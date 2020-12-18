Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов
Тіло померлого 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" мера Харкова Геннадія Кернеса доставлять до Харкова в понеділок увечері.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар Харківської міськради, виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.
"Увечері в понеділок, 21 грудня, тіло Геннадія Кернеса буде доставлено літаком із Німеччини, де він лікувався в клініці "Шаріте" і де помер 17 грудня від ускладнень, спричинених коронавірусом, у міжнародний аеропорт "Харків", - повідомив він, додавши, що всі необхідні документи оформлені за участі Посольства України в Німеччині.
"Поки невідомо, що саме написано у висновку про смерть, виданому клінікою "Шаріте", але знаю, що висновок є", - сказав Терехов.
За його словами, всі витрати щодо доставки тіла до Харкова оплачують рідні покійного: "Із тієї ж причини я не буду коментувати розтиражовану в мережі інформацію про вартість лікування Кернеса в "Шаріте".
"Похорон Кернеса відбудеться в середу на 2-му міському кладовищі, де поховані видатні харків'яни, зокрема, політики і керівники міста та області", - повідомив в.о. мера.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.
Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.
9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.
Будь ласка, зачекайте...
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1339586232846745602 23 ч
В Харкові вже культ Гепи - триденний траур.
Якщо хтось не те скаже про світлий лік усопшого, директор школи заставляє на колінях вибачатись.
Харків'яни мабудь вже забули, що були в кроці від того, щоб зараз, як донеччани, по мусоркам лазити в пошуках їжі...
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****** Харьков
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Шановні харків'яни!
Адміністрація ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ √23 та автори посту, учні 10 класу Кирило Халін, Володимир Лопатенко та Михайло Бабаянць приносять свої вибачення родині Г.А. Кернеса та всім харків'янам за цей ганебний вчинок
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https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ @Hlopak
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_
Ось за це теперь учнів гімназії №23 тягають:
№22/110262-епПро присвоєння звання Героя України, Харківському міському голові Геннадію Адольфовичу Кернесу (посмертно).
Автор (ініціатор): Дрижанов Олександр Сергійович
Дата оприлюднення: 17 грудня 2020
то і ховайте заочно. могилку віртуальну у мордокнизі...
Вся суть - Респект, братух. - вся суть этого... "гепославия", ведь так же будут лобызать, засуши Гепу - Ой, а тут песок насыпа, ай,а тут дорожечку сделал, гав, а тут скверик построил(и пофиг шо то с бюджета шло)
"М" и "Ж"
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.
Так секретаря и впихнули, зная шо Гепа - Ой!!
И он терь исполком и исполкомиссар и исполгепа. В Гепсовете то, или какой там город Гепа обгаживал, то есть облагораживал то?
Телеграма в Ізраїль:
- Гепка всьо!
- Ой!
Там даже картинки есть Густоа Доре, который выгравировал,что видел...
браток, я вот не "видел", но знаю шо "видуны" = трандаболы.
хотя и верю в это все, хотя и не видел, просто сто миллионов видунов шо видели "ведьм" говорят шо "чото да есть". но вот лично я не видел.
как мой дед говорил - я ниче не боюсь(потустороннего). правда боялся красножопых. вот эти ребятки ему кровушки попили знатно.
так шо .... ну че тут спорить то? по умолчанию - ничего нету.ТИ.
ТЕ красножопые хуже чертей были...
сама сотона - даже по Пиплии укакошила чет 10(не триллионов) людей, да и то шо Яхве приказал. А само Яхве укокошила.... как минимум раз - все живое кроме кучки рабов и по 1-му экземпляру зверей и комаров( ) и прочих "полезных" клещей, пиявок, микробов и прочего(кстати, а как без микроскопа рабы взяли этих существ в "ковчег" то? )
- Неля Константиновна, а Николай Петрович дома?
- Тело его присутствует! Он вчера у вас был?!
- Нет, что Вы! Я весь день занимался уборкой...
- ...
На кого ж ты их покинул, Гепа???!!! Как же Харьков без тебя, родимого???!!!
Ну любят люмпены хозяев, которые их гнут и обирают...
Я этих яйцеголовых попрошаек из бывших НИИСПов с листками в клеточку вместо визиток насмотрелся вдоволь на международных выставках. Изобреталеи колеса хреновы...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
В 1980-х термин перешёл и в русский язык как ироническое обозначение интеллектуала, «шибко умного», но слегка оторванного от реальности человека.
Абсолютно бесполезное псевдоинтеллектуальное порождение совка. Дети пьяной матросни, получившие образование, но не переставшие быть детьми пьяной матросни.
Быдло от сохи, и было от кульмана с абсолютно общими предками и историей восхождения.
І що плануєте з цим робити?
Кукол дергают за нитки
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе..©
их метки
но все они марионетки
Надежно
пришиты,
к пальцам Гепца(были).........
тело погруженное в тело испускает жидкость, теряет гибкость
Та зарийте вже цього потса десь в Німеччині, нащо він тут потрібен у Харкові, тільки воняти буде.
За бюджетні кошти, звісно...