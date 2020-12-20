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Разыскивается злоумышленник, совершивший разбойное нападение на сотрудницу кредитной организации в Николаеве, - Нацполиция

Разыскивается злоумышленник, совершивший разбойное нападение на сотрудницу кредитной организации в Николаеве, - Нацполиция

Николаевские полицейские разыскивают злоумышленника, который совершил нападение на сотрудницу кредитной организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

Согласно данным правоохранителей, 19 декабря около 17:45 неизвестный в маске и капюшоне зашел в помещение финансовой организации по ул. Пограничная в Ингульскому районе с ножом в руках и, угрожая им работнице, потребовал отдать имеющиеся деньги. Женщина стала громко кричать и звать на помощь, одновременно нажав кнопку вызова охраны. Из-за этого злоумышленник скрылся, ничего не забрав.

По данному факту Ингульский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК "Разбой" и проводит первоочередные следственные действия. Принимаются меры для установления и задержания нападающего.

Разыскивается злоумышленник, совершивший разбойное нападение на сотрудницу кредитной организации в Николаеве, - Нацполиция 01

Автор: 

нападение (2215) Николаев (2152) Нацполиция (16468)


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Топ комментарии
+8
Конечно неоднозначно - может были угрозы как должнику - а они и смертью угрожают родственников и детей , мрази. Если ничего не забрал видимо пришел просто ответку на угрозы довести. Доводят до безумия нищих и рабов (таково уж есть наше общество доведенное культурной и общественной политикой государства) - они берут легко - а отдавать оч тяжело с процентами которые не контролирует никто (вымогатели). Запретить как в Китае эти Скруджы - обдирают и потом еще издеваются над простым народом.
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20.12.2020 14:06
+7
Микрокредитные организации, дающие кредиты под макропроценты （от 200 %）годовых - такое возможно только при антиукраинской власти. Сколько искалеченных судеб, трагедий, горя и слез... А на хорошие видеокамеры и системы защиты у них нет денег？
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20.12.2020 14:02
+6
Ну, ежели речь идёт о "сотруднице кредитной организации", то не всё так однозначно. Возможно, он вовсе и не "злоумышленник", а Зорро - борец против грабителей и угнетателей простого народа)))...
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20.12.2020 13:35
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Ну, ежели речь идёт о "сотруднице кредитной организации", то не всё так однозначно. Возможно, он вовсе и не "злоумышленник", а Зорро - борец против грабителей и угнетателей простого народа)))...
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20.12.2020 13:35 Ответить
Микрокредитные организации, дающие кредиты под макропроценты （от 200 %）годовых - такое возможно только при антиукраинской власти. Сколько искалеченных судеб, трагедий, горя и слез... А на хорошие видеокамеры и системы защиты у них нет денег？
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20.12.2020 14:02 Ответить
Конечно неоднозначно - может были угрозы как должнику - а они и смертью угрожают родственников и детей , мрази. Если ничего не забрал видимо пришел просто ответку на угрозы довести. Доводят до безумия нищих и рабов (таково уж есть наше общество доведенное культурной и общественной политикой государства) - они берут легко - а отдавать оч тяжело с процентами которые не контролирует никто (вымогатели). Запретить как в Китае эти Скруджы - обдирают и потом еще издеваются над простым народом.
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20.12.2020 14:06 Ответить
обычно клиенты етих "кредитных организаций" являются алкаши и наркоманы.
нормальный человек пойдёт в обычный банк и оформит кредитную карту
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20.12.2020 15:14 Ответить
А ты посмотри на наших правителей, кредиты набирающие.
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21.12.2020 03:06 Ответить
ето уже другая тема-коррупция
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21.12.2020 05:17 Ответить
на фото выдающийся хламидник!
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20.12.2020 14:53 Ответить
бедная женщина,вынуждена была закричать,рискуя собой!
наверно боялась потерять работу
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20.12.2020 15:16 Ответить
Справедливости ради,как пишут местные, это было после открытия.
Открытие тут можно сказать европейское
https://www.youtube.com/watch?v=X9uGFBmq33A

Но всё равно нах такое!
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20.12.2020 15:17 Ответить
лохотроны работают ихъ реклама есть а виноват робин гуд...я б за мелкокредитные шараги расстрел ввел
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20.12.2020 19:41 Ответить
Так они все под верхами в правительстве и ходят, ни кто их не закроет, и они в общей системе вписаны. Игорного бизнеса и рекета.
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21.12.2020 03:10 Ответить
 
 