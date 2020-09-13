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Новости Коронавирус и карантин
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Главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от COVID-19, - горсовет

Главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от COVID-19, - горсовет
Фото: Львовский горсовет

В воскресенье, 13 сентября, после длительного лечения от COVID-19 умер Богдан Остальский, главный педиатр Львова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Стало известно, что сегодня после длительного лечения от коронавируса скончался Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан Остальский родился в 1960 году. Работал врачом-педиатром, долгое время - главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

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Кроме того, 13 сентября скончался 70-летний директор школы № 31 Емельян Царь, проработавший в ней 35 лет. Его кончина не связана с коронавирусным заболеванием.

"Прискорбно, что в один день мы потеряли двух действительно высокого уровня специалистов. Богдана Романовича и Емельяна Михайловича любили и уважали все. Искренне соболезнуем семье, коллективу и всем знакомым", - отметила заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

Напомним, по состоянию на 13 сентября в Украине лабораторно подтверждены 154 335 случаев COVID-19, из них 3178 летальных, 68893 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 2476 новых случаев.

Автор: 

горсовет (667) карантин (16729) Львов (4582) смерть (9223) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
С личного жизненного опыта по Ковиду делаю вывод - Все кто орет что никакого вирусняка нет и это все фейк - меняют свое мнение резко на противоположное только после беды с их родными, близкими или знакомыми..
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13.09.2020 23:37
+19
Зато пол страны визжит что нет никакого вируса, а ето обычный грипп
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13.09.2020 23:33
+13
R.І.P.
А це, живим. Доречі, зараз відмічено «ефект масок», щодо одержання малих доз коронавірусів, які запускають процес вироблення іммунітету.
Главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от COVID-19, - горсовет - Цензор.НЕТ 8840
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13.09.2020 23:31
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Правила форума Совет форумчан
R.І.P.
А це, живим. Доречі, зараз відмічено «ефект масок», щодо одержання малих доз коронавірусів, які запускають процес вироблення іммунітету.
Главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от COVID-19, - горсовет - Цензор.НЕТ 8840
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13.09.2020 23:31 Ответить
Я згодна. Є таке. Вже разів з 20 були спроби вірусу атакувати мене. Я це відчувала. Температура скакала 37 - 37, 4 , озноб, погано було. Потім ставила все на місце. Але багато було цього разів. Зараза - вона така.
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14.09.2020 00:05 Ответить
Жінок, вірус взагалі "атакує" ще від початку створення світу кожні три-чотири тижні, проявляється це підйомом температури в середньому до 37,2 С...
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14.09.2020 05:26 Ответить
Так што сказать хотите - главный педиатр Львова не носил маску?
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14.09.2020 09:45 Ответить
Зато пол страны визжит что нет никакого вируса, а ето обычный грипп
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13.09.2020 23:33 Ответить
та да, счас какая то тупая троллина прибежит и расскажет, что от гриппа и пневмоний все время умирали, просто это не афишировали
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13.09.2020 23:36 Ответить
Ага. Я вот только одного не понимаю, почему люди продолжают бояться СПИДа и туберкулеза. Ведь еще не доказано что от именно етих болезней кто то умер. Ето все придумали соросы которые торгуют презервативами.
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13.09.2020 23:46 Ответить
не ходи по злачным местам, не спи с ***...ми. это поможет от СПИДа и туберкулеза.
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14.09.2020 00:31 Ответить
С личного жизненного опыта по Ковиду делаю вывод - Все кто орет что никакого вирусняка нет и это все фейк - меняют свое мнение резко на противоположное только после беды с их родными, близкими или знакомыми..
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13.09.2020 23:37 Ответить
Доказано многократно.
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13.09.2020 23:42 Ответить
Не все...тут один нардеп не перестал так орать даже после того, как лично Ковидом в больнице переболел...неисправимый.
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13.09.2020 23:52 Ответить
В мене з рідних і знайомих перехворіли: одинадцять. Хвала Богу, живі всі. У одної старенької 70 років (складне запалення легень) та іноземець 46 років (був важкий стан і апарат ІВЛ). Всі одужали вже, слава Богу.
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14.09.2020 00:10 Ответить
Халва и слово Бобу!
Только такая же халва Микки Маусу. Много ли гоям твой Боб "помог" в 32-33-м? а ведь в каждой хате была куча ыконочек, а не оружие. Прям как во времена Мазепы - цырквочек понастроили, а воюет пусть св. Петко и не менее св. Пашка.
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14.09.2020 07:07 Ответить
У нас если врач, даже не практикующий, умирает, то от короны. Интересно, их в мешках, как и остальных хоронят?
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14.09.2020 00:32 Ответить
стаешь врачем, умираешь от ковид, получаешь бабло. гениальный план - действуй.
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14.09.2020 00:44 Ответить
Нет, не так.
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14.09.2020 01:04 Ответить
не выдумывай ерунды. покажи мне хоть одного, кто сказал, что его нет. другое дело, что его влияние преувеличили. каждый год от разных штаммов гриппа умирает тысячи людей, но никто до этого не истерил и не устраивал из этого конец света. а тебе, свидетель ковида, советую натянуть маску ещё на жопу, ведь смертельный вирус может залезть в тебя через твоё очко.)
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14.09.2020 09:05 Ответить
Противники карантину і невіруючі у ковід - ви де? Під такими новинами вас не знайдеш... а так хочеться почути вашу безцінну думку
Рідним лікаря співчуття. Нескоро цей жах закінчиться, з таким відношенням до цього частини наших "недалеких" співгромадян...
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13.09.2020 23:35 Ответить
Та полно их и здесь.
Только некоторые уже куда-то пропали.
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13.09.2020 23:41 Ответить
Умерли, наверное, но компенсацию их родственники не получат, как некоторые.
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14.09.2020 00:21 Ответить
Тогда потратьте время на поиск статистики по смертности среди врачей в соответствующие периоды 2019 vs 2020.

