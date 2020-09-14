Кернес на лікарняному, але не в комі, - міськрада Харкова
Поширювана в соцмережах інформація про те, що мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в комі, не відповідає дійсності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству Інтерфакс-Україна заявив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко
"Він справді з четверга на лікарняному, але не в комі", - сказав Сидоренко.
"Ця інформація (про важкий стан Кернеса) поширюється пабліками, пов'язаними з його політичними опонентами. Це пов'язано не тільки з осіннім загостренням, а й із загостренням політичної боротьби напередодні місцевих виборів", - додав Сидоренко.
Раніше в понеділок низка пабліків у соцмережах поширили інформацію про те, що у Кернеса підтверджено COVID-19 і мер перебуває у важкому стані, госпіталізований до 17 лікарні.
"Як повідомляють наші джерела, мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в даний момент в 17 лікарні Харкова з діагнозом COVID-19. Підтверджено двостороннє запалення легенів. Геннадій Кернес непритомний. Підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Стан важкий. Консиліум лікарів радиться про подальші методи лікування", - сказано в одному з таких повідомлень.
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Щоб хто не казав.
в течение многих лет никак не могу понять, почему даже среди евреев, родившихся после Холокоста, всё равно полно весьма известных индивидов, которые при наличии огромного выбора истинно еврейских имён типа Вениамин, Рафаил, Иосиф, Эфраим, упорно принимают имя "Адольф"? Это, шо, такой чёрный еврейский юмор?
Наиболее экзотичный случай - это Главный раввин России - Адольф Шаевич.
Если копаться в теме, то настоящие это палестинские (арабские). У них родство с арабами по генам ЕМНИП 90%
Все остальные - европейские в т.ч. - это ашкенази. Может даже еврейского ничего не быть генетически, но когда-то бабушка/дедушка приняли иудаизм и стали считать себя иудеями.
А принимали люди иудаизм, потому как хотели приспособится, вырваться из рабов и стать ближе к элите.
Вот нас за "бусы" и покупают.... и спаивают.... и развращают, насаждая те или иные модели поведения, чуждые славянам
Промінвестбанку в розмірі 270 млн. грн. за Парк Горькага - під залог Харківського метрополітену.
На черзі Парк Шевченка під залог ......
Заркальная струя - ....
та Бьющие фонтаны на площади Свободы под залог торговых площадей на площади Свободы.
Уже майже поховали.
Ну, підготовляють, так би мовити.
Ну наконец-то. А то говорили, еще не умер.
Потому как последний раз Гепа серьезно "болел" в 2014, когда Гепа преждевременно российские флаги вывесил. Тогда пришлось Гепе "лечиться" ехать аж в Израиль, пока все устаканится,
Ну, сейчас то в Израиль ходу Гепе нет из-за ковида, так что приходится домашними средставами обходиться.
Проймут народные средства, полагаю, уж очень о бизнесе Гепа радеет...