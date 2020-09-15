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У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет

У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет

Мэр Харькова находится в 17 городской больнице с коронавирусом. У Геннадия Кернеса подтверждено двустороннее воспаление легких. Его состояние оценивается медиками, как "стабильно-тяжелое".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "057.ua", об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По словам Сидоренко, Геннадий Кернес находится в сознании и мониторит новости. Информацию об отдельной палате для мэра Харькова он не подтвердил, ссылаясь на то. что не уполномочен разглашать эту информацию. К аппарату ИВЛ Геннадий Кернес не подключен.

"Все, кто общался с ним, сейчас проходит проверку. Скорее всего, контактировавших десятки. Некоторые из них, скорее всего, на изоляции. Сессия была запланирована, но ее перенесли из-за того, что Геннадию Адольфовичу нужно время, чтобы прочесть документы", - рассказал Сидоренко.

На данный момент вход в горсовет без масок запрещен, по всему зданию расставили санитайзеры. Мэрия перешла на сокращенный режим работы с 08:00 до 17:00.

Ранее в понедельник ряд пабликов в соцсетях распространили информацию о том, что у Кернеса подтвержден COVID-19 и мэр находится в тяжелом состоянии, госпитализирован в 17 больницу.

Также читайте: Кернес на больничном, но не в коме, - горсовет Харькова

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Топ комментарии
+18
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 8791
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15.09.2020 12:34
+13
ну не подведи !
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15.09.2020 12:32
+12
И это радует!!!
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 6857
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15.09.2020 12:44
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Напишите номер карточки, куда слать деньги на лечение
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15.09.2020 12:30 Ответить
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 8791
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15.09.2020 12:34 Ответить
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15.09.2020 12:37 Ответить
Давай тхір, не підведи! желаю штоби все!!!
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15.09.2020 12:59 Ответить
Думаєте, погребують? Опублікують.
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15.09.2020 13:30 Ответить
Нужно писать:
"Напишите номер карточки, куда слать деньги, на организацию торжественных похорон!
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15.09.2020 14:41 Ответить
На лечение глаз того косого снайпера?
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15.09.2020 15:32 Ответить
Наверное большенство напишит номер карточки киллера для гэпы.ковид походу помножил его на ноль !
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15.09.2020 18:30 Ответить
ну не подведи !
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15.09.2020 12:32 Ответить
Они уже вчера людей обнадёжили...
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15.09.2020 12:38 Ответить
А почему "вчера" затянулось до сегодня?..
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15.09.2020 14:43 Ответить
Нужно его с Юлией Владимировной в одну палату,будут вместе "тяжело" болеть...
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15.09.2020 12:33 Ответить
Юлия Владимировна уже оклемалась, так что коммент не актуален
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15.09.2020 12:35 Ответить
Та шо ж вы сравнили...
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15.09.2020 12:39 Ответить
Коляску, с коляской...
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15.09.2020 14:44 Ответить
Не факт, она волевая женщина и слабину на публику показывать не будет. Вполне может быть, что до сих пор болеет.
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15.09.2020 12:40 Ответить
хворіє вона з дитинства)) є такий діагноз: любов до грошових асигнацій))
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15.09.2020 12:56 Ответить
Вона, тяжко працює на українській землі, фермершою. Розводить унікальну породу українських козлів, типу івана суліми...
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15.09.2020 14:48 Ответить
Не с нашим счастьем!!!
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15.09.2020 12:35 Ответить
Верим. Надеемся. Ждём.
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15.09.2020 12:41 Ответить
У випадку проблем, дзвоніть до свого сімейного лікаря.
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 4077
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15.09.2020 12:41 Ответить
Запізнився ти з своєю порадою до Кернеса. його вже моль гавкнула!...
