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Німеччина додатково закупить 30 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer

Німеччина додатково закупить 30 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer

Очікується, що кампанія з вакцинації в Німеччині стартує 27 грудня поточного року. В країні будуть використовувати вакцину проти коронавірусу різних виробників.

Німеччина планує закупити додатково 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer і Biontech. Найбільше від цього виробника отримають майже 86 мільйонів доз. Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Раніше по лінії Євросоюзу Німеччина гарантувала собі 55,8 млн доз саме цієї розробки і з урахуванням придбання ще 30 млн доз окремо країна отримає 85,8 млн доз.

Крім цього, 50,5 млн доз вакцини проти COVID Німеччина отримає від розробника Moderna, яка в п'ятницю була схвалена для використання у Сполучених Штатах.

Також Німеччина планує закупити ще десятки мільйонів доз від інших розробників, серед яких AstraZeneca, CureVac і Johnson & Johnson.

Кампанія зі щеплень у Німеччині, як і у всьому Євросоюзі, має розпочатися 27 грудня.

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вакцина (4419) Німеччина (7353) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
а у нас построят пару километров дорог - по супер цене - редиски зеленые
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19.12.2020 17:39
+1
А мы - круче Германии! Мы закупим новые дорогостоящие авто для дбр, СБУ, Минобороны, опы!! Вот они лошары !!
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19.12.2020 17:53
+1
Німеччина додатково закупить 30 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer - Цензор.НЕТ 3554
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19.12.2020 17:55
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Ну, тупие!)
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19.12.2020 17:36 Відповісти
а у нас построят пару километров дорог - по супер цене - редиски зеленые
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19.12.2020 17:39 Відповісти
А нам нашо стільки вакцини?
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19.12.2020 18:11 Відповісти
Видно,й собак з котами зібрались вакцинувати.
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19.12.2020 17:43 Відповісти
Германия дополнительно закупит 30 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer - Цензор.НЕТ 7921
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19.12.2020 17:44 Відповісти
А мы - круче Германии! Мы закупим новые дорогостоящие авто для дбр, СБУ, Минобороны, опы!! Вот они лошары !!
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19.12.2020 17:53 Відповісти
Німеччина додатково закупить 30 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer - Цензор.НЕТ 3554
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19.12.2020 17:55 Відповісти
Будут нашего брата вакцинировать, бесплатно, но только заробитчан. А остальных ..................... .
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19.12.2020 18:02 Відповісти
Ранее никаких официальных заявлений касательно наличия у российской вакцины против коронавируса побочных явлений и эффектов, не приводилось. Однако на фоне скандальных последствий для здоровья людей после применения вакцины, путинский режим запустил версию о т.н. «лайт-вакцине», которая, по версии формального создателя вакцины Sputnik V Гинцбурга, полностью не защитит пациента, но он возможно переболеет коронавирусом «в легкой форме». Версию о пресловутой «лайт-вакцине» повторил и *****.
Заявления ***** и Гинцбурга вызвали реакцию у независимых комментаторов, обвинивших обоих «врачей» в наглой лжи, призванной скрыть факт побочных эффектов от Sputnik V с угрозой для жизни людей.
Критик *****, беглый российский оппозиционер Пионтковский так прокомментировали ситуацию:
«Сбивчивый бред *****-Гинцбурга о лайт-вакцине, действующей только 3 месяца, говорит об одном: Спутник-Новичок, который эти 2 жулика агрессивно навязывают всему миру, откровенное ФУФЛО.
Гинцбург с перекошенными от вранья глазами второй день подряд несёт пургу: Да, заболевают после вакцинирования и будут заболевать особенно через 3 месяца после укола, но заболевать легонько.
Поразительные путаные заявления ***** и Гинцбурга эта их первая реакция на катастрофические результаты прошедших прививок. Скоро это станет очевидно всем и им придётся врать вновь и вновь по нарастающей».
Напомним, что минувшим летом США отказались иметь дело с российской вакциной. Представители власти и специалисты публично заявили, что не стали бы применять путинскую вакцину даже к животным.
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19.12.2020 18:03 Відповісти
С вакциной как с деньгами :
Если у кого-то её слишком много, значит у кого-то её очень мало.
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19.12.2020 18:07 Відповісти
за то у нас видосиков много
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21.12.2020 22:51 Відповісти
а пачиму не спутник?
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19.12.2020 18:11 Відповісти
Яша, а патаму шо бабки, огромные бабки. Это наша корова и мы ее доим ©
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19.12.2020 18:24 Відповісти
Спутник они получат под маркой AstraZeneca.
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19.12.2020 18:31 Відповісти
Население Германии - 80 млн. 86 миллионов доз закупят у Pfizer и Biontech. Кроме этого, 50,5 млн доз у Moderna. Также Германия планирует закупить еще десятки миллионов доз от других разработчиков, среди которых AstraZeneca, CureVac и Johnson & Johnson.
Я извиняюсь, а нахрена им столько?
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19.12.2020 18:25 Відповісти
Т.е. вы хотите сказать, что они планируют поголовное вакцинирование всех, включая грудных младенцев? Но ведь так не бывает! Совсем недавно, немцы чуть революцию из-за масок-намордников там не устроили... Наверно перепродавать вакцины собираются. Бизнес, ничего личного.
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19.12.2020 18:48 Відповісти
Куда им столько? Немцев вроде сильно меньше, чем закупаемых доз.
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19.12.2020 18:26 Відповісти
немає доброї вакцини, всі вакцини є отрута.Сьгодні в рпямому ефірі впала в обоморок медсестра , якій щойно вкололи вакину Пфайзер. Подія відбулася у США штат Теннесі. Але тим не менше пропагада вакцинаторів доказує що це не від вакцини вона втратила свідомість, подальший її стан невідомий. Оскільки всі матеріали вилучаються з інтернету.https://metro.co.uk/video/nurse-faints-live-tv-feeling-dizzy-following-coronavirus-vaccine-jab-2316330/?ito=vjs-link Nurse faints on live TV after 'feeling dizzy' following coronavirus vaccine jab | Metro Video хто може зберігайте відео!
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19.12.2020 18:55 Відповісти
Да, так вот -- вернулся с внезапного семинара на фирме.
Касалось всё Короны и безопасного выживания в ней...
Обучали актуальным методам оказания первой доврачебной помощи + обращению с мобильным автоматическим дефибриллятором -- там просто -- клеишь в нужные места контакты (они обозначены на самих контактах) -- тыцаешь кнопку и все. Аппарат сам проводит диагностику и производит разряд...
Понял так, что с началом массовой вакцинации, Германия закупорится наглухо месяцев на 4 - 6.

Что бы общая картина процесса ликвидации Короны не смазывалась посторонними привозными факторами.
Думаю, что и весь ЕС так же поступит... ...хотя -- дурных везде есть.
Всё будет абгемахт, дорогие брудеры и швестеры...*)
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19.12.2020 19:15 Відповісти
А у нас вместо закупки вакцин каток под ОП открыли.
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19.12.2020 20:41 Відповісти
Германия поступает на опережение, если с какой то вакциной вылезут проблемы, она перекроит другими вакцинами но задачу выполнит. И наверно они будут иметь инцу более достоверную о вакцинах. и ту что хуже , отдадут в качестве помощи всяким типа нас или куда нибуть в Зимбабве.
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20.12.2020 03:25 Відповісти
 
 