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вакцина (3777) Казахстан (778) коронавирус (17040)

Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in

Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in

В Казахстане началась вакцинация от коронавируса 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Цензор.НЕТ.

"К настоящему времени НИИ (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. - Ред.) проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in... Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера.

"До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Зря Вы так. В Казахстане были одни из самых лучших лаборатоии по биологическому оружию . И специалисты остались с тех времен, а после обретения независимости эти лаборатоии продолжали работать, в Алматы была построена новая лаборатоия с помощью американцев.Вот что ишут - "«Казахстанская лаборатория американской программы также способствовала энергичному и своевременному реагированию на кризис. В Казахстане первый пациент с COVID -19 был выявлен в середине марта, но еще в январе лаборатория активировала группу экстренного реагирования и поручила своим ученым следить за распространением болезни в Центральной Азии. К концу марта в Казахстане были разработаны тесты на коронавирус, способные дать результат в течение пяти часов»".Были и есть всемирно известные врачи по микробиологии в Казахстане и они как раз занимаются подобными исследованиями.
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19.12.2020 13:21
+6
А що скаже про це найвідоміший казах?
Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in - Цензор.НЕТ 6319
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19.12.2020 12:26
+5
Тут би над собою українцям посміятись.Казахи розробили ,випробували,й скоро поставлять на поток ДВІ власноруч створених вакцини:Naruvax C-19, (Naruvax C-19/nano) і QazCovid-in.
В червні почалося будівництво біофармацевтичного заводу для випуску вакцин...
В нас зелені покидьки зачмирили навіть виробництво вітчизняних тестів ІМБГ...
Смєшно:
Наші тести.З квітня чекають. https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-koronavirus-testy/30627617.html Учені в Україні розробили тести на COVID-19. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує

А тепер і вакцина. Чекають з серпня. https://ua.interfax.com.ua/news/general/684726.html НАНУ очікує рішення Нацфонду фундаментальних досліджень стосовно грантів для розробки двох вітчизняних вакцин від Sars-Cov-2
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19.12.2020 13:39
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кацапская Спутник 5 на основе боярышника и пареной репы, а казахская на основе черемши и кумыса
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19.12.2020 12:42 Ответить
цікаво переклали"спутнік-5" на казахську...
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19.12.2020 12:55 Ответить
Зря Вы так. В Казахстане были одни из самых лучших лаборатоии по биологическому оружию . И специалисты остались с тех времен, а после обретения независимости эти лаборатоии продолжали работать, в Алматы была построена новая лаборатоия с помощью американцев.Вот что ишут - "«Казахстанская лаборатория американской программы также способствовала энергичному и своевременному реагированию на кризис. В Казахстане первый пациент с COVID -19 был выявлен в середине марта, но еще в январе лаборатория активировала группу экстренного реагирования и поручила своим ученым следить за распространением болезни в Центральной Азии. К концу марта в Казахстане были разработаны тесты на коронавирус, способные дать результат в течение пяти часов»".Были и есть всемирно известные врачи по микробиологии в Казахстане и они как раз занимаются подобными исследованиями.
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19.12.2020 13:21 Ответить
Не переживай. Просто у них нет возможности разработать свою вакцину, вот они и злятся.
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19.12.2020 13:55 Ответить
Не думаю что Украина неспособна создать вакцину, просто есть хорошие условия в Казахстане для исследовании и создании вакцин и этим здесь занимаются.И главное - есть спецы.
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19.12.2020 14:09 Ответить
Даже теряюсь, - какая "вакцина" лучше кацапская или єта.
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19.12.2020 12:00 Ответить
а ты не теряйся а посмотри что произвела наша страна,а там нет вообще ничего,одни распилы и коррупция...
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19.12.2020 12:28 Ответить
в россии распилы и коррупция в разы выше
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19.12.2020 12:55 Ответить
Просто у них денег больше. И там нужно что-то строить, чтобы воровать. А у нас научились просто воровать - это совсем другой уровень развития, русня здесь серьёзно отстаёт.
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19.12.2020 12:59 Ответить
армяне, вечно первые изобретатели всего и вся в мире, кусают свои носы ))
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19.12.2020 12:01 Ответить
в поселке Гвардейский просто необходимо проводить мед. эксперименты.
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19.12.2020 12:04 Ответить
Краще в Караганді - вона на кордоні з кацапією і там русскаязичних купа...
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19.12.2020 12:10 Ответить
La Garde meurt mais ne se rend pas! («Гвардия умирает, но не сдаётся!»)
Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in - Цензор.НЕТ 7583
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19.12.2020 12:14 Ответить
Это гвардия из совсем другой оперы.
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19.12.2020 12:22 Ответить
Зато у нас есть "Мрія"!
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19.12.2020 12:08 Ответить
В мене є мрія , а "Мрії" немає ....
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19.12.2020 12:59 Ответить
На основе кумыса и верблюжьей колючки?
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19.12.2020 12:08 Ответить
Чашма бар?
Чашма йок!
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19.12.2020 12:15 Ответить
А хто добровольці ?
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19.12.2020 12:16 Ответить
Написано же: Гвардейское и немножко Алматы и Тараз.
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19.12.2020 12:24 Ответить
Мені хто б дав 3000 доровольців на випробовування , там методом тика шось і вийшло.
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19.12.2020 12:20 Ответить
Диктаторам в этом плане легко
Можно типа придумать вакцину, сказать по телевизору, что она эффективна, а крепостная скотинка поверит. Лукашенко и Ким, так те вообще победили коронавирус без всяких вакцин. Диктаторский режим на то и диктаторский, что нет оппозиции, которая могла бы контролировать власть. А когда власть узурпирована, все госструктуры под контролем, то можно и статистику какую угодно писать и вакцины изобретать и США в мультиках побеждать.
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19.12.2020 12:21 Ответить
А що скаже про це найвідоміший казах?
Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in - Цензор.НЕТ 6319
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19.12.2020 12:26 Ответить
Це він і зробив вакцину , видатний вчений Борат Саґдієв , другий в рейтингу вчених Казахстану !
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19.12.2020 13:03 Ответить
А перший - Назабраєв?))
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19.12.2020 13:24 Ответить
Первый - Саша Борон Коэн .... стыдно не знать!
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19.12.2020 14:56 Ответить
Так и называется - Казковидин
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19.12.2020 13:04 Ответить
Тут би над собою українцям посміятись.Казахи розробили ,випробували,й скоро поставлять на поток ДВІ власноруч створених вакцини:Naruvax C-19, (Naruvax C-19/nano) і QazCovid-in.
В червні почалося будівництво біофармацевтичного заводу для випуску вакцин...
В нас зелені покидьки зачмирили навіть виробництво вітчизняних тестів ІМБГ...
Смєшно:
Наші тести.З квітня чекають. https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-koronavirus-testy/30627617.html Учені в Україні розробили тести на COVID-19. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує

