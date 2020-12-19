Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in
В Казахстане началась вакцинация от коронавируса 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in.
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Цензор.НЕТ.
"К настоящему времени НИИ (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. - Ред.) проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in... Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера.
"До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз", - отмечается в сообщении.
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Чашма йок!
Можно типа придумать вакцину, сказать по телевизору, что она эффективна, а крепостная скотинка поверит. Лукашенко и Ким, так те вообще победили коронавирус без всяких вакцин. Диктаторский режим на то и диктаторский, что нет оппозиции, которая могла бы контролировать власть. А когда власть узурпирована, все госструктуры под контролем, то можно и статистику какую угодно писать и вакцины изобретать и США в мультиках побеждать.
В червні почалося будівництво біофармацевтичного заводу для випуску вакцин...
В нас зелені покидьки зачмирили навіть виробництво вітчизняних тестів ІМБГ...
Смєшно:
Наші тести.З квітня чекають. https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-koronavirus-testy/30627617.html Учені в Україні розробили тести на COVID-19. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує
А тепер і вакцина. Чекають з серпня. https://ua.interfax.com.ua/news/general/684726.html НАНУ очікує рішення Нацфонду фундаментальних досліджень стосовно грантів для розробки двох вітчизняних вакцин від Sars-Cov-2
Розрив у технологіях між країнами настільки значний, що краще купувати західну, аніж щось клепати самим.
ВР ухвалила закон, за яким вакцини в Україну можуть закупатися лише з країн з високими медичними стандартами (окремо обумовлено, що виняток робиться для Китаю (як країни, що найдовше працює з матеріялом covid-19) та Мексики й Індії (країн, де західні фармкомпанії розміщуватимуть виробництво вакцин).
Тому ані РФ, ані Казахстан зі своїми вакцинами можуть не смикатися - дозволу не отримають.
але ж "віруючі в рашенмедицину" не лише самі здохнуть,а ще й встигнуть когось заразити...
Не скажу про Казахстан, але маю великий сумнів, що на Роісі завернули б вакцину з таким побічним ефектом.