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Новини Коронавірус і карантин
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Український історик Ігор Скочиляс помер від ускладнень COVID-19

Український історик Ігор Скочиляс помер від ускладнень COVID-19

Через ускладнення коронавірусного захворювання помер 53-річний Ігор Скочиляс - професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії Гуманітарного факультету Українського католицького університету (УКУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УКУ.

Ігор Скочиляс спеціалізувався на українсько-польській тематиці, ініціював дослідження складних тем українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії. Дослідник домодерної релігійної культури і східного християнства в Україні, унійних ідей та інституційної історії Київської митрополії у порівняльній перспективі; автор історіографічних концептів "Slavia Unita" і "Київська традиція".  Професор був одним з ініціаторів відновлення українських цвинтарів в Польщі.

Колега Скочиляса Тарас Тимо повідомив у фейсбуці, що вчений помер у реанімації.

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Український історик Ігор Скочиляс помер від ускладнень COVID-19 01

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