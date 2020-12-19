Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in
У Казахстані почалася вакцинація проти коронавірусу 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in.
Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра, передає Цензор.НЕТ.
"Донині НДІ (Науково-дослідний інститут проблем біологічної безпеки в селищі Гвардійський Кордайского району Жамбилської області. - Ред.) проведено I і II фази клінічних випробувань вітчизняної вакцини QazCovid-in... Міністерство охорони здоров'я схвалило початок завершальної, III фази клінічних досліджень на трьох тисячах добровольців. Сьогодні перші добровольці були щеплені вітчизняною вакциною в НДІ, клініках міст Алмати і Тараз", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра.
"До кінця грудня цього року буде завершено вакцинацію трьох тисяч добровольців. Для проведення III фази буде випущено необхідну партію вакцини - 10 тис. доз", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Чашма йок!
Можно типа придумать вакцину, сказать по телевизору, что она эффективна, а крепостная скотинка поверит. Лукашенко и Ким, так те вообще победили коронавирус без всяких вакцин. Диктаторский режим на то и диктаторский, что нет оппозиции, которая могла бы контролировать власть. А когда власть узурпирована, все госструктуры под контролем, то можно и статистику какую угодно писать и вакцины изобретать и США в мультиках побеждать.
В червні почалося будівництво біофармацевтичного заводу для випуску вакцин...
В нас зелені покидьки зачмирили навіть виробництво вітчизняних тестів ІМБГ...
Смєшно:
Наші тести.З квітня чекають. https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-koronavirus-testy/30627617.html Учені в Україні розробили тести на COVID-19. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує
А тепер і вакцина. Чекають з серпня. https://ua.interfax.com.ua/news/general/684726.html НАНУ очікує рішення Нацфонду фундаментальних досліджень стосовно грантів для розробки двох вітчизняних вакцин від Sars-Cov-2
Розрив у технологіях між країнами настільки значний, що краще купувати західну, аніж щось клепати самим.
ВР ухвалила закон, за яким вакцини в Україну можуть закупатися лише з країн з високими медичними стандартами (окремо обумовлено, що виняток робиться для Китаю (як країни, що найдовше працює з матеріялом covid-19) та Мексики й Індії (країн, де західні фармкомпанії розміщуватимуть виробництво вакцин).
Тому ані РФ, ані Казахстан зі своїми вакцинами можуть не смикатися - дозволу не отримають.
але ж "віруючі в рашенмедицину" не лише самі здохнуть,а ще й встигнуть когось заразити...
Не скажу про Казахстан, але маю великий сумнів, що на Роісі завернули б вакцину з таким побічним ефектом.