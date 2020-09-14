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Новини Коронавірус і карантин
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Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова

Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова

Поширювана в соцмережах інформація про те, що мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в комі, не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству Інтерфакс-Україна заявив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко

"Він справді з четверга на лікарняному, але не в комі", - сказав Сидоренко.

"Ця інформація (про важкий стан Кернеса) поширюється пабліками, пов'язаними з його політичними опонентами. Це пов'язано не тільки з осіннім загостренням, а й із загостренням політичної боротьби напередодні місцевих виборів", - додав Сидоренко.

Раніше в понеділок низка пабліків у соцмережах поширили інформацію про те, що у Кернеса підтверджено COVID-19 і мер перебуває у важкому стані, госпіталізований до 17 лікарні.

"Як повідомляють наші джерела, мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в даний момент в 17 лікарні Харкова з діагнозом COVID-19. Підтверджено двостороннє запалення легенів. Геннадій Кернес непритомний. Підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Стан важкий. Консиліум лікарів радиться про подальші методи лікування", - сказано в одному з таких повідомлень.

Читайте також: Внесений у "червону" зону Харків не буде зупиняти громадського транспорту, - Кернес

Автор: 

карантин (18172) Кернес Геннадій (506) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+44
Народ згідний почекати
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14.09.2020 18:36
+35
Сколько уже можно ждать? Поторопите его.
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14.09.2020 18:43
+25
блін....
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14.09.2020 18:37
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Врач сказал- В МОРГ! Значить- в морг!
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14.09.2020 20:24 Відповісти
в морге обязательно на ногу повесить георгиевскую ленточку с фамилией
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15.09.2020 10:51 Відповісти
Кандауров - Сучий пес, я тебя на ноль помножу!

Я сломаю вам две руки и две ноги!
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14.09.2020 20:27 Відповісти
А Кандаурова за что. Новость сообщил Сидоренко из Харьковского горсовета.
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14.09.2020 20:39 Відповісти
Тут тоже сидоронко гадит на форуме за бубачку. Редкий поц
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14.09.2020 22:01 Відповісти
не писди....я против Порошенко и не за Зеленского...брехло шоколадное))
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15.09.2020 10:01 Відповісти
Против Порошенко - значит за Зеленского! По крайней мере, такая логика у тех, кто на зарплате у первого.
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15.09.2020 10:16 Відповісти
мистер шарий медведчукович?
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15.09.2020 11:33 Відповісти
Адольфович, то епоха для Харкова.
Щоб хто не казав.
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14.09.2020 20:38 Відповісти
Насчёт колоритного отчества "Адольфович":

в течение многих лет никак не могу понять, почему даже среди евреев, родившихся после Холокоста, всё равно полно весьма известных индивидов, которые при наличии огромного выбора истинно еврейских имён типа Вениамин, Рафаил, Иосиф, Эфраим, упорно принимают имя "Адольф"? Это, шо, такой чёрный еврейский юмор?

Наиболее экзотичный случай - это Главный раввин России - Адольф Шаевич.
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15.09.2020 00:27 Відповісти
Шаевич родился в 1937.
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15.09.2020 01:35 Відповісти
ув.Денис, благодарю за уточнение: спутал Шаевича с намного более младшим Берл Лазаром.
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15.09.2020 01:51 Відповісти
а шо дедушка гитлер уже не еврей?? после того как мама киданула с наследством уже не еврей
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15.09.2020 10:53 Відповісти
а ниче шо сам адольф по родне кроме гитлеров имел еще и шенкельгрюберов,самые большие антисимиты почему то всегда нечистокровные евреи
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15.09.2020 11:31 Відповісти
А что такое "чистокровные евреи"?
Если копаться в теме, то настоящие это палестинские (арабские). У них родство с арабами по генам ЕМНИП 90%
Все остальные - европейские в т.ч. - это ашкенази. Может даже еврейского ничего не быть генетически, но когда-то бабушка/дедушка приняли иудаизм и стали считать себя иудеями.
А принимали люди иудаизм, потому как хотели приспособится, вырваться из рабов и стать ближе к элите.
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15.09.2020 11:38 Відповісти
по папе и по маме,не надо глубоко так рыть дальше,и на счет элит,юде всегда под пятой Египта и Рима были то биш они и есть рабы и элитой никогда и небыли
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15.09.2020 11:58 Відповісти
родной братик у адольфовича чистокровный, поэтому туда все наследство и пошло)) но в душе осталась печалька, а цыгане и психбольницы присоединились автоматом.
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15.09.2020 11:53 Відповісти
Злые языки говорят, что дома он предвигается без каляски... Неужели он дурит народ все эти годы, после якобы "покушения"?
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14.09.2020 21:00 Відповісти
А ви не помічали що Ж2 дурить тільки той народ, який радий пошитися в дурні?
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14.09.2020 22:25 Відповісти
А я давно говорил что украинцы, что индейцы. Ну да, любим мы свободу, не любим подчинятся. Но Государства крепкого не можем построить, т.к. не дружные, сразу идут братские войны за землю, имущество и т.д.
Вот нас за "бусы" и покупают.... и спаивают.... и развращают, насаждая те или иные модели поведения, чуждые славянам
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15.09.2020 11:40 Відповісти
ну ось бачите, як він оперативно "вийшов з коми"! А ще через два дні і від вірусу "вилікується"!!!
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14.09.2020 21:15 Відповісти
Терміново треба вертати кредити?
Промінвестбанку в розмірі 270 млн. грн. за Парк Горькага - під залог Харківського метрополітену.

На черзі Парк Шевченка під залог ......

