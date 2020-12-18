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Кернес (506) смерть (6709) Харків (5428) Терехов Ігор (311)

Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов

Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов

Тіло померлого 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" мера Харкова Геннадія Кернеса доставлять до Харкова в понеділок увечері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар Харківської міськради, виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.

"Увечері в понеділок, 21 грудня, тіло Геннадія Кернеса буде доставлено літаком із Німеччини, де він лікувався в клініці "Шаріте" і де помер 17 грудня від ускладнень, спричинених коронавірусом, у міжнародний аеропорт "Харків", - повідомив він, додавши, що всі необхідні документи оформлені за участі Посольства України в Німеччині.

"Поки невідомо, що саме написано у висновку про смерть, виданому клінікою "Шаріте", але знаю, що висновок є", - сказав Терехов.

За його словами, всі витрати щодо доставки тіла до Харкова оплачують рідні покійного: "Із тієї ж причини я не буду коментувати розтиражовану в мережі інформацію про вартість лікування Кернеса в "Шаріте".

"Похорон Кернеса відбудеться в середу на 2-му міському кладовищі, де поховані видатні харків'яни, зокрема, політики і керівники міста та області", - повідомив в.о. мера.

Читайте: У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.
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Топ коментарі
+23
Да выбросьте его в океан. Еще пол бюджета Харькова потратят на доставку трупа етой Крысы и его похороны
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18.12.2020 16:17
+20
Цензор, заберите ради Бога ету крысиную рожу с обложки. Или мы будем вместе с харькавчанами лицезреть ето говно месяц даже после его утилизации?
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18.12.2020 16:19
+18
Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов - Цензор.НЕТ 4999
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18.12.2020 16:21
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https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1339586232846745602 23 ч

В Харкові вже культ Гепи - триденний траур.
Якщо хтось не те скаже про світлий лік усопшого, директор школи заставляє на колінях вибачатись.
Харків'яни мабудь вже забули, що були в кроці від того, щоб зараз, як донеччани, по мусоркам лазити в пошуках їжі...

https://mobile.twitter.com/h_kharkov
https://mobile.twitter.com/h_kharkov

****** Харьков

@h_kharkov


Шановні харків'яни!
Адміністрація ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ √23 та автори посту, учні 10 класу Кирило Халін, Володимир Лопатенко та Михайло Бабаянць приносять свої вибачення родині Г.А. Кернеса та всім харків'янам за цей ганебний вчинок
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18.12.2020 16:15 Відповісти
а от "ганебний вчинок"

https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ @Hlopak

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_



Ось за це теперь учнів гімназії №23 тягають:

Тело Кернеса доставят в Харьков в понедельник, - Терехов - Цензор.НЕТ 4758
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18.12.2020 16:16 Відповісти
Это кацапская генетика. Только в печь.
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18.12.2020 16:44 Відповісти
а чего этого (цензура) померлого.... вообще везут в Украину в Харьков может нафиг сразу в Сраюль...
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18.12.2020 17:45 Відповісти
По израильской национальной традиции хоронят там где воровал. Представте себе если всех таких уродов определенной национальности будут везти на историческую родину - для живых места не останется.
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18.12.2020 18:28 Відповісти
Вроде как кто- то петицию дал, чтобы Кернесу присвоили звание Героя Украины.
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18.12.2020 17:48 Відповісти
нє кто-то, а нєкій дрищанов

№22/110262-епПро присвоєння звання Героя України, Харківському міському голові Геннадію Адольфовичу Кернесу (посмертно).

