Провідні асоціації відновлюваної енергетики підвели підсумки року: "Це був рік виживання"

Поточний 2020 рік виявився важким для української відновлюваної енергетики: серед проблем називають і кризу неплатежів, і ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, невиконання Урядом та НКРЕКП Меморандуму та законів, політичний тиск.

Про це повідомили під час прес-конференції представники провідних галузевих асоціацій - Української асоціації відновлюваної енергетики, Української вітроенергетичної асоціації, Європейсько-Укараїнського енергетичного агентства та Асоціації сонячної енергетики України.

"Якщо з кінця 2019 року почалися дискредитаційні розмови про зелену енергетику, про розмір "зеленого" тарифу, приналежність активів лише олігархічним групам, то вже у 2020-му розпочався шантаж з боку держави - неплатежі за вироблену електроенергію з відновлюваних джерел", - зазначив голова УАВЕ Олександр Козакевич.

На думку представників асоціацій, наступний рік також має неоптимістичний вигляд для відновлюваної енергетики.

"Очікуваний дефіцит коштів на 2021 рік становитиме 25 млрд грн. Тому гучні заяви про високий рівень відповідальності держави перед інвесторами, які лунають із вуст перших осіб держави на світових форумах і самітах, некоректні стосовно інвесторів у відновлювану енергетику. Прямі іноземні інвестиції в Україну в 2020 році зменшились у рази, не в останню чергу завдяки проблемам у відновлюваній енергетиці", - додав він.

Проблема, що виникла - суттєво глибша, ніж лише проблема відновлюваної енергетики, вважає керуючий партнер юридичної компанії Arzinger Тімур Бондарєв.

"Всі дії останніх місяців показують, що держава просто не готова до кооперації. Якщо нічого не зміниться, ми всі опинимось в ситуації, де держава буде змушена відшкодувати гроші, пов'язані із купівлею відповідної енергії. Ми також повинні пам'ятати, що держава зазнає величезних збитків. Ідеться не тільки про матеріальну шкоду для держави, йдеться про величезну репутаційну шкоду. Кредитний рейтинг усієї країни, будь-якої індустрії впаде. Жодна фінансова установа не буде давати грошей в Україну, оскільки те, що сьогодні працює, може бути завтра скасоване розчерком пера будь-якого представника держави", - зазначив він.

За його словами, держава визначила собі "цапа-відбувайла", у якого нібито немає грошей на викуп "зеленої" енергії і відсторонилась від виконання своїх зобов'язань.

"Тобто вони визначили собі "цапа-відбувайла", в нього немає грошей. Це не так. Зобов'язання щодо стимулювання зеленої енергетики та її обов'язкового викупу брала на себе держава. Кого держава назначить "цапом-відбувайлом" - нікого не цікавить. Держава буде відповідати", - резюмував Бондарєв.