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В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль

В государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено увеличение заработных плат для всех медработников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль  в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"У нас есть план поэтапного роста расходов на медицину до 2023 года, чтобы, как прописано в законе, расходы на медицину составили 5% от ВВП. Это позволит достичь уровня европейской оплаты труда для врачей. Этого плана мы будем придерживаться, и мы будем делать все, чтобы реализовать его как можно быстрее", - рассказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра Украины в следующем году на медицину в госбюджете в целом выделено рекордные 163 млрд грн. Это на 41% больше, чем в 2020 году.

Глава правительства подчеркнул, что в госбюджете на следующий год предусмотрено увеличение заработных плат для медиков, средства на противодействие и лечения COVID-19 и на закупку вакцины.

"Для закупки вакцин сформирован соответствующий спецфонд, который будет наполняться, начиная с этого года. И продолжит наполняться в следующем. Все средства, которые удастся привлечь, будут идти в медицинскую систему", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+7
Халва-халва!!
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19.12.2020 02:05
+5
Настало время окуительных историй от ахметовского придурка - шмыгаля.
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19.12.2020 05:56
+4
В Зелёном зазеркалье всё прекрасно! И только видосики от туда, иногда, нам присылают.
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19.12.2020 02:18
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Халва-халва!!
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19.12.2020 02:05 Ответить
Выделена на медицину Рекордная сумма! А до медицины, хотя бы 10% от неё оставите?
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19.12.2020 02:13 Ответить
В Зелёном зазеркалье всё прекрасно! И только видосики от туда, иногда, нам присылают.
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19.12.2020 02:18 Ответить
даже нечего сказать. В стране все отлиично
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19.12.2020 03:40 Ответить
что б он пожил на такую зарплату
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19.12.2020 05:25 Ответить
"У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют".

(И. Крылов, "Тришкин кафтан").
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19.12.2020 05:56 Ответить
Настало время окуительных историй от ахметовского придурка - шмыгаля.
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19.12.2020 05:56 Ответить
великие любители Украины, устраивающие похороны бандиту, на котором отсутствует место для малейшего штампа кернеса... Харьков - это столица украинского машиностроения, самолетостроения, ракетостроения?

Компанія Lockheed Martin опублікувала відео знищення російського С-400 новими ракетами Precision Strike Missile...
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19.12.2020 06:28 Ответить
А тим часом Державний департамент США заявив Конгресу, що має намір закрити консульство у Владивостоці та призупинити діяльність консульства в Єкатеринбурзі.
Їх закриття залишить лише одну дипломатичну заставу в Росії - посольство США в Москві - в момент загострення напруженості між двома країнами, і повідомлення про це відбувається, коли новообраний президент Джо Байден готується взяти кермо США
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19.12.2020 07:00 Ответить
Мені цікаво одне - якщо Шмигаль планує підвищення зарплат при дефіциті буджету, то наскільки він прогнозує девальвацію та інфляцію?...
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19.12.2020 07:03 Ответить
Все хорошо, прекрасная маркиза...
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19.12.2020 07:08 Ответить
Все он понимает. Или вы думаете, что у Ахметова тупые топ менеджеры?
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19.12.2020 07:56 Ответить
Поздно, у меня знакомая медсестра увольняется. ЕЕ муж говорит - здоровье твое важнее. Никаких доплат они не получают, отделения объединили, а персонала осталось столько же. Говорит это кошмар...
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19.12.2020 07:39 Ответить
Нічого страшного, Трускавецька академія турборежимних технологій підготує якісну заміну. В наступному сезоні "слуг наріду" цьому питанню буде приділена 5 ти хвилинна сценка. 😁
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19.12.2020 08:13 Ответить
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1131
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19.12.2020 08:23 Ответить
Предусмотреть не означает начислить и выплачивать.
Учителя и прочая лоховатая педагогическая братия в курсе.
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19.12.2020 07:54 Ответить
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8707
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19.12.2020 08:02 Ответить
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6991
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19.12.2020 08:33 Ответить
учителям уже "повысили", евробляжерам разтоможку "удешивили", ФОПам налоги "скостили", олигархов "приструнили",. Что бы еще такое пообещать, чтобы рейтинг прокачать?
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19.12.2020 09:36 Ответить
А учителям уже два года кукиш. С точки зрения "премьера", прости Господи, образованные Украине не нужны, дураками легче управлять.
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19.12.2020 11:42 Ответить
Для понимания вопроса. Никаких специальных средств для увеличения заработной платы медицинским работникам в бюджете 2021 не предусмотрено. Более того, расходы на медицину уменьшены почти на 8%. Увеличение размера минимальной заработной платы всем работающим, даст прирост зарплаты на 7-8% и росту совокупных налоговых отчислений на 2,6-4,2%. Условный прирост по сути даже ниже уровня реальной инфляции.(с)
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19.12.2020 12:35 Ответить
Тільки глянув, як на Шустері ************ шм(п)игуна. Повірте, що з такого гуся вода обтікає швидше, ніж одна речовина в трубах. Там ллється брехлива вода з космічним прискоренням.
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19.12.2020 19:39 Ответить
 
 