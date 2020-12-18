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Одеська область (3001) розбій (206)

Поліцейського затримали за скоєння грабежу в Одеській області, - прокуратура

Поліцейського затримали за скоєння грабежу в Одеській області, - прокуратура

В Одеської області за грабіж затримано капрала поліції, який відібрав у жінки 20 тисяч доларів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, встановлено, що вранці 17 грудня на території житлового масиву "Райдужний" Овідіопольського району двоє чоловіків пограбували жінку.

Напад стався, коли потерпіла разом із сестрою чекала на свого брата, який пішов по автомобіль і мав намір заїхати за жінками. "Точно знаючи, що у постраждалої при собі є 20 тис. доларів, зловмисники вистежили її й, застосувавши силу, відібрали гроші. Зокрема, вони били жінку по обличчю і використовували газовий балончик", - розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що брат потерпілої вчасно повернувся і встиг затримати одного з грабіжників, яким виявився 20-річний поліцейський.

Другому зловмисникові вдалося втекти з місця події, однак його особу вже встановлено. Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення місця його перебування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограбування на дорогах: з фури під Одесою вкрали $ 3000 і 21 тонну м'яса, - ЗМІ

Як з'ясувалося, про 20 тис. доларів капрал поліції дізнався через спільних знайомих і замислив пограбування. Викрадені гроші повернули власниці.

Поліцейському, який працює в одному з секторів Овідіопольського відділу поліції, повідомлено підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Двох зловмисників, підозрюваних у серії розбійних нападів на території двох областей, затримали на Миколаївщині. ВIДЕО
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Топ коментарі
+11
Интересно, если бы женщина сопротивляласяь и ударила полицая-оборотня, ее бы судили сейчас так же как Стерненка? Случаем не из одного отделения ети полицаи-оборотни?
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19.12.2020 00:04
+8
Аакян, это же твоя школа, твои воспитанники, ай-яй-яй!!!
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18.12.2020 23:38
+8
Полицейсая братва в законе...
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18.12.2020 23:50
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а скількох відмазали
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18.12.2020 23:35 Відповісти
Реформированные Джамалы..
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28.05.2021 14:49 Відповісти
"Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов"
мусор обзавёлся слюжбой внешней разведки?
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18.12.2020 23:36 Відповісти
Ну для них это дело обычное ...
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18.12.2020 23:36 Відповісти
Так. Якщо громадян грабують президент, голова ВР, і міністри, то чому це не можуть робити дерслужбовці нижчого рангу? Риба гниє з голови.
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19.12.2020 00:14 Відповісти
Ну он же после службы, в личное время...
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19.12.2020 01:17 Відповісти
Капрал это как по старому? Младший лейтенант?
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18.12.2020 23:38 Відповісти
младший сержант
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18.12.2020 23:41 Відповісти
Спс. Буду хоть знать.
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18.12.2020 23:44 Відповісти
По старому это - гандон. Причем независимо от звания и должности. Там других нет. Мент и бандит - две стороны одной медали
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19.12.2020 12:02 Відповісти
Аакян, это же твоя школа, твои воспитанники, ай-яй-яй!!!
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18.12.2020 23:38 Відповісти
дык вроде все как надо ...
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19.12.2020 00:25 Відповісти
Авакян, пардон.
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18.12.2020 23:39 Відповісти
надеюсь ,шо мент поганый и наводчика за собой утянет..
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18.12.2020 23:41 Відповісти
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18.12.2020 23:48 Відповісти
Полицейсая братва в законе...
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18.12.2020 23:50 Відповісти
Вот кому оружие нужно даавать, а не простолюдинам в целях самообороны, да? Хоть день было чтобы полицаи не убили кого то или не обокрали? А сколько запуганных людей боится заявить
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18.12.2020 23:56 Відповісти
Аваков: сначала подчинись полицейскому - потом обжалуй.
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18.12.2020 23:58 Відповісти
он еще и вооружает их тазерами.
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19.12.2020 10:07 Відповісти
каналы медведчука засирают головы населению, вот и результат
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19.12.2020 00:06 Відповісти
Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов, злоумышленники выследили ее и, применив силу, отобрали деньги. В частности, они били женщину по лицу и использовали газовый баллончик", - рассказали в пресс-службе.
А почему в пресслужбе палюции боятся назвать преступника палицейским?

Типо, дело было так:
Точно зная, что у пострадавшей при себе есть 20 тыс. долларов, ПОЛИЦЕЙСКИЕ и их подельники выследили ее и, применив силу, отобрали деньги. В частности, они били женщину по лицу и использовали газовый баллончик", - рассказали в пресс-службе.

Кстати, никто не возмущен что в полицаи берут 20-ти летних сцыкунов без образования?
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19.12.2020 00:01 Відповісти
Видимо критерии при найме на "службу" не изменились, отслужил в армии - тебе преференции. Вот и результат.
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19.12.2020 00:13 Відповісти
ага, и при этом - переехал из крыма или луганды, где и отслужил - и возьмут без экзаменов...
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19.12.2020 02:13 Відповісти
Ну так это реформа медицины Зеленского - с больниц психов выпустили, они пошли в полицию
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19.12.2020 00:04 Відповісти
Интересно, если бы женщина сопротивляласяь и ударила полицая-оборотня, ее бы судили сейчас так же как Стерненка? Случаем не из одного отделения ети полицаи-оборотни?
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19.12.2020 00:04 Відповісти
мусора ловят мусоров, это какая-то ромашка
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19.12.2020 00:21 Відповісти
талант, организатор, и всего двадцать лет. такие кадры "нашим" властьимущим нужны. наверное, скоро пойдет на повышение и через год другой будет в Киеве.
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19.12.2020 00:23 Відповісти
Дебил! Вся жизнь была впереди.
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19.12.2020 00:57 Відповісти
Вообще-то "Радужный" только юридически в области, реально это Одесса, Таирово.
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19.12.2020 01:50 Відповісти
Мусора затримав бандит-рецидивіст )))
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19.12.2020 04:22 Відповісти
" Позвольте , но как же он работал в очистке/ полиции?"🤔🤔🤔
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19.12.2020 06:55 Відповісти
Де паритет в володінні зброєю громадян і поліції. Тим більш ми бачим чим насправді займається поліція. Хабад боїться Коліївщини тому немає закону про обіг зброї. В штаті Монтана біля будинків фермерів є плакати "Ми не телефонуємо 211"
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19.12.2020 07:40 Відповісти
А им еще и пистолеты шокеры выдать хотят, лоббируют всеми силами.
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19.12.2020 10:06 Відповісти
"Мусорів треба знищувати доки вони маленькі." ( аксіома з анекдоту)
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19.12.2020 11:45 Відповісти
зеленский, повысь з\п мусорам, а то они плохо "служат и защищают"
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19.12.2020 13:36 Відповісти
скільки ще потрібно зашкварів"реформованої "поліції,щоб Авакова турнули з посади?
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28.05.2021 14:45 Відповісти
 
 