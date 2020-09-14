Останнім часом збільшилася кількість пацієнтів з віддаленими ускладненнями COVID-19, - завідувач хірургічним відділенням Герич

Завідувач 1-м хірургічним відділенням Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гнат Герич повідомив, що останнім часом до них потрапляє все більше пацієнтів з віддаленими ускладненнями коронавірусної інфекції, що вимагають негайного хірургічного втручання. Це венозні тромбози та тромбоз судин тонкого кишківника.

Але через несвоєчасне звернення врятувати вдається не всіх, пише ZAXID.NET, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом до нас все частіше потрапляють пацієнти, у яких ми діагностуємо венозні тромбози, які утворюються у глибоких і поверхневих венах нижніх кінцівок, а також мезентеріальний тромбоз, коли тромб потрапляє у просвіт судин тонкої кишки і спричиняє порушення кровопостачання. Більшість таких пацієнтів перехворіли на Сovid-19, або коронавірусна інфекція у них є супутнім захворюванням і утворення тромбів виникає як ускладнення коронавірусної хвороби", – каже Гнат Герич.

За словами хірурга, при тромбозі судин тонкої кишки є лічені години, коли можна швидко видалити тромб і відновити кровопостачання. Але це можливо лише за умови, що при появі симптомів хворий відразу звертається по медичну допомогу.

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Утім, більшість пацієнтів терплять біль і звертаються надто пізно, коли через відсутність кровопостачання уже починається некроз. Тоді доводиться видаляти тромб з уже змертвілими фрагменти тонкої кишки. І якщо уражена вже вся кишка, такого пацієнта врятувати не вдається.

Останнім часом до хірургічного відділення лікарні госпіталізували п’ятьох пацієнтів з тромбами у тонкій кишці. І лише одному вдалося видалити тромб і відновити кровопостачання. У двох хворих довелося забирати частину змертвілої кишки і ще двох пацієнтів, які звернулися запізно, врятувати не вдалося.

Хірург Гнат Герич радить при перших тривожних симптомах відразу звертатися до лікаря-хірурга. Якщо на нозі, як правило, на одній раптово з’явився набряк і болю при цьому нема – це може бути тромбоз глибоких вен. При тромбозі поверхневих вен може бути локальний біль у місці утворення тромбу.

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"При мезентеріальному тромбозі виникають раптові різкі болі в животі, які також можуть бути переймоподібними. Виникає нудота, блювота, здуття кишківника. Температура може піднятися до 37 градусів. Якщо інтенсивність болю оцінювати за 10-бальною шкалою, то при цьому тромбозі її інтенсивність дорівнює 9 балам. У таких хворих в запасі є лише кілька годин, щоб вчасно забрати тромб і відновити кровопостачання тонкої кишки", – наголошує Гнат Герич.

Особливо, мають бути на сторожі пацієнти, які мають проблеми з серцем, різного роду аритмії. У них такі тромби утворюються найчастіше.

Для профілактики тромбозів використовують антикоагулянти (препарати, що розріджують кров), які обов’язково треба використовувати при лікуванні коронавірусу і після нього. Найкраще у вигляді уколів, вони, за словами Гната Герича, більш ефективні, ніж таблетовані препарати.

"Це особливо стосується людей, які від коронавірусної інфекції лікуються вдома. Цей вірус призводить до згущення крові, а це своєю чергою, до утворення тромбів. Тому хворим слід чітко дотримуватися рекомендацій сімейного лікаря, а літнім людям особливо. Бо виходить так, що коронавірус вони побороли, а його віддалені ускладнення ускладнили або навіть забрали життя", – каже Гнат Герич.