РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6304 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 295 86
Бродский (400) карантин (16728) Ермак Андрей (1240) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид"

Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака:

Украинский политик Михаил Бродский жестко раскритиковал политику действующей власти в борьбе с коронавирусом и подал заявление на Ермака в НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на "Обозревателе". 

Бродский заявил: "Многие специалисты сейчас обвиняют Ермака в том, что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа", каждого украинца. В период пандемии коронавируса эта власть, в которой Андрей Ермак фактически является вторым лицом, увеличила расходы на содержание президента и его офиса, правительства, парламента, любимого ГУД... но не нашла средств на увеличение зарплат врачам, медсестрам и санитаркам... В разгар второй волны коронавируса украинские больницы остались без кислорода, без концентраторов, дополнительных кроватей и средств защиты персонала. Зато – с хорошо "упакованными" чиновниками, которые обычно лечатся за рубежом.

Фактически – это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра – не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии".

Политик продолжил: "А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров – на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.

Обратите внимание: "антиковидный" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания – не может... Вот их главный принцип: "Слугам" – все, всем другим – выживание и "коронавирус"".

Бродский подчеркнул: "Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится.

Председателю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику Заявление о преступлении

В ноябре 2020 года председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить первым вице-премьер-министром энергетики бывшего первого заместителя председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко"

"Насколько известно из публичных сообщений, во время собеседования с высшими должностными лицами страны Юрий Витренко согласился занять этот высокий пост, но в обмен потребовал от главы Офиса президента и президента Украины Владимира Зеленского – срочно, беззаконным способом, выплатить ему 170 миллионов гривен средств от НАК "Нафтогаз".

Юрий Витренко сообщил главе Офиса президента, что 12 февраля 2020 года он подал судебный иск к государственной компании НАК "Нафтогаз" о взыскании недополученных – по его мнению – средств премии за победу в Международном арбитражном суде в Стокгольме в споре с российской компанией "Газпром".

Этот иск господина Витренко до сих пор не был рассмотрен в суде и решение по нему не принято.

Несмотря на то, что в судах Украины находятся десятки тысяч судебных исков граждан против государства, государственных и коммунальных предприятий о невыплате зарплат, пенсий, социальных пособий и государство и его органы не выплачивает своим гражданам средства до тех пор, пока не получит решение суда, вступившее в законную силу, Андрей Ермак согласился на такое требование Юрия Витренко. После чего – вопреки Закону, не имея каких-либо полномочий на принятие решений в органах исполнительной власти и в государственной компании НАК "Нафтогаз", он (по сообщениям СМИ) позвонил главе КМУ Денису Шмыгалю и заставил его инициировать собрание "независимого" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и отдать императивный приказ представителям государства в составе этого "независимого" совета срочно проголосовать за выделение Юрию Витренко средств в размере 7 миллионов 230 тысяч долларов США без разрешения спора по существу в суде.

"Независимый" наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" собрался 14 декабря 2020, и члены, подчеркиваю – "независимого" Совета – вопреки законным интересам государственной компании – проголосовали за выплату Юрию Витренко 7 290 000 долларов США, что и было сделано. После вычета налогов, как сообщают СМИ, средства поступили ему, на его личный счет в "Ощадбанке Украины". Вот реквизиты счета:

833226690000026208003207069.

Полагаю, что выплата Юрию Витренко 7 290 000 долларов США внесудебным способом может иметь признаки преступления, в частности в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака. Он вопреки интересам государства и украинского народа – беззаконным способом – в интересах частного лица Юрия Витренко оказывал давление на голову КМУ Дениса Шмыгаля и членов, извините, "независимого" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", чем нанес материальный ущерб в особо крупных размерах", - подчеркнул Бродский

Политик отметил: "Действия Андрея Ермака подпадают под состав преступления, предусмотренного ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", то есть умышленные действия, направленные на получение Юрием Витренко неправомерной выгоды, а именно: средств в особо крупных размерах от государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" внесудебным способом.

