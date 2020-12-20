Предусмотренных госбюджетом-2021 средств на обеспечение пакетов для больных хватит до января-февраля, - нардеп "ЕС" Зинкевич

Бюджет на 2021 год в отношении здравоохранения - провальный. На финансирование пакетов для больных предусмотрено совсем мало средств.

Об этом заявила секретарь комитета Рады по вопросам здоровья нации Яна Зинкевич в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем принятый проект бюджета очень провальным. По настоянию нашего комитета удалось хоть немного увеличить обеспечение на следующий год по медицинской сфере, но, к сожалению, этих средств недостаточно.

С самого начала не предполагалось никакого дополнительного фонда для COVID на следующий год. Средства, которые были выделены в марте этого года, более 65 млрд грн, были фактически растрачены на нецелевые расходы, более 35 млрд были только на большое строительство так называемое", - сказала она.

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Зинкевич рассказала, что ждет систему здравоохранения в дальнейшем.

"И что мы имеем в итоге? В бюджете на финансирование и обеспечение, например, тех же пакетов для больных остается совсем мало средств. И мы можем столкнуться с тем, что может быть прекращено финансирование на эти пакеты в январе или феврале. А эпидемия в разгаре, фактически мы пережили первую волну, заболеваемость пошла на спад. Но, как и в каждой эпидемии, обычно волн как минимум три, это нужно понимать", - сказала она.

По словам эксперта, работа по вакцинации тоже проведена неудовлетворительно.

"Есть надежды на вакцинацию, но работа правительства в этом направлении была провалена. Много стран, в которых более удачное руководство, уже вели переговоры о вакцинах еще на этапе их разработки. Что говорить о нас, если мы получаем вакцину в конце лета или в начале осени, и это будет большой успех? Средств, которые выделены в бюджете, едва хватит на первые категории лиц для вакцинации, это очень маленькое количество населения", - заявила Зинкевич.

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