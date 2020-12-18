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Пандемия COVID-19, несмотря на стабилизацию ситуации, не отступает, - Степанов

Пандемия COVID-19, несмотря на стабилизацию ситуации, не отступает, - Степанов

Уже больше недели в Украине количество выздоровевших превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19, несмотря на такую стабилизацию ситуации, относительно количества заболевших, количества людей, которые госпитализируются, все равно не отступает. Достаточно большое количество заболевших ежедневно. Просто вспомните, какое количество мы фиксировали летом, не больше тысячи, какие чувства у нас были, когда мы перешли отметку в тысячу больных, а сейчас это более 12 тыс. ежедневно. Поэтому необходимо максимально соблюдать все правила", - отметил глава Минздрава.

Кроме того, Степанов добавил, что уже больше недели количество выздоровевших больше количества заболевших.

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Топ комментарии
+3
Звернись до лікаря. Не до психіатра (пізно), до токсиколога. Лакеідний чоколядний петроотизм.
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18.12.2020 10:41
+1
Ой таки не отступает... пора бы взять бубен и обсмеять ситуацию со сцены... тю, такой сюжет! Выскакивает на сцену бубочка, вынимает из ширинки magic wand и колотит им по голове юзика в короне... не, ****, ну смешно же, согласитесь...я прям в трусы капнул...
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18.12.2020 10:27
+1
do not tend to insult his shitty ego. He loves the Greenskie to the last drop of his capacity...
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18.12.2020 11:14
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З 28 грудня в Польщі знову вводиться жорсткий карантин. Все закривається, крім аптек і продовольчих магазинів. Заборонено буде навіть службове перебування в готелі тощо. Всі, хто повернувся з-за кордону, - на карантин. Також всі свої кордони закрила Німеччина.
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18.12.2020 10:26 Ответить
Бубочке письмо слюной заклей... ведь ты ж так его любишь... или всё? Зе энд? Финита? Холас? Гата? Пжшдеш???
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18.12.2020 10:29 Ответить
Звернись до лікаря. Не до психіатра (пізно), до токсиколога. Лакеідний чоколядний петроотизм.
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18.12.2020 10:41 Ответить
up yours amigo)))
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18.12.2020 11:11 Ответить
do not tend to insult his shitty ego. He loves the Greenskie to the last drop of his capacity...
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18.12.2020 11:14 Ответить
Ой таки не отступает... пора бы взять бубен и обсмеять ситуацию со сцены... тю, такой сюжет! Выскакивает на сцену бубочка, вынимает из ширинки magic wand и колотит им по голове юзика в короне... не, ****, ну смешно же, согласитесь...я прям в трусы капнул...
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18.12.2020 10:27 Ответить
Бей маскалей!
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18.12.2020 13:43 Ответить
Diamond Princess (укр. Діамантова принцеса) - велике круїзне судно, що перебуває у власності й використовується компанією Princess Cruises.

У 2020 році на судні було виявлено хворих на коронавірус, тому на судні було оголошено карантин і воно місяць простояло в порту Йокогами. Серед 3711 чоловік пасажирів та екіпажу 761 чоловік захворіло і 11 чоловік померло. Більшість пасажирів судна літні люди.

У 761 чоловік виявили захворювання. У інших якщо і було, то без ознак і вони могли бутти носіями, але зовсім не хворіти.
Що у підсумку? - Навіть по офіційним даним летальність хвороби - 11/761=1,45%;
смертність - 11/3711=0,3%. але слід підкреслити, що це - результат роботи саме японських лікарів. Якщо ж порівнювати по цим показникам в Україні, то зразу видно результат роботи українського уряду взагалі і степанова зокрема.
Вина ж у всьому лежить на українському суспільстві. адже це вони тупо голосували за зелене. А інші тупо не голосували проти. чи взагалі не прийшли на вибори.
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18.12.2020 13:57 Ответить
 
 