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Кернес (506) Харків (5428)

Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ

Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ

Літак, на борту якого перебуває міський голова Харкова Геннадій Кернес, вилетів із Міжнародного аеропорту "Харків" до Берліна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомило інформоване джерело.

"Близько 21:50 борт злетів. Він на борту", - сказало джерело кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна.

Отримати підтвердження або спростування цієї інформації в Харківській міськраді кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна поки не вдалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

Як повідомляє Суспільне-Харків, літак, на якому ймовірно Кернеса відправили на лікування до Німеччини, прибув в аеропорт "Харків" з німецького Нюрнберга о 19:15. Це Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group. Ця компанія зокрема займається медичними перевезеннями. Літак із цим бортовим номером перевозив у Берлін з Омська російського політика Олексія Навального після отруєння.

Як повідомлялося раніше, у Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його було госпіталізовано в 17-ту міську лікарню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова
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Топ коментарі
+79
Больной короновирусом Кернес улетел в Германию

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а шо так старый совкодрочер адепт рускаго мира к фашыздам не побоялся лететь?
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16.09.2020 22:31
+54
Ашоштакоє...
Вже ж півтора року, як на заміну «санєтаркє Супрун», прийшли висококваліфіковані, фахові медики.
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16.09.2020 22:30
+54
ВОТ ВАМ И ОЦЕНКА Харьковских больниц и медицины лично мэром .
А ведь это его вина , что его не могут вылечить в Харькове
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16.09.2020 22:36
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То проспект Григоренка перейменують не в проспект Жукова а в проспект Паулюса? )))
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17.09.2020 08:45 Відповісти
Нет, именно Жукова.
ОПЗЖ взяла власть в Харькове - вот что означет эвакуация Гепы.
Да, и контроль над трафиком наркоты получила ОПЗЖ, ОПЗЖ теперь богатая партия, очень богатая, деньги будут на гречку избирателям.
А как все хорошо начиналось, красные плавки, шаурма, стадион...
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17.09.2020 09:06 Відповісти
Хворий на коронавірус Кернес вилетів до Німеччини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 658
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17.09.2020 08:47 Відповісти
а что он лох лечиться на родине..., ха-ха 3 раза, это только лохи лечатся на родине, а совсем конченые думают, что их здесь вылечат...
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17.09.2020 08:51 Відповісти
Адольфович кернес на родине? Реально?
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17.09.2020 09:02 Відповісти
Чому це Кернес не скористався потужно реформованою українською медициною?
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17.09.2020 08:59 Відповісти
Пожить еще хочется.
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17.09.2020 09:14 Відповісти
інше питання
-чому Кернес не скористався приватною,забезпеченою усім ПРИВАТНОЮ ,в тому числі кадрами,клінікою в Україні ?ТИм більше,що ліків ,як таких,на Ковід не існує
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17.09.2020 16:52 Відповісти
Алиби обеспечил, а дальше что... ?
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17.09.2020 09:01 Відповісти
Дальше ВСЕ!
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17.09.2020 09:13 Відповісти
А может вопрос с гепой решится сам собой?
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17.09.2020 09:14 Відповісти
Быстрей бы.
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17.09.2020 09:47 Відповісти
Це не тільки через те, що там краще лікування, хоча це безумовно, це ще й тому, щоб люди не сказали - ідіть ви до біса з своїм дурантином і припиніть цей злочинний соціальний експеримент, порушення прав та інформаційний терор, післю того, як цей щур із зони ризику спокійно через тиждень продовжить далі "решать" та грабувать. А так отмазка залізна - було тяжко, але завдяки дорогій, але якісній медицині ми справилися і тому продовжуємо стригти вас барани.
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17.09.2020 09:23 Відповісти
А кто- нибудь знает , в Германии умирали от Ковида старые больные инвалиды?
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17.09.2020 09:38 Відповісти
Адольф не мав лишити нащадків! Німці, де ваша принциповість!
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17.09.2020 09:39 Відповісти
Так сам же на заседаниях горсовета без маски сидел! Полицию вызывали, циркачи!
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17.09.2020 09:43 Відповісти
Харьков ставит все новые и новые " рекорды", а где Кернес.. он в Германии.. а как же отечественная медицина, медицина "старшего брата".., даже медицина "исторической родины" - почему Германия.. Видимо Кер-несу приходит Кер дык, ( хотя это не с нашим " украинским счастьем")
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17.09.2020 09:43 Відповісти
Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9816
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17.09.2020 09:55 Відповісти
Какой в Харькове Covid-19? Там просто обычные двусторонние пневмонии. Не нагнетайте.
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17.09.2020 09:45 Відповісти
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17.09.2020 12:42 Відповісти
Офигеть. Никому в ЕС нельзя, а гепе можно ?

