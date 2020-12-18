АМКУ закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам+"
Антимонопольный комитет (АМКУ) закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам+" в связи с отсутствием нарушений.
Соответствующее решение АМКУ принял 18 декабря, передает корреспондент "РБК-Украина".
"Закрыть расследование из-за отсутствия нарушений законодательства в действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сообщили в АМКУ.
Расследование дела длилось более 1,5 лет и касалось обстоятельств утверждении формулы определения рыночной стоимости угля "Роттердам+".
Расследование АМКУ было начато в мае 2019 года на основании обращения Национального антикоррупционного бюро. Комитет пришел к выводу, что формула "Роттердам+" не имела никакого негативного влияния на состояние конкуренции на энергетическом рынке.
Ранее сообщалось, что формула "Роттердам+" была принята в марте 2016 года на выполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, который еще в 2015 году обязал НКРЭКУ отойти от ручного определения цен на уголь и внедрить прозрачную европейскую методологию.
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Ну мол так сами же платили и не протестовали. Это государство погубит КОРРУПЦИЯ.....
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Агов, Шабунін- ти дешева маріонетка!)))
А чия маріонетка ЗЕ?
Бігус оприлюднить ці кошти?
Завтра бубачка закатит истерику, что нужно Пороха посадить, и откроют опять.🙂
На потеху всему миру. Такилох43 мстительное злобное недоразумение.
я все же надеюсь, что Украина в конце концов получит честных людей во власть, которые будут не трындеть, а делать! в т.ч. и садить коррупционеров любого политического окраса.
"Замглавы ОП Смирнов о подписании подозрения Поршенко: Действия органов досудебного расследования не должны создавать впечатление о сведении личных счетов"
И где мои утверждения Петя - святой? По моему вы в своей секте, свидетелей канала Г+Г, совсем ёпнулись
не отвечайте на мои сообщения, плиз. мне надоело читать вашу дрысню с претензией на остроумие.
шар полетитущерб был, другие - что не полетитне было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетитущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетитне было, а те, которые говорят, что не полетитне было, колотят тех, что полетитущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетитущерб был, тех, что не полетитне было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2. Главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
3. Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они из-за Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20000000000 гривен, Порошенко и Ахметов обогатились, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и они конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
4. Так что - все эти «выводы» каких-то «экспертиз/открытия-закрытия «дела»» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов! НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на
обычную проституциюбанальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу«Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев? (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)