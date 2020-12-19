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Бродський подав заяву в НАБУ проти Єрмака: "Лікарні залишили без кисню, а витрати на Офіс президента збільшили, це геноцид"

Бродський подав заяву в НАБУ проти Єрмака:

Український політик Михайло Бродський жорстко розкритикував політику чинної влади щодо боротьби з коронавірусом і подав заяву на Єрмака в НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі на "Обозревателе".

Бродський заявив: "Чимало фахівців нині звинувачують Єрмака в тому, що він російський агент і зрадив Україну. Сьогодні я хочу висунути йому значно серйозніше звинувачення: він зрадив кожного виборця "Слуги народу", кожного українця. У період пандемії коронавірусу ця влада, в якій Андрій Єрмак фактично є другою особою, збільшила витрати на утримання президента та його офісу, уряду, парламенту, улюбленого ДУС… Але не знайшла коштів на збільшення зарплат лікарям, медсестрам та санітаркам… У розпал другої хвилі коронавірусу українські лікарні залишилися без кисню, без концентраторів, додаткових ліжок та засобів захисту персоналу. Проте - з добре "упакованими" чиновниками, які зазвичай лікуються за кордоном.

Фактично – це геноцид українського народу, який я відчув особисто: так сталося, що я вже другий місяць борюся з коронавірусом та його наслідками, і мій стан часто коливався між важким та особливо важким. Також я спілкувався з багатьма моїми друзями, які теж тяжко хворіли на "корону", і всі кажуть: "Порятунок тонучого - справа рук самого тонучого". Якщо ти не мобілізуєш друзів, знайомих, не закупиш ліків, не привезеш із собою концентратор, то шансів вижити небагато. Вдумайтеся: хворих на "корону" відправляють до аптеки, аби вони придбали ліки. І все тому, що ЗЄ-команда вирішила не забезпечувати медицину необхідними коштами, і відправила ці гроші на "пріоритетніші напрямки". Тому сьогодні в медицині настав колапс, а завтра не стане самої медицини, оскільки практично всі українські медики поїдуть працювати до Польщі, де встановлено "німецькі" зарплати для медпрацівників і персональні гарантії".

Політик продовжив: "А куди ж "слугам" не шкода коштів? Один із прикладів – на корупційну угоду з Юрієм Вітренком. У Вітренка невирішений судовий спір із НАК "Нафтогаз України", і він прагнув відсудити трішки менше 8 млн дол. Але для чого суд, якщо є Андрій Єрмак із його суперповноваженнями. Вирішивши, з доброго дива, що Вітренко буде хорошим віцепрем’єром, очільник Офісу президента змусив уряд та НАК у позасудовому порядку повернути гроші.

Зверніть увагу: "антиковідний" лікар може працювати на 7 тис. грн, а от віцепрем’єр на 50 тис. грн та з покращеними умовами утримання не може… Ось їхній головний принцип: "Слугам" – усе, всім іншим – виживання та "коронавірус".

Бродський підкреслив: "Я з таким не погоджуюсь. Тому вирішив щось змінювати в цій країні. Подаю заяву про злочин у НАБУ і водночас відверто стверджую, що в діях Єрмака є всі ознаки корупції та перевищення службових повноважень. Вірю, що НАБУ з таким завданням впорається.

Голові Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику заява про злочин

"У листопаді 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував президенту України Володимиру Зеленському призначити першим віцепрем’єр-міністром енергетики колишнього першого заступника голови НАК Нафтогаз Юрія Вітренка.

Наскільки відомо з публічних повідомлень, під час співбесіди з вищими посадовими особами країни Юрій Вітренко погодився обійняти цю високу посаду, але в обмін поставив вимогу очільнику Офісу президента та президенту України Володимиру Зеленському: терміново в позазаконний спосіб виплатити йому 170 мільйонів гривень коштів від НАК "Нафтогаз".

Юрій Вітренко повідомив голові Офісу президента, що 12 лютого 2020 року він подав судовий позов до державної компанії НАК "Нафтогаз" про стягнення недоотриманих, на його думку, коштів премії за перемогу в Міжнародному арбітражному суді в Стокгольмі в спорі з російською компанією "Газпром".

Цей позов добродія Вітренка досі не був розглянутий у суді й рішення щодо нього не ухвалено.