Подчеркиваю, что сколь бы "независимым" ни был Наблюдательный совет "Нафтогаза", но он не принял бы добровольно решения о выделении бывшему менеджеру НАК "Нафтогаз" большой суммы средств в период, когда сама компания доведена менеджментом (в том числе и господина Витренко) до кризисного состояния. Более того, судя по обстоятельствам, давление было настолько мощным, что даже председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев срочно перевел те средства, что также указывает на административную активность председателя ОП Андрея Ермака.

Состоялось правонарушение, предусмотренное статьей 344 Уголовного Кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", а именно – давление и незаконное влияние на главу правительства Дениса Шмыгаля, членов "независимого" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и председателя правления НАК Андрея Коболева для выплаты Юрию Витренко крупной суммы средств незаконным образом.

Выплату Юрию Витренко средств – под давлением председателя ОП Андрея Ермака, не дожидаясь решения судебного спора по существу, – считаю проявлением недопустимой и циничной ТОП-коррупции высших должностных лиц государства Украина, которые наносят вред интересам украинского народа".

Бродский подчеркнул: "Прошу внести сведения об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований по статьям 344 и 364 Уголовного кодекса о совершении преступления главой Офиса президента Андреем Ермаком, о чем установленным Законом способом сообщить мне.

В рамках досудебного расследования:

1. Допросить главу ОП Андрея Ермака, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя и членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", председателя правления этой компании Андрея Коболева и гражданина Витренко Юрия Юрьевича, который незаконно, без решения суда, через незаконное влияние господина Ермака на органы государственной власти и "независимый" Наблюдательный совет НАК получил средства в особо крупных размерах.

2. Арестовать незаконно перечисленные Юрию Витренко средства на его счет №833226690000026208003207069 в "Ощадбанке Украины".

Это заявление направляю в Национальное антикоррупционное бюро Украины, поскольку именно этот правоохранительный орган, по моему мнению, проявляет наибольшую принципиальность в деле защиты интересов государства и украинского народа".

"Так, в 2016 году НАБУ было возбуждено дело о давлении и незаконном вмешательстве в деятельность министра экономики Украины Айвараса Абромавичюса: общество помнит это дело по известному мему "я от Кононенко". Тогда подозрение – при отсутствии каких-либо материальных потерь для государства – получил заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Андрей Пасишник, только за предложение рассмотреть его кандидатуру на должность заместителя министра экономики.

