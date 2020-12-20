Український історик Ігор Скочиляс помер від ускладнень COVID-19

Через ускладнення коронавірусного захворювання помер 53-річний Ігор Скочиляс - професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії Гуманітарного факультету Українського католицького університету (УКУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УКУ.

Ігор Скочиляс спеціалізувався на українсько-польській тематиці, ініціював дослідження складних тем українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії. Дослідник домодерної релігійної культури і східного християнства в Україні, унійних ідей та інституційної історії Київської митрополії у порівняльній перспективі; автор історіографічних концептів "Slavia Unita" і "Київська традиція". Професор був одним з ініціаторів відновлення українських цвинтарів в Польщі.

Колега Скочиляса Тарас Тимо повідомив у фейсбуці, що вчений помер у реанімації.

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