Автор (ініціатор): Дрижанов Олександр Сергійович

Дата оприлюднення: 17 грудня 2020
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18.12.2020 18:15 Відповісти
Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов - Цензор.НЕТ 855
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18.12.2020 18:12 Відповісти
Да выбросьте его в океан. Еще пол бюджета Харькова потратят на доставку трупа етой Крысы и его похороны
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18.12.2020 16:17 Відповісти
Так будут вести ето падло аж из Германии. По дороге акияна или мусорки не найдут? А лучше отправить его посылкой Алиекспресс в кремль. Гепа мечтал умереть на Сросии пускай там его и зароют
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18.12.2020 16:27 Відповісти
Какой акиян? Хде в Харькове акиян? На помойку, сэр Аlех!
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18.12.2020 16:46 Відповісти
В Океан нельзя - рыбу жалко
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18.12.2020 16:46 Відповісти
На очень больших глубинах рыба не живет.
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18.12.2020 18:29 Відповісти
вибрали заочно, визнали переможцем, прийняли присягу також заочно.
то і ховайте заочно. могилку віртуальну у мордокнизі...
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18.12.2020 17:23 Відповісти
Не засоряйте еду китам...в Израиль его,в песчаный песок
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18.12.2020 20:42 Відповісти
Мавзолей встигнете збудувати??
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18.12.2020 16:17 Відповісти
Зачем? Он же выборы выиграл, не приходя в сознание. Теперь будет руководить, не вставая из гроба.
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18.12.2020 16:19 Відповісти
"Керувати" буде мавзолейна мумія ГЕПА...
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18.12.2020 16:22 Відповісти
Міськрада пропонує переобладнати під мавзолей одну зі станцій метро.
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18.12.2020 16:44 Відповісти
Невже у понеділок буде побудован "мавзолєй" з надписом "ГЕПА"?
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18.12.2020 16:17 Відповісти
Или разберут на запчасти и будут пить воду из его мощей https://www.youtube.com/watch?v=9e9grDiI5vM
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18.12.2020 16:31 Відповісти
Именно!
Вся суть - Респект, братух. - вся суть этого... "гепославия", ведь так же будут лобызать, засуши Гепу - Ой, а тут песок насыпа, ай,а тут дорожечку сделал, гав, а тут скверик построил(и пофиг шо то с бюджета шло)
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18.12.2020 16:47 Відповісти
Іншій:-
"М" и "Ж"
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18.12.2020 16:43 Відповісти
Цензор, заберите ради Бога ету крысиную рожу с обложки. Или мы будем вместе с харькавчанами лицезреть ето говно месяц даже после его утилизации?
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18.12.2020 16:19 Відповісти
"бога"нет, если бы был, то "бог", судя по егО деам, эту Гепу бы держал 110 лет, так шо и мумия бы правила хряковчанцами.
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18.12.2020 16:24 Відповісти
А Україні що до цього? Мо кремлівської вати стане менше. Людину, яка зневажала країною, у якій перебувала, привезуть охолодженою до цієї країни. Не більше, не менше. Хіба, що деякі державні діяч, і з цієї нагоди, надягнуть кіпу.
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18.12.2020 16:19 Відповісти
Вовочка, ты же унитазы "Епицента" в аэропорту торжественно встречал, неужели вторую партию не будешь встречать?
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18.12.2020 16:25 Відповісти
Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов - Цензор.НЕТ 4999
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18.12.2020 16:21 Відповісти
Вхід -- платний!
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18.12.2020 16:45 Відповісти
Эт точно.Даже на своей смерти бабло срубит.Нация
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18.12.2020 17:11 Відповісти
- Да, он умер. Совсем умер.
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.
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18.12.2020 16:21 Відповісти
Без коментарів.
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18.12.2020 16:22 Відповісти
об этом заявил секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Источник: https://censor.net/ru/n3237823

Так секретаря и впихнули, зная шо Гепа - Ой!!
И он терь исполком и исполкомиссар и исполгепа. В Гепсовете то, или какой там город Гепа обгаживал, то есть облагораживал то?
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18.12.2020 16:22 Відповісти
а еще вероятно с завещанием... вакцинироваться только "спутником"...
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18.12.2020 16:23 Відповісти
А що взагалі заважає Кернесу продовжувати виконувати свої обов'язки?
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18.12.2020 16:28 Відповісти
а ніц - присягу прийняла мумія, а хряковчанам і так все весело. нічо не змінилось.
Телеграма в Ізраїль:
- Гепка всьо!
- Ой!
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18.12.2020 16:40 Відповісти
я перепрошую за цкавість, а освітлені вулиці будуть і гарний асфальт? щоб часом не випало тєло..
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18.12.2020 16:28 Відповісти
Буде керувати Харковом з кабінету святого Петра!
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18.12.2020 16:29 Відповісти
- в смолі з котла на дровах
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18.12.2020 16:38 Відповісти
бред, там даже и Сралина нету, я видел, опровергнуть сможешь?
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18.12.2020 16:41 Відповісти
- загляни в "Божественную комедию "Ад" ( Данте) и там найдёшь подтверждение.
Там даже картинки есть Густоа Доре, который выгравировал,что видел...
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18.12.2020 16:55 Відповісти
который выгравировал,что видел\\\\\\\\\\

браток, я вот не "видел", но знаю шо "видуны" = трандаболы.
хотя и верю в это все, хотя и не видел, просто сто миллионов видунов шо видели "ведьм" говорят шо "чото да есть". но вот лично я не видел.

