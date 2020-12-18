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Антимонопольний комітет (1748) Роттердам+ (297)

АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+"

АМКУ закрив розслідування щодо формули

Антимонопольний комітет (АМКУ) закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" у зв'язку з відсутністю порушень.

Відповідне рішення АМКУ прийняв 18 грудня, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Закрити розслідування через відсутність порушень законодавства в діях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - повідомили в АМКУ.

Розслідування справи тривало понад 1,5 років і стосувалося обставин затвердження формули визначення ринкової вартості вугілля "Роттердам+".

Розслідування АМКУ було розпочато в травні 2019 року на підставі звернення Національного антикорупційного бюро. Комітет дійшов висновку, що формула "Роттердам+" не мала ніякого негативного впливу на стан конкуренції на енергетичному ринку.

Раніше повідомлялося, що формула "Роттердам+" була прийнята в березні 2016 року у виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, який ще в 2015 році зобов'язав НКРЕКП відійти від ручного визначення цін на вугілля і впровадити прозору європейську методологію.
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Топ коментарі
+11
И опять ыходит шо зебилов кормили дерьмом. Та шо ж такое)https://censor.net/ru/n3237810
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18.12.2020 15:40
+11
Только вот после отмены формулы Роттердам (+) тот-же уголек подорожал с 1700 грн до 2500 грн. Забыли дописать на радость зебильчикам.
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18.12.2020 15:52
+9
АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4741
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18.12.2020 15:54
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Забыли дописать-На радость Рыжему оллигарху скупившему головы зеленоголовых!
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18.12.2020 15:33 Відповісти
Только вот после отмены формулы Роттердам (+) тот-же уголек подорожал с 1700 грн до 2500 грн. Забыли дописать на радость зебильчикам.
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18.12.2020 15:52 Відповісти
как ни кацап, так и оЛЛигархи у него и ИЛЛовайск
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18.12.2020 22:01 Відповісти
И опять ыходит шо зебилов кормили дерьмом. Та шо ж такое)https://censor.net/ru/n3237810
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18.12.2020 15:40 Відповісти
Ждем очередного громкого взрыва пуканов у зеленогнойной шоблы и вЯликого антикоррупционера шабунина. Опять всем Порох в штаны насрал, ну что ж такое!!!)))
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18.12.2020 16:14 Відповісти
С подачи самого этого Антимонопольнорго комитета в виде его отстранённости от своих обязанностей,а Украине появились не только монополии,но и отчуждения того у государства,чего ПО ЗАКОНУ быть отчуждённым в частные руки не могло.Антимонопольный комитет в теччении десятка лет,а то и более есть КОММЕРЧЕС КАЯЧ структура,тиоргующая правом закрытия или не закрытия нарушений...второе,почему этот "ротрдам" оказался в юрисдикции этого комитета,тогда как он должен рассматриваться в НАБУ или ГБР.поскольку замешаны очень крупные чиновники и даже группы чиновников?
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18.12.2020 15:46 Відповісти
Тарифи на електроенергію встановлює НКРЕКП. Все обгрунтовано і розраховано.
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18.12.2020 16:33 Відповісти
я не говрил,что Антимонопольный комитет тарифы устанавливает.Я сказал.что с его подачи у нас есть монополии.Что касается НКРЕП,то там тоже,как и в судах был свой Волк (уж не родственники все эти волчары?),.который оглашал расценки,а не рассчитывал.Позиция и стиль НКРЕП с уходом Волчары не изменился-цены по потребностям ахметова.а не по рынку..О каком "грунте" говорить ?! )
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18.12.2020 20:58 Відповісти
То открывают, то закрывают.Там хоть кто-то адекватный есть?
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18.12.2020 15:46 Відповісти
Де "там"?
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18.12.2020 16:15 Відповісти
Нахлобучили налогоплательщиков на 18 лярдов. и ..... нет вопросов.
Ну мол так сами же платили и не протестовали. Это государство погубит КОРРУПЦИЯ.....
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18.12.2020 15:51 Відповісти
это государство погубит тупой народ))) олигархи и прочие чудеса это уже последствия
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18.12.2020 15:53 Відповісти
АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4741
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18.12.2020 15:54 Відповісти
Антимонопольный комитет (АМКУ) закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам+" в связи с отсутствием нарушений. Источник: https://censor.net/ru/n3237812
АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7480 .АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 742. .
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18.12.2020 16:42 Відповісти
Примерно так

