективне, як оголошують, то практично все населення буде виключено з ланцюга передачі. Передаватися буде лише між невакцинованими. В результаті при дуже обмеженій циркуляції вірус просто зникне.
Украина же, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет 5% от всего населения.
Как бы я не относился к очередной глобальной авантюре - ковид (кому нравится, пускай мозг себе засираю и дальше...какая разница чем - тнт или ковидом)! Но ладно, если дополнительные средства будут изьяты из адептов этого ковида и любителей шария..так нет...он будут изьяты из кармана всех! Что там в Китае? Ковид еще есть? Нету? А как так?
А вы, лохи, прикладывайте подорожник и мажте лоб ЗЕленкой.
Мають бути G.