Мер Харкова Кернес перебуває в комі, у нього діагностували COVID-19, - ЗМІ
Міського голову Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували в 17-у міську лікарню з двостороннім запаленням легенів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Дзеркалу тижня" повідомили джерела в Офісі президента.
За даними видання, у Кернеса виявили COVID-19, який протікає у вкрай складній формі.
Джерела в ОП і Харківській міськраді повідомили, що Кернес перебуває в комі. Але чи є кома штучною чи це наслідок тяжкості захворювання, джерела не повідомили.
Кернес востаннє з'являвся на публіці 23 серпня - на день міста. Захворів, за даними джерел, у перших числах вересня. У лікарню потрапив минулого тижня.
Згідно з регламентом Харківської міськради, в разі неможливості виконання мером своїх повноважень, їх виконує секретар міськради.
Чутки про те, що у міського голови коронавірус, з'явилися ще на початку вересня. Тоді пресслужба Кернеса спростувала, що у нього підтверджено COVID-19.
Зазначається, що 17-та міська лікарня визначена однією з опорних по коронавірусу.
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Жду с нетерпением закономерного развития событий!
Фотка чисто з некрологу.
https://www.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo
Уйдёт он от вас, потом ещё вспомните!
Чем карантин будут поддерживать после - хз.
вирусок и так был слабенький, нежный, а Кернес его уделает совсем.
Как знал
Гепа 100% выберется из жопы потому что ворон ворону глаз не выклюет.
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