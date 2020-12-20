Розшукується злочинець, який скоїв розбійний напад на співробітницю кредитної організації в Миколаєві, - Нацполіція

Миколаївські поліцейські розшукують зловмисника, який скоїв напад на співробітницю кредитної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Згідно з даними правоохоронців, 19 грудня близько 17:45 невідомий у масці і капюшоні зайшов до приміщення фінансової організації на вул. Пограничній в Інгульському районі з ножем у руках і, погрожуючи ним працівниці, зажадав віддати наявні гроші. Жінка почала голосно кричати і кликати на допомогу, одночасно натиснувши кнопку виклику охорони. Тож зловмисник зник, нічого не забравши.

За цим фактом Інгульський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК (розбій) і проводить першочергові слідчі дії. Вживаються заходи для встановлення і затримання нападника.