АМКУ закрив розслідування щодо формули "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4010
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18.12.2020 16:44 Відповісти
Не повторюй дурниць від Льоши Кучеренка. Ніхто не буде виробляти електроенергію безкоштовно. Розкажи краще про ціни на газ від "братнього" народу в 2009 році і скільки ми переплатили через шефиню Кучеренка
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18.12.2020 16:30 Відповісти
А чего Наливайченко так переживает? https://glavcom.ua/economics/finances/kerivnictvo-nabu-maje-vidpovisti-za-sfabrikovanu-spravu-rotterdam-nalivaychenko-700479.html Керівництво НАБУ має відповісти за сфабриковану справу Роттердам+, - Наливайченко
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18.12.2020 16:10 Відповісти
В общем, позакрывали все дела. Браво! Ворон ворону глаз не выклюет?
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18.12.2020 16:11 Відповісти
Може тому,, що всі звинувачення висмоктані із шкіряних дудочок Портнова і Каломойського?
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18.12.2020 16:22 Відповісти
Главное чтобы тупым кремлевским кролям мозги не вернули в то место, где должна быть голова, а то ***** заругает, ему вумные не нужны.
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18.12.2020 17:02 Відповісти
Багато галасу з нічого- Оце і все, що можна сказати про українську боротьбу з корупцією.
Агов, Шабунін- ти дешева маріонетка!)))
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18.12.2020 16:14 Відповісти
Маріонетка - це наш припіздєнт. Шабунін не управляє країною і багатотисячними державними службами
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18.12.2020 16:21 Відповісти
От і добре, що це дурбецало Шабунін нічим не керує.
А чия маріонетка ЗЕ?
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18.12.2020 16:42 Відповісти
Вгадай з трьох разів?
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18.12.2020 16:49 Відповісти
То чия? В загадки з діточками гратимешся, це тобі ближче.
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18.12.2020 16:52 Відповісти
О, це вже розмова не юнця, а мужа. Відгадай ще одну загадку, простішу: чому проти Бєні відкриті кримінальні справи в США, Великобританії, Швейцарії, Ізраїлі, а в Україні він шановний бізнесмен і продовжує грабувати держбюджет?
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18.12.2020 17:17 Відповісти
Не спорьте с притыренными зебуинами. Для них их осел нелох оманский- святой!!! Он ничья ни марионетка ни разу )))) К тому же и просто сам дебил, и руки в его заднице отнюдь не ***** и не бабломойского))))
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18.12.2020 17:06 Відповісти
Пункт за пунктом розсипається всі звинувачення недолугих клоунів попередньої влади. І напрошуються питання вже до цих нових ліц: куди поділися прибутки в сотні млрд. від Нафтогазу, Енергоатому, Центренерго, від митниці і т.д.
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18.12.2020 16:19 Відповісти
Скоро виявиться, що ніхто за Зеленського не голосував
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18.12.2020 16:23 Відповісти
Грабанули всю страну - "нарушений нет". Нет слов, одни междометия.
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18.12.2020 16:27 Відповісти
А нарешті подумати- ніяк?
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18.12.2020 16:43 Відповісти
Майже два роки платили бригаді слідчих, і всяким іншим судейським.
Бігус оприлюднить ці кошти?
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18.12.2020 16:28 Відповісти
В который раз?
Завтра бубачка закатит истерику, что нужно Пороха посадить, и откроют опять.🙂
На потеху всему миру. Такилох43 мстительное злобное недоразумение.
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18.12.2020 17:08 Відповісти
Нельзя же так,сейчас 73% оленей этого не переживут.
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18.12.2020 17:23 Відповісти
А плевать, что пострадали пенсионеры, учителя, инженеры и другой народ. Самое главное для себя любимых добавить миллиончик.
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18.12.2020 17:34 Відповісти
Вы ошибаетесь, слуги нарида потратили на фальсификации намного больше 😁
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18.12.2020 18:59 Відповісти
вы всерьез думаете, что если нынешняя власть не в состоянии коррупционеров взять за яйца, то так будет ВСЕГДА? и что если дело об очевидно коррупционной схеме Роттердам+ в этот раз закрыли, то нельзя его открыть заново? и что люди всё забудут?

