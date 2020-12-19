Німеччина додатково закупить 30 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer

Очікується, що кампанія з вакцинації в Німеччині стартує 27 грудня поточного року. В країні будуть використовувати вакцину проти коронавірусу різних виробників.

Німеччина планує закупити додатково 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer і Biontech. Найбільше від цього виробника отримають майже 86 мільйонів доз. Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Раніше по лінії Євросоюзу Німеччина гарантувала собі 55,8 млн доз саме цієї розробки і з урахуванням придбання ще 30 млн доз окремо країна отримає 85,8 млн доз.

Крім цього, 50,5 млн доз вакцини проти COVID Німеччина отримає від розробника Moderna, яка в п'ятницю була схвалена для використання у Сполучених Штатах.

Також Німеччина планує закупити ще десятки мільйонів доз від інших розробників, серед яких AstraZeneca, CureVac і Johnson & Johnson.

Кампанія зі щеплень у Німеччині, як і у всьому Євросоюзі, має розпочатися 27 грудня.

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