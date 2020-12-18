Пандемія COVID-19, незважаючи на стабілізацію ситуації, не відступає, - Степанов
Уже понад тиждень в Україні кількість тих, хто одужав, перевищує кількість хворих коронавірусною інфекцією.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Пандемія COVID-19, незважаючи на таку стабілізацію ситуації, щодо кількості хворих, кількості людей, які госпіталізуються, все одно не відступає. Досить велика кількість хворих щодня. Просто згадайте, скільки ми фіксували влітку, не більше тисячі, які почуття в нас були, коли ми перейшли позначку в тисячу хворих, а зараз це понад 12 тис. щодня. Тому необхідно максимально дотримуватися всіх правил", - зазначив голова МОЗ.
Крім того, Степанов додав, що вже понад тиждень кількість тих, хто одужав, більша за кількість хворих.
Будь ласка, зачекайте...
У 2020 році на судні було виявлено хворих на коронавірус, тому на судні було оголошено карантин і воно місяць простояло в порту Йокогами. Серед 3711 чоловік пасажирів та екіпажу 761 чоловік захворіло і 11 чоловік померло. Більшість пасажирів судна літні люди.
У 761 чоловік виявили захворювання. У інших якщо і було, то без ознак і вони могли бутти носіями, але зовсім не хворіти.
Що у підсумку? - Навіть по офіційним даним летальність хвороби - 11/761=1,45%;
смертність - 11/3711=0,3%. але слід підкреслити, що це - результат роботи саме японських лікарів. Якщо ж порівнювати по цим показникам в Україні, то зразу видно результат роботи українського уряду взагалі і степанова зокрема.
Вина ж у всьому лежить на українському суспільстві. адже це вони тупо голосували за зелене. А інші тупо не голосували проти. чи взагалі не прийшли на вибори.