Кернес на больничном, но не в коме, - горсовет Харькова
Распространяемая в соцсетях информация о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме, не соответствует действительности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко
"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", - сказал Сидоренко.
"Эта информация (о тяжелом состоянии Кернеса) распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов", - добавил Сидоренко.
Ранее в понедельник ряд пабликов в соцсетях распространили информацию о том, что у Кернеса подтвержден COVID-19 и мэр находится в тяжелом состоянии, госпитализирован в 17 больницу.
"Как сообщают наши источники, мэр Харькова Геннадий Кернес находится в данный момент в 17 больнице Харькова с диагнозом COVID-19. Подтверждено двухстороннее воспаление легких. Геннадий Кернес без сознания. Подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое. Консилиум врачей совещается о дальнейших методах лечения", - говорится в одном из таких сообщений.
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Щоб хто не казав.
в течение многих лет никак не могу понять, почему даже среди евреев, родившихся после Холокоста, всё равно полно весьма известных индивидов, которые при наличии огромного выбора истинно еврейских имён типа Вениамин, Рафаил, Иосиф, Эфраим, упорно принимают имя "Адольф"? Это, шо, такой чёрный еврейский юмор?
Наиболее экзотичный случай - это Главный раввин России - Адольф Шаевич.
Если копаться в теме, то настоящие это палестинские (арабские). У них родство с арабами по генам ЕМНИП 90%
Все остальные - европейские в т.ч. - это ашкенази. Может даже еврейского ничего не быть генетически, но когда-то бабушка/дедушка приняли иудаизм и стали считать себя иудеями.
А принимали люди иудаизм, потому как хотели приспособится, вырваться из рабов и стать ближе к элите.
Вот нас за "бусы" и покупают.... и спаивают.... и развращают, насаждая те или иные модели поведения, чуждые славянам
Промінвестбанку в розмірі 270 млн. грн. за Парк Горькага - під залог Харківського метрополітену.
На черзі Парк Шевченка під залог ......
Заркальная струя - ....
та Бьющие фонтаны на площади Свободы под залог торговых площадей на площади Свободы.
Уже майже поховали.
Ну, підготовляють, так би мовити.
Ну наконец-то. А то говорили, еще не умер.
Потому как последний раз Гепа серьезно "болел" в 2014, когда Гепа преждевременно российские флаги вывесил. Тогда пришлось Гепе "лечиться" ехать аж в Израиль, пока все устаканится,
Ну, сейчас то в Израиль ходу Гепе нет из-за ковида, так что приходится домашними средставами обходиться.
Проймут народные средства, полагаю, уж очень о бизнесе Гепа радеет...