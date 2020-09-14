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Кернес на больничном, но не в коме, - горсовет Харькова

Кернес на больничном, но не в коме, - горсовет Харькова

Распространяемая в соцсетях информация о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме, не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко

"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", - сказал Сидоренко.

"Эта информация (о тяжелом состоянии Кернеса) распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов", - добавил Сидоренко.

Ранее в понедельник ряд пабликов в соцсетях распространили информацию о том, что у Кернеса подтвержден COVID-19 и мэр находится в тяжелом состоянии, госпитализирован в 17 больницу.

"Как сообщают наши источники, мэр Харькова Геннадий Кернес находится в данный момент в 17 больнице Харькова с диагнозом COVID-19. Подтверждено двухстороннее воспаление легких. Геннадий Кернес без сознания. Подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое. Консилиум врачей совещается о дальнейших методах лечения", - говорится в одном из таких сообщений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Харькова Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19, - СМИ

Автор: 

карантин (16729) Кернес Геннадий (1286) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+44
Народ згідний почекати
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14.09.2020 18:36
+35
Сколько уже можно ждать? Поторопите его.
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14.09.2020 18:43
+25
блін....
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14.09.2020 18:37
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Страница 2 из 2
Врач сказал- В МОРГ! Значить- в морг!
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14.09.2020 20:24 Ответить
в морге обязательно на ногу повесить георгиевскую ленточку с фамилией
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15.09.2020 10:51 Ответить
Кандауров - Сучий пес, я тебя на ноль помножу!

Я сломаю вам две руки и две ноги!
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14.09.2020 20:27 Ответить
А Кандаурова за что. Новость сообщил Сидоренко из Харьковского горсовета.
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14.09.2020 20:39 Ответить
Тут тоже сидоронко гадит на форуме за бубачку. Редкий поц
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14.09.2020 22:01 Ответить
не писди....я против Порошенко и не за Зеленского...брехло шоколадное))
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15.09.2020 10:01 Ответить
Против Порошенко - значит за Зеленского! По крайней мере, такая логика у тех, кто на зарплате у первого.
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15.09.2020 10:16 Ответить
мистер шарий медведчукович?
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15.09.2020 11:33 Ответить
Адольфович, то епоха для Харкова.
Щоб хто не казав.
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14.09.2020 20:38 Ответить
Насчёт колоритного отчества "Адольфович":

в течение многих лет никак не могу понять, почему даже среди евреев, родившихся после Холокоста, всё равно полно весьма известных индивидов, которые при наличии огромного выбора истинно еврейских имён типа Вениамин, Рафаил, Иосиф, Эфраим, упорно принимают имя "Адольф"? Это, шо, такой чёрный еврейский юмор?

Наиболее экзотичный случай - это Главный раввин России - Адольф Шаевич.
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15.09.2020 00:27 Ответить
Шаевич родился в 1937.
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15.09.2020 01:35 Ответить
ув.Денис, благодарю за уточнение: спутал Шаевича с намного более младшим Берл Лазаром.
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15.09.2020 01:51 Ответить
а шо дедушка гитлер уже не еврей?? после того как мама киданула с наследством уже не еврей
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15.09.2020 10:53 Ответить
а ниче шо сам адольф по родне кроме гитлеров имел еще и шенкельгрюберов,самые большие антисимиты почему то всегда нечистокровные евреи
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15.09.2020 11:31 Ответить
А что такое "чистокровные евреи"?
Если копаться в теме, то настоящие это палестинские (арабские). У них родство с арабами по генам ЕМНИП 90%
Все остальные - европейские в т.ч. - это ашкенази. Может даже еврейского ничего не быть генетически, но когда-то бабушка/дедушка приняли иудаизм и стали считать себя иудеями.
А принимали люди иудаизм, потому как хотели приспособится, вырваться из рабов и стать ближе к элите.
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15.09.2020 11:38 Ответить
по папе и по маме,не надо глубоко так рыть дальше,и на счет элит,юде всегда под пятой Египта и Рима были то биш они и есть рабы и элитой никогда и небыли
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15.09.2020 11:58 Ответить
родной братик у адольфовича чистокровный, поэтому туда все наследство и пошло)) но в душе осталась печалька, а цыгане и психбольницы присоединились автоматом.
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15.09.2020 11:53 Ответить
Злые языки говорят, что дома он предвигается без каляски... Неужели он дурит народ все эти годы, после якобы "покушения"?
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14.09.2020 21:00 Ответить
А ви не помічали що Ж2 дурить тільки той народ, який радий пошитися в дурні?
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14.09.2020 22:25 Ответить
А я давно говорил что украинцы, что индейцы. Ну да, любим мы свободу, не любим подчинятся. Но Государства крепкого не можем построить, т.к. не дружные, сразу идут братские войны за землю, имущество и т.д.
Вот нас за "бусы" и покупают.... и спаивают.... и развращают, насаждая те или иные модели поведения, чуждые славянам
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15.09.2020 11:40 Ответить
ну ось бачите, як він оперативно "вийшов з коми"! А ще через два дні і від вірусу "вилікується"!!!
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14.09.2020 21:15 Ответить
Терміново треба вертати кредити?
Промінвестбанку в розмірі 270 млн. грн. за Парк Горькага - під залог Харківського метрополітену.

На черзі Парк Шевченка під залог ......

