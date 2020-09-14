В последнее время увеличилось количество пациентов с отдаленными осложнениями COVID-19, - заведующий хирургическим отделением Герич

Заведующий 1-м хирургическим отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Гнат Герич сообщил, что в последнее время к ним попадает все больше пациентов с отдаленными осложнениями коронавирусной инфекции, требующие немедленного хирургического вмешательства. Это венозные тромбозы и тромбоз сосудов тонкого кишечника.

Но из-за несвоевременного обращения спасти удается не всех, пишет ZAXID.NET, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время к нам все чаще попадают пациенты, у которых мы диагностируем венозные тромбозы, которые образуются в глубоких и поверхностных венах нижних конечностей, а также мезентериальный тромбоз, когда тромб попадает в просвет сосудов тонкой кишки и приводит к нарушению кровоснабжения. Большинство таких пациентов переболели СOVID-19, или коронавирусная инфекция у них является сопутствующим заболеванием и образование тромбов возникает как осложнение коронавирусной болезни", — рассказал Гнат Герич.

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По словам медика, в последнее время в хирургическое отделение больницы госпитализировали пятерых пациентов с тромбами в тонкой кишке. И только одному удалось удалить тромб и восстановить кровоснабжение. У двух больных пришлось забирать часть омертвелой кишки и еще двух пациентов, обратившихся поздно, спасти не удалось.

"При мезентериальном тромбозе возникают внезапные резкие боли в животе, которые также могут быть схваткообразными. Возникает тошнота, рвота, вздутие кишечника. Температура может подняться до 37 градусов. Если интенсивность боли оценивать по 10-балльной шкале, то при этом тромбозе ее интенсивность равна 9 баллам. У таких больных в запасе есть всего несколько часов, чтобы вовремя убрать тромб и восстановить кровоснабжение тонкой кишки", — отмечает Гнат Герич.

Хирург советует при первых тревожных симптомах сразу обращаться к врачу-хирургу. Если на ноге, как правило, на одной внезапно появился отек и боли при этом нет — это может быть тромбоз глубоких вен. При тромбозе поверхностных вен может быть локальная боль в месте образования тромба. Особенно, должны быть настороже пациенты, которые имеют проблемы с сердцем, различного рода аритмии. У них такие тромбы образуются чаще всего. Для профилактики тромбозов используют антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), которые обязательно надо использовать при лечении коронавируса и после него. Лучше в виде уколов, они, по словам Гната Герича, более эффективны, чем таблетированные препараты.

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"Это особенно касается людей, страдающих от коронавирусной инфекции, которые лечатся дома. Этот вирус приводит к сгущению крови, а это в свою очередь, к образованию тромбов. Поэтому больным следует четко придерживаться рекомендаций семейного врача, а пожилым людям особенно. Потому что получается так, что коронавирус они побороли, а его отдаленные осложнения усложнили или даже забрали жизни", — говорит Гнат Герич.