Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ

Літак, на борту якого перебуває міський голова Харкова Геннадій Кернес, вилетів із Міжнародного аеропорту "Харків" до Берліна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомило інформоване джерело.

"Близько 21:50 борт злетів. Він на борту", - сказало джерело кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна.

Отримати підтвердження або спростування цієї інформації в Харківській міськраді кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна поки не вдалося.

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Як повідомляє Суспільне-Харків, літак, на якому ймовірно Кернеса відправили на лікування до Німеччини, прибув в аеропорт "Харків" з німецького Нюрнберга о 19:15. Це Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group. Ця компанія зокрема займається медичними перевезеннями. Літак із цим бортовим номером перевозив у Берлін з Омська російського політика Олексія Навального після отруєння.

Як повідомлялося раніше, у Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його було госпіталізовано в 17-ту міську лікарню.

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