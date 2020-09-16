Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ
Літак, на борту якого перебуває міський голова Харкова Геннадій Кернес, вилетів із Міжнародного аеропорту "Харків" до Берліна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомило інформоване джерело.
"Близько 21:50 борт злетів. Він на борту", - сказало джерело кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна.
Отримати підтвердження або спростування цієї інформації в Харківській міськраді кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна поки не вдалося.
Як повідомляє Суспільне-Харків, літак, на якому ймовірно Кернеса відправили на лікування до Німеччини, прибув в аеропорт "Харків" з німецького Нюрнберга о 19:15. Це Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group. Ця компанія зокрема займається медичними перевезеннями. Літак із цим бортовим номером перевозив у Берлін з Омська російського політика Олексія Навального після отруєння.
Як повідомлялося раніше, у Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його було госпіталізовано в 17-ту міську лікарню.
Будь ласка, зачекайте...
ОПЗЖ взяла власть в Харькове - вот что означет эвакуация Гепы.
Да, и контроль над трафиком наркоты получила ОПЗЖ, ОПЗЖ теперь богатая партия, очень богатая, деньги будут на гречку избирателям.
А как все хорошо начиналось, красные плавки, шаурма, стадион...
-чому Кернес не скористався приватною,забезпеченою усім ПРИВАТНОЮ ,в тому числі кадрами,клінікою в Україні ?ТИм більше,що ліків ,як таких,на Ковід не існує
Тут, с@ка, теста на ковид люди не могут сделать, а потом лежат в коридорах задыхаются, а этого рогатого сразу в Германию.
Зато какие в Харькове парки, какие фонтаны.... идиоты ватные....
що не вірить у свою країну
Власть должна лечиться в обычных районных больницах и поликлиниках!
А почему не в Ростов..или там Нижневартовск..
и вакцина есть передовая !Самая русская Самая лучшая..
Странно 😉
Нормальные люди такого ****** не выберут.