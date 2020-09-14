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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Харкова Кернес перебуває в комі, у нього діагностували COVID-19, - ЗМІ

Мер Харкова Кернес перебуває в комі, у нього діагностували COVID-19, - ЗМІ

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували в 17-у міську лікарню з двостороннім запаленням легенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Дзеркалу тижня" повідомили джерела в Офісі президента.

За даними видання, у Кернеса виявили COVID-19, який протікає у вкрай складній формі.

Джерела в ОП і Харківській міськраді повідомили, що Кернес перебуває в комі. Але чи є кома штучною чи це наслідок тяжкості захворювання, джерела не повідомили.

Кернес востаннє з'являвся на публіці 23 серпня - на день міста. Захворів, за даними джерел, у перших числах вересня. У лікарню потрапив минулого тижня.

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Згідно з регламентом Харківської міськради, в разі неможливості виконання мером своїх повноважень, їх виконує секретар міськради.

Чутки про те, що у міського голови коронавірус, з'явилися ще на початку вересня. Тоді пресслужба Кернеса спростувала, що у нього підтверджено COVID-19.

Зазначається, що 17-та міська лікарня визначена однією з опорних по коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) Кернес Геннадій (506) Харків (5609) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+63
Мэр Харькова Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 8965
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14.09.2020 18:22
+53
Ну, либо извращённый пиар, либо всё-таки Бог иногда сюда поглядывает.
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14.09.2020 18:07
+41
шо, опять?)) иммитация.. то "подстрелили", то ковид...
и всё перед выборами..
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14.09.2020 18:05
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Хай другие мэры делают выводы - на больничках экономить и воровать не стоит! Европа слава Богу с такой болячкой не принимает.
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14.09.2020 21:30 Відповісти
ну, за то, чтобы все!
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14.09.2020 21:31 Відповісти
Нет сожаления к Кернесу....Видно провинился сильно перед Богом.
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14.09.2020 21:44 Відповісти
Ну, спробуйте гниди не зняти цей дурантин , якщо цей щур із зони ризику видужає через тиждень.
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14.09.2020 21:52 Відповісти
Наконец-то! Есть Высший Судья на небе, но он сильно тормозит иногда.
Жду с нетерпением закономерного развития событий!
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14.09.2020 21:53 Відповісти
Кобзон заждался а хор им. Александрова уже и горло смолой промочил.
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14.09.2020 21:59 Відповісти
Гепа без сознания так и выборы выиграет. Харьковская вата еще лет десять венки к мавзолею будет носить.
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14.09.2020 22:01 Відповісти
Вони будут поклонятися йому і читати молитви як святим мощам.
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15.09.2020 16:46 Відповісти
Геша, или мы на пороге грандиозного шухера?
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14.09.2020 22:18 Відповісти
Живуче падло.
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14.09.2020 22:36 Відповісти
бог шельму шлемазла метит
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14.09.2020 23:47 Відповісти
ты наверно сразу в рай я не думаю что тоже хочешь ватных опельсинов хочешь ковидов 19
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14.09.2020 23:49 Відповісти
А что некоторые так возмущаются за посты с недобрыми пожеланиями? Как живет-так и возвращается. Не был бы гнидой,может кто и пожелал чего хорошего.
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15.09.2020 01:19 Відповісти
Грешно желать врагам и https://yandex.ru/q/question/normalno_li_zhelat_svoim_smerti_de223327/ недоброжелателям своим смерти ... Грешен я!
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15.09.2020 01:57 Відповісти
Ворогів ***** знищувати самому,а не чекати,що хтось це зробить за тебе.
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15.09.2020 11:20 Відповісти
А вы не желайте, просто надейтесь))
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15.09.2020 11:53 Відповісти
Уже все депутаты и мэры "переболели"? Хорошо, что на простых людей эта зараза не так поголовно действует. 😉
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15.09.2020 03:40 Відповісти
Редактор, звичайно, троль.
Фотка чисто з некрологу.
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15.09.2020 05:05 Відповісти
Пишут что сдох, правда слабо верится, не с нашим счастьем такое
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15.09.2020 08:10 Відповісти
Знаменитый диалог Кернеса с Добкиным.
https://www.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo
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15.09.2020 08:33 Відповісти
Падаль.
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15.09.2020 14:03 Відповісти
Бажаю тов.Кернесу від щирого серця, чим скоріше відкинути копита - одним кідаром буде менше.
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15.09.2020 08:40 Відповісти
Злые вы...
Уйдёт он от вас, потом ещё вспомните!
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15.09.2020 08:59 Відповісти
У Кернеса такое лицо, что денег у него полно - на похорон есть, если что.
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15.09.2020 08:59 Відповісти
Жаль что не в деревяном макинтоше,да и допу с собою бы прихватил.
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15.09.2020 09:02 Відповісти
а он чай нигде не пил ??? а вы точно знаете ???
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15.09.2020 09:21 Відповісти
Кернес-то выживет, а вот вирусу пи*дец теперь.
Чем карантин будут поддерживать после - хз.
вирусок и так был слабенький, нежный, а Кернес его уделает совсем.
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15.09.2020 10:49 Відповісти
Гєпа має висіти у зашморгу разом з Допою,а не здохнути своєю смертью.
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15.09.2020 11:18 Відповісти
Не зря он катафалк купил за 5,5 млн. гривен
Как знал
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15.09.2020 12:17 Відповісти
Гепу накрыла жопа.
Гепа 100% выберется из жопы потому что ворон ворону глаз не выклюет.
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15.09.2020 13:12 Відповісти
Земля йому пухом.
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15.09.2020 14:45 Відповісти
Мер Харкова Кернес перебуває в комі, у нього діагностували COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8312

...
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15.09.2020 16:13 Відповісти
"Неначе суки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині гаса по нашій Україні"...(с)
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15.09.2020 16:33 Відповісти
дохлий бєркут с табой, чмирь!!!
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15.09.2020 16:39 Відповісти
Мер Харкова Кернес перебуває в комі, у нього діагностували COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7142
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15.09.2020 16:47 Відповісти
Умри, умри, умри!!!
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15.09.2020 18:29 Відповісти
тест
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10.10.2020 20:34 Відповісти
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