А тепер і вакцина. Чекають з серпня. https://ua.interfax.com.ua/news/general/684726.html НАНУ очікує рішення Нацфонду фундаментальних досліджень стосовно грантів для розробки двох вітчизняних вакцин від Sars-Cov-2
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19.12.2020 13:39 Ответить
Майдан тут ні до чого.
Розрив у технологіях між країнами настільки значний, що краще купувати західну, аніж щось клепати самим.
ВР ухвалила закон, за яким вакцини в Україну можуть закупатися лише з країн з високими медичними стандартами (окремо обумовлено, що виняток робиться для Китаю (як країни, що найдовше працює з матеріялом covid-19) та Мексики й Індії (країн, де західні фармкомпанії розміщуватимуть виробництво вакцин).
Тому ані РФ, ані Казахстан зі своїми вакцинами можуть не смикатися - дозволу не отримають.
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19.12.2020 14:38 Ответить
Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in - Цензор.НЕТ 7988
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19.12.2020 14:42 Ответить
можешь ********* проколоться ... они ж не майданят ... а значит боярышник спутник V твой удачный выбор - ПС / расскажешь как там ...если сможешь)))
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19.12.2020 14:58 Ответить
можна було би допустити "Спутнік 5" в Україну..
але ж "віруючі в рашенмедицину" не лише самі здохнуть,а ще й встигнуть когось заразити...
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19.12.2020 20:56 Ответить
Ось чудовий приклад високих медстандартів https://www.rbc.ru/society/11/12/2020/5fd314a79a79470e936e0a1d https://ua.interfax.com.ua/news/general/709148.html

Не скажу про Казахстан, але маю великий сумнів, що на Роісі завернули б вакцину з таким побічним ефектом.
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19.12.2020 14:44 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВП (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ПКС )2011 р., оцінка - Повний $225,6 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-%D0%9C%D0%92%D0%A4-2 [2] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1) ? ) - На душу населення 13,236. ====https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення - перепис https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 18 690 115
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19.12.2020 18:11 Ответить
от китайцев получили вакцину 100%
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19.12.2020 19:04 Ответить
 
 