Пандемія COVID-19, незважаючи на стабілізацію ситуації, не відступає, - Степанов

Уже понад тиждень в Україні кількість тих, хто одужав, перевищує кількість хворих коронавірусною інфекцією.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пандемія COVID-19, незважаючи на таку стабілізацію ситуації, щодо кількості хворих, кількості людей, які госпіталізуються, все одно не відступає. Досить велика кількість хворих щодня. Просто згадайте, скільки ми фіксували влітку, не більше тисячі, які почуття в нас були, коли ми перейшли позначку в тисячу хворих, а зараз це понад 12 тис. щодня. Тому необхідно максимально дотримуватися всіх правил", - зазначив голова МОЗ.

Крім того, Степанов додав, що вже понад тиждень кількість тих, хто одужав, більша за кількість хворих.

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