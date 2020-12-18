"ЕС" готова обжаловать в суде назначение Шкарлета министром образования, - нардеп Геращенко
"Европейская Солидарность" требует от регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о незаконном назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки из-за фактов неперсонального голосования депутатов. Фракция готова подавать в суд на нелегитимного министра.
Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Требуем от регламентного комитета рассмотреть голосование за Шкарлета, которое состоялось с нарушениями. Если бы у Шкарлета была честь и совесть, он бы сейчас подал в отставку. Мы как фракция готовы подавать в суд на нелегитимного министра", - отметила представительница "Европейской Солидарности".
Она отметила, что по требованию "Европейской Солидарности" и "Голоса" сегодня состоялось совещание с руководством парламента относительно массовых фактов неперсонального голосования, так называемого кнопкодавства депутатов.
"У нас есть основания утверждать, что плагиатора-Шкарлета проголосовали с кнопкодавством, чужими карточками", - подчеркнула Ирина Геращенко.
"Руководство Верховной Рады признало, что законы об уголовной ответственности за кнопкодавство, о которых так кричал Зеленский как о зеленых достижения - не работают. Никто из "слуг" не понес никакой ответственности за кнопкодавство", - отметила депутат.
Сопредседатель фракции сообщила, что "Европейская Солидарность" предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.
Пожалуйста, подождите...
РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
Соответственно финансирование Офиса генерального прокурора вырастет на 2 млрд грн.
У кого еще есть сомнения какой министр уступил почти на 3 млрд уменьшение на образование без боя ? И почему Кабмину так близок этот вор в министрах образования? Разумков теперь твоим детям можно списывать в школе и тупеть тупеть тупеть, получая пятерки!РАЗУМКОВ- КРЕМЛЬ-РАШИЗМ!
Ой, а чи це бува не БПП "голосує"?)))
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804 Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України