я все же надеюсь, что Украина в конце концов получит честных людей во власть, которые будут не трындеть, а делать! в т.ч. и садить коррупционеров любого политического окраса.
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18.12.2020 18:06 Відповісти
О,самый главный олень нарисовался,небось из прастова нариду?
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18.12.2020 18:10 Відповісти
Я вам отвечу словами ваших кумиров -
"Замглавы ОП Смирнов о подписании подозрения Поршенко: Действия органов досудебного расследования не должны создавать впечатление о сведении личных счетов"
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18.12.2020 18:57 Відповісти
у меня нет кумиров. так что отвечайте за себя
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18.12.2020 19:31 Відповісти
Ага, понимаю, просто вы легко манипулируемы?
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18.12.2020 22:48 Відповісти
еще раз: за себя говори.
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19.12.2020 02:26 Відповісти
Почему? Может я точно такой же тупой, как и те кому вы делегировали полномочия говорить за вас на выборах? Такшта...😁
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19.12.2020 02:53 Відповісти
может быть. от меня то что надо - что вы хотите услышать/прочесть?
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19.12.2020 05:58 Відповісти
Так,мелочь. Всего лишь ваш анализ коррупционной составдяющей в " схеме Роттердам+", с финансовыми документами это подтверждающими. Ведь вы словами не разбрасываетесь? И словечко "очевидно "вставили не просто так, для наброса? Так мне интересно, что вам "очевидно", на основании каких фактов, из каких источников?
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19.12.2020 10:27 Відповісти
ну вы же верите, что петька - святой, при этом не имея никаких фактов. почему я не могу быть уверен, что роттердам+ - коррупция?
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19.12.2020 17:31 Відповісти
Вы, простите, один факультет с Бубашкой заканчивали? С вопросами веры - в церковь, или к зебилам. Я верю фактам. Ваше утверждение "очевидно коррупционной схеме Роттердам+ " основано на вере? Ок. Презумпция невиновности это не для "йурысстов/авокадов" бубочки. Я понял.
И где мои утверждения Петя - святой? По моему вы в своей секте, свидетелей канала Г+Г, совсем ёпнулись
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19.12.2020 19:57 Відповісти
я просто в спам неадекватов отправляю. привет.
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19.12.2020 20:20 Відповісти
Странно, доказательств нет у вас, пруфов тоже - а неадекват я. Как это.... по слуганародному
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19.12.2020 20:28 Відповісти
абы не по-поросячьему
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19.12.2020 20:41 Відповісти
Тут согласен, шлимазлов Бени КалоМойши слушать не стоит😁, или вы о другом? 🤔
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19.12.2020 22:10 Відповісти
вы в детском саду до сих пор?
не отвечайте на мои сообщения, плиз. мне надоело читать вашу дрысню с претензией на остроумие.
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19.12.2020 23:45 Відповісти
Оппа, не так быстро, я вас препарировать ещё не закончил
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20.12.2020 05:31 Відповісти
Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Это -моральные потери. Есть и денежные потери. Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 г. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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18.12.2020 20:17 Відповісти
1. Ситуация с оценкой «дела Роттердам +» давно уже напоминает «Приключения Незнайки и его друзей» - «...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что шар полетит ущерб был, другие - что не полетит не было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит ущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетит не было, а те, которые говорят, что не полетит не было, колотят тех, что полетит ущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетит ущерб был, тех, что не полетит не было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2. Главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…

3. Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они из-за Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20000000000 гривен, Порошенко и Ахметов обогатились, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и они конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.

4. Так что - все эти «выводы» каких-то «экспертиз/открытия-закрытия «дела»» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов! НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на обычную проституцию банальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу«Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев? (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
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19.12.2020 00:16 Відповісти
спасибо. пирожник и гудок всех отроттердамили по закону.
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20.12.2020 19:15 Відповісти
 
 