Полицейский задержан за совершение грабежа в Одесской области, - прокуратура
В Одесской области за грабеж задержан капрал полиции, который отобрал у женщины 20 тысяч долларов.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, установлено, что утром 17 декабря на территории жилого массива "Радужный" Овидиопольского района двое мужчин ограбили женщину.
Нападение произошло, когда потерпевшая вместе с сестрой ждала своего брата, который пошел за автомобилем и намеревался заехать за женщинами. "Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов, злоумышленники выследили ее и, применив силу, отобрали деньги. В частности, они били женщину по лицу и использовали газовый баллончик", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из грабителей, которым оказался 20-летний полицейский.
Второму злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, однако его личность уже установлена. В настоящее время правоохранители принимают меры для установления его местонахождения.
Как выяснилось, о 20 тыс. долларов капрал полиции узнал через общих знакомых и задумал ограбление. Похищенные деньги вернули владелице.
Полицейскому, который работает в одном из секторов Овидиопольского отдела полиции, сообщено подозрение по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
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мусор обзавёлся слюжбой внешней разведки?
А почему в пресслужбе палюции боятся назвать преступника палицейским?
Типо, дело было так:
Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов, ПОЛИЦЕЙСКИЕ и их подельники выследили ее и, применив силу, отобрали деньги. В частности, они били женщину по лицу и использовали газовый баллончик", - рассказали в пресс-службе.
Кстати, никто не возмущен что в полицаи берут 20-ти летних сцыкунов без образования?