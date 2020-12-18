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ВР (14814) Геращенко Ірина (1145) кнопкодавство (100) Європейська Солідарність (1069) Шкарлет (353)

"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко

"Європейська Солідарність" вимагає від регламентного комітету Верховної Ради розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів. Фракція готова подавати до суду на нелегітимного міністра.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вимагаємо від регламентного комітету розглянути голосування за Шкарлета, яке відбулося з порушеннями. Якби у Шкарлета була честь і совість, він би зараз подав у відставку. Ми як фракція готові подавати в суд на нелегітимного міністра", - зазначила представниця "Європейської Солідарності" .

Вона зазначила, що на вимогу "Європейської Солідарності" і "Голосу" сьогодні відбулася нарада з керівництвом парламенту щодо масових фактів неперсонального голосування, так званого кнопкодавства депутатів.

"У нас є підстави стверджувати, що плагіатора-Шкарлета проголосували з кнопкодавством, чужими картками", - наголосила Ірина Геращенко.

"Керівництво Верховної Ради визнало, що закони про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, про які так кричав Зеленський як про зелені досягнення - не працюють. Ніхто зі "слуг" не поніс ніякої відповідальності за кнопкодавство", - зазначила депутат.

Співголова фракції повідомила, що "Європейська Солідарність" запропонує зміни до закону для посилення відповідальності народних депутатів за неперсональне голосування.
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Топ коментарі
+12
А чего? Хороший пример для студентов и преподавателей -- будь злостным плагиатором и добьешься успеха. Как когда-то Янык -- отсиди два раза и станешь президентом.
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18.12.2020 12:42
+7
Что я скажу?

"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 9958
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18.12.2020 12:52
+6
ОДНО ИЗ ГОЛОСОВАНИЙ КНОПКОДАВСТТВО?давшее РОВНО 226 голосов - **** Разумков , это его опозажописты фальсифицировали выборы министра-вора в образовании!
РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
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18.12.2020 12:43
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А чего? Хороший пример для студентов и преподавателей -- будь злостным плагиатором и добьешься успеха. Как когда-то Янык -- отсиди два раза и станешь президентом.
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18.12.2020 12:42 Відповісти
Сепарсько-колорадська гнида не має бути міністром !!)))
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18.12.2020 12:47 Відповісти
Что я скажу?

"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 9958
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18.12.2020 12:52 Відповісти
Его ряха уже на фотку не поместится.
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18.12.2020 12:57 Відповісти
"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 3326
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18.12.2020 14:39 Відповісти
и проФФесором, а еще книжку напишешь и гонорар 16 лямов выхватишь...Чудны дела Твои, Господи!
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18.12.2020 12:55 Відповісти
Таки да.
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18.12.2020 12:56 Відповісти
Или как Луцик, не учись а отсиди и станешь генеральным прокугогом
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18.12.2020 12:59 Відповісти
Только в твоей больной голове можно стать прокугогом. С чем тебя и поздравляю.
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18.12.2020 14:55 Відповісти
Вікіпедію открий
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18.12.2020 15:30 Відповісти
Зрада?
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18.12.2020 12:43 Відповісти
УкрТБ ,відновивши "русскоязичний" контент ,перетворюється в розплідник сепарсько -колорадської гидоти !! Зелена пліснява повертає на держпосади вселяку люстровану наволоч !!! Україна кординально змінює вектор розвитку і повертається в "родную говєнь" Московію !!))
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18.12.2020 12:55 Відповісти
ОДНО ИЗ ГОЛОСОВАНИЙ КНОПКОДАВСТТВО?давшее РОВНО 226 голосов - **** Разумков , это его опозажописты фальсифицировали выборы министра-вора в образовании!
РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
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18.12.2020 12:43 Відповісти
Так зедепутатам це не вперше...
"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 8408
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18.12.2020 12:51 Відповісти
Если за Шкарлета голосовали ОПЗЖоповцы , то он концерва в томатном соусе и при том Просроченный.
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18.12.2020 12:44 Відповісти
Образовательная субвенция местным бюджетам урезана на 2,86 млрд

Соответственно финансирование Офиса генерального прокурора вырастет на 2 млрд грн.

У кого еще есть сомнения какой министр уступил почти на 3 млрд уменьшение на образование без боя ? И почему Кабмину так близок этот вор в министрах образования? Разумков теперь твоим детям можно списывать в школе и тупеть тупеть тупеть, получая пятерки!РАЗУМКОВ- КРЕМЛЬ-РАШИЗМ!
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18.12.2020 12:45 Відповісти
Связка понятна . Розумков был Юным Регионалом , а Табачник подучивал Шкарлета . Хотят отмыть , то , что еще Осталось .
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18.12.2020 12:49 Відповісти
Вся Україна ,це велетенський склад кремлівської консерви!!)))
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18.12.2020 12:49 Відповісти
Ну не Вся ми Бачимо як Вскривається банка , - Одна за Одною и роблять це не байдужі люди до Подальшої судьби України
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18.12.2020 12:53 Відповісти
Нажаль ,чисельність цієї консерви велика,дуже велика !!)))
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18.12.2020 12:57 Відповісти
Нічого , - Банки скоро Вздуються , а Потому їх викинуть Свиням.А зараз іде сильно Велике Зомбування через засоби інформації і поток Брехні в перемішку з жовчу.
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18.12.2020 13:19 Відповісти
"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 3735

Ой, а чи це бува не БПП "голосує"?)))
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18.12.2020 12:52 Відповісти
готовы обжаловать, но рассмотрим интересные предложения, как обычно?
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18.12.2020 12:54 Відповісти
пусть расскажет мразь сколько ее однопартийцев проголосовало
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18.12.2020 12:56 Відповісти
0, зеботик:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804 Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України
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18.12.2020 14:12 Відповісти
Геращенко , Вы издеваетесь ? В ваших судах правды не найдёшь
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18.12.2020 12:58 Відповісти
Нажаль інших судів в Україні немає і найближчим часом не передбачається !!))
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18.12.2020 13:00 Відповісти
Ви пропонуєте подавати позови до ВАШИХ судів?
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18.12.2020 13:07 Відповісти
Да, Петя, давай подавай в свои рехвормированные суды жалобы. Посмотрим на твои рехвормы
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18.12.2020 13:00 Відповісти
"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 5213
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18.12.2020 13:02 Відповісти
Наступним буде "діма_табачнік", я вас запевняю
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18.12.2020 16:36 Відповісти
 
 