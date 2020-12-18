РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11678 посетителей онлайн
Новости
2 055 31
ВР (27373) Геращенко Ирина (1626) кнопкодавство (102) Европейская Солидарность (1039) Шкарлет (297)

"ЕС" готова обжаловать в суде назначение Шкарлета министром образования, - нардеп Геращенко

"Европейская Солидарность" требует от регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о незаконном назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки из-за фактов неперсонального голосования депутатов. Фракция готова подавать в суд на нелегитимного министра.

 Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Требуем от регламентного комитета рассмотреть голосование за Шкарлета, которое состоялось с нарушениями. Если бы у Шкарлета была честь и совесть, он бы сейчас подал в отставку. Мы как фракция готовы подавать в суд на нелегитимного министра", - отметила представительница "Европейской Солидарности".

Она отметила, что по требованию "Европейской Солидарности" и "Голоса" сегодня состоялось совещание с руководством парламента относительно массовых фактов неперсонального голосования, так называемого кнопкодавства депутатов.

"У нас есть основания утверждать, что плагиатора-Шкарлета проголосовали с кнопкодавством, чужими карточками", - подчеркнула Ирина Геращенко.

"Руководство Верховной Рады признало, что законы об уголовной ответственности за кнопкодавство, о которых так кричал Зеленский как о зеленых достижения - не работают. Никто из "слуг" не понес никакой ответственности за кнопкодавство", - отметила депутат.

Сопредседатель фракции сообщила, что "Европейская Солидарность" предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
А чего? Хороший пример для студентов и преподавателей -- будь злостным плагиатором и добьешься успеха. Как когда-то Янык -- отсиди два раза и станешь президентом.
показать весь комментарий
18.12.2020 12:42
+7
Что я скажу?

"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 9958
показать весь комментарий
18.12.2020 12:52
+6
ОДНО ИЗ ГОЛОСОВАНИЙ КНОПКОДАВСТТВО?давшее РОВНО 226 голосов - **** Разумков , это его опозажописты фальсифицировали выборы министра-вора в образовании!
РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
показать весь комментарий
18.12.2020 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чего? Хороший пример для студентов и преподавателей -- будь злостным плагиатором и добьешься успеха. Как когда-то Янык -- отсиди два раза и станешь президентом.
показать весь комментарий
18.12.2020 12:42 Ответить
Сепарсько-колорадська гнида не має бути міністром !!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 12:47 Ответить
Что я скажу?

"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 9958
показать весь комментарий
18.12.2020 12:52 Ответить
Его ряха уже на фотку не поместится.
показать весь комментарий
18.12.2020 12:57 Ответить
"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 3326
показать весь комментарий
18.12.2020 14:39 Ответить
и проФФесором, а еще книжку напишешь и гонорар 16 лямов выхватишь...Чудны дела Твои, Господи!
показать весь комментарий
18.12.2020 12:55 Ответить
Таки да.
показать весь комментарий
18.12.2020 12:56 Ответить
Или как Луцик, не учись а отсиди и станешь генеральным прокугогом
показать весь комментарий
18.12.2020 12:59 Ответить
Только в твоей больной голове можно стать прокугогом. С чем тебя и поздравляю.
показать весь комментарий
18.12.2020 14:55 Ответить
Вікіпедію открий
показать весь комментарий
18.12.2020 15:30 Ответить
Зрада?
показать весь комментарий
18.12.2020 12:43 Ответить
УкрТБ ,відновивши "русскоязичний" контент ,перетворюється в розплідник сепарсько -колорадської гидоти !! Зелена пліснява повертає на держпосади вселяку люстровану наволоч !!! Україна кординально змінює вектор розвитку і повертається в "родную говєнь" Московію !!))
показать весь комментарий
18.12.2020 12:55 Ответить
ОДНО ИЗ ГОЛОСОВАНИЙ КНОПКОДАВСТТВО?давшее РОВНО 226 голосов - **** Разумков , это его опозажописты фальсифицировали выборы министра-вора в образовании!
РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
показать весь комментарий
18.12.2020 12:43 Ответить
Так зедепутатам це не вперше...
"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 8408
показать весь комментарий
18.12.2020 12:51 Ответить
Если за Шкарлета голосовали ОПЗЖоповцы , то он концерва в томатном соусе и при том Просроченный.
показать весь комментарий
18.12.2020 12:44 Ответить
Образовательная субвенция местным бюджетам урезана на 2,86 млрд

Соответственно финансирование Офиса генерального прокурора вырастет на 2 млрд грн.

У кого еще есть сомнения какой министр уступил почти на 3 млрд уменьшение на образование без боя ? И почему Кабмину так близок этот вор в министрах образования? Разумков теперь твоим детям можно списывать в школе и тупеть тупеть тупеть, получая пятерки!РАЗУМКОВ- КРЕМЛЬ-РАШИЗМ!
показать весь комментарий
18.12.2020 12:45 Ответить
Связка понятна . Розумков был Юным Регионалом , а Табачник подучивал Шкарлета . Хотят отмыть , то , что еще Осталось .
показать весь комментарий
18.12.2020 12:49 Ответить
Вся Україна ,це велетенський склад кремлівської консерви!!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 12:49 Ответить
Ну не Вся ми Бачимо як Вскривається банка , - Одна за Одною и роблять це не байдужі люди до Подальшої судьби України
показать весь комментарий
18.12.2020 12:53 Ответить
Нажаль ,чисельність цієї консерви велика,дуже велика !!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 12:57 Ответить
Нічого , - Банки скоро Вздуються , а Потому їх викинуть Свиням.А зараз іде сильно Велике Зомбування через засоби інформації і поток Брехні в перемішку з жовчу.
показать весь комментарий
18.12.2020 13:19 Ответить
"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 3735

Ой, а чи це бува не БПП "голосує"?)))
показать весь комментарий
18.12.2020 12:52 Ответить
готовы обжаловать, но рассмотрим интересные предложения, как обычно?
показать весь комментарий
18.12.2020 12:54 Ответить
пусть расскажет мразь сколько ее однопартийцев проголосовало
показать весь комментарий
18.12.2020 12:56 Ответить
0, зеботик:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804 Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України
показать весь комментарий
18.12.2020 14:12 Ответить
Геращенко , Вы издеваетесь ? В ваших судах правды не найдёшь
показать весь комментарий
18.12.2020 12:58 Ответить
Нажаль інших судів в Україні немає і найближчим часом не передбачається !!))
показать весь комментарий
18.12.2020 13:00 Ответить
Ви пропонуєте подавати позови до ВАШИХ судів?
показать весь комментарий
18.12.2020 13:07 Ответить
Да, Петя, давай подавай в свои рехвормированные суды жалобы. Посмотрим на твои рехвормы
показать весь комментарий
18.12.2020 13:00 Ответить
"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 5213
показать весь комментарий
18.12.2020 13:02 Ответить
Наступним буде "діма_табачнік", я вас запевняю
показать весь комментарий
18.12.2020 16:36 Ответить
 
 