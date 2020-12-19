Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in

У Казахстані почалася вакцинація проти коронавірусу 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра, передає Цензор.НЕТ.

"Донині НДІ (Науково-дослідний інститут проблем біологічної безпеки в селищі Гвардійський Кордайского району Жамбилської області. - Ред.) проведено I і II фази клінічних випробувань вітчизняної вакцини QazCovid-in... Міністерство охорони здоров'я схвалило початок завершальної, III фази клінічних досліджень на трьох тисячах добровольців. Сьогодні перші добровольці були щеплені вітчизняною вакциною в НДІ, клініках міст Алмати і Тараз", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра.

"До кінця грудня цього року буде завершено вакцинацію трьох тисяч добровольців. Для проведення III фази буде випущено необхідну партію вакцини - 10 тис. доз", - наголошується в повідомленні.

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