Надеюсь на принципиальную позицию и быструю реакцию НАБУ по этому делу, привлечение виновных к ответственности и возврат незаконно уплаченных Юрию Витренко средств на счета государственной компании НАК "Нафтогаз Украины"", - резюмировал Бродский.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид" - Цензор.НЕТ 1241
показать весь комментарий
19.12.2020 01:09
+20
1. Нема куди вкласти: в голові все засмічено мотлохом
2. Вони не вміють ними користуватися
показать весь комментарий
19.12.2020 01:20
+19
Бродский отборный мерзавец и демагог, удивляюсь почему он до сих пор не в команде Зе, хотя это его "послание" как раз очень напоминает заявление о приёме на работу.
показать весь комментарий
19.12.2020 01:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а до чого тут завхоз охфісу прєпіздєнта?
показать весь комментарий
19.12.2020 01:01 Ответить
а почему бы и нет?
показать весь комментарий
19.12.2020 01:32 Ответить
ну тебе бы пришлось с начала в районный суд подавать и далее по инстанциям
показать весь комментарий
19.12.2020 08:17 Ответить
Не завхоз а смотрящій над болванчиком. Де факто перша особа держави.
показать весь комментарий
19.12.2020 22:06 Ответить
місько в антисеміти записався...
нубіру наближається...
показать весь комментарий
19.12.2020 01:09 Ответить
це ця нібіру така вибіркова, що не чіпатиме антисемітів, чи пан михайло наостанок рішив виговоритись одкровеннями
показать весь комментарий
19.12.2020 07:36 Ответить
Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид" - Цензор.НЕТ 1241
показать весь комментарий
19.12.2020 01:09 Ответить
1. Нема куди вкласти: в голові все засмічено мотлохом
2. Вони не вміють ними користуватися
показать весь комментарий
19.12.2020 01:20 Ответить
... і різочок цілого воза !!!!
показать весь комментарий
19.12.2020 01:36 Ответить
Ще один із топових висловів - "авоську п*здюлей принести"
показать весь комментарий
19.12.2020 05:24 Ответить
Вот как назвать проститутку мужского рода?
Что-то типа ас в конце, но не ледчик.
"что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа"
Cwer, изнутри пупок вылизал.
Украина - ничто, а вот партия слуг урода это да...
С закрытыми глазами можно национальность угадать
показать весь комментарий
19.12.2020 01:11 Ответить
Чета вместе стать определили- проститут..))
показать весь комментарий
19.12.2020 01:15 Ответить
Тот исчо проститут- всех предал, где был..
Всплыло перед перевыборамр(???)..
Оно не тонет...
показать весь комментарий
19.12.2020 01:11 Ответить
Ну, хоть что-то Миша сделал человеческое..
Не вечно же быть евреем!
показать весь комментарий
19.12.2020 01:13 Ответить
вовремя прикинутся не евреем это совсем не по еврейски.
показать весь комментарий
19.12.2020 01:34 Ответить
Бродский, М,- рідкісний овнюк, но такі його дії викликають у мене повагу.
показать весь комментарий
19.12.2020 13:49 Ответить
Бродскому - вы бы немного похудели, чтоб не шкворчать потом в аду !!!
показать весь комментарий
19.12.2020 01:13 Ответить
А по сути? Или вас надо эбонитовой палочкой потереть, шоб чего умного сказали? Шутка😁
показать весь комментарий
19.12.2020 03:41 Ответить
Эбонитовую палочку тасани ка ты себе а оппу..может поумнеешь наконец-то... шутка
показать весь комментарий
19.12.2020 12:30 Ответить
Ну что ты как прститутка, готов принимать со всех сторон (с)
показать весь комментарий
19.12.2020 12:34 Ответить
ты за выхлопом следи чепушило ты задроченное а то не ровен час обутым будешь черт - и не на эбонитовую палочку !!!
показать весь комментарий
19.12.2020 12:38 Ответить
Попка, у ткбя, херой , не треснет?
показать весь комментарий
19.12.2020 12:58 Ответить
что !? уже очередь на эбонитовую палочку !? .. (в твою сторону поц хоть слово было сказано что ты уже подставляешь мне свое очко чтобы полечить тебе мозги через простату!?)
показать весь комментарий
19.12.2020 16:16 Ответить
Жопно- анальные боли... ЛуГандонец?
показать весь комментарий
19.12.2020 16:43 Ответить
О! А вот и "лохторат" осла оманкого вылез! Как там, на киче рейтинг НеЛоха?
показать весь комментарий
19.12.2020 16:41 Ответить
..пздц какие же вы тупые - видать масла обьелись вместе с фанатами неЛоха и Мендечукчи.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:55 Ответить
Ты чёйта? Гонишь на своих работодателей?
показать весь комментарий
19.12.2020 17:00 Ответить
иди броди пока при памяти чупакабра !
показать весь комментарий
19.12.2020 17:04 Ответить
А то что? По IP Вычислишь?
показать весь комментарий
19.12.2020 19:49 Ответить
такие как ты одаренные поцы вычисляются только по IQ и по вони !!! так что иди броди и не воняй !!!
показать весь комментарий
20.12.2020 00:04 Ответить
Обожаю вас. Дубинский - ваш папа? Слог одинаковый
показать весь комментарий
20.12.2020 05:37 Ответить
Бродский отборный мерзавец и демагог, удивляюсь почему он до сих пор не в команде Зе, хотя это его "послание" как раз очень напоминает заявление о приёме на работу.
показать весь комментарий
19.12.2020 01:13 Ответить
Он из умных. Без иронии. Он понял что глумливая ухмылка зе быстро примелькается и его просто начнут мордой по асфальту возить.
показать весь комментарий
19.12.2020 01:36 Ответить
да зарабатывает полит дивиденды .. не более .. но он прав... да и на такой слабой тупой и жадной партии власти особого труда не составляет
показать весь комментарий
19.12.2020 08:22 Ответить
Умный подонок гораздо более отвратителен чем просто амбициозный дурак.
показать весь комментарий
19.12.2020 12:18 Ответить
Бродский - держатель общака Суркиса и Медведчука.
В политике уже был, наверное, ему это уже не интересно.
А вот фармкомпании Ходорковского он при Януковоче отжал, вот и переживает про их доходы.
показать весь комментарий
19.12.2020 06:46 Ответить
Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид"
Бродский прав , т к вместо того , чтобы организовать открытый штаб по борьбе с короновирусом , ермак устроил закрытый клуб .