Попри те, що в судах України перебувають десятки тисяч судових позовів громадян проти держави, державних та комунальних підприємств про невиплату зарплат, пенсій, соціальних допомог і держава та її органи не виплачують своїм громадянам кошти доти, доки не буде рішення суду, що набуло чинності, Андрій Єрмак погодився на таку вимогу Юрія Вітренка. Після чого, всупереч закону, не маючи жодних повноважень на ухвалення рішень в органах виконавчої влади та в державній компанії НАК "Нафтогаз", він (за повідомленнями ЗМІ) зателефонував голові КМУ Денису Шмигалю та змусив його ініціювати збір "незалежної" Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та віддати імперативний наказ представникам держави в складі цієї "незалежної" ради терміново проголосувати за виділення Юрію Вітренку коштів у розмірі 7 мільйонів 230 тисяч доларів США без вирішення спору по суті в суді.

"Незалежна" Наглядова рада НАК "Нафтогаз" зібралася 14 грудня 2020 року, і члени, наголошую, "незалежної" Ради всупереч законним інтересам державної компанії  проголосували за виплату Юрію Вітренкові 7 290 000 доларів США, що й було зроблено. Після відрахування податків, як повідомляють ЗМІ, кошти надійшли йому, на його особистий рахунок в "Ощадбанку України". Ось реквізити рахунку:

833226690000026208003207069.

Вважаю, що виплата Юрію Вітренкові 7 290 000 доларів США в позасудовий спосіб може мати ознаки злочину, зокрема в діях голови Офісу президента Андрія Єрмака. Він всупереч інтересам держави та українського народу – в позазаконний спосіб – в інтересах приватної особи Юрія Вітренка чинив тиск на голову КМУ Дениса Шмигаля та членів, даруйте, "незалежної" Наглядової ради НАК "Нафтогаз", чим завдав матеріальної шкоди в особливо великому розмірі", - підкреслив Бродський.

Політик зазначив: "Дії Андрія Єрмака підпадають під склад злочину, передбачений ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), тобто умисні дії, спрямовані на одержання Юрієм Вітренком неправомірної вигоди, а саме: коштів в особливо великих розмірах від державної Компанії НАК "Нафтогаз України" в позасудовий спосіб.

Наголошую, що наскільки б "незалежною" не була Наглядова рада "Нафтогазу", але вона не ухвалила б добровільно рішення про виділення колишньому менеджерові НАК "Нафтогаз" значних коштів у період, коли сама компанія доведена менеджментом (зокрема й пана Вітренка) до кризового стану. Ба більше, з огляду на обставини, тиск був настільки потужним, що навіть голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв терміново переказав ті кошти, що також вказує на адміністративну активність голови ОП Андрія Єрмака.

Відбулося правопорушення, передбачене статтею 344 Кримінального Кодексу України (втручання у діяльність державного діяча), а саме: тиск та незаконний вплив на голову уряду Дениса Шмигаля, членів "незалежної" Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та голову правління НАК Андрія Коболєва задля виплати Юрієві Вітренку великої суми коштів у позазаконний спосіб.

Виплату Юрію Вітренку коштів – під тиском голови ОП Андрія Єрмака, не чекаючи вирішення судового спору по суті, – вважаю проявом неприпустимої та цинічної корупції вищих посадових осіб України, які шкодять інтересам українського народу".

Бродський підкреслив: "Прошу внести відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 344 і 364 Кримінального кодексу про вчинення злочину главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, про що встановленим законом способом повідомити мені.

У межах  досудового розслідування:

1. Допитати голову ОП Андрія Єрмака, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голову та членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", голову правління цієї компанії Андрія Коболєва та громадянина Вітренка Юрія Юрійовича, який незаконно, без рішення суду, через незаконний вплив пана Єрмака на органи державної влади та "незалежну" Наглядову раду НАК отримав кошти в особливо великому розмірі.

2. Заарештувати незаконно переказані Юрію Вітренкові кошти на його рахунок №833226690000026208003207069 в "Ощадбанку України".

Цю заяву скеровую до Національного антикорупційного бюро України, оскільки саме цей правоохоронний орган, на мою думку, виявляє найбільшу принциповість у справі захисту інтересів держави та українського народу".

