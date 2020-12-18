"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко
"Європейська Солідарність" вимагає від регламентного комітету Верховної Ради розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів. Фракція готова подавати до суду на нелегітимного міністра.
Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Вимагаємо від регламентного комітету розглянути голосування за Шкарлета, яке відбулося з порушеннями. Якби у Шкарлета була честь і совість, він би зараз подав у відставку. Ми як фракція готові подавати в суд на нелегітимного міністра", - зазначила представниця "Європейської Солідарності" .
Вона зазначила, що на вимогу "Європейської Солідарності" і "Голосу" сьогодні відбулася нарада з керівництвом парламенту щодо масових фактів неперсонального голосування, так званого кнопкодавства депутатів.
"У нас є підстави стверджувати, що плагіатора-Шкарлета проголосували з кнопкодавством, чужими картками", - наголосила Ірина Геращенко.
"Керівництво Верховної Ради визнало, що закони про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, про які так кричав Зеленський як про зелені досягнення - не працюють. Ніхто зі "слуг" не поніс ніякої відповідальності за кнопкодавство", - зазначила депутат.
Співголова фракції повідомила, що "Європейська Солідарність" запропонує зміни до закону для посилення відповідальності народних депутатів за неперсональне голосування.
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РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
Соответственно финансирование Офиса генерального прокурора вырастет на 2 млрд грн.
У кого еще есть сомнения какой министр уступил почти на 3 млрд уменьшение на образование без боя ? И почему Кабмину так близок этот вор в министрах образования? Разумков теперь твоим детям можно списывать в школе и тупеть тупеть тупеть, получая пятерки!РАЗУМКОВ- КРЕМЛЬ-РАШИЗМ!
Ой, а чи це бува не БПП "голосує"?)))
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804 Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України