В системе ООН появились данные о смертности в Беларуси. В июне - рекорд последних пяти лет.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/699451.html
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14.09.2020 04:46 Ответить
Навіть бабульки в далеких селах ржуть з вашого барановірусу.
Але тролям за розгон наративів платять справно.
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14.09.2020 00:26 Ответить
Бабульки в далёких сёлах ржут, потому что их это не коснулось. Как только в их сёла завезут этот вирус, тогда и смех пройдёт, возможно уже вместе с бабульками-покойницами.

Belarus:
Головний педіатр Львова Богдан Остальський помер від COVID-19, - міськрада - Цензор.НЕТ 947
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14.09.2020 04:53 Ответить
Угу...
Как только - так сразу.
Вже з березня місяця чекаємо з нетерпінням.
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14.09.2020 12:58 Ответить
Зачем ждать, вон в Киеве их полно. Привезите "на лечение", а потом выпустите погулять по селу, а лучше отправляйте прямо к бабушкам в гости.
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14.09.2020 18:16 Ответить
Кстати, о симптомах "несуществующего" ковида: какая ОРВИ "отключает" обоняние?
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14.09.2020 18:19 Ответить
Це у ваших роботодавців треба питати.
А краще у Бернарда))
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14.09.2020 23:45 Ответить
Это слив или неспособность ответить на вопрос?
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18.09.2020 02:30 Ответить
Я особисто знаю людей, які зараз в лікарні під кисневими масками. Так що, про "барановірус" заливайте кому хочете, але не мені
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14.09.2020 08:36 Ответить
Щоб далеко не ходити, я теж хворів на те, що зараз назвали би барановірусом.
Але сталося це на початку вересня 2006 року.
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14.09.2020 12:59 Ответить
Тогда не было SARS-CoV-2, а был с 2003-го SARS-CoV-1 или SARS-CoV. Он существенно отличается.
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14.09.2020 18:29 Ответить
Повірте, хворому пофіг на придуману назву хвороби. Лікування все одно симптоматичне, бо кожна людина реагує на віруси по різному. В тому числі багато залежить від стану імунної системи.
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14.09.2020 23:43 Ответить
Какое это имеет отношение к реальности коронавируса?

Лечение простое - укрепление иммунной системы, которая и борется с вирусами.
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18.09.2020 02:34 Ответить
Наблюдается странная закономерность Как только Степанов или Ляшко заявляют об ужесточении карантинных мер, так сразу повышается заболкваемость COVID19. Долго они меры принимали и, наконец, добились "второй волны" заболеваемости.
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14.09.2020 00:29 Ответить
Вы перепутали последовательность событий.
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14.09.2020 04:54 Ответить
Нет,не перепутал. В такой последовательности все именно и происходит.
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14.09.2020 06:13 Ответить
Ничего подобного! Пока были жёсткие ограничения, заболеваемость существенно снизилась. Потом начались послабления и произвол местных властей, после чего заболеваемость пошла вверх. В ответ начали приниматