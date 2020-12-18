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Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов

Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов

Український кандидат у вакцини від коронавірусу пройшов доклінічні випробування, зараз іде підготовка до початку клінічних випробувань.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується кандидата у вакцини... ми пройшли відповідні доклінічні випробування, зараз іде процес щодо початку клінічних випробувань. Була обрана виробнича база, де повинні провести ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань - це одне з українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менш як 100 тис. доз вакцини, але цей процес неможливо завершити за один місяць", - сказав Степанов.

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Топ коментарі
+19
могу подержать степанова пока ему будут колоть ту вакцину.
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18.12.2020 12:29
+15
Пропоную випробування провести на депутатах від земонобільшості та членах Кабміну, а для репрезентативності додати пересічних зелохів...
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18.12.2020 12:31
+11
ЗЕбрехливые мрази
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18.12.2020 12:30
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могу подержать степанова пока ему будут колоть ту вакцину.
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18.12.2020 12:29 Відповісти
В голову и в язык.)
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18.12.2020 12:32 Відповісти
стопудов толкают кацапское лайно
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18.12.2020 13:55 Відповісти
ЗЕбрехливые мрази
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18.12.2020 12:30 Відповісти
Пропоную випробування провести на депутатах від земонобільшості та членах Кабміну, а для репрезентативності додати пересічних зелохів...
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18.12.2020 12:31 Відповісти
А зробить їх Пальчевський в Євролабі нема довіри ні в чому
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18.12.2020 13:42 Відповісти
Степашка, вот сам и прививайся. Чего ты людей заставляешь, а сам ни-ни, отказался. И не ври что есть украинская вакцина. Все вакцины разлиты из одной американской бочки. Она изготовлена по высоким технологиям, с наночипами, с добавлением всяких гадостей и этих технологий нигде больше нет. Или у тебя Степашка появились?
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18.12.2020 12:31 Відповісти
Пил недавно украинские таблетки, полезные, но очень дорогие.
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18.12.2020 12:32 Відповісти
-Куда идешь?
-Укол делать...
-В попку?
-В поликлинику...
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18.12.2020 12:35 Відповісти
аккуратней, а то разлюбишь бацьку
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18.12.2020 12:36 Відповісти
Не страшно, Колюньку полюбить.
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18.12.2020 12:39 Відповісти
А які ти пив? Червоні, жовті, білі, зелені?
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18.12.2020 12:37 Відповісти
Зелененькие. "Тиоктацид." А не, посмотрел ,производство Германия.
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18.12.2020 12:58 Відповісти
Полегшало! Гадаю наші пігулки тобі б поперек горла стали.
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18.12.2020 13:02 Відповісти
Колите всех "слуг" до единого.. Так было всегда - все непонятное опробывали на слугах
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18.12.2020 12:35 Відповісти
Понятно,бабло на вакцину земрази тоже разворовали
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18.12.2020 12:36 Відповісти
Степашка, тьі должен первьім ширнуться. И не потомв,что не верю нашим фармацевтам, а потому что я тебе, ублюдку, не верю и подозрееваю, что тьі говоришь про "спутникv"
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18.12.2020 12:38 Відповісти
А нельзя просто купить лицензию у пфайзнра?
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18.12.2020 12:39 Відповісти
Узбагойся это и есть купленая лицензия только срутника
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18.12.2020 12:54 Відповісти
Ту которую Рашка передала? спутник5?) спасибо, не надо. Веры вам, мразям, нет.
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18.12.2020 12:41 Відповісти
походу делают фабрику для штамповки росийской "вакцины"
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18.12.2020 12:44 Відповісти
Если во время и после введения вакцины пациент будет кричать на рюськом языке,то вакцина 100% рюська,а не украинская
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18.12.2020 12:51 Відповісти
Вот таким образом зеленая блевотина и медведчук запускают в Украине путинский спутник.
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18.12.2020 13:06 Відповісти
вам гомосекам все уже разработано и проверено
Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов - Цензор.НЕТ 5165
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18.12.2020 13:17 Відповісти
хай на нардепах та апараті президента випробовують.
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18.12.2020 13:18 Відповісти
так звана українська вакцина відомого бренду "новічок"
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18.12.2020 16:58 Відповісти
Испатания на крысах закончили, теперь они приступят, без согласия и не ставя в известность Украинцев БЕСПЛАТНО, для пациентов, и очень дорого для бюджета! Начнут травить Украинцев!
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19.12.2020 00:12 Відповісти
 
 