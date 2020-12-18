РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4919 посетителей онлайн
Новости
4 864 13
Газ (9402) Лубны (15)

"Рынка газа в Украине нет, мы замерзаем от монополии "Лубныгаз", - ФЛП в Лубнах - президенту Зеленскому

40 субъектов предпринимательской деятельности по г. Лубны Полтавской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с констатацией вопиющего факта: альтернативную систему газоснабжения нивелирует неконкурентное поведение оператора газораспределительной системы АО "Оператор газораспределительной системы Лубныгаз".


"В то время, как власти Украины пытаются минимизировать убытки от всеукраинского карантина самозанятым предпринимателям, либерализуя налоговую нагрузку и поддерживая ФЛП через систему государственных дотаций, в Лубнах происходит уничтожение малого предпринимательства и притеснение нашего конституционного права на труд", - говорится в письме арендаторов единственного в Лубнах ТРЦ "DEPOt", что дает работу приблизительно 300 лицам - ФЛП и их сотрудникам.


26 ноября 2020 представители "Лубныгаз" перекрыли поставки газа в ТРЦ "DEPOt" за якобы "несоответствие оборудования проектным условиям" непосредственно в разгар отопительного сезона. По требованию Лубныгаз ТРЦ должен внести изменения в действующий проект узла учета газа, который был заказан и проплачен непосредственно АО "Оператор газораспределительной системы Лубныгаз" по Договору 30/09/2019.

Вопиющей несправедливостью авторы письма считают основание отключения ТРЦ от газоснабжения, ведь именно Лубныгаз взялся выполнить и передать ТРЦ проект обновления этого оборудования в срок не позднее 30.04.2020 г.., за что получил 100% предоплату более года назад.
Не выдавая проект обновления газового узла, за который арендодатель уже заплатил, и оставив ФЛП без тепла на основании "несоответствия оборудования проектным условиям", "Лубныгаз" заставляет ТРЦ вернуться к нему как аффилированному поставщику газа на цену, что на 20% выше других предложений тендера.


ТРЦ пока обогревается только кондиционерами, в помещении в 9000 кв. метров сложилась непростая ситуация, и только благодаря теплой зиме здесь едва удерживают температурные нормы. На сегодняшний день в результате нарушения температурного режима в ТРЦ резко выросла заболеваемость ОРВ среди персонала и арендаторов (17 человек находится на больничном и около 10 работают в болезненном состоянии).
Авторы письма рассказали также, к каким мерам прибегли арендодатели для выхода из ситуации: "Менеджмент ТРЦ" DEPOt "уже на второй день после отключения от газа, а именно 27.11.2020 года, написал письмо НКРЭКУ с призывом по расследованию неконкурентного поведения оператора газораспределительной системы АО "Оператор газораспределительной системы Лубныгаз". Сейчас ответа нет, как нет нашей надежды на прекращение манипуляций и монопольного давления на рынок со стороны вышеупомянутой организации ".
Среди требований, о которых говорится в письме, - начало внеплановой проверки НКЕРЗ КП АО "Оператор газораспределительной системы" Лубныгаз "и предоставление ТРЦ" DEPOt "заказанного проекта обновленного узла учета газа от АО" Оператор газораспределительной системы "Лубныгаз" согласно Договору

"Мы требуем обновления экономической свободы, соблюдения прав субъекта предпринимательства на труд и свободный выбор подрядчика услуг на рынке, где государство заявило об альтернативной системе предоставления услуг по газоснабжению.