"Зокрема, у 2016 році НАБУ було порушено справу про тиск та незаконне втручання в діяльність міністра економіки України Айвараса Абромавічуса: суспільство пам’ятає цю справу за відомим мемом "я від Кононенка". Тоді підозру – за відсутності будь-яких матеріальних втрат для держави – отримав заступник голови НАК "Нафтогаз" Андрій Пасішник, лише за пропозицію розглянути його кандидатуру на посаду заступника міністра економіки.

Сподіваюсь на принципову позицію та швидку реакцію НАБУ в цій справі, притягнення винних до відповідальності та повернення незаконно сплачених Юрію Вітренку коштів на рахунки державної компанії НАК "Нафтогаз України", - резюмував Бродський.
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Топ коментарі
+38
Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид" - Цензор.НЕТ 1241
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19.12.2020 01:09
+20
1. Нема куди вкласти: в голові все засмічено мотлохом
2. Вони не вміють ними користуватися
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19.12.2020 01:20
+19
Бродский отборный мерзавец и демагог, удивляюсь почему он до сих пор не в команде Зе, хотя это его "послание" как раз очень напоминает заявление о приёме на работу.
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19.12.2020 01:13
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а до чого тут завхоз охфісу прєпіздєнта?
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19.12.2020 01:01 Відповісти
а почему бы и нет?
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19.12.2020 01:32 Відповісти
ну тебе бы пришлось с начала в районный суд подавать и далее по инстанциям
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19.12.2020 08:17 Відповісти
Не завхоз а смотрящій над болванчиком. Де факто перша особа держави.
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19.12.2020 22:06 Відповісти
місько в антисеміти записався...
нубіру наближається...
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19.12.2020 01:09 Відповісти
це ця нібіру така вибіркова, що не чіпатиме антисемітів, чи пан михайло наостанок рішив виговоритись одкровеннями
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19.12.2020 07:36 Відповісти
Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид" - Цензор.НЕТ 1241
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19.12.2020 01:09 Відповісти
1. Нема куди вкласти: в голові все засмічено мотлохом
2. Вони не вміють ними користуватися
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19.12.2020 01:20 Відповісти
... і різочок цілого воза !!!!
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19.12.2020 01:36 Відповісти
Ще один із топових висловів - "авоську п*здюлей принести"
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19.12.2020 05:24 Відповісти
Вот как назвать проститутку мужского рода?
Что-то типа ас в конце, но не ледчик.
"что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа"
Cwer, изнутри пупок вылизал.
Украина - ничто, а вот партия слуг урода это да...
С закрытыми глазами можно национальность угадать
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19.12.2020 01:11 Відповісти
Чета вместе стать определили- проститут..))
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19.12.2020 01:15 Відповісти
Тот исчо проститут- всех предал, где был..
Всплыло перед перевыборамр(???)..
Оно не тонет...
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19.12.2020 01:11 Відповісти
Ну, хоть что-то Миша сделал человеческое..
Не вечно же быть евреем!
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19.12.2020 01:13 Відповісти
вовремя прикинутся не евреем это совсем не по еврейски.
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19.12.2020 01:34 Відповісти
Бродский, М,- рідкісний овнюк, но такі його дії викликають у мене повагу.
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19.12.2020 13:49 Відповісти
Бродскому - вы бы немного похудели, чтоб не шкворчать потом в аду !!!
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19.12.2020 01:13 Відповісти
А по сути? Или вас надо эбонитовой палочкой потереть, шоб чего умного сказали? Шутка😁
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19.12.2020 03:41 Відповісти
Эбонитовую палочку тасани ка ты себе а оппу..может поумнеешь наконец-то... шутка
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19.12.2020 12:30 Відповісти
Ну что ты как прститутка, готов принимать со всех сторон (с)
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19.12.2020 12:34 Відповісти
ты за выхлопом следи чепушило ты задроченное а то не ровен час обутым будешь черт - и не на эбонитовую палочку !!!
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19.12.2020 12:38 Відповісти
Попка, у ткбя, херой , не треснет?
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19.12.2020 12:58 Відповісти
что !? уже очередь на эбонитовую палочку !? .. (в твою сторону поц хоть слово было сказано что ты уже подставляешь мне свое очко чтобы полечить тебе мозги через простату!?)
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19.12.2020 16:16 Відповісти
Жопно- анальные боли... ЛуГандонец?
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19.12.2020 16:43 Відповісти
О! А вот и "лохторат" осла оманкого вылез! Как там, на киче рейтинг НеЛоха?
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19.12.2020 16:41 Відповісти
..пздц какие же вы тупые - видать масла обьелись вместе с фанатами неЛоха и Мендечукчи.
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19.12.2020 16:55 Відповісти
Ты чёйта? Гонишь на своих работодателей?
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19.12.2020 17:00 Відповісти
иди броди пока при памяти чупакабра !
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19.12.2020 17:04 Відповісти
А то что? По IP Вычислишь?
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19.12.2020 19:49 Відповісти
такие как ты одаренные поцы вычисляются только по IQ и по вони !!! так что иди броди и не воняй !!!
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20.12.2020 00:04 Відповісти
Обожаю вас. Дубинский - ваш папа? Слог одинаковый
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20.12.2020 05:37 Відповісти
Бродский отборный мерзавец и демагог, удивляюсь почему он до сих пор не в команде Зе, хотя это его "послание" как раз очень напоминает заявление о приёме на работу.
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19.12.2020 01:13 Відповісти
Он из умных. Без иронии. Он понял что глумливая ухмылка зе быстро примелькается и его просто начнут мордой по асфальту возить.
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19.12.2020 01:36 Відповісти
да зарабатывает полит дивиденды .. не более .. но он прав... да и на такой слабой тупой и жадной партии власти особого труда не составляет
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19.12.2020 08:22 Відповісти
Умный подонок гораздо более отвратителен чем просто амбициозный дурак.
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19.12.2020 12:18 Відповісти
Бродский - держатель общака Суркиса и Медведчука.
В политике уже был, наверное, ему это уже не интересно.
А вот фармкомпании Ходорковского он при Януковоче отжал, вот и переживает про их доходы.
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19.12.2020 06:46 Відповісти
Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид"
Бродский прав , т к вместо того , чтобы организовать открытый штаб по борьбе с короновирусом , ермак устроил закрытый клуб .

