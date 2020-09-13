Главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от COVID-19, - горсовет
В воскресенье, 13 сентября, после длительного лечения от COVID-19 умер Богдан Остальский, главный педиатр Львова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"Стало известно, что сегодня после длительного лечения от коронавируса скончался Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Богдан Остальский родился в 1960 году. Работал врачом-педиатром, долгое время - главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.
Кроме того, 13 сентября скончался 70-летний директор школы № 31 Емельян Царь, проработавший в ней 35 лет. Его кончина не связана с коронавирусным заболеванием.
"Прискорбно, что в один день мы потеряли двух действительно высокого уровня специалистов. Богдана Романовича и Емельяна Михайловича любили и уважали все. Искренне соболезнуем семье, коллективу и всем знакомым", - отметила заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.
Напомним, по состоянию на 13 сентября в Украине лабораторно подтверждены 154 335 случаев COVID-19, из них 3178 летальных, 68893 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 2476 новых случаев.
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А це, живим. Доречі, зараз відмічено «ефект масок», щодо одержання малих доз коронавірусів, які запускають процес вироблення іммунітету.
Только такая же халва Микки Маусу. Много ли гоям твой Боб "помог" в 32-33-м? а ведь в каждой хате была куча ыконочек, а не оружие. Прям как во времена Мазепы - цырквочек понастроили, а воюет пусть св. Петко и не менее св. Пашка.
Рідним лікаря співчуття. Нескоро цей жах закінчиться, з таким відношенням до цього частини наших "недалеких" співгромадян...
Только некоторые уже куда-то пропали.
В системе ООН появились данные о смертности в Беларуси. В июне - рекорд последних пяти лет.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/699451.html
Але тролям за розгон наративів платять справно.
Belarus:
Как только - так сразу.
Вже з березня місяця чекаємо з нетерпінням.
А краще у Бернарда))
Але сталося це на початку вересня 2006 року.
Лечение простое - укрепление иммунной системы, которая и борется с вирусами.
Вот тут полная хронология: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_COVID-19_на_Украине#Хронология .
О каких указах и от каких чисел речь?
У вас есть альтернативная хронология? Покажите!
11 мая выявлено 416 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных 15648 человек. На Украине начался поэтапный выход из карантина: открыты парки и скверы, заработали кафе и рестораны (на вынос и летние площадки) и т. д.
10 июня выявлено 525 новых случаев заражения. Умерло 23 человека (рекорд с начала эпидемии).
11 июня выявлено 689 новых случаев заражения (рекорд с начала эпидемии).
13 июня выявлено 753 новых случаев заражения (рекорд с начала эпидемии)
18 июня выявлено 829 новых случаев заражения (рекорд с начала эпидемии).
19 июня - третий подряд «антирекорд» по выявленным случаям заражения - 921.
26 июня очередной «антирекорд» в 1109 инфицированных.
Какие были заявления Степанова и Ляшко об ужесточении карантинных мер до этих антирекордов?
Много народу выкосит.
Носите маски и мойте руки - мать вашу!!!
Какие там меры?
Никаких.
Толчея, визжат, орут, в автозаках, в камерах...
Там и врачи, и учителя, и ... с детьми малыми.
Ужас.
Как в Великобритании получилось более 10% умерших? Там такая хреновая медицина, или там почему то завысили смертность? Или в Белоруссии (и Швеции) - занижают???
По Англии: At the start of the quarter, cumulative standardized mortality for 2020 was below the 2010-2019 average and similar to mortality in 2019. During the quarter it has risen to 7.0% above the ten-year average.
https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/Mortality-monitor-Q2-2020-v01-2020-07-07.pdf
Смертность в Швеции: Sweden, which has stood out among European countries for its low-key approach to fighting the coronavirus pandemic, recorded its highest tally of deaths in the first half of 2020 for 150 years. In April the number of deaths was almost 40% higher than average due to a surge in COVID-related fatalities.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden/sweden-records-highest-death-tally-in-150-years-in-first-six-months-of-2020-idUSKCN25F1YL
А у вас в Россоссии - вообще как в совке - миллион-два-пять, туда-сюда - кто ж вас там считает то?