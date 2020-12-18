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энергетика (2468) НКРЭКУ (478)

Ведущие ассоциации возобновляемой энергетики подвели итоги года: "Это был год выживания"

Ведущие ассоциации возобновляемой энергетики подвели итоги года:

Текущий 2020 год оказался трудным для украинской возобновляемой энергетики: среди проблем называют и кризис неплатежей, и ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, невыполнение Правительством и НКРЭКУ Меморандума и законов, политическое давление.

Об этом сообщили во время пресс-конференции представители ведущих отраслевых ассоциаций - Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, Украинской ветроэнергетической ассоциации, Европейско-Укараинского энергетического агентства и Ассоциации солнечной энергетики Украины.

"Если с конца 2019 начались дискредитационные разговоры о зеленой энергетике, о размере "зеленого" тарифа, принадлежности активов только олигархическим группам, то уже в 2020-м начался шантаж со стороны государства - неплатежи за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников", - отметил председатель УАВЭ Александр Козакевич.

По мнению представителей ассоциаций, следующий год также выглядит удручающе для возобновляемой энергетики.

"Ожидаемый дефицит средств на 2021 составит 25 млрд грн. Поэтому громкие заявления о высоком уровне ответственности перед инвесторами, которые звучат из уст первых лиц государства на мировых форумах и саммитах, некорректные по отношению к инвесторам в возобновляемую энергетику. Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2020 году уменьшились в разы, не в последнюю очередь благодаря проблемам в возобновляемой энергетике", - добавил он.

Возникшая проблема - существенно глубже, чем только проблема возобновляемой энергетики, считает управляющий партнер юридической компании Arzinger Тимур Бондарев.

"Все действия последних месяцев показывают, что государство просто не готово к кооперации. Если ничего не изменится, мы все окажемся в ситуации, где государство будет вынуждено возместить деньги связанные с покупкой соответствующей энергии. Мы также должны помнить, что государство понесет огромные убытки. Речь идет не только о материальном ущербе для государства, речь идет об огромном репутационном ущербе. Кредитный рейтинг всей страны, любой индустрии упадет. Ни одно финансовое учреждение не будет давать деньги в Украину, поскольку то, что сегодня работает, может быть завтра отменено росчерком пера любого представителя государства", - отметил он.

По его словам, государство определило себе "козла отпущения", у которого якобы нет денег на выкуп "зеленой" энергии и отстранилось от выполнения своих обязательств.

"То есть, они определили себе "козла отпущения", у него нет денег. Это не так. Обязательства по стимулированию зеленой энергетики и ее обязательного выкупа брало на себя государство. Кого государство назначит "козлом отпущения" - никого не интересует. Государство будет отвечать", - резюмировал Бондарев.
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Топ комментарии
+1
Возобновляемые источники енергии ето типо имеется ввиду карманы и кошельки украинцев?
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18.12.2020 12:46
+1
Подумать только! Все жируют, а они выживают. Лишенцы.
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18.12.2020 12:59
+1
Судя по тому, что эти обязательства государства по закупкам продлены (хотя и чуть скорректированы), бенефициары этой аферы по прежнему руководят правительством.
А для иных желающих порулить не хватает голосов в Раде
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18.12.2020 13:34
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Возобновляемые источники енергии ето типо имеется ввиду карманы и кошельки украинцев?
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18.12.2020 12:46 Ответить
Подумать только! Все жируют, а они выживают. Лишенцы.
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18.12.2020 12:59 Ответить
Судя по тому, что эти обязательства государства по закупкам продлены (хотя и чуть скорректированы), бенефициары этой аферы по прежнему руководят правительством.
А для иных желающих порулить не хватает голосов в Раде
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18.12.2020 13:34 Ответить
не инвесторы, а мародеры, шакалы, падальщикинищихих,сирых, убогих догрызают
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18.12.2020 13:36 Ответить
Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике/ Сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 1млрд грн. Это стоимость сортиров виллы Ахметова.- Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 .
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18.12.2020 13:48 Ответить
Холодильник требует капиталовложений но экономит затраты на продукты. Капиталовложения в 1 квт выработанной мощности зелёной энергетики примерно равен капиталовложениям в 1 квт установленной мощности ТЭС и АЭС. Вклад стоимости топлива (топливная составляющая) в стоимость единицы вырабатываемого ТЭС тепла (1 Гкал) или единицы вырабатываемой электроэнергии (1 кВт*ч), является основным и превышает 50% от стоимости единицы тепла. Топливной составляющей в стоимости 1 кВт*ч зелёной энергетики нет. Зелёная энергетика требует капиталовложений, но экономит затраты на топливо.
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18.12.2020 14:13 Ответить
Бакс - зеленый,энергетика - зеленая,през - зеленый - ****,не страна,а лужайка зеленая....
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18.12.2020 14:29 Ответить
О, опять блохи и клещи заскулили, что сосать не дают
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18.12.2020 14:30 Ответить
скулите вы здебилы, потому что платить нечем якобы)))
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18.12.2020 22:43 Ответить
бедняжечки, - выживают еле-еле
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18.12.2020 14:39 Ответить
 
 