Я весной предлагала сделать круглосуточный штаб в Украинском доме , чтобы любые специалисты и волонтеры имели возможность помогать
показать весь комментарий
19.12.2020 01:20 Ответить
Бродский борец за Украинский народ
показать весь комментарий
19.12.2020 01:25 Ответить
А Шлимазл Зе?😁
показать весь комментарий
19.12.2020 03:44 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2020 09:02 Ответить
Миша, ты последний гундосик Бидосика не смотрел ?

таких бывших как ты ЗЕбил запикал
показать весь комментарий
19.12.2020 01:28 Ответить
Это информхаос и Бродский знает что делает- долго сидел молча однако...
показать весь комментарий
19.12.2020 01:42 Ответить
Присобленец...
Всегда поветру свой нос
И виляєт хвост..
Корыту бабла рад...
Не выбирай падлюку никогда!!
показать весь комментарий
19.12.2020 01:56 Ответить
почуял свежий труп.... ?
показать весь комментарий
19.12.2020 01:59 Ответить
записуй його в порохоботи, що ламаєшся, продажне?
показать весь комментарий
19.12.2020 09:58 Ответить
без образ. наведу історичний факт щодо премій. був такий підводник Іоселіані. видав у 1950 році мемуари про війну.Літератор І.Кремлев який її написав, щоб отримати авторські, записав, що він її переклав з грузинської. Все б нічого, але Кремлев уклав письмовий договір з Іоселіані, що отриману сталінську премію поділять навпіл. Фадеєв її представив на комітет. Іоселіані злякався і про все розповів Симонову, і повідомив,що він зовсім не знає грузинської мови, так як виховувався у дитбудинку в Росії. Сталін розсердився, шолохов написав статтю, про те, що деякі письменники єврейського походження ховаються за псевдонімами, а Кремлева, який похабно віднісся до вибору псевдоніма і спохабив статус премії імені вождя відправили редактором стінної газети в Гулаг. так і тут, Один хоче стягнути 94, а другий говорить я перекладач твого прохання, на тобі у два рази більше, різницю відправиш на боротьбу.а ВР взяла і не підтримала. Арахамія каже 25 січня повторно голосуємо, пройде пройдоха. А Михайло змістовно виклав заяву навіть вказав рахунок в банку, він як завжди надто обізнаний. Виліковуйся і тримайся.
показать весь комментарий
19.12.2020 06:26 Ответить
Слуги и их прислуга не должны "БІДУВАТИ" - народ их кормит, терпит и "возносит", - иногда!
показать весь комментарий
19.12.2020 07:42 Ответить
прохвост на прохвоста другому прохвосту "жалобу" подал)))))))))))))
показать весь комментарий
19.12.2020 08:09 Ответить
Кем бы ни был Бродский, это его высказывание - зеркало происходящего. Единственное, что в Украине неуклонно растет и не замораживается - зарплаты чиновников, особенно киевских. И Эта крова священна ии неприкасаема, в отличии от других.
показать весь комментарий
19.12.2020 08:19 Ответить
о - высказывателей у нас хватает -это факт ...- но всегда помним: место "восседания" - определяет мировозрение...
показать весь комментарий
19.12.2020 10:34 Ответить
президент ермак крепко держит в руках свою жену зеленского. ето заднеприводные чиновники, которых 73% наняли на работу. ермак подлый и гадкий,а жена его трусливый и боится огласки своих интимных отношений,вот и жует сопли. Миша,а чего ты ожидал от этих пи.......сов ватных.
показать весь комментарий
19.12.2020 08:25 Ответить
миша всего этого ожидал- но сам хотел бы быть на месте "ермака"- вот такая вот правда Жизни...
показать весь комментарий
19.12.2020 10:32 Ответить
Кожен українець хотів би бути на місці єврея "єрмака", але ось чогось бракує, духу чи що...
показать весь комментарий
19.12.2020 10:58 Ответить
Клоуна Геть !!!
показать весь комментарий
19.12.2020 09:19 Ответить
https://sprotiv.org/7204 Вялотекущая шизофрения - такой диагноз поставили Михаилу Бродскому в 1996 году

