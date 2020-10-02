Кернес отримав негативний тест на коронавірус, - Фукс

Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в Німеччині, отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомив у Telegram бізнесмен і друг політика Павло Фукс, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть усім привіт", - написав Фукс.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

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15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса.