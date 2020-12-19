В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль

В государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено увеличение заработных плат для всех медработников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"У нас есть план поэтапного роста расходов на медицину до 2023 года, чтобы, как прописано в законе, расходы на медицину составили 5% от ВВП. Это позволит достичь уровня европейской оплаты труда для врачей. Этого плана мы будем придерживаться, и мы будем делать все, чтобы реализовать его как можно быстрее", - рассказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра Украины в следующем году на медицину в госбюджете в целом выделено рекордные 163 млрд грн. Это на 41% больше, чем в 2020 году.

Глава правительства подчеркнул, что в госбюджете на следующий год предусмотрено увеличение заработных плат для медиков, средства на противодействие и лечения COVID-19 и на закупку вакцины.

"Для закупки вакцин сформирован соответствующий спецфонд, который будет наполняться, начиная с этого года. И продолжит наполняться в следующем. Все средства, которые удастся привлечь, будут идти в медицинскую систему", - подчеркнул он.