У держбюджеті-2021 передбачено збільшення зарплат для всіх медиків, - Шмигаль
У державному бюджеті України на 2021 рік передбачено збільшення зарплат для всіх медпрацівників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері.
"У нас є план поетапного зростання витрат на медицину до 2023 року, щоб, як прописано в законі, витрати на медицину становили 5% від ВВП. Це дозволить досягти рівня європейської оплати праці для лікарів. Цього плану ми будемо дотримуватися і будемо робити все, щоб реалізувати його якнайшвидше", - розповів Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра України, наступного року на медицину в держбюджеті загалом виділено рекордні 163 млрд грн. Це на 41% більше, ніж у 2020 році.
Глава уряду підкреслив, що в держбюджеті на наступний рік передбачено збільшення зарплат для медиків, кошти на протидію і лікування COVID-19 і на закупівлю вакцини.
"Для закупівлі вакцин сформовано відповідний спецфонд, який буде наповнюватися, починаючи з цього року. І продовжить наповнюватися наступного року. Всі кошти, які вдасться залучити, будуть спрямовуватися в медичну систему", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют".
(И. Крылов, "Тришкин кафтан").
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