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У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

Мер Харкова перебуває в 17 міській лікарні з коронавірусом. У Геннадія Кернеса підтверджено двостороннє запалення легень. Його стан оцінюється медиками як "стабільно-важкий".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "057.ua", про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

За словами Сидоренка, Геннадій Кернес притоиний і моніторить новини. Інформацію про окрему палату для мера Харкова він не підтвердив, посилаючись на те, що не уповноважений розголошувати цю інформацію. До апарату ШВЛ Геннадій Кернес не підключений.

"Усі, хто спілкувався з ним, зараз проходять перевірку. Найімовірніше, контактували десятки. Дехто з них, імовірно, на ізоляції. Сесія була запланована, але її перенесли через те, що Геннадію Адольфовичу потрібен час, щоб прочитати документи" , - розповів Сидоренко.

На цей момент вхід до міськради без масок заборонений, по всій будівлі розставили санітайзери. Мерія перейшла на скорочений режим роботи з 08:00 до 17:00.

Раніше в понеділок низка пабліків у соцмережах поширили інформацію про те, що у Кернеса підтверджено COVID-19 і мер перебуває у важкому стані, госпіталізований до 17 лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова

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Топ коментарі
+18
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 8791
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15.09.2020 12:34
+13
ну не подведи !
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15.09.2020 12:32
+12
И это радует!!!
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 6857
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15.09.2020 12:44
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Напишите номер карточки, куда слать деньги на лечение
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15.09.2020 12:30 Відповісти
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 8791
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15.09.2020 12:34 Відповісти
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15.09.2020 12:37 Відповісти
Давай тхір, не підведи! желаю штоби все!!!
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15.09.2020 12:59 Відповісти
Думаєте, погребують? Опублікують.
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15.09.2020 13:30 Відповісти
Нужно писать:
"Напишите номер карточки, куда слать деньги, на организацию торжественных похорон!
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15.09.2020 14:41 Відповісти
На лечение глаз того косого снайпера?
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15.09.2020 15:32 Відповісти
Наверное большенство напишит номер карточки киллера для гэпы.ковид походу помножил его на ноль !
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15.09.2020 18:30 Відповісти
ну не подведи !
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15.09.2020 12:32 Відповісти
Они уже вчера людей обнадёжили...
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15.09.2020 12:38 Відповісти
А почему "вчера" затянулось до сегодня?..
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15.09.2020 14:43 Відповісти
Нужно его с Юлией Владимировной в одну палату,будут вместе "тяжело" болеть...
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15.09.2020 12:33 Відповісти
Юлия Владимировна уже оклемалась, так что коммент не актуален
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15.09.2020 12:35 Відповісти
Та шо ж вы сравнили...
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15.09.2020 12:39 Відповісти
Коляску, с коляской...
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15.09.2020 14:44 Відповісти
Не факт, она волевая женщина и слабину на публику показывать не будет. Вполне может быть, что до сих пор болеет.
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15.09.2020 12:40 Відповісти
хворіє вона з дитинства)) є такий діагноз: любов до грошових асигнацій))
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15.09.2020 12:56 Відповісти
Вона, тяжко працює на українській землі, фермершою. Розводить унікальну породу українських козлів, типу івана суліми...
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15.09.2020 14:48 Відповісти
Не с нашим счастьем!!!
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15.09.2020 12:35 Відповісти
Верим. Надеемся. Ждём.
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15.09.2020 12:41 Відповісти
У випадку проблем, дзвоніть до свого сімейного лікаря.
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 4077
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15.09.2020 12:41 Відповісти
Запізнився ти з своєю порадою до Кернеса. його вже моль гавкнула!...
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15.09.2020 14:49 Відповісти
Где же это он так его хватанул, бедолага ? Небось в пакетике кокса вирусок затаился.
