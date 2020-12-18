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Украинскую COVID-вакцину готовят к клиническим испытаниям, - Степанов

Украинскую COVID-вакцину готовят к клиническим испытаниям, - Степанов

Украинский кандидат в вакцины от коронавируса прошел доклинические испытания, сейчас идет подготовка к началу клинических испытаний.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается кандидата в вакцины ... мы прошли соответствующие доклинические испытания, сейчас идет процесс относительно начала клинических испытаний. Была выбрана производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний, - это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тыс. доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - сказал Степанов.

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Топ комментарии
+19
могу подержать степанова пока ему будут колоть ту вакцину.
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18.12.2020 12:29
+15
Пропоную випробування провести на депутатах від земонобільшості та членах Кабміну, а для репрезентативності додати пересічних зелохів...
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18.12.2020 12:31
+11
ЗЕбрехливые мрази
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18.12.2020 12:30
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могу подержать степанова пока ему будут колоть ту вакцину.
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18.12.2020 12:29 Ответить
В голову и в язык.)
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18.12.2020 12:32 Ответить
стопудов толкают кацапское лайно
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18.12.2020 13:55 Ответить
ЗЕбрехливые мрази
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18.12.2020 12:30 Ответить
Пропоную випробування провести на депутатах від земонобільшості та членах Кабміну, а для репрезентативності додати пересічних зелохів...
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18.12.2020 12:31 Ответить
А зробить їх Пальчевський в Євролабі нема довіри ні в чому
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18.12.2020 13:42 Ответить
Степашка, вот сам и прививайся. Чего ты людей заставляешь, а сам ни-ни, отказался. И не ври что есть украинская вакцина. Все вакцины разлиты из одной американской бочки. Она изготовлена по высоким технологиям, с наночипами, с добавлением всяких гадостей и этих технологий нигде больше нет. Или у тебя Степашка появились?
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18.12.2020 12:31 Ответить
Пил недавно украинские таблетки, полезные, но очень дорогие.
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18.12.2020 12:32 Ответить
-Куда идешь?
-Укол делать...
-В попку?
-В поликлинику...
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18.12.2020 12:35 Ответить
аккуратней, а то разлюбишь бацьку
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18.12.2020 12:36 Ответить
Не страшно, Колюньку полюбить.
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18.12.2020 12:39 Ответить
А які ти пив? Червоні, жовті, білі, зелені?
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18.12.2020 12:37 Ответить
Зелененькие. "Тиоктацид." А не, посмотрел ,производство Германия.
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18.12.2020 12:58 Ответить
Полегшало! Гадаю наші пігулки тобі б поперек горла стали.
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18.12.2020 13:02 Ответить
Колите всех "слуг" до единого.. Так было всегда - все непонятное опробывали на слугах
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18.12.2020 12:35 Ответить
Понятно,бабло на вакцину земрази тоже разворовали
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18.12.2020 12:36 Ответить
Степашка, тьі должен первьім ширнуться. И не потомв,что не верю нашим фармацевтам, а потому что я тебе, ублюдку, не верю и подозрееваю, что тьі говоришь про "спутникv"
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18.12.2020 12:38 Ответить
А нельзя просто купить лицензию у пфайзнра?
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18.12.2020 12:39 Ответить
Узбагойся это и есть купленая лицензия только срутника
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18.12.2020 12:54 Ответить
Ту которую Рашка передала? спутник5?) спасибо, не надо. Веры вам, мразям, нет.
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18.12.2020 12:41 Ответить
походу делают фабрику для штамповки росийской "вакцины"
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18.12.2020 12:44 Ответить
Если во время и после введения вакцины пациент будет кричать на рюськом языке,то вакцина 100% рюська,а не украинская
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18.12.2020 12:51 Ответить
Вот таким образом зеленая блевотина и медведчук запускают в Украине путинский спутник.
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18.12.2020 13:06 Ответить
вам гомосекам все уже разработано и проверено
Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов - Цензор.НЕТ 5165
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18.12.2020 13:17 Ответить
хай на нардепах та апараті президента випробовують.
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18.12.2020 13:18 Ответить
так звана українська вакцина відомого бренду "новічок"
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18.12.2020 16:58 Ответить
Испатания на крысах закончили, теперь они приступят, без согласия и не ставя в известность Украинцев БЕСПЛАТНО, для пациентов, и очень дорого для бюджета! Начнут травить Украинцев!
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19.12.2020 00:12 Ответить
 
 