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15.09.2020 14:49 Ответить
Где же это он так его хватанул, бедолага ? Небось в пакетике кокса вирусок затаился.
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15.09.2020 12:43 Ответить
Проверьте допу ! Думаю миша его забацылил
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15.09.2020 18:31 Ответить
И это радует!!!
У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет - Цензор.НЕТ 6857
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15.09.2020 12:44 Ответить
При параші цей сепар сів у мерьке крісло,що скажете порохокацапи?
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15.09.2020 12:51 Ответить
скажу что ты грубиян, который перед своим высером даже не трудится проверить фактуру. даты, в данном случае.
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15.09.2020 13:30 Ответить
Скажу тебе, что Кернес сидит в кресле мэра с 2010 года. Так что прежде чем строчить свои опусы, проверяй информацию.
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15.09.2020 13:33 Ответить
дятел ты, им родился и им помрешь, ибо мэров никто не назначает, это выборная должность. Кроме того это уе-ще было мэром еще при януковоще.
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15.09.2020 13:53 Ответить
НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА С НАЧАЛА КАРАНТИНА
«На данный момент вход в горсовет без масок запрещен, по всему зданию расставили санитайзеры.Источник: https://censor.net/ru/n3219367»
Вот чем ближе кацапстан к региону- тем и поведение ближе к кацапскому
А от Харькова - 40 км до границы
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15.09.2020 12:48 Ответить
Так Кернеса є кому лікувати, і за що.
А от на, що розраховують ті що: «Ето всьо видумал Гєйтс !»?
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15.09.2020 13:05 Ответить
ну, за то, чтобы все!
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15.09.2020 12:49 Ответить
Що тут сказати,слава Україні!
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15.09.2020 12:49 Ответить
Героям Слава!!!
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15.09.2020 12:57 Ответить
Оказывается, адольфович лежит в общей палате ? Хоть не возле двери? Открывающаяся дверь не бьёт по его кровати?
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15.09.2020 12:53 Ответить
Он, сердешный не лежит в общей палате, он лежит в коридоре на первом этаже. Это как зайдете, так первый слева, у двери в туалет. Врачи сказали, как принесут 800 гривен, так сразу и возьмут самый дешевый анализ на ковид. Питание - то,что недоедят алчные врачи. Бедный Гепа, ему теперь никто денег не даст. Осталось любителю беркута ждать от того, на кого он так старательно работал, от Володи Ху.ла.
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15.09.2020 13:02 Ответить
Харьков ждет и надеется
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15.09.2020 12:57 Ответить
вся Україна теж))
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15.09.2020 13:00 Ответить
Навальный, Кернес... кто следующий?
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15.09.2020 13:00 Ответить
Индира Ганди.
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15.09.2020 13:04 Ответить
Ще жодного випадку в світі .щоб померла якась відома політична гнида... вибагливий якийсь той "вірус"...
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15.09.2020 13:00 Ответить
пока в гробу не увижу, не поверю
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15.09.2020 13:01 Ответить
не то не с нашим счастьем, такие твари живут долго
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15.09.2020 13:07 Ответить
Адольфыч ждёт свою очередь на ИВЛ? Подключите уже быстрее, изверги!
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15.09.2020 13:10 Ответить
Най би він до ранку не дожив !
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15.09.2020 13:13 Ответить
Ойц! Я вас умоляю! Нє с нашим нє єврєйскім щастям.
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15.09.2020 13:15 Ответить
Болеть КОВИДом у власьтимущих стало модно. Победа над знаменитым вирусом по их мнению придаёт им политической силы. Вячухается Гепа. Пуля не взяла. А тут какой-то китайский вирус.
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15.09.2020 13:17 Ответить
ну. а чо? ... хорошее пожелание! не чокаясь...
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15.09.2020 13:24 Ответить
И где ж он его подхватил ..походу решил сделать отпуск на канарах где то
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15.09.2020 13:30 Ответить
Ви все обіцяєте та обіцяєте - надіюсь, наступна новина буде "кролик кернес здох".
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15.09.2020 13:39 Ответить
Может повезет.
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15.09.2020 15:01 Ответить
В ДжЮлі лизнув!))
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15.09.2020 17:31 Ответить
 
 