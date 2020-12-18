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Пандемія COVID-19, незважаючи на стабілізацію ситуації, не відступає, - Степанов

Пандемія COVID-19, незважаючи на стабілізацію ситуації, не відступає, - Степанов

Уже понад тиждень в Україні кількість тих, хто одужав, перевищує кількість хворих коронавірусною інфекцією.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пандемія COVID-19, незважаючи на таку стабілізацію ситуації, щодо кількості хворих, кількості людей, які госпіталізуються, все одно не відступає. Досить велика кількість хворих щодня. Просто згадайте, скільки ми фіксували влітку, не більше тисячі, які почуття в нас були, коли ми перейшли позначку в тисячу хворих, а зараз це понад 12 тис. щодня. Тому необхідно максимально дотримуватися всіх правил", - зазначив голова МОЗ.

Крім того, Степанов додав, що вже понад тиждень кількість тих, хто одужав, більша за кількість хворих.

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Топ коментарі
+3
Звернись до лікаря. Не до психіатра (пізно), до токсиколога. Лакеідний чоколядний петроотизм.
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18.12.2020 10:41
+1
Ой таки не отступает... пора бы взять бубен и обсмеять ситуацию со сцены... тю, такой сюжет! Выскакивает на сцену бубочка, вынимает из ширинки magic wand и колотит им по голове юзика в короне... не, ****, ну смешно же, согласитесь...я прям в трусы капнул...
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18.12.2020 10:27
+1
do not tend to insult his shitty ego. He loves the Greenskie to the last drop of his capacity...
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18.12.2020 11:14
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З 28 грудня в Польщі знову вводиться жорсткий карантин. Все закривається, крім аптек і продовольчих магазинів. Заборонено буде навіть службове перебування в готелі тощо. Всі, хто повернувся з-за кордону, - на карантин. Також всі свої кордони закрила Німеччина.
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18.12.2020 10:26 Відповісти
Бубочке письмо слюной заклей... ведь ты ж так его любишь... или всё? Зе энд? Финита? Холас? Гата? Пжшдеш???
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18.12.2020 10:29 Відповісти
Звернись до лікаря. Не до психіатра (пізно), до токсиколога. Лакеідний чоколядний петроотизм.
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18.12.2020 10:41 Відповісти
up yours amigo)))
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18.12.2020 11:11 Відповісти
do not tend to insult his shitty ego. He loves the Greenskie to the last drop of his capacity...
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18.12.2020 11:14 Відповісти
Ой таки не отступает... пора бы взять бубен и обсмеять ситуацию со сцены... тю, такой сюжет! Выскакивает на сцену бубочка, вынимает из ширинки magic wand и колотит им по голове юзика в короне... не, ****, ну смешно же, согласитесь...я прям в трусы капнул...
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18.12.2020 10:27 Відповісти
Бей маскалей!
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18.12.2020 13:43 Відповісти
Diamond Princess (укр. Діамантова принцеса) - велике круїзне судно, що перебуває у власності й використовується компанією Princess Cruises.

У 2020 році на судні було виявлено хворих на коронавірус, тому на судні було оголошено карантин і воно місяць простояло в порту Йокогами. Серед 3711 чоловік пасажирів та екіпажу 761 чоловік захворіло і 11 чоловік померло. Більшість пасажирів судна літні люди.

У 761 чоловік виявили захворювання. У інших якщо і було, то без ознак і вони могли бутти носіями, але зовсім не хворіти.
Що у підсумку? - Навіть по офіційним даним летальність хвороби - 11/761=1,45%;
смертність - 11/3711=0,3%. але слід підкреслити, що це - результат роботи саме японських лікарів. Якщо ж порівнювати по цим показникам в Україні, то зразу видно результат роботи українського уряду взагалі і степанова зокрема.
Вина ж у всьому лежить на українському суспільстві. адже це вони тупо голосували за зелене. А інші тупо не голосували проти. чи взагалі не прийшли на вибори.
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18.12.2020 13:57 Відповісти
 
 