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15.09.2020 12:43 Відповісти
Проверьте допу ! Думаю миша его забацылил
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15.09.2020 18:31 Відповісти
И это радует!!!
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 6857
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15.09.2020 12:44 Відповісти
При параші цей сепар сів у мерьке крісло,що скажете порохокацапи?
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15.09.2020 12:51 Відповісти
скажу что ты грубиян, который перед своим высером даже не трудится проверить фактуру. даты, в данном случае.
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15.09.2020 13:30 Відповісти
Скажу тебе, что Кернес сидит в кресле мэра с 2010 года. Так что прежде чем строчить свои опусы, проверяй информацию.
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15.09.2020 13:33 Відповісти
дятел ты, им родился и им помрешь, ибо мэров никто не назначает, это выборная должность. Кроме того это уе-ще было мэром еще при януковоще.
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15.09.2020 13:53 Відповісти
НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА С НАЧАЛА КАРАНТИНА
«На данный момент вход в горсовет без масок запрещен, по всему зданию расставили санитайзеры.Источник: https://censor.net/ru/n3219367»
Вот чем ближе кацапстан к региону- тем и поведение ближе к кацапскому
А от Харькова - 40 км до границы
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15.09.2020 12:48 Відповісти
Так Кернеса є кому лікувати, і за що.
А от на, що розраховують ті що: «Ето всьо видумал Гєйтс !»?
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15.09.2020 13:05 Відповісти
ну, за то, чтобы все!
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15.09.2020 12:49 Відповісти
Що тут сказати,слава Україні!
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15.09.2020 12:49 Відповісти
Героям Слава!!!
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15.09.2020 12:57 Відповісти
Оказывается, адольфович лежит в общей палате ? Хоть не возле двери? Открывающаяся дверь не бьёт по его кровати?
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15.09.2020 12:53 Відповісти
Он, сердешный не лежит в общей палате, он лежит в коридоре на первом этаже. Это как зайдете, так первый слева, у двери в туалет. Врачи сказали, как принесут 800 гривен, так сразу и возьмут самый дешевый анализ на ковид. Питание - то,что недоедят алчные врачи. Бедный Гепа, ему теперь никто денег не даст. Осталось любителю беркута ждать от того, на кого он так старательно работал, от Володи Ху.ла.
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15.09.2020 13:02 Відповісти
Харьков ждет и надеется
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15.09.2020 12:57 Відповісти
вся Україна теж))
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15.09.2020 13:00 Відповісти
Навальный, Кернес... кто следующий?
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15.09.2020 13:00 Відповісти
Индира Ганди.
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15.09.2020 13:04 Відповісти
Ще жодного випадку в світі .щоб померла якась відома політична гнида... вибагливий якийсь той "вірус"...
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15.09.2020 13:00 Відповісти
пока в гробу не увижу, не поверю
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15.09.2020 13:01 Відповісти
не то не с нашим счастьем, такие твари живут долго
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15.09.2020 13:07 Відповісти
Адольфыч ждёт свою очередь на ИВЛ? Подключите уже быстрее, изверги!
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15.09.2020 13:10 Відповісти
Най би він до ранку не дожив !
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15.09.2020 13:13 Відповісти
Ойц! Я вас умоляю! Нє с нашим нє єврєйскім щастям.
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15.09.2020 13:15 Відповісти
Болеть КОВИДом у власьтимущих стало модно. Победа над знаменитым вирусом по их мнению придаёт им политической силы. Вячухается Гепа. Пуля не взяла. А тут какой-то китайский вирус.
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15.09.2020 13:17 Відповісти
ну. а чо? ... хорошее пожелание! не чокаясь...
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15.09.2020 13:24 Відповісти
И где ж он его подхватил ..походу решил сделать отпуск на канарах где то
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15.09.2020 13:30 Відповісти
Ви все обіцяєте та обіцяєте - надіюсь, наступна новина буде "кролик кернес здох".
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15.09.2020 13:39 Відповісти
Может повезет.
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15.09.2020 15:01 Відповісти
В ДжЮлі лизнув!))
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15.09.2020 17:31 Відповісти
 
 