УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11215 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 087 58

Кернес отримав негативний тест на коронавірус, - Фукс

Кернес отримав негативний тест на коронавірус, - Фукс

Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в Німеччині, отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомив у Telegram бізнесмен і друг політика Павло Фукс, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть усім привіт", - написав Фукс.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

Читайте також: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса.

Автор: 

карантин (18172) Кернес Геннадій (506) Фукс Павло (105) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Живуча падлюка.
показати весь коментар
02.10.2020 19:56 Відповісти
+18
Оце ж **** невмируща.
показати весь коментар
02.10.2020 20:01 Відповісти
+17
Скажите, харьковчане, а с чего ваш любимый мэр лечится в Германии, а не в городской больнице Харькова?
показати весь коментар
02.10.2020 20:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Живуча падлюка.
показати весь коментар
02.10.2020 19:56 Відповісти
Ах, лихая сторона,
Сколь в тебе ни рыскаю -
Лобным местом ты красна
Да верёвкой склизкою!
А повешенным сам дьявол-сатана
Голы пятки лижет.
Эх, досада, мать честна! -
Ни пожить, ни выжить!

Ты об этом не жалей,
не жалей -
Что тебе отсрочка?!
На верёвочке твоей
Нет ни узелочка!Мовою оригінала...
В.С.Висоцький
показати весь коментар
02.10.2020 20:17 Відповісти
Вольдемар Шльомович....
показати весь коментар
02.10.2020 20:20 Відповісти
Та нвіщо вам було предсавлятися... веь форум і так знає що https://censor.net/ru/user/466090 це... ну і далі за текстом...
показати весь коментар
02.10.2020 20:28 Відповісти
Агасфер.
показати весь коментар
02.10.2020 20:23 Відповісти
та завалите уже этого ПАНИКОВСКОГО!
показати весь коментар
02.10.2020 21:48 Відповісти
Кернес нас всех подвел. Все ж надежда еще есть.
показати весь коментар
02.10.2020 22:59 Відповісти
"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19."
Какие же они хорошие?
показати весь коментар
02.10.2020 19:57 Відповісти
Все дело в том, что он вообще не болел короновирусом. Фейк.
показати весь коментар
02.10.2020 21:11 Відповісти
тоже на подтяжку ложился?
показати весь коментар
02.10.2020 19:58 Відповісти
"Пусть сдохнут Кернес вместе с Фуксом!"..
Ваши жидабинедеравцы!
показати весь коментар
02.10.2020 20:00 Відповісти
"А,был ли мальчик?"
показати весь коментар
02.10.2020 20:01 Відповісти
Оце ж **** невмируща.
показати весь коментар
02.10.2020 20:01 Відповісти
Дуже важлива новина, дехто й заплакав)
показати весь коментар
02.10.2020 20:01 Відповісти
добкин расстроится
показати весь коментар
02.10.2020 20:02 Відповісти
блин, непоперло....
показати весь коментар
02.10.2020 20:04 Відповісти
нельзя так расстраивать граждан Украины
показати весь коментар
02.10.2020 20:05 Відповісти
Харьков ликует, их красавец снова готов работать на их благо.
показати весь коментар
02.10.2020 20:05 Відповісти
Скажите, харьковчане, а с чего ваш любимый мэр лечится в Германии, а не в городской больнице Харькова?
показати весь коментар
02.10.2020 20:06 Відповісти
Залізничній? На девятому поверсі? Де відіожучки навіть в унітазі?
Ні, ні. Гєша краще постраждає десь у клятих фашистів в Шаріте.
показати весь коментар
02.10.2020 20:09 Відповісти
Не хочет занимать койкоместа столь необходимые простым харьковчанам
показати весь коментар
02.10.2020 20:16 Відповісти
За кацапським зразком , чули таке .
показати весь коментар
02.10.2020 20:37 Відповісти
Вам би теж перевіритись не завадило - чув, що першою ознакою ковід разом з відсутністю відчуття смаку зникає також відчуття гумору
показати весь коментар
02.10.2020 21:16 Відповісти
А чого це він має лікувати у Харкові? у расєї має лікуватися за яку сикає окропом...
показати весь коментар
02.10.2020 23:26 Відповісти
Негативний результат досліджень на коронвірус? А тести проводились до того, як він міцно вснув, чи після? І чи Гєша вже прокинувсь? Бо таке вже пишуть різне...
показати весь коментар
02.10.2020 20:06 Відповісти
"Бо таке вже пишуть різне..."

