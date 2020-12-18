Пандемия COVID-19, несмотря на стабилизацию ситуации, не отступает, - Степанов
Уже больше недели в Украине количество выздоровевших превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Пандемия COVID-19, несмотря на такую стабилизацию ситуации, относительно количества заболевших, количества людей, которые госпитализируются, все равно не отступает. Достаточно большое количество заболевших ежедневно. Просто вспомните, какое количество мы фиксировали летом, не больше тысячи, какие чувства у нас были, когда мы перешли отметку в тысячу больных, а сейчас это более 12 тыс. ежедневно. Поэтому необходимо максимально соблюдать все правила", - отметил глава Минздрава.
Кроме того, Степанов добавил, что уже больше недели количество выздоровевших больше количества заболевших.
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У 2020 році на судні було виявлено хворих на коронавірус, тому на судні було оголошено карантин і воно місяць простояло в порту Йокогами. Серед 3711 чоловік пасажирів та екіпажу 761 чоловік захворіло і 11 чоловік померло. Більшість пасажирів судна літні люди.
У 761 чоловік виявили захворювання. У інших якщо і було, то без ознак і вони могли бутти носіями, але зовсім не хворіти.
Що у підсумку? - Навіть по офіційним даним летальність хвороби - 11/761=1,45%;
смертність - 11/3711=0,3%. але слід підкреслити, що це - результат роботи саме японських лікарів. Якщо ж порівнювати по цим показникам в Україні, то зразу видно результат роботи українського уряду взагалі і степанова зокрема.
Вина ж у всьому лежить на українському суспільстві. адже це вони тупо голосували за зелене. А інші тупо не голосували проти. чи взагалі не прийшли на вибори.