Германия дополнительно закупит 30 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer
Ожидается, что прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря текущего года. В стране будут использовать вакцину от коронавируса разных производителей.
Германия планирует закупить дополнительно 30 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и Biontech. Всего от этого производителя страна получит почти 86 миллионов доз. Об этом сообщает Bild,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ранее по линии Евросоюза Германия гарантировала себе 55,8 млн доз именно этой разработки и с учетом покупки еще 30 млн доз отдельно страна получит 85,8 млн доз.
Кроме этого, 50,5 млн доз вакцины от COVID-19 Германия получит от разработчика Moderna, которая в пятницу была одобрена для использования в Соединенных Штатах.
Также Германия планирует закупить еще десятки миллионов доз от других разработчиков, среди которых AstraZeneca, CureVac и Johnson & Johnson.
Прививочная кампания в Германии, как и во всем Евросоюзе, должна начаться 27 декабря.
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Заявления ***** и Гинцбурга вызвали реакцию у независимых комментаторов, обвинивших обоих «врачей» в наглой лжи, призванной скрыть факт побочных эффектов от Sputnik V с угрозой для жизни людей.
Критик *****, беглый российский оппозиционер Пионтковский так прокомментировали ситуацию:
«Сбивчивый бред *****-Гинцбурга о лайт-вакцине, действующей только 3 месяца, говорит об одном: Спутник-Новичок, который эти 2 жулика агрессивно навязывают всему миру, откровенное ФУФЛО.
Гинцбург с перекошенными от вранья глазами второй день подряд несёт пургу: Да, заболевают после вакцинирования и будут заболевать особенно через 3 месяца после укола, но заболевать легонько.
Поразительные путаные заявления ***** и Гинцбурга эта их первая реакция на катастрофические результаты прошедших прививок. Скоро это станет очевидно всем и им придётся врать вновь и вновь по нарастающей».
Напомним, что минувшим летом США отказались иметь дело с российской вакциной. Представители власти и специалисты публично заявили, что не стали бы применять путинскую вакцину даже к животным.
Если у кого-то её слишком много, значит у кого-то её очень мало.
Я извиняюсь, а нахрена им столько?
Касалось всё Короны и безопасного выживания в ней...
Обучали актуальным методам оказания первой доврачебной помощи + обращению с мобильным автоматическим дефибриллятором -- там просто -- клеишь в нужные места контакты (они обозначены на самих контактах) -- тыцаешь кнопку и все. Аппарат сам проводит диагностику и производит разряд...
Понял так, что с началом массовой вакцинации, Германия закупорится наглухо месяцев на 4 - 6.
Что бы общая картина процесса ликвидации Короны не смазывалась посторонними привозными факторами.
Думаю, что и весь ЕС так же поступит... ...хотя -- дурных везде есть.
Всё будет абгемахт, дорогие брудеры и швестеры...*)