Я весной предлагала сделать круглосуточный штаб в Украинском доме , чтобы любые специалисты и волонтеры имели возможность помогать
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19.12.2020 01:20 Відповісти
Бродский борец за Украинский народ
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19.12.2020 01:25 Відповісти
А Шлимазл Зе?😁
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19.12.2020 03:44 Відповісти
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19.12.2020 09:02 Відповісти
Миша, ты последний гундосик Бидосика не смотрел ?

таких бывших как ты ЗЕбил запикал
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19.12.2020 01:28 Відповісти
Это информхаос и Бродский знает что делает- долго сидел молча однако...
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19.12.2020 01:42 Відповісти
Присобленец...
Всегда поветру свой нос
И виляєт хвост..
Корыту бабла рад...
Не выбирай падлюку никогда!!
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19.12.2020 01:56 Відповісти
почуял свежий труп.... ?
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19.12.2020 01:59 Відповісти
записуй його в порохоботи, що ламаєшся, продажне?
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19.12.2020 09:58 Відповісти
без образ. наведу історичний факт щодо премій. був такий підводник Іоселіані. видав у 1950 році мемуари про війну.Літератор І.Кремлев який її написав, щоб отримати авторські, записав, що він її переклав з грузинської. Все б нічого, але Кремлев уклав письмовий договір з Іоселіані, що отриману сталінську премію поділять навпіл. Фадеєв її представив на комітет. Іоселіані злякався і про все розповів Симонову, і повідомив,що він зовсім не знає грузинської мови, так як виховувався у дитбудинку в Росії. Сталін розсердився, шолохов написав статтю, про те, що деякі письменники єврейського походження ховаються за псевдонімами, а Кремлева, який похабно віднісся до вибору псевдоніма і спохабив статус премії імені вождя відправили редактором стінної газети в Гулаг. так і тут, Один хоче стягнути 94, а другий говорить я перекладач твого прохання, на тобі у два рази більше, різницю відправиш на боротьбу.а ВР взяла і не підтримала. Арахамія каже 25 січня повторно голосуємо, пройде пройдоха. А Михайло змістовно виклав заяву навіть вказав рахунок в банку, він як завжди надто обізнаний. Виліковуйся і тримайся.
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19.12.2020 06:26 Відповісти
Слуги и их прислуга не должны "БІДУВАТИ" - народ их кормит, терпит и "возносит", - иногда!
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19.12.2020 07:42 Відповісти
прохвост на прохвоста другому прохвосту "жалобу" подал)))))))))))))
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19.12.2020 08:09 Відповісти
Кем бы ни был Бродский, это его высказывание - зеркало происходящего. Единственное, что в Украине неуклонно растет и не замораживается - зарплаты чиновников, особенно киевских. И Эта крова священна ии неприкасаема, в отличии от других.
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19.12.2020 08:19 Відповісти
о - высказывателей у нас хватает -это факт ...- но всегда помним: место "восседания" - определяет мировозрение...
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19.12.2020 10:34 Відповісти
президент ермак крепко держит в руках свою жену зеленского. ето заднеприводные чиновники, которых 73% наняли на работу. ермак подлый и гадкий,а жена его трусливый и боится огласки своих интимных отношений,вот и жует сопли. Миша,а чего ты ожидал от этих пи.......сов ватных.
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19.12.2020 08:25 Відповісти
миша всего этого ожидал- но сам хотел бы быть на месте "ермака"- вот такая вот правда Жизни...
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19.12.2020 10:32 Відповісти
Кожен українець хотів би бути на місці єврея "єрмака", але ось чогось бракує, духу чи що...
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19.12.2020 10:58 Відповісти
Клоуна Геть !!!
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19.12.2020 09:19 Відповісти
https://sprotiv.org/7204 Вялотекущая шизофрения - такой диагноз поставили Михаилу Бродскому в 1996 году

Почему Бродский не в команде Зеленского? Он всех собирал по своему образу и подобию.
Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид" - Цензор.НЕТ 9602
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19.12.2020 09:41 Відповісти
Ну если мыс вами скажем честно то этот ГЕНОЦИД шагает по Украине семимильными шагами последние лет ТРИДЦАТЬ и Бродцкий в нём и сам нехило поучаствовал .
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19.12.2020 09:43 Відповісти
Хоч тридцять років годуй "Сірого Вовка", а він у ліс дивиться...
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19.12.2020 10:33 Відповісти
Бродский опять хочет развести украинцев, метит на место правдолюба
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19.12.2020 10:04 Відповісти
Еще одно решило о себе напомнить.
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19.12.2020 10:26 Відповісти
Бродский хочет стать вторым Арестовичем - пообсирать зелёную власть и получить должность....Он ещё возглавит ТКГ, а потом станет советником САМОГО Дерьмака по вопросам игорного бизнеса и проституции на трассах....
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19.12.2020 10:26 Відповісти
мне так нравится когда Богоизбранные тут у нас в Украине заботятся о "простых" ...- и типа "грызуться " между собой- но на ПРАКТИКЕ - ВСЕ они в шЭколаде - а Держава, и те самые "простые" в дупЭ...
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19.12.2020 10:29 Відповісти
на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хош)))) буратино, классика
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19.12.2020 11:23 Відповісти
і я завжди про це - класика Життя...
Бродський подав заяву в НАБУ проти Єрмака: "Лікарні залишили без кисню, а витрати на Офіс президента збільшили, це геноцид" - Цензор.НЕТ 6076
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19.12.2020 16:43 Відповісти
Бродський правильно все написав. Що не так? Розумний єврей, і не клоун.
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19.12.2020 10:40 Відповісти
сколько тебе годиков? миша япончик тоже хороший мужик был)))
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19.12.2020 11:21 Відповісти
А чому всі бояться подати позов, що витрачання коштів з короновірусного фонду (будівництво доріг, знімання телесеріалів, підвищення зарплат силовикам) є геноцидом українського народу?!
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19.12.2020 11:04 Відповісти
Погано, що цей позов подав представник опзж , а не ЄС
Тепер опзж-исти поступово стають головними борцями із зе-владою, заробляючи собі рейтинг на наступні президентські та парламентські вибори
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19.12.2020 11:06 Відповісти
наскільки пригадую, Бродський до мертвечуків не має стосунку. Скоріше - до Ахметова...
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19.12.2020 11:43 Відповісти
украинский политик бродский)))) ну почему аксенова называют бандитом а бродского политиком если они из одного теста? он обычный бандит
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19.12.2020 11:20 Відповісти
Хех, накинулись хижаки на слабіючого вожака зграї, почали покусювати.
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19.12.2020 11:40 Відповісти
Расходы на офис президента должны утверждаться всеукраинским голосованием -
по результатам прошедшео года.
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19.12.2020 12:09 Відповісти
