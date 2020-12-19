Германия дополнительно закупит 30 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer

Ожидается, что прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря текущего года. В стране будут использовать вакцину от коронавируса разных производителей.

Германия планирует закупить дополнительно 30 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и Biontech. Всего от этого производителя страна получит почти 86 миллионов доз. Об этом сообщает Bild,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее по линии Евросоюза Германия гарантировала себе 55,8 млн доз именно этой разработки и с учетом покупки еще 30 млн доз отдельно страна получит 85,8 млн доз.

Кроме этого, 50,5 млн доз вакцины от COVID-19 Германия получит от разработчика Moderna, которая в пятницу была одобрена для использования в Соединенных Штатах.

Также Германия планирует закупить еще десятки миллионов доз от других разработчиков, среди которых AstraZeneca, CureVac и Johnson & Johnson.

Прививочная кампания в Германии, как и во всем Евросоюзе, должна начаться 27 декабря.