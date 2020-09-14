Кернес на больничном, но не в коме, - горсовет Харькова

Распространяемая в соцсетях информация о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме, не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко

"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", - сказал Сидоренко.

"Эта информация (о тяжелом состоянии Кернеса) распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов", - добавил Сидоренко.

Ранее в понедельник ряд пабликов в соцсетях распространили информацию о том, что у Кернеса подтвержден COVID-19 и мэр находится в тяжелом состоянии, госпитализирован в 17 больницу.

"Как сообщают наши источники, мэр Харькова Геннадий Кернес находится в данный момент в 17 больнице Харькова с диагнозом COVID-19. Подтверждено двухстороннее воспаление легких. Геннадий Кернес без сознания. Подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое. Консилиум врачей совещается о дальнейших методах лечения", - говорится в одном из таких сообщений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Харькова Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19, - СМИ