Тут, с@ка, теста на ковид люди не могут сделать, а потом лежат в коридорах задыхаются, а этого рогатого сразу в Германию.
Зато какие в Харькове парки, какие фонтаны.... идиоты ватные....
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17.09.2020 09:49 Відповісти
+100500!!!похоже харьков по количеству тупой ваты впереди всей Украины.
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17.09.2020 12:44 Відповісти
Надеемся что вернут его другим бортом в багажном отсеке.
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17.09.2020 09:51 Відповісти
нафік потрібен такий правитель,
що не вірить у свою країну
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17.09.2020 09:57 Відповісти
А наші гетьмани-патріоти всі такі: бабки в офшорах, вілли в Іспаніях, дітки в Лондоні.
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17.09.2020 18:02 Відповісти
Видно у Гены дела не очень,ковид,инсульт,воспаление легких.Хоть я и не его поклонник, пусть выздоравливает.
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17.09.2020 09:59 Відповісти
Добрые люди из окружения гепы говорят, что на этот раз "таки да"...
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17.09.2020 10:16 Відповісти
да, самое время ему про ориентацию нах остен подумать
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17.09.2020 13:37 Відповісти
Евросоюз закрыт. Въезд разрешен студентам, дипломатам и гражданам стран Евросоюза. Пан Кернес, вы кто?
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17.09.2020 10:06 Відповісти
Там мелким шрифтом написано, что с целью лечения и по гуманитраным соображениям - можно.
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17.09.2020 10:13 Відповісти
типичный харьковский браток еврейского разливу. глава харьковской мафии с крепкими связями в германии. бабла настриг в Харькове а тратить это бабло на лечение полетел к гансам в шарите. а харьковские ватные лохи будут за него голосовать на третий раз в меры .
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17.09.2020 12:52 Відповісти
Странно. Так "поднял" коммунальную медицину в Харькове, что полетел от нее подальше. Вот это результат деятельности мера Кернеса!
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17.09.2020 10:35 Відповісти
підняття медицини взагалі залежить не від місцевої влади, а законодавчої. Супрун робила, що могла, але реформу зупинили на злеті. Так що нам всім ще довго чекати нормальної медицини, Геша - реаліст і це чудово розуміє. І да, як би я не ставилась до Кернеса, бажаю одужання. Ворогів треба вбивати, а не зловтішатися їх хворбою.
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17.09.2020 17:23 Відповісти
ВОРАМ БОЛЕТЬ НЕ СТРАШНО, а обычным людям надо надеяться только на БОГА,
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17.09.2020 10:45 Відповісти
Кто выпустил ??
Власть должна лечиться в обычных районных больницах и поликлиниках!
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17.09.2020 10:47 Відповісти
Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3922
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17.09.2020 16:55 Відповісти
он там с заданием, с новичком то есть
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17.09.2020 13:35 Відповісти
Может хоть Ковид свершит правосудие.
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17.09.2020 13:42 Відповісти
вОно ж біля електричних приборів лежить, що не ма кому електр. замикання зробити!!!
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17.09.2020 13:55 Відповісти
Хана тебе Кернес. Отравят тебя в Шарите Новичком и скажут так и было!
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17.09.2020 15:17 Відповісти
Кернес улетел лечиться от коронавируса в Германию!!
А почему не в Ростов..или там Нижневартовск..
и вакцина есть передовая !Самая русская Самая лучшая..
Странно 😉
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17.09.2020 15:20 Відповісти
Шож наши зенитчики такую "цель" проморгали?
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17.09.2020 15:55 Відповісти
Борт после новичка прдезинфицировали? Алексей бутылку со следами яда на борту не забыл?
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17.09.2020 15:56 Відповісти
Будь этот вирус так смертелен при сопутствующих, это несчастье в коляске должно не долететь.
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17.09.2020 16:03 Відповісти
Адольфич, не разочаруй нас!
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17.09.2020 17:04 Відповісти
Ешь, молись, люби свой город Харьков .
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17.09.2020 17:17 Відповісти
Деньги из бюджета выделяют туда где можно украсть (фонтаны ,зоопарки ,лавочки ,скверы...) ,а на больницы и поликлиники ХРЕН ,вот и поехал морда жидовская лечится в Германию
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17.09.2020 17:33 Відповісти
Цього губошльопа в звичайну районну лікарню,хай подивиться до чого вони довели медицину де "лікуються" звичайні українці.
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17.09.2020 17:53 Відповісти
Каждый раз как вижу харьковские номера АХ, считаю, что за рулём кретин.
Нормальные люди такого ****** не выберут.
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17.09.2020 18:10 Відповісти
угу - ну , а Боксер в якості мера , звичайно краще ...
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17.09.2020 21:54 Відповісти
Нашей медицине не доверяет?
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17.09.2020 18:27 Відповісти
А ви лікуйтесь тут. Кінські дози непотрібних антібіотиків зроблять ваш організм постійним клієнтом багатьох лікарів різних спеціалізацій.
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17.09.2020 19:56 Відповісти
+микроинсульт. Мазаль тов, дорогой товарищ.
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17.09.2020 20:25 Відповісти
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