Почему Бродский не в команде Зеленского? Он всех собирал по своему образу и подобию.
Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид" - Цензор.НЕТ 9602
показать весь комментарий
19.12.2020 09:41 Ответить
Ну если мыс вами скажем честно то этот ГЕНОЦИД шагает по Украине семимильными шагами последние лет ТРИДЦАТЬ и Бродцкий в нём и сам нехило поучаствовал .
показать весь комментарий
19.12.2020 09:43 Ответить
Хоч тридцять років годуй "Сірого Вовка", а він у ліс дивиться...
показать весь комментарий
19.12.2020 10:33 Ответить
Бродский опять хочет развести украинцев, метит на место правдолюба
показать весь комментарий
19.12.2020 10:04 Ответить
Еще одно решило о себе напомнить.
показать весь комментарий
19.12.2020 10:26 Ответить
Бродский хочет стать вторым Арестовичем - пообсирать зелёную власть и получить должность....Он ещё возглавит ТКГ, а потом станет советником САМОГО Дерьмака по вопросам игорного бизнеса и проституции на трассах....
показать весь комментарий
19.12.2020 10:26 Ответить
мне так нравится когда Богоизбранные тут у нас в Украине заботятся о "простых" ...- и типа "грызуться " между собой- но на ПРАКТИКЕ - ВСЕ они в шЭколаде - а Держава, и те самые "простые" в дупЭ...
показать весь комментарий
19.12.2020 10:29 Ответить
на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хош)))) буратино, классика
показать весь комментарий
19.12.2020 11:23 Ответить
і я завжди про це - класика Життя...
Бродський подав заяву в НАБУ проти Єрмака: "Лікарні залишили без кисню, а витрати на Офіс президента збільшили, це геноцид" - Цензор.НЕТ 6076
показать весь комментарий
19.12.2020 16:43 Ответить
Бродський правильно все написав. Що не так? Розумний єврей, і не клоун.
показать весь комментарий
19.12.2020 10:40 Ответить
сколько тебе годиков? миша япончик тоже хороший мужик был)))
показать весь комментарий
19.12.2020 11:21 Ответить
А чому всі бояться подати позов, що витрачання коштів з короновірусного фонду (будівництво доріг, знімання телесеріалів, підвищення зарплат силовикам) є геноцидом українського народу?!
показать весь комментарий
19.12.2020 11:04 Ответить
Погано, що цей позов подав представник опзж , а не ЄС
Тепер опзж-исти поступово стають головними борцями із зе-владою, заробляючи собі рейтинг на наступні президентські та парламентські вибори
показать весь комментарий
19.12.2020 11:06 Ответить
наскільки пригадую, Бродський до мертвечуків не має стосунку. Скоріше - до Ахметова...
показать весь комментарий
19.12.2020 11:43 Ответить
украинский политик бродский)))) ну почему аксенова называют бандитом а бродского политиком если они из одного теста? он обычный бандит
показать весь комментарий
19.12.2020 11:20 Ответить
Хех, накинулись хижаки на слабіючого вожака зграї, почали покусювати.
показать весь комментарий
19.12.2020 11:40 Ответить
Расходы на офис президента должны утверждаться всеукраинским голосованием -
по результатам прошедшео года.
показать весь комментарий
19.12.2020 12:09 Ответить
Притягнути до відповідальності і покарати треба всю владну верхушку і депутатів ВРУ за знищення українського народу під час пандемії. Для них владних будуть ліки, кисень, вакцини а народ гине без медичної допомоги. Ваша статистика це сплошна брехня що хочете те і пишете а людей просто не приймають в лікарні не тестують, особливо в сільській місцевості. Села покотом лежать хворі. Зебіли ви злочинці. Знищували український народ голодомором а тепер знищує влада медицинський геноцидом. Але сподіваюсь що ви за цей злочин відповісте.