Да место гепино делят, кому достанется!
показати весь коментар
03.10.2020 04:40 Відповісти
Сделан в Китае
Тест не всегда достоверный
Может быть все же...
показати весь коментар
02.10.2020 20:07 Відповісти
«Я еще подхвачу насморк, на ваших похоронах» (с)
показати весь коментар
02.10.2020 20:08 Відповісти
Плевать на Кернеса и его здоровье.
показати весь коментар
02.10.2020 20:09 Відповісти
Так то он как Янукович упал в обморок. когда сказали шо короновирус...В Шарите откачивали две нидели..А-ха-ха!!
показати весь коментар
02.10.2020 20:11 Відповісти
Та фулі рівняти Янека, що од курячого яйця впав у просрацію.
Адольфович тиснув на педалі до останнього, від кулі снайпера.
показати весь коментар
02.10.2020 20:14 Відповісти
такую заразу никакой ковид не возьмет
показати весь коментар
02.10.2020 20:11 Відповісти
Сегодня путинский песик Трампушка подхватил=)
показати весь коментар
02.10.2020 20:12 Відповісти
Ну если даже уже у Гепы косяка впороли с тестами на корону, то как тогда верить нашим степановым с их геометрическим ростом заражения ковидом?
Кстати у жены на работе заболело несколько человек. Контора государственная и их сразу протестировали и у всех обнаружили корону.
Через несколько дней сделали повторные тесты и о чудо они окзались отрицательными.
Но в статистику то они уже попали!
Вот так на 3-4 гриппа вирус вырос)
показати весь коментар
02.10.2020 20:13 Відповісти
А нервів скільки?
показати весь коментар
03.10.2020 01:27 Відповісти
"Кстати у жены на работе заболело несколько человек. Контора государственная и их сразу протестировали и у всех обнаружили корону."

Ой, не могу.
Ой, Спепанов, сукин-сын, дограется таки, что его повесят.
показати весь коментар
03.10.2020 04:40 Відповісти
Это тоже как бы не плохо , значит следуйщий положительный тест должен добить козлоккккернеса))))))))))
показати весь коментар
02.10.2020 20:17 Відповісти
Если перед росийской навалой устоит Харьков , - то выдержит вся юго-восточная Украина . Кернесу сейчас желаю здоровья . Но за 14 год , - он получил сполна .
показати весь коментар
02.10.2020 20:23 Відповісти
Тоді Харків врятували Аваков, Полторак, і вінницький спецназ Нацгвардії «Ягуар».
Зараз зостався лише Аваков.
показати весь коментар
02.10.2020 20:30 Відповісти
На счьот полторака і вінницького спецназу , - не пе..ди порохобот . А от одужати від ковіду бажаю всім , - і порошенку , і Трампу , і всім хто захворів на цей грип .
показати весь коментар
02.10.2020 20:55 Відповісти
опять крысёныш вывернулся
показати весь коментар
02.10.2020 20:29 Відповісти
Невже здохло стерво?
показати весь коментар
02.10.2020 20:30 Відповісти
Яка несподіванка!
показати весь коментар
02.10.2020 20:30 Відповісти
Немецкие газеты написали, что Гепа , возможно, ещё немножко поживёт.... Но, воровать уже не сможет совсем....Не хватит сил.... Сможет только сидеть в кресле - каталке и завистливо моргать, и пускать слюну.... Такую жизнь можно пожелать только врагу - путену, лукашенке, местным ворам и местным предателям....
показати весь коментар
02.10.2020 20:41 Відповісти
Как-то подозрительно почти одновременно стали заражаться ковидом разные известные личности: тимошенки, кернесы, порошенки, трампы... Наверняка они что-то знают. Скорее всего, знают вот что: ученые говорят, что в дальнейшем данный вирус станет мощнее, то есть если позже заразишься, больше шансов на летальный исход.
показати весь коментар
02.10.2020 21:11 Відповісти
Так все надеются, что он наконец передаст привет уже оттуда...
показати весь коментар
02.10.2020 21:17 Відповісти
Я не медик , але думаю шо ця коронавірусня істерія таки кимось придумана . Чим більше балакаю з тими , хто перехворів , тим більш переконуюсь .
показати весь коментар
02.10.2020 21:21 Відповісти
очень жаль ((
показати весь коментар
02.10.2020 22:10 Відповісти
А была надежда...
показати весь коментар
02.10.2020 22:16 Відповісти
От хто тягнув за язика цензорят? Зіпсували вечір таким повідомленням.
показати весь коментар
02.10.2020 22:45 Відповісти
Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Очень жаль, что не из потустороннего мира ((((((
показати весь коментар
02.10.2020 23:02 Відповісти
Это он так резко выздоровел узнав что Трамп заболел.
показати весь коментар
02.10.2020 23:47 Відповісти
Ну что, раз Навального госпожа канцелярина хочет видеть президентом РФ, то, вероятно, по той же логике, госпожа канцелярина желает видеть Кернеса президентом Украины.
"Крепитесь" (Остап Бендер)
А кому щаз легко?
показати весь коментар
03.10.2020 04:38 Відповісти
Нашли чем порадовать. Эх...
показати весь коментар
03.10.2020 11:01 Відповісти
 
 