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США одобрили вакцину от COVID-19 Moderna. Распределение начнется немедленно, - Трамп

США одобрили вакцину от COVID-19 Moderna. Распределение начнется немедленно, - Трамп

Администрация США в незамедлительном порядке приступает к распределению одобренной вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna.

Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вакцина компании Moderna одобрена подавляющим числом голосов. Распределение начнется немедленно", - написал Трамп в Twitter.

"Европа и остальные части мира серьезно пострадали от китайского вируса - в частности, Германия, Франция, Испания и Италия. Вакцины уже в пути!" - добавил американский президент.

Ранее в пятницу стало известно, что группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.

По сообщению Bloomberg, 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против вакцины не проголосовал никто.

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Голосование специалистов состоялось после обсуждения с участием представителей Moderna, научных сотрудников ведомства и общественности.

Американские СМИ отмечали, что в случае быстрого одобрения FDA вакцина от Moderna может начать поступать в штаты в уже понедельник. В компании ранее пообещали предоставить 50 млн доз вакцин за декабрь, что позволит привить 25 млн. человек: каждому человеку для вакцинации требуется сделать два укола.

1 декабря американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в FDA для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщилось о 94,1% ее эффективности.

Вакцина состоит из двух доз. Вторая доза вводится через 28 дней после первой. Хранить вакцину нужно при температуре около минус 20 градусов по Цельсию. В таких условиях она может оставаться пригодной до полугода.

Ожидается, что с производственных объектов на северо-востоке США вакцина Moderna будет поступать на распределительный центр в городе Ирвинг в Техасе, откуда затем в больницы и аптеки.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

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Ця скромна німецько-турецька пара не володіє автомобілем.- https://www.washingtonpost.com/world/europe/coornavirus-vaccine-biontech-pfizer/2020/11/12/37acb78c-2467-11**-9c4a-0dc6242c4814_story.html

США одобрили вакцину от COVID-19 Moderna. Распределение начнется немедленно, - Трамп - Цензор.НЕТ 2255
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18.12.2020 15:22 Ответить
хуже не будет! (с)
США одобрили вакцину от COVID-19 Moderna. Распределение начнется немедленно, - Трамп - Цензор.НЕТ 9681
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18.12.2020 15:23 Ответить
Америка - Америка!!!!! Это круто!!!!!
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18.12.2020 15:41 Ответить
Дональд , уходи , не позорь Америку !
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18.12.2020 16:01 Ответить
 
 