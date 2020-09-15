У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

Мер Харкова перебуває в 17 міській лікарні з коронавірусом. У Геннадія Кернеса підтверджено двостороннє запалення легень. Його стан оцінюється медиками як "стабільно-важкий".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "057.ua", про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

За словами Сидоренка, Геннадій Кернес притоиний і моніторить новини. Інформацію про окрему палату для мера Харкова він не підтвердив, посилаючись на те, що не уповноважений розголошувати цю інформацію. До апарату ШВЛ Геннадій Кернес не підключений.

"Усі, хто спілкувався з ним, зараз проходять перевірку. Найімовірніше, контактували десятки. Дехто з них, імовірно, на ізоляції. Сесія була запланована, але її перенесли через те, що Геннадію Адольфовичу потрібен час, щоб прочитати документи" , - розповів Сидоренко.

На цей момент вхід до міськради без масок заборонений, по всій будівлі розставили санітайзери. Мерія перейшла на скорочений режим роботи з 08:00 до 17:00.

Раніше в понеділок низка пабліків у соцмережах поширили інформацію про те, що у Кернеса підтверджено COVID-19 і мер перебуває у важкому стані, госпіталізований до 17 лікарні.

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