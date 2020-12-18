Украинскую COVID-вакцину готовят к клиническим испытаниям, - Степанов

Украинский кандидат в вакцины от коронавируса прошел доклинические испытания, сейчас идет подготовка к началу клинических испытаний.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается кандидата в вакцины ... мы прошли соответствующие доклинические испытания, сейчас идет процесс относительно начала клинических испытаний. Была выбрана производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний, - это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тыс. доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - сказал Степанов.

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