Украинский историк Игорь Скочиляс умер от осложнений COVID-19

Из-за осложнений коронавирусного заболевания скончался 53-летний Игорь Скочиляс - профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета (УКУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УКУ.

Игорь Скочиляс специализировался на украинско-польской тематике, инициировал исследование сложных тем украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны, в частности Волынской трагедии. Исследователь домодерной религиозной культуры и восточного христианства в Украине, униатских идей и институциональной истории Киевской митрополии в сравнительной перспективе; автор историографических концептов "Slavia Unita" и "Киевская традиция". Профессор был одним из инициаторов восстановления украинских кладбищ в Польше.

Коллега Скочиляса Тарас Тымо сообщил в Facebook, что ученый умер в реанимации.

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