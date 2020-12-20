УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13008 відвідувачів онлайн
Новини
3 038 11

Розшукується злочинець, який скоїв розбійний напад на співробітницю кредитної організації в Миколаєві, - Нацполіція

Розшукується злочинець, який скоїв розбійний напад на співробітницю кредитної організації в Миколаєві, - Нацполіція

Миколаївські поліцейські розшукують зловмисника, який скоїв напад на співробітницю кредитної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Згідно з даними правоохоронців, 19 грудня близько 17:45 невідомий у масці і капюшоні зайшов до приміщення фінансової організації на вул. Пограничній в Інгульському районі з ножем у руках і, погрожуючи ним працівниці, зажадав віддати наявні гроші. Жінка почала голосно кричати і кликати на допомогу, одночасно натиснувши кнопку виклику охорони. Тож зловмисник зник, нічого не забравши.

За цим фактом Інгульський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК (розбій) і проводить першочергові слідчі дії. Вживаються заходи для встановлення і затримання нападника.

Розшукується злочинець, який скоїв розбійний напад на співробітницю кредитної організації в Миколаєві, - Нацполіція 01

Автор: 

напад (1125) Миколаїв (1806) Нацполіція (15173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Конечно неоднозначно - может были угрозы как должнику - а они и смертью угрожают родственников и детей , мрази. Если ничего не забрал видимо пришел просто ответку на угрозы довести. Доводят до безумия нищих и рабов (таково уж есть наше общество доведенное культурной и общественной политикой государства) - они берут легко - а отдавать оч тяжело с процентами которые не контролирует никто (вымогатели). Запретить как в Китае эти Скруджы - обдирают и потом еще издеваются над простым народом.
показати весь коментар
20.12.2020 14:06
+7
Микрокредитные организации, дающие кредиты под макропроценты （от 200 %）годовых - такое возможно только при антиукраинской власти. Сколько искалеченных судеб, трагедий, горя и слез... А на хорошие видеокамеры и системы защиты у них нет денег？
показати весь коментар
20.12.2020 14:02
+6
Ну, ежели речь идёт о "сотруднице кредитной организации", то не всё так однозначно. Возможно, он вовсе и не "злоумышленник", а Зорро - борец против грабителей и угнетателей простого народа)))...
показати весь коментар
20.12.2020 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, ежели речь идёт о "сотруднице кредитной организации", то не всё так однозначно. Возможно, он вовсе и не "злоумышленник", а Зорро - борец против грабителей и угнетателей простого народа)))...
показати весь коментар
20.12.2020 13:35 Відповісти
Микрокредитные организации, дающие кредиты под макропроценты （от 200 %）годовых - такое возможно только при антиукраинской власти. Сколько искалеченных судеб, трагедий, горя и слез... А на хорошие видеокамеры и системы защиты у них нет денег？
показати весь коментар
20.12.2020 14:02 Відповісти
Конечно неоднозначно - может были угрозы как должнику - а они и смертью угрожают родственников и детей , мрази. Если ничего не забрал видимо пришел просто ответку на угрозы довести. Доводят до безумия нищих и рабов (таково уж есть наше общество доведенное культурной и общественной политикой государства) - они берут легко - а отдавать оч тяжело с процентами которые не контролирует никто (вымогатели). Запретить как в Китае эти Скруджы - обдирают и потом еще издеваются над простым народом.
показати весь коментар
20.12.2020 14:06 Відповісти
обычно клиенты етих "кредитных организаций" являются алкаши и наркоманы.
нормальный человек пойдёт в обычный банк и оформит кредитную карту
показати весь коментар
20.12.2020 15:14 Відповісти
А ты посмотри на наших правителей, кредиты набирающие.
показати весь коментар
21.12.2020 03:06 Відповісти
ето уже другая тема-коррупция
показати весь коментар
21.12.2020 05:17 Відповісти
на фото выдающийся хламидник!
показати весь коментар
20.12.2020 14:53 Відповісти
бедная женщина,вынуждена была закричать,рискуя собой!
наверно боялась потерять работу
показати весь коментар
20.12.2020 15:16 Відповісти
Справедливости ради,как пишут местные, это было после открытия.
Открытие тут можно сказать европейское
https://www.youtube.com/watch?v=X9uGFBmq33A

Но всё равно нах такое!
показати весь коментар
20.12.2020 15:17 Відповісти
лохотроны работают ихъ реклама есть а виноват робин гуд...я б за мелкокредитные шараги расстрел ввел
показати весь коментар
20.12.2020 19:41 Відповісти
Так они все под верхами в правительстве и ходят, ни кто их не закроет, и они в общей системе вписаны. Игорного бизнеса и рекета.
показати весь коментар
21.12.2020 03:10 Відповісти
 
 