Заркальная струя - ....
та Бьющие фонтаны на площади Свободы под залог торговых площадей на площади Свободы.
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14.09.2020 21:20 Відповісти
Один зеленый командующий недавно тоже заболел, как только наметилась инспекция из Роиси. Но очень быстро поправился.
Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова - Цензор.НЕТ 7781
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14.09.2020 21:38 Відповісти
Ну, спробуйте гниди не зняти цей дурантин , якщо цей щур із зони ризику видужає через тиждень.
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14.09.2020 21:50 Відповісти
Выборы выборы, кандидаты пидалы....
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14.09.2020 21:59 Відповісти
Ну, хоть что то полезное от COVID-19, будет?
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14.09.2020 22:13 Відповісти
Ах жаль, жаль...а народ тут уже праздновать собрался на предмет того что гепа представился..
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14.09.2020 22:15 Відповісти
Гепа пронюхав про якийсь шухер і прикрився лікарняним листком.
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14.09.2020 22:23 Відповісти
погана новина, чекаю на іншу більш приємну...
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14.09.2020 23:19 Відповісти
Як по людськи, бажаю одужати. І після цього - на пенсію паразита! А так- валіза, вокзал, росія(це вже давно бажаємо промосковітському ..... )
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14.09.2020 23:24 Відповісти
Просто, просто помри вже, криса...
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14.09.2020 23:26 Відповісти
Хороші =опоненти=
Уже майже поховали.
Ну, підготовляють, так би мовити.
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14.09.2020 23:30 Відповісти
Коли я чую про Харків- першу столицю України .... я згадую легендарну пісню Ультрас (хоч і не шарю у футболі і не фанат) ... путін *****! Лалаллала)))
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14.09.2020 23:39 Відповісти
Друже , Харків -ніколи не був а ні першою столицею України а ні другою ..ніякою.. По історії - звідки цей міф пішов - коли "червоносраке" кацапоїдне бидло з залитими сливами влізло своїми чоботами рваними у гімні, - в Україну - а точніше - захопило Київ - напів-уряд УНР з сумнівним на тоді складом напів -прокацапським- напів -пронімецьким, та тільки з деякими патріотами України втік дуже тимчасово до Харкова від розправи подалі та й дій особливо ніяких звідти не вчиняв за цей час. Оце типу така столиця була..
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15.09.2020 11:40 Відповісти
...комуняки видумували собі свАю УкраИну...
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15.09.2020 12:20 Відповісти
Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова - Цензор.НЕТ 1353

Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова - Цензор.НЕТ 2518
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14.09.2020 23:41 Відповісти
"информация о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме, не соответствует действительности."Источник: https://censor.net/ru/n3219233

Ну наконец-то. А то говорили, еще не умер.
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14.09.2020 23:58 Відповісти
після коми (,) має настати крапка (.)
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15.09.2020 01:26 Відповісти
Дупа рвет в жопе волосы.... не туда написал заявление на мера... успеет переписать???
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15.09.2020 01:40 Відповісти
Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова - Цензор.НЕТ 400
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15.09.2020 02:03 Відповісти
Ціківо, букмекери приймають ставки на гепу і на його прах? яке % співвідношення?
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15.09.2020 02:47 Відповісти
Беня его покрывал, поэтому все схематозы проходили. 1000 га вывели на левые общества бесплатно. Скамейки в метро по 8 штук баксов. Ремонт БТИ 500 млн. Гривен. Зоопарк больше млрд. Гривен ремонт.
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15.09.2020 07:06 Відповісти
Кращий корєш парашенки занедужав ойойой
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15.09.2020 07:15 Відповісти
Жопус буквы изучи.
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15.09.2020 09:43 Відповісти
Сумно, може йому помогти? - ломиком там, чи чайку імені Навального.
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15.09.2020 08:43 Відповісти
Раз Гепа "заболел", то это означает только одно: бизнес транзита наркоты через Харьков опасносте.
Потому как последний раз Гепа серьезно "болел" в 2014, когда Гепа преждевременно российские флаги вывесил. Тогда пришлось Гепе "лечиться" ехать аж в Израиль, пока все устаканится,
Ну, сейчас то в Израиль ходу Гепе нет из-за ковида, так что приходится домашними средставами обходиться.
Проймут народные средства, полагаю, уж очень о бизнесе Гепа радеет...
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15.09.2020 08:49 Відповісти
Шкода, що не в комі. Будем чикати.
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15.09.2020 08:53 Відповісти
Есть надежда - "Подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое." - если не брешут.
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15.09.2020 09:11 Відповісти
может "свет" пропадет на ночь...
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15.09.2020 09:51 Відповісти
И где он ухитрился подцепить?
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15.09.2020 09:23 Відповісти
Адольф Илоизович, прошу пардону - Геннадий Адольфович, вы особо не спешите. А, может быть, все-таки кома?
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15.09.2020 10:27 Відповісти
Можливо імітує смерть і втече за кордон з накраденими грошима - класика жанру.
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15.09.2020 10:43 Відповісти
Давай Тхір!!! не підведи))
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15.09.2020 10:47 Відповісти
кто в курсе под хаву нагилу юде отпевают?
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15.09.2020 11:37 Відповісти
короче, испорченный телефон. вчера в коме, сегодня на больничном, но не в коме, завтра окажется, что он и не болел вовсе, послезавтра - отдыхает на море.))
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15.09.2020 11:37 Відповісти
Уявляю як ця стаття здавалась на публікацію: "Пане Бутусов, от готова стаття про Кернеса!" "Молодець, забери перед прізвищем Кернеса "гнида" а перед не в комі "нажаль" і публікуй".
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15.09.2020 11:39 Відповісти
А он разве в Германию на лечение не отправлялся?
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02.10.2020 14:10 Відповісти
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