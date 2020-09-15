У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет

Мэр Харькова находится в 17 городской больнице с коронавирусом. У Геннадия Кернеса подтверждено двустороннее воспаление легких. Его состояние оценивается медиками, как "стабильно-тяжелое".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "057.ua", об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По словам Сидоренко, Геннадий Кернес находится в сознании и мониторит новости. Информацию об отдельной палате для мэра Харькова он не подтвердил, ссылаясь на то. что не уполномочен разглашать эту информацию. К аппарату ИВЛ Геннадий Кернес не подключен.

"Все, кто общался с ним, сейчас проходит проверку. Скорее всего, контактировавших десятки. Некоторые из них, скорее всего, на изоляции. Сессия была запланирована, но ее перенесли из-за того, что Геннадию Адольфовичу нужно время, чтобы прочесть документы", - рассказал Сидоренко.

На данный момент вход в горсовет без масок запрещен, по всему зданию расставили санитайзеры. Мэрия перешла на сокращенный режим работы с 08:00 до 17:00.

Ранее в понедельник ряд пабликов в соцсетях распространили информацию о том, что у Кернеса подтвержден COVID-19 и мэр находится в тяжелом состоянии, госпитализирован в 17 больницу.

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