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Одесская область (3375) разбой (287)

Полицейский задержан за совершение грабежа в Одесской области, - прокуратура

Полицейский задержан за совершение грабежа в Одесской области, - прокуратура

В Одесской области за грабеж задержан капрал полиции, который отобрал у женщины 20 тысяч долларов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, установлено, что утром 17 декабря на территории жилого массива "Радужный" Овидиопольского района двое мужчин ограбили женщину.

Нападение произошло, когда потерпевшая вместе с сестрой ждала своего брата, который пошел за автомобилем и намеревался заехать за женщинами. "Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов, злоумышленники выследили ее и, применив силу, отобрали деньги. В частности, они били женщину по лицу и использовали газовый баллончик", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из грабителей, которым оказался 20-летний полицейский.

Второму злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, однако его личность уже установлена. В настоящее время правоохранители принимают меры для установления его местонахождения.

Как выяснилось, о 20 тыс. долларов капрал полиции узнал через общих знакомых и задумал ограбление. Похищенные деньги вернули владелице.

Полицейскому, который работает в одном из секторов Овидиопольского отдела полиции, сообщено подозрение по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Двух злоумышленников, подозреваемых в серии разбойных нападений на территории двух областей, задержали на Николаевщине. ВИДЕО

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Топ комментарии
+11
Интересно, если бы женщина сопротивляласяь и ударила полицая-оборотня, ее бы судили сейчас так же как Стерненка? Случаем не из одного отделения ети полицаи-оборотни?
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19.12.2020 00:04
+8
Аакян, это же твоя школа, твои воспитанники, ай-яй-яй!!!
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18.12.2020 23:38
+8
Полицейсая братва в законе...
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18.12.2020 23:50
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а скількох відмазали
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18.12.2020 23:35 Ответить
Реформированные Джамалы..
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28.05.2021 14:49 Ответить
"Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов"
мусор обзавёлся слюжбой внешней разведки?
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18.12.2020 23:36 Ответить
Ну для них это дело обычное ...
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18.12.2020 23:36 Ответить
Так. Якщо громадян грабують президент, голова ВР, і міністри, то чому це не можуть робити дерслужбовці нижчого рангу? Риба гниє з голови.
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19.12.2020 00:14 Ответить
Ну он же после службы, в личное время...
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19.12.2020 01:17 Ответить
Капрал это как по старому? Младший лейтенант?
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18.12.2020 23:38 Ответить
младший сержант
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18.12.2020 23:41 Ответить
Спс. Буду хоть знать.
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18.12.2020 23:44 Ответить
По старому это - гандон. Причем независимо от звания и должности. Там других нет. Мент и бандит - две стороны одной медали
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19.12.2020 12:02 Ответить
Аакян, это же твоя школа, твои воспитанники, ай-яй-яй!!!
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18.12.2020 23:38 Ответить
дык вроде все как надо ...
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19.12.2020 00:25 Ответить
Авакян, пардон.
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18.12.2020 23:39 Ответить
надеюсь ,шо мент поганый и наводчика за собой утянет..
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18.12.2020 23:41 Ответить
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18.12.2020 23:48 Ответить
Полицейсая братва в законе...
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18.12.2020 23:50 Ответить
Вот кому оружие нужно даавать, а не простолюдинам в целях самообороны, да? Хоть день было чтобы полицаи не убили кого то или не обокрали? А сколько запуганных людей боится заявить
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18.12.2020 23:56 Ответить
Аваков: сначала подчинись полицейскому - потом обжалуй.
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18.12.2020 23:58 Ответить
он еще и вооружает их тазерами.
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19.12.2020 10:07 Ответить
каналы медведчука засирают головы населению, вот и результат
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19.12.2020 00:06 Ответить
Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов, злоумышленники выследили ее и, применив силу, отобрали деньги. В частности, они били женщину по лицу и использовали газовый баллончик", - рассказали в пресс-службе.
А почему в пресслужбе палюции боятся назвать преступника палицейским?

Типо, дело было так:
Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов, ПОЛИЦЕЙСКИЕ и их подельники выследили ее и, применив силу, отобрали деньги. В частности, они били женщину по лицу и использовали газовый баллончик", - рассказали в пресс-службе.

Кстати, никто не возмущен что в полицаи берут 20-ти летних сцыкунов без образования?
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19.12.2020 00:01 Ответить
Видимо критерии при найме на "службу" не изменились, отслужил в армии - тебе преференции. Вот и результат.
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19.12.2020 00:13 Ответить
ага, и при этом - переехал из крыма или луганды, где и отслужил - и возьмут без экзаменов...
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19.12.2020 02:13 Ответить
Ну так это реформа медицины Зеленского - с больниц психов выпустили, они пошли в полицию
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19.12.2020 00:04 Ответить
Интересно, если бы женщина сопротивляласяь и ударила полицая-оборотня, ее бы судили сейчас так же как Стерненка? Случаем не из одного отделения ети полицаи-оборотни?
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19.12.2020 00:04 Ответить
мусора ловят мусоров, это какая-то ромашка
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19.12.2020 00:21 Ответить
талант, организатор, и всего двадцать лет. такие кадры "нашим" властьимущим нужны. наверное, скоро пойдет на повышение и через год другой будет в Киеве.
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19.12.2020 00:23 Ответить
Дебил! Вся жизнь была впереди.
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19.12.2020 00:57 Ответить
Вообще-то "Радужный" только юридически в области, реально это Одесса, Таирово.
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19.12.2020 01:50 Ответить
Мусора затримав бандит-рецидивіст )))
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19.12.2020 04:22 Ответить
" Позвольте , но как же он работал в очистке/ полиции?"🤔🤔🤔
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19.12.2020 06:55 Ответить
Де паритет в володінні зброєю громадян і поліції. Тим більш ми бачим чим насправді займається поліція. Хабад боїться Коліївщини тому немає закону про обіг зброї. В штаті Монтана біля будинків фермерів є плакати "Ми не телефонуємо 211"
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19.12.2020 07:40 Ответить
А им еще и пистолеты шокеры выдать хотят, лоббируют всеми силами.
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19.12.2020 10:06 Ответить
"Мусорів треба знищувати доки вони маленькі." ( аксіома з анекдоту)
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19.12.2020 11:45 Ответить
зеленский, повысь з\п мусорам, а то они плохо "служат и защищают"
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19.12.2020 13:36 Ответить
скільки ще потрібно зашкварів"реформованої "поліції,щоб Авакова турнули з посади?
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28.05.2021 14:45 Ответить
 
 