Заркальная струя - ....
та Бьющие фонтаны на площади Свободы под залог торговых площадей на площади Свободы.
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14.09.2020 21:20 Ответить
Один зеленый командующий недавно тоже заболел, как только наметилась инспекция из Роиси. Но очень быстро поправился.
Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова - Цензор.НЕТ 7781
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14.09.2020 21:38 Ответить
Ну, спробуйте гниди не зняти цей дурантин , якщо цей щур із зони ризику видужає через тиждень.
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14.09.2020 21:50 Ответить
Выборы выборы, кандидаты пидалы....
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14.09.2020 21:59 Ответить
Ну, хоть что то полезное от COVID-19, будет?
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14.09.2020 22:13 Ответить
Ах жаль, жаль...а народ тут уже праздновать собрался на предмет того что гепа представился..
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14.09.2020 22:15 Ответить
Гепа пронюхав про якийсь шухер і прикрився лікарняним листком.
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14.09.2020 22:23 Ответить
погана новина, чекаю на іншу більш приємну...
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14.09.2020 23:19 Ответить
Як по людськи, бажаю одужати. І після цього - на пенсію паразита! А так- валіза, вокзал, росія(це вже давно бажаємо промосковітському ..... )
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14.09.2020 23:24 Ответить
Просто, просто помри вже, криса...
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14.09.2020 23:26 Ответить
Хороші =опоненти=
Уже майже поховали.
Ну, підготовляють, так би мовити.
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14.09.2020 23:30 Ответить
Коли я чую про Харків- першу столицю України .... я згадую легендарну пісню Ультрас (хоч і не шарю у футболі і не фанат) ... путін *****! Лалаллала)))
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14.09.2020 23:39 Ответить
Друже , Харків -ніколи не був а ні першою столицею України а ні другою ..ніякою.. По історії - звідки цей міф пішов - коли "червоносраке" кацапоїдне бидло з залитими сливами влізло своїми чоботами рваними у гімні, - в Україну - а точніше - захопило Київ - напів-уряд УНР з сумнівним на тоді складом напів -прокацапським- напів -пронімецьким, та тільки з деякими патріотами України втік дуже тимчасово до Харкова від розправи подалі та й дій особливо ніяких звідти не вчиняв за цей час. Оце типу така столиця була..
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15.09.2020 11:40 Ответить
...комуняки видумували собі свАю УкраИну...
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15.09.2020 12:20 Ответить
Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова - Цензор.НЕТ 1353

Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова - Цензор.НЕТ 2518
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14.09.2020 23:41 Ответить
"информация о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме, не соответствует действительности."Источник: https://censor.net/ru/n3219233

Ну наконец-то. А то говорили, еще не умер.
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14.09.2020 23:58 Ответить
після коми (,) має настати крапка (.)
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15.09.2020 01:26 Ответить
Дупа рвет в жопе волосы.... не туда написал заявление на мера... успеет переписать???
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15.09.2020 01:40 Ответить
Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова - Цензор.НЕТ 400
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15.09.2020 02:03 Ответить
Ціківо, букмекери приймають ставки на гепу і на його прах? яке % співвідношення?
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15.09.2020 02:47 Ответить
Беня его покрывал, поэтому все схематозы проходили. 1000 га вывели на левые общества бесплатно. Скамейки в метро по 8 штук баксов. Ремонт БТИ 500 млн. Гривен. Зоопарк больше млрд. Гривен ремонт.
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15.09.2020 07:06 Ответить
Кращий корєш парашенки занедужав ойойой
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15.09.2020 07:15 Ответить
Жопус буквы изучи.
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15.09.2020 09:43 Ответить
Сумно, може йому помогти? - ломиком там, чи чайку імені Навального.
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15.09.2020 08:43 Ответить
Раз Гепа "заболел", то это означает только одно: бизнес транзита наркоты через Харьков опасносте.
Потому как последний раз Гепа серьезно "болел" в 2014, когда Гепа преждевременно российские флаги вывесил. Тогда пришлось Гепе "лечиться" ехать аж в Израиль, пока все устаканится,
Ну, сейчас то в Израиль ходу Гепе нет из-за ковида, так что приходится домашними средставами обходиться.
Проймут народные средства, полагаю, уж очень о бизнесе Гепа радеет...
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15.09.2020 08:49 Ответить
Шкода, що не в комі. Будем чикати.
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15.09.2020 08:53 Ответить
Есть надежда - "Подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое." - если не брешут.
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15.09.2020 09:11 Ответить
может "свет" пропадет на ночь...
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15.09.2020 09:51 Ответить
И где он ухитрился подцепить?
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15.09.2020 09:23 Ответить
Адольф Илоизович, прошу пардону - Геннадий Адольфович, вы особо не спешите. А, может быть, все-таки кома?
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15.09.2020 10:27 Ответить
Можливо імітує смерть і втече за кордон з накраденими грошима - класика жанру.
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15.09.2020 10:43 Ответить
Давай Тхір!!! не підведи))
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15.09.2020 10:47 Ответить
кто в курсе под хаву нагилу юде отпевают?
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15.09.2020 11:37 Ответить
короче, испорченный телефон. вчера в коме, сегодня на больничном, но не в коме, завтра окажется, что он и не болел вовсе, послезавтра - отдыхает на море.))
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15.09.2020 11:37 Ответить
Уявляю як ця стаття здавалась на публікацію: "Пане Бутусов, от готова стаття про Кернеса!" "Молодець, забери перед прізвищем Кернеса "гнида" а перед не в комі "нажаль" і публікуй".
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15.09.2020 11:39 Ответить
А он разве в Германию на лечение не отправлялся?
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02.10.2020 14:10 Ответить
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