Пандемия COVID-19, несмотря на стабилизацию ситуации, не отступает, - Степанов

Уже больше недели в Украине количество выздоровевших превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19, несмотря на такую стабилизацию ситуации, относительно количества заболевших, количества людей, которые госпитализируются, все равно не отступает. Достаточно большое количество заболевших ежедневно. Просто вспомните, какое количество мы фиксировали летом, не больше тысячи, какие чувства у нас были, когда мы перешли отметку в тысячу больных, а сейчас это более 12 тыс. ежедневно. Поэтому необходимо максимально соблюдать все правила", - отметил глава Минздрава.

Кроме того, Степанов добавил, что уже больше недели количество выздоровевших больше количества заболевших.

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