Розшукується злочинець, який скоїв розбійний напад на співробітницю кредитної організації в Миколаєві, - Нацполіція
Миколаївські поліцейські розшукують зловмисника, який скоїв напад на співробітницю кредитної організації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.
Згідно з даними правоохоронців, 19 грудня близько 17:45 невідомий у масці і капюшоні зайшов до приміщення фінансової організації на вул. Пограничній в Інгульському районі з ножем у руках і, погрожуючи ним працівниці, зажадав віддати наявні гроші. Жінка почала голосно кричати і кликати на допомогу, одночасно натиснувши кнопку виклику охорони. Тож зловмисник зник, нічого не забравши.
За цим фактом Інгульський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК (розбій) і проводить першочергові слідчі дії. Вживаються заходи для встановлення і затримання нападника.
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нормальный человек пойдёт в обычный банк и оформит кредитную карту
наверно боялась потерять работу
Открытие тут можно сказать европейское
https://www.youtube.com/watch?v=X9uGFBmq33A
Но всё равно нах такое!