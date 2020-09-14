Мер Харкова Кернес перебуває в комі, у нього діагностували COVID-19, - ЗМІ

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували в 17-у міську лікарню з двостороннім запаленням легенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Дзеркалу тижня" повідомили джерела в Офісі президента.

За даними видання, у Кернеса виявили COVID-19, який протікає у вкрай складній формі.

Джерела в ОП і Харківській міськраді повідомили, що Кернес перебуває в комі. Але чи є кома штучною чи це наслідок тяжкості захворювання, джерела не повідомили.

Кернес востаннє з'являвся на публіці 23 серпня - на день міста. Захворів, за даними джерел, у перших числах вересня. У лікарню потрапив минулого тижня.

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Згідно з регламентом Харківської міськради, в разі неможливості виконання мером своїх повноважень, їх виконує секретар міськради.

Чутки про те, що у міського голови коронавірус, з'явилися ще на початку вересня. Тоді пресслужба Кернеса спростувала, що у нього підтверджено COVID-19.

Зазначається, що 17-та міська лікарня визначена однією з опорних по коронавірусу.