Подписи 40 субъектов предпринимательской деятельности, которые являются арендаторами в ТРЦ "DEPOt" г.. Лубны Полтавской области.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
А мені можна па пріколу з вас довбодятлів посміятись? Мені смішно.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:03
+7
"Рынка газа в Украине нет, мы замерзаем от монополии "Лубныгаз", - ФЛП в Лубнах - президенту Зеленскому - Цензор.НЕТ 160
показать весь комментарий
18.12.2020 15:08
+4
ща, пагодь, зЭлилипут распорядится каток там залить и карусель поставить, чо дармовому холоду то пропадать?
показать весь комментарий
18.12.2020 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мені можна па пріколу з вас довбодятлів посміятись? Мені смішно.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:03 Ответить
Смешные эти ФЛП. Сразу видно - избиратели Зеленского. Поставщика газа с августа месяца потребители могут выбирать любого. Онлайн. Бесплатно.
Но зебилам привычнее поплакаться царю в жилетку
https://gasoteka.ua-energy.org/ Порівнюй актуальні ціни на газ, змінюй постачальника онлайн та плати за газ до 40% менше. Доставку газу виконає облгаз.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:04 Ответить
Выбрали любого. И вот. Внеплановая проверка. В Лубнах вільний ринок газу развит пока как демократия на выборах Брежнева.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:15 Ответить
Споживач трц, а вони лише орендарі, нема нічого смішного, схожих ситуацій багато, як і побутових теж і змушений сплачувати облгазу за газ.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:17 Ответить
Выбрать любого- это только в теории и в условиях картиры, где только одна плита. Планировал сам перейти от Житомиргазсбута в Нафтогаз. Решил посоветоваться с теми, кто уже успел это сделать. У каждого появились проблемы, например- проект не такой, плита не такая, не в том углу стоит, газовое оборудование старше 20 лет, нет вентиляционных каналов, нет сертификата на трубы, нет ежегодного акта на обследование дымохода, и так далее. Застали газовики дома- проблемы, не застали- аналогично- приходишь домой, газ на стояке опломбирован, рядом акт без печатей левой рукой написаный, что якобы была на стояке утечка газа, и для включения нужно быть дома и ждать газовиков, которые неизвестно когда придут. Формально придраться всегда можна, и это зимой, а летом у газовиков времени больше будет кошмарить потребителей. Вот такой у нас рынок газа.
показать весь комментарий
18.12.2020 18:01 Ответить
ща, пагодь, зЭлилипут распорядится каток там залить и карусель поставить, чо дармовому холоду то пропадать?
показать весь комментарий
18.12.2020 15:05 Ответить
"Рынка газа в Украине нет, мы замерзаем от монополии "Лубныгаз", - ФЛП в Лубнах - президенту Зеленскому - Цензор.НЕТ 160
показать весь комментарий
18.12.2020 15:08 Ответить
- Владимир Александрович, мы любим вас! - закричали ФОПы. - Мы за вас голосовали! Однако старая система...
- Дякую, дуже дякую, - зарделся Зеленский, съезжая с горки на санках.
- Ай, Порошенко, мать твою, хватит бить меня, мародер проклятый, ты всю жизнь мне поломал, сейчас я пожалуюсь президенту! - возмутился один из ФОПов.
- Заткнись, гандон, стране нужно электричество, - возразил командир "беркутов" и приложил его дубинкой в ухо. Из уха выстрелила красивая молния. Источник: https://censor.net/ru/r3237611
показать весь комментарий
18.12.2020 15:32 Ответить
Супер. Теперь расскажы как и кто собирает те молнии и загоняет их в провода. Очень интересно... 😁
показать весь комментарий
18.12.2020 15:41 Ответить
Ну хоть поржом.)))
показать весь комментарий
18.12.2020 15:39 Ответить
место президента для зеленьського - не его место... он его не заслуживает... за полтора года он показал себя настолько плохо, что было бы делом чести на его месте просто уйти...
показать весь комментарий
18.12.2020 15:49 Ответить
Облгазы принадлежат Фирташу, Левочкину, Бойко.

Зашевелились сволочи, когда оказалось, что население абсолютно не обязано покупать газ у Фирташа и Бойко по любой цене.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:30 Ответить
Поставщика можно сменить, но транспортировка все равно остается за ними. Поэтому уже с января эта шобла собирается поднять тариф за достаку на 73%
показать весь комментарий
18.12.2020 18:12 Ответить
 
 