Кернес отримав негативний тест на коронавірус, - Фукс
Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в Німеччині, отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Про це повідомив у Telegram бізнесмен і друг політика Павло Фукс, інформує Цензор.НЕТ.
"Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть усім привіт", - написав Фукс.
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.
15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.
Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.
У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.
2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса.
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Сколь в тебе ни рыскаю -
Лобным местом ты красна
Да верёвкой склизкою!
А повешенным сам дьявол-сатана
Голы пятки лижет.
Эх, досада, мать честна! -
Ни пожить, ни выжить!
Ты об этом не жалей,
не жалей -
Что тебе отсрочка?!
На верёвочке твоей
Нет ни узелочка!Мовою оригінала...
В.С.Висоцький
Какие же они хорошие?
Ваши жидабинедеравцы!
Ні, ні. Гєша краще постраждає десь у клятих фашистів в Шаріте.
Да место гепино делят, кому достанется!
Тест не всегда достоверный
Может быть все же...
Адольфович тиснув на педалі до останнього, від кулі снайпера.
Кстати у жены на работе заболело несколько человек. Контора государственная и их сразу протестировали и у всех обнаружили корону.
Через несколько дней сделали повторные тесты и о чудо они окзались отрицательными.
Но в статистику то они уже попали!
Вот так на 3-4 гриппа вирус вырос)
Ой, не могу.
Ой, Спепанов, сукин-сын, дограется таки, что его повесят.
Зараз зостався лише Аваков.
Очень жаль, что не из потустороннего мира ((((((
"Крепитесь" (Остап Бендер)
А кому щаз легко?