Притягнути до відповідальності і покарати треба всю владну верхушку і депутатів ВРУ за знищення українського народу під час пандемії. Для них владних будуть ліки, кисень, вакцини а народ гине без медичної допомоги. Ваша статистика це сплошна брехня що хочете те і пишете а людей просто не приймають в лікарні не тестують, особливо в сільській місцевості. Села покотом лежать хворі. Зебіли ви злочинці. Знищували український народ голодомором а тепер знищує влада медицинський геноцидом. Але сподіваюсь що ви за цей злочин відповісте.
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19.12.2020 12:16 Відповісти
Бродський, свого часу,не встиг вкрасти великий шмат пирога українських активів,тому зараз і мається між сепарами і олігархами..
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19.12.2020 12:35 Відповісти
В чем Бродский не прав сейчас?- 170 млн бюджетных подарок от Ермака - нормально по-вашему? Не медикам, не в больницы - а протеже Коломойского.
У Ермака на побегушках служишь? Или Зе- задоподтерателем подрабатываешь, что любую пакость от них защищаешь?
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19.12.2020 14:56 Відповісти
Бродский-иуда.....на пожизненное заработало.....чмо зажраное.....
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19.12.2020 13:11 Відповісти
А ты себя в зеркале давно видело, чмо незажранное? Красивее Бродского и это единое твое достоинство.
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19.12.2020 14:58 Відповісти
У своєму останьому відосику президент не згадав і не сказав ні слова відносно збільшення витрат на 40% на себе і ОПУ,а це самий дорогий президент і його оточення в історії України.
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19.12.2020 13:52 Відповісти
Антисемитизм глаза застил! Еврей Бродский ( да будь онть русским или узбеком) про сутти все верно СДЕЛАЛ- заява в НАБУ про геноцид и кражу официального лица Ермака- по сути захватившеговласть в Украине. Или вам суть не важна? Важнее о национаьности, внешности заявителя? Или тут все сторонники Ермака и ФСБ? Тогда понятен оголтелый вой против Бродского. Хотя нациоальность Ермака та же,просто маскируется пока. Зе окружает себя только своими- не ясно? Нопротив Ермака и Зе на ветке е слова.
Русофилы, предатели, или полезные Зе-идиоты?
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19.12.2020 14:50 Відповісти
Справа не в Єрмаку,а в його багаторічній,шахрайській діяльності з 90х при всіх владах..
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19.12.2020 17:16 Відповісти
А кто и когда жалел лохов?Прастый нарид и так счастлив,у него есть любимый царь всея черни и бабайка Порошенко.Чего еще этим холопам надо?
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19.12.2020 14:50 Відповісти
А ты себя в зеркале давно видело, чмо незажранное? Красивее Бродского и это единое твое достоинство.
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19.12.2020 15:01 Відповісти
Что то Бродский мельчит - обвиняет главу ОП, то есть, по сути, секретаришку, чье имя НИКТО и НИЧТО. Как может такая ничтожная личность без каких либо властных полномочий оказывать давление на премьерминистра и на все правление крупнейшего монополиста страны? Если он и звонил указанным персонам, то, совершенно очевидно, по указанию преЗедента. В таком случае и надо называть вещи своими именами и называть преступником преЗедента. Очевидно, что Бродский давно не мальчик и прекрасно это понимает, но, по какой то неведомой причине переводит стрелки на шестерку. Наверное смелости не хватает....или голос крови?
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19.12.2020 18:08 Відповісти
Не дала "новая власть" старых знакомых ему евреев должность и вот и воспылыл праведным гневом к жидам ненасытным.
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19.12.2020 21:08 Відповісти
тут каждое слово броского - брехня.
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20.12.2020 19:06 Відповісти
 
 