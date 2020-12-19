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У держбюджеті-2021 передбачено збільшення зарплат для всіх медиків, - Шмигаль

У державному бюджеті України на 2021 рік передбачено збільшення зарплат для всіх медпрацівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері.

"У нас є план поетапного зростання витрат на медицину до 2023 року, щоб, як прописано в законі, витрати на медицину становили 5% від ВВП. Це дозволить досягти рівня європейської оплати праці для лікарів. Цього плану ми будемо дотримуватися і будемо робити все, щоб реалізувати його якнайшвидше", - розповів Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра України, наступного року на медицину в держбюджеті загалом виділено рекордні 163 млрд грн. Це на 41% більше, ніж у 2020 році.

Глава уряду підкреслив, що в держбюджеті на наступний рік передбачено збільшення зарплат для медиків, кошти на протидію і лікування COVID-19 і на закупівлю вакцини.

"Для закупівлі вакцин сформовано відповідний спецфонд, який буде наповнюватися, починаючи з цього року. І продовжить наповнюватися наступного року. Всі кошти, які вдасться залучити, будуть спрямовуватися в медичну систему", - підкреслив він.
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Топ коментарі
+7
Халва-халва!!
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19.12.2020 02:05
+5
Настало время окуительных историй от ахметовского придурка - шмыгаля.
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19.12.2020 05:56
+4
В Зелёном зазеркалье всё прекрасно! И только видосики от туда, иногда, нам присылают.
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19.12.2020 02:18
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Халва-халва!!
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19.12.2020 02:05 Відповісти
Выделена на медицину Рекордная сумма! А до медицины, хотя бы 10% от неё оставите?
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19.12.2020 02:13 Відповісти
В Зелёном зазеркалье всё прекрасно! И только видосики от туда, иногда, нам присылают.
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19.12.2020 02:18 Відповісти
даже нечего сказать. В стране все отлиично
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19.12.2020 03:40 Відповісти
что б он пожил на такую зарплату
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19.12.2020 05:25 Відповісти
"У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют".

(И. Крылов, "Тришкин кафтан").
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19.12.2020 05:56 Відповісти
Настало время окуительных историй от ахметовского придурка - шмыгаля.
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19.12.2020 05:56 Відповісти
великие любители Украины, устраивающие похороны бандиту, на котором отсутствует место для малейшего штампа кернеса... Харьков - это столица украинского машиностроения, самолетостроения, ракетостроения?

Компанія Lockheed Martin опублікувала відео знищення російського С-400 новими ракетами Precision Strike Missile...
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19.12.2020 06:28 Відповісти
А тим часом Державний департамент США заявив Конгресу, що має намір закрити консульство у Владивостоці та призупинити діяльність консульства в Єкатеринбурзі.
Їх закриття залишить лише одну дипломатичну заставу в Росії - посольство США в Москві - в момент загострення напруженості між двома країнами, і повідомлення про це відбувається, коли новообраний президент Джо Байден готується взяти кермо США
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19.12.2020 07:00 Відповісти
Мені цікаво одне - якщо Шмигаль планує підвищення зарплат при дефіциті буджету, то наскільки він прогнозує девальвацію та інфляцію?...
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19.12.2020 07:03 Відповісти
Все хорошо, прекрасная маркиза...
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19.12.2020 07:08 Відповісти
Все он понимает. Или вы думаете, что у Ахметова тупые топ менеджеры?
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19.12.2020 07:56 Відповісти
Поздно, у меня знакомая медсестра увольняется. ЕЕ муж говорит - здоровье твое важнее. Никаких доплат они не получают, отделения объединили, а персонала осталось столько же. Говорит это кошмар...
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19.12.2020 07:39 Відповісти
Нічого страшного, Трускавецька академія турборежимних технологій підготує якісну заміну. В наступному сезоні "слуг наріду" цьому питанню буде приділена 5 ти хвилинна сценка. 😁
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19.12.2020 08:13 Відповісти
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1131
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19.12.2020 08:23 Відповісти
Предусмотреть не означает начислить и выплачивать.
Учителя и прочая лоховатая педагогическая братия в курсе.
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19.12.2020 07:54 Відповісти
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8707
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19.12.2020 08:02 Відповісти
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6991
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19.12.2020 08:33 Відповісти
учителям уже "повысили", евробляжерам разтоможку "удешивили", ФОПам налоги "скостили", олигархов "приструнили",. Что бы еще такое пообещать, чтобы рейтинг прокачать?
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19.12.2020 09:36 Відповісти
А учителям уже два года кукиш. С точки зрения "премьера", прости Господи, образованные Украине не нужны, дураками легче управлять.
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19.12.2020 11:42 Відповісти
Для понимания вопроса. Никаких специальных средств для увеличения заработной платы медицинским работникам в бюджете 2021 не предусмотрено. Более того, расходы на медицину уменьшены почти на 8%. Увеличение размера минимальной заработной платы всем работающим, даст прирост зарплаты на 7-8% и росту совокупных налоговых отчислений на 2,6-4,2%. Условный прирост по сути даже ниже уровня реальной инфляции.(с)
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19.12.2020 12:35 Відповісти
Тільки глянув, як на Шустері ************ шм(п)игуна. Повірте, що з такого гуся вода обтікає швидше, ніж одна речовина в трубах. Там ллється брехлива вода з космічним прискоренням.
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19.12.2020 19:39 Відповісти
 
 