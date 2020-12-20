Предусмотренных госбюджетом-2021 средств на обеспечение пакетов для больных хватит до января-февраля, - нардеп "ЕС" Зинкевич
Бюджет на 2021 год в отношении здравоохранения - провальный. На финансирование пакетов для больных предусмотрено совсем мало средств.
Об этом заявила секретарь комитета Рады по вопросам здоровья нации Яна Зинкевич в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем принятый проект бюджета очень провальным. По настоянию нашего комитета удалось хоть немного увеличить обеспечение на следующий год по медицинской сфере, но, к сожалению, этих средств недостаточно.
С самого начала не предполагалось никакого дополнительного фонда для COVID на следующий год. Средства, которые были выделены в марте этого года, более 65 млрд грн, были фактически растрачены на нецелевые расходы, более 35 млрд были только на большое строительство так называемое", - сказала она.
Зинкевич рассказала, что ждет систему здравоохранения в дальнейшем.
"И что мы имеем в итоге? В бюджете на финансирование и обеспечение, например, тех же пакетов для больных остается совсем мало средств. И мы можем столкнуться с тем, что может быть прекращено финансирование на эти пакеты в январе или феврале. А эпидемия в разгаре, фактически мы пережили первую волну, заболеваемость пошла на спад. Но, как и в каждой эпидемии, обычно волн как минимум три, это нужно понимать", - сказала она.
По словам эксперта, работа по вакцинации тоже проведена неудовлетворительно.
"Есть надежды на вакцинацию, но работа правительства в этом направлении была провалена. Много стран, в которых более удачное руководство, уже вели переговоры о вакцинах еще на этапе их разработки. Что говорить о нас, если мы получаем вакцину в конце лета или в начале осени, и это будет большой успех? Средств, которые выделены в бюджете, едва хватит на первые категории лиц для вакцинации, это очень маленькое количество населения", - заявила Зинкевич.
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🤔
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Программы бесплатной химиотерапии для онкологических больных.
100% обеспечение вакцинами для плановой вакцинации.
Система реимбурсации за лекарства.
Реформа «первички».
Переход на международные протоколы.
Отстранение фарммафии.
Реформа выборов руководителей медучреждений.
Отказ от лицензирования «народных целителей».
Проведение научно-технических разработок МОЗ через НФД.
.......
))
Бувай, провокатор, та не хворій!!))
Майже такасама лядь..))
1. она медик прошедший фронт а не кабинетная крыса из министерства
2. она говорит о финансах а не о теоретических медицинских вещах
3. пшел в жопу.
1)Даже статус уважаемого фронтовика не делает человека без образования экспертом.
2)По поводу финансов,повторюсь:Даже нынешний фонд не израсходован.Можно хоть триллион на это выделить и построить миллион коек,но квалифицированных врачей больше от этого не станет.Жиденькая зрада
3)Иди в канализацию навсегда.Ты интеллектуально беспомощен и потому неинтересен.
В 2017 году Яна Зинкевич поступила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Государственную медицинскую академию Днепра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] .
2. ты про нынешний фонд неизрасходованный откуда знаешь? а если его не израсходовали то зачем степанов периодически попрошайничает и ему из бюджета бабло выделяют дополнительно?
3. зато ты у нас интеллектуал высшей пробы. только с вавками в голове. поэтому и опусы у тебя "О морали", "О смысле жизни"
О смысле жизни:
Мне представляется маятник, застывший в положении равновесия. Жизнь- постоянная попытка раскачать его в положительную сторону. Всё, что угодно: интересная работа, интересная книга, интересное общение, любовь, просто секс….алкоголь, наконец. Да всё что угодно, приносящее наслаждение. В общем- получение положительных эмоций в самом широком смысле этого слова. Но есть две проблемы. То, что вчера позволяло раскачать памятник с большой амплитудой, сегодня уже действует слабее…а когда эмоции проходят, этот чёртов маятник ведь не вернётся на нулевую отметку, а качнётся в противоположную сторону….И раскачивать его нужно всё сильней и сильней. Искать новые смыслы… Иначе скука, часто алкоголь…депрессия. Ведь не зря существует выражение "он/она утратил/утратила интерес к жизни". Вот вам и смысл жизни.
Я Вам сейчас секрет открою:даже для того,чтобы получить обычное Высшее образование,нужно 5 лет.А у медиков так ещё строже-6.Плюс интернатура.Что вы пытаетесь опровергнуть?
С тобой всё.Ты цитируешь мои мысли из фейсбука,но ни хрена не понимаешь."Абырвалг" твой уровень.Всё,я смыл.
себе секреты открывая дятел. у меня у трех родственников медицинское образование. высшее - у двух.
я цитирую твои мысли чтобы все поняли с кем имеют дело - ты тупой графоман считающий что изливая свои измышлизмы в интернете ты открываешь мир. на самом деле ты пишешь банальные вещи и искренне радуешься делая абсолютно бессмысленные выводы. таким обычно страдают в 14-15 лет. пишут стихи и рассказы надеясь что явят миру нового гения. ты остался на том же уровне развития.
среди сторонников вавия ссыкливого нет нормально развитых умных успешных людей.
слышь ты, повернутый на говне, твой социальный лифт ждет тебя по пути к золотарям.
и в чем тогда хоронить будут, если не в полиэтилене?
как есть голяком в ямы скидывать?