Антимонопольный комитет (АМКУ) закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам+" в связи с отсутствием нарушений.

Соответствующее решение АМКУ принял 18 декабря, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Закрыть расследование из-за отсутствия нарушений законодательства в действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сообщили в АМКУ.

Расследование дела длилось более 1,5 лет и касалось обстоятельств утверждении формулы определения рыночной стоимости угля "Роттердам+".

Расследование АМКУ было начато в мае 2019 года на основании обращения Национального антикоррупционного бюро. Комитет пришел к выводу, что формула "Роттердам+" не имела никакого негативного влияния на состояние конкуренции на энергетическом рынке.

Ранее сообщалось, что формула "Роттердам+" была принята в марте 2016 года на выполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, который еще в 2015 году обязал НКРЭКУ отойти от ручного определения цен на уголь и внедрить прозрачную европейскую методологию.