показать весь комментарий
19.12.2020 12:16 Ответить
Бродський, свого часу,не встиг вкрасти великий шмат пирога українських активів,тому зараз і мається між сепарами і олігархами..
показать весь комментарий
19.12.2020 12:35 Ответить
В чем Бродский не прав сейчас?- 170 млн бюджетных подарок от Ермака - нормально по-вашему? Не медикам, не в больницы - а протеже Коломойского.
У Ермака на побегушках служишь? Или Зе- задоподтерателем подрабатываешь, что любую пакость от них защищаешь?
показать весь комментарий
19.12.2020 14:56 Ответить
Бродский-иуда.....на пожизненное заработало.....чмо зажраное.....
показать весь комментарий
19.12.2020 13:11 Ответить
А ты себя в зеркале давно видело, чмо незажранное? Красивее Бродского и это единое твое достоинство.
показать весь комментарий
19.12.2020 14:58 Ответить
У своєму останьому відосику президент не згадав і не сказав ні слова відносно збільшення витрат на 40% на себе і ОПУ,а це самий дорогий президент і його оточення в історії України.
показать весь комментарий
19.12.2020 13:52 Ответить
Антисемитизм глаза застил! Еврей Бродский ( да будь онть русским или узбеком) про сутти все верно СДЕЛАЛ- заява в НАБУ про геноцид и кражу официального лица Ермака- по сути захватившеговласть в Украине. Или вам суть не важна? Важнее о национаьности, внешности заявителя? Или тут все сторонники Ермака и ФСБ? Тогда понятен оголтелый вой против Бродского. Хотя нациоальность Ермака та же,просто маскируется пока. Зе окружает себя только своими- не ясно? Нопротив Ермака и Зе на ветке е слова.
Русофилы, предатели, или полезные Зе-идиоты?
показать весь комментарий
19.12.2020 14:50 Ответить
Справа не в Єрмаку,а в його багаторічній,шахрайській діяльності з 90х при всіх владах..
показать весь комментарий
19.12.2020 17:16 Ответить
А кто и когда жалел лохов?Прастый нарид и так счастлив,у него есть любимый царь всея черни и бабайка Порошенко.Чего еще этим холопам надо?
показать весь комментарий
19.12.2020 14:50 Ответить
А ты себя в зеркале давно видело, чмо незажранное? Красивее Бродского и это единое твое достоинство.
показать весь комментарий
19.12.2020 15:01 Ответить
Что то Бродский мельчит - обвиняет главу ОП, то есть, по сути, секретаришку, чье имя НИКТО и НИЧТО. Как может такая ничтожная личность без каких либо властных полномочий оказывать давление на премьерминистра и на все правление крупнейшего монополиста страны? Если он и звонил указанным персонам, то, совершенно очевидно, по указанию преЗедента. В таком случае и надо называть вещи своими именами и называть преступником преЗедента. Очевидно, что Бродский давно не мальчик и прекрасно это понимает, но, по какой то неведомой причине переводит стрелки на шестерку. Наверное смелости не хватает....или голос крови?
показать весь комментарий
19.12.2020 18:08 Ответить
Не дала "новая власть" старых знакомых ему евреев должность и вот и воспылыл праведным гневом к жидам ненасытным.
показать весь комментарий
19.12.2020 21:08 Ответить
тут каждое слово броского - брехня.
показать весь комментарий
20.12.2020 19:06 Ответить
 
 