как мой дед говорил - я ниче не боюсь(потустороннего). правда боялся красножопых. вот эти ребятки ему кровушки попили знатно.
так шо .... ну че тут спорить то? по умолчанию - ничего нету.ТИ.
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18.12.2020 19:58 Відповісти
да.
ТЕ красножопые хуже чертей были...
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18.12.2020 21:03 Відповісти
да и "черти" - скорее нарицательное.
сама сотона - даже по Пиплии укакошила чет 10(не триллионов) людей, да и то шо Яхве приказал. А само Яхве укокошила.... как минимум раз - все живое кроме кучки рабов и по 1-му экземпляру зверей и комаров( ) и прочих "полезных" клещей, пиявок, микробов и прочего(кстати, а как без микроскопа рабы взяли этих существ в "ковчег" то? )
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19.12.2020 09:24 Відповісти
турбує питання, а як тепер бути з вулицею жукова, хто відстоїть? чи вже *****, назвуть проспект гепи!
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18.12.2020 16:30 Відповісти
Как ленин будет...
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18.12.2020 16:30 Відповісти
и помноженные на ноль воспрянут и пересчитаются...
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18.12.2020 16:35 Відповісти
Как , "после вчерашнего" , захожу к соседу по даче что бы опрокинуть стопарик. Вижу его жену...
- Неля Константиновна, а Николай Петрович дома?
- Тело его присутствует! Он вчера у вас был?!
- Нет, что Вы! Я весь день занимался уборкой...
- ...
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18.12.2020 16:32 Відповісти
Доля цього сепара багатьом до лампочки,то вже справа геподрочерів носитися з його трупом,так що зайвий раз нагадувати про цього,як би пом'якше сказать,коротше вмер Максим...
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18.12.2020 16:32 Відповісти
Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов - Цензор.НЕТ 8362
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18.12.2020 16:33 Відповісти
Харьков в трауре и рыдает.
На кого ж ты их покинул, Гепа???!!! Как же Харьков без тебя, родимого???!!!

Ну любят люмпены хозяев, которые их гнут и обирают...
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18.12.2020 16:33 Відповісти
Называть харьковчан "люмпеном"? Вы серьйозно?
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18.12.2020 16:37 Відповісти
Из чего слеплена советская интеллигенция?

Я этих яйцеголовых попрошаек из бывших НИИСПов с листками в клеточку вместо визиток насмотрелся вдоволь на международных выставках. Изобреталеи колеса хреновы...
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18.12.2020 16:43 Відповісти
Можно тлумачення терміну "яйцеголові" почути? Бо досі серйозності не зміг відчути.
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18.12.2020 16:48 Відповісти
Да ты шо? Никогда не слышал?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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18.12.2020 16:49 Відповісти
Яйцеголовый (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. egghead) - насмешливо-пренебрежительное название умника, интеллектуала в США. В более узком смысле термин применяется к учёным, в частности к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9 «сумасшедшим учёным» , изображаемым в фантастической литературе и фильмах. В основном употребляется во множественном числе - яйцеголовые.
В 1980-х термин перешёл и в русский язык как ироническое обозначение интеллектуала, «шибко умного», но слегка оторванного от реальности человека.
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18.12.2020 16:50 Відповісти
Чув. Тому і здивований, що цей термін використовується в розмові про харківський "люмпен". Бо це десь таки в різних місцях Землі знаходиться.
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18.12.2020 16:54 Відповісти
Самое то. Советский "пенсионер-радиолюбитель" понятнее?

Абсолютно бесполезное псевдоинтеллектуальное порождение совка. Дети пьяной матросни, получившие образование, но не переставшие быть детьми пьяной матросни.
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18.12.2020 17:02 Відповісти
Это какраз те самые многочисленные советские люди с высшим образованием, которые заряжали Чумаком банки с водой у телевизоров и растили чайные грибы на подоконниках между висящими чулками с луком.
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18.12.2020 17:04 Відповісти
Тобто максимум 10 відсотків населення. Це від них усі проблеми в державі?
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18.12.2020 17:07 Відповісти
А остальные 63% белая кость аристократии?

Быдло от сохи, и было от кульмана с абсолютно общими предками и историей восхождения.
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18.12.2020 17:11 Відповісти
А інші 63% такі самі українці, як і попередні 10%. Здивовані?
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18.12.2020 17:15 Відповісти
Я же и говорю - быдло.
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18.12.2020 17:19 Відповісти
А....
І що плануєте з цим робити?
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18.12.2020 17:25 Відповісти
А дети? А внуки? Эта зараза по круче ковида
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18.12.2020 17:16 Відповісти
Та же дремучая хрень только с инстаграммом и дабстепом.
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18.12.2020 17:20 Відповісти
Точно. Но эта тема неисчерпаема как оккупированные винные подвалы Массандры.
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18.12.2020 17:24 Відповісти
Ниточки нада привязать.
Кукол дергают за нитки
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе..©
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18.12.2020 16:33 Відповісти
уколы
их метки
но все они марионетки
Надежно
пришиты,

