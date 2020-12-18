Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов

Український кандидат у вакцини від коронавірусу пройшов доклінічні випробування, зараз іде підготовка до початку клінічних випробувань.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується кандидата у вакцини... ми пройшли відповідні доклінічні випробування, зараз іде процес щодо початку клінічних випробувань. Була обрана виробнича база, де повинні провести ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань - це одне з українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менш як 100 тис. доз вакцини, але цей процес неможливо завершити за один місяць", - сказав Степанов.

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