Разыскивается злоумышленник, совершивший разбойное нападение на сотрудницу кредитной организации в Николаеве, - Нацполиция

Николаевские полицейские разыскивают злоумышленника, который совершил нападение на сотрудницу кредитной организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Согласно данным правоохранителей, 19 декабря около 17:45 неизвестный в маске и капюшоне зашел в помещение финансовой организации по ул. Пограничная в Ингульскому районе с ножом в руках и, угрожая им работнице, потребовал отдать имеющиеся деньги. Женщина стала громко кричать и звать на помощь, одновременно нажав кнопку вызова охраны. Из-за этого злоумышленник скрылся, ничего не забрав.

По данному факту Ингульский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК "Разбой" и проводит первоочередные следственные действия. Принимаются меры для установления и задержания нападающего.