к пальцам Гепца(были).........
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18.12.2020 16:38 Відповісти
про померлого ні слова поганого, питань нема. 40 днів.
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18.12.2020 16:35 Відповісти
надо харьковчанам петицию состряпать презу что б Харьков переименовать а Кернесград
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18.12.2020 16:37 Відповісти
Можно ватоград. Макшаноград. Набутылкино...
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18.12.2020 16:45 Відповісти
тебя давно били?
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18.12.2020 16:47 Відповісти
разгул начнется, начнут соратники у крысы крысить нажитое непомерным воровством и грабежем
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18.12.2020 16:38 Відповісти
и начнуть жи-овские крысеныши пищать- ГРАБЮТ
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18.12.2020 16:39 Відповісти
А не насрать ли нам?!😕
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18.12.2020 16:42 Відповісти
гопа -дріпа-ум-ца-ца-люблю ГЕПУ мольодця!!!
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18.12.2020 18:36 Відповісти
Убогие крепостные харьковские маларосы обязательно выберут что то подобное вот этому дохлому чму. По сути пофиг на его кончину, результат то не поменяется.
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18.12.2020 16:44 Відповісти
Так. Харків'яни ж залишилися на місці. Alas.
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18.12.2020 16:47 Відповісти
Тело, впэртое у воду, выпырае на свободу, силой выпэртой воды, тела впэртого туды!
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18.12.2020 16:45 Відповісти
4 закон Ньютона:
тело погруженное в тело испускает жидкость, теряет гибкость
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18.12.2020 18:39 Відповісти
Гепа боровся проти карантину Ковіду в Харкові,поки сам від Ковіда не гепнувся у допу.
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18.12.2020 16:46 Відповісти
Шансов конечно мало. НО! Но есть шанс узнать текст выписки по нашему. Заключение медицинское с Шарите. Да врядли. Тогда станет ясно вся картина очковтирательства за 3 месяца про возвращение на днях Лудшего---что буровили два прохиндея харьковчанам. Хотя всё кончилось. Каждый получил своё. Народ лапшу, твари шанс тырить, а известный всем---могилу.
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18.12.2020 16:49 Відповісти
100%. Просто у другого украинофоба появится шанс стрич харьковское стадо именуемое жителями города.
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18.12.2020 16:54 Відповісти
Чего так рвутся пуканы, особенно у не жителей Харькова. Вам Кернес при жизни каждому в тапки нагадил?
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18.12.2020 16:53 Відповісти
Тело умершего 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" мэра Харькова Геннадия Кернеса доставят в Харьков в понедельник вечером Источник: https://censor.net/ru/n3237823

Та зарийте вже цього потса десь в Німеччині, нащо він тут потрібен у Харкові, тільки воняти буде.
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18.12.2020 17:13 Відповісти
накуй вообще его сюда везти он уже нах кому ненужен
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18.12.2020 17:14 Відповісти
Зачем нужна эта новость про тело . Не слишком ли много чести для Кернеса. Он не погиб от пули снайпера , защищая Украину, всю жизнь провёл не очень честно, а, вернее, очень нечестно. Не понимаю всего этого движа
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18.12.2020 17:17 Відповісти
В данном случае не тело а тушку.
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18.12.2020 17:18 Відповісти
Вышел Гепа из тумана... и в туман ушел. Талантливый маланец как и все его соплеменники.
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18.12.2020 17:20 Відповісти
Кернес з колорадською стрічкою агітував за расєюшку, але чомусь в Сизрань лікуватись не поїхав.
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18.12.2020 17:21 Відповісти
и свиньям не скормить!..( побрезгуют...
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18.12.2020 17:23 Відповісти
Раньше ГАИ говорило его может наказать только жесткое препятствие (типа ж\б столб).У нас рыжие и типа пошли пить кофе ,пронизали всю гос структуру .Умные люди даже путем не уплаты налогов смогли убрать уголовщину от государства.Дай силы и воли нашему госруководству убрать уголовников из власти.
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18.12.2020 17:40 Відповісти
Извините,но меня интересует ,если есть возможность,как харьковчане относятся к этому событию???
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18.12.2020 17:46 Відповісти
Харківська мерія планує замовити кілька тисяч бюстів почившого в бозі Генадія Адольхвовича.
За бюджетні кошти, звісно...

Тіло Кернеса доставлять до Харкова в понеділок, - Терехов - Цензор.НЕТ 2316
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18.12.2020 20:59 Відповісти
Ту-104 - це найкращий самольот, ту-104 - це найкращий самольот.... etc. etc. etc....
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18.12.2020 20:38 Відповісти
Вот не знаю, но есть какое-то впечатление, что и Харьков и Одесса могли бы выглядеть гораздо веселей, учитывая какое бабло там крутится. Но это чисто по сравнению с Винницей.
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18.12.2020 21:36 Відповісти
 
 