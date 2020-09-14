Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова

Поширювана в соцмережах інформація про те, що мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в комі, не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству Інтерфакс-Україна заявив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко

"Він справді з четверга на лікарняному, але не в комі", - сказав Сидоренко.

"Ця інформація (про важкий стан Кернеса) поширюється пабліками, пов'язаними з його політичними опонентами. Це пов'язано не тільки з осіннім загостренням, а й із загостренням політичної боротьби напередодні місцевих виборів", - додав Сидоренко.

Раніше в понеділок низка пабліків у соцмережах поширили інформацію про те, що у Кернеса підтверджено COVID-19 і мер перебуває у важкому стані, госпіталізований до 17 лікарні.

"Як повідомляють наші джерела, мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в даний момент в 17 лікарні Харкова з діагнозом COVID-19. Підтверджено двостороннє запалення легенів. Геннадій Кернес непритомний. Підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Стан важкий. Консиліум лікарів радиться про подальші методи лікування", - сказано в одному з таких повідомлень.

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