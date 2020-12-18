4 584 28
Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов
Український кандидат у вакцини від коронавірусу пройшов доклінічні випробування, зараз іде підготовка до початку клінічних випробувань.
Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується кандидата у вакцини... ми пройшли відповідні доклінічні випробування, зараз іде процес щодо початку клінічних випробувань. Була обрана виробнича база, де повинні провести ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань - це одне з українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менш як 100 тис. доз вакцини, але цей процес неможливо завершити за один місяць", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+19 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар18.12.2020 12:29
+15 wake up-UA
показати весь коментар18.12.2020 12:31
+11 oleg1966
показати весь коментар18.12.2020 12:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
-Укол делать...
-В попку?
-В поликлинику...