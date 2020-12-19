Німеччина додатково закупить 30 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer
Очікується, що кампанія з вакцинації в Німеччині стартує 27 грудня поточного року. В країні будуть використовувати вакцину проти коронавірусу різних виробників.
Німеччина планує закупити додатково 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer і Biontech. Найбільше від цього виробника отримають майже 86 мільйонів доз. Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Раніше по лінії Євросоюзу Німеччина гарантувала собі 55,8 млн доз саме цієї розробки і з урахуванням придбання ще 30 млн доз окремо країна отримає 85,8 млн доз.
Крім цього, 50,5 млн доз вакцини проти COVID Німеччина отримає від розробника Moderna, яка в п'ятницю була схвалена для використання у Сполучених Штатах.
Також Німеччина планує закупити ще десятки мільйонів доз від інших розробників, серед яких AstraZeneca, CureVac і Johnson & Johnson.
Кампанія зі щеплень у Німеччині, як і у всьому Євросоюзі, має розпочатися 27 грудня.
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Заявления ***** и Гинцбурга вызвали реакцию у независимых комментаторов, обвинивших обоих «врачей» в наглой лжи, призванной скрыть факт побочных эффектов от Sputnik V с угрозой для жизни людей.
Критик *****, беглый российский оппозиционер Пионтковский так прокомментировали ситуацию:
«Сбивчивый бред *****-Гинцбурга о лайт-вакцине, действующей только 3 месяца, говорит об одном: Спутник-Новичок, который эти 2 жулика агрессивно навязывают всему миру, откровенное ФУФЛО.
Гинцбург с перекошенными от вранья глазами второй день подряд несёт пургу: Да, заболевают после вакцинирования и будут заболевать особенно через 3 месяца после укола, но заболевать легонько.
Поразительные путаные заявления ***** и Гинцбурга эта их первая реакция на катастрофические результаты прошедших прививок. Скоро это станет очевидно всем и им придётся врать вновь и вновь по нарастающей».
Напомним, что минувшим летом США отказались иметь дело с российской вакциной. Представители власти и специалисты публично заявили, что не стали бы применять путинскую вакцину даже к животным.
Если у кого-то её слишком много, значит у кого-то её очень мало.
Я извиняюсь, а нахрена им столько?
Касалось всё Короны и безопасного выживания в ней...
Обучали актуальным методам оказания первой доврачебной помощи + обращению с мобильным автоматическим дефибриллятором -- там просто -- клеишь в нужные места контакты (они обозначены на самих контактах) -- тыцаешь кнопку и все. Аппарат сам проводит диагностику и производит разряд...
Понял так, что с началом массовой вакцинации, Германия закупорится наглухо месяцев на 4 - 6.
Что бы общая картина процесса ликвидации Короны не смазывалась посторонними привозными факторами.
Думаю, что и весь ЕС так же поступит... ...хотя -- дурных везде есть.
Всё будет абгемахт, дорогие брудеры и швестеры...*)