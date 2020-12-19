В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль
В государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено увеличение заработных плат для всех медработников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.
"У нас есть план поэтапного роста расходов на медицину до 2023 года, чтобы, как прописано в законе, расходы на медицину составили 5% от ВВП. Это позволит достичь уровня европейской оплаты труда для врачей. Этого плана мы будем придерживаться, и мы будем делать все, чтобы реализовать его как можно быстрее", - рассказал Шмыгаль.
По словам премьер-министра Украины в следующем году на медицину в госбюджете в целом выделено рекордные 163 млрд грн. Это на 41% больше, чем в 2020 году.
Глава правительства подчеркнул, что в госбюджете на следующий год предусмотрено увеличение заработных плат для медиков, средства на противодействие и лечения COVID-19 и на закупку вакцины.
"Для закупки вакцин сформирован соответствующий спецфонд, который будет наполняться, начиная с этого года. И продолжит наполняться в следующем. Все средства, которые удастся привлечь, будут идти в медицинскую систему", - подчеркнул он.
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Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют".
(И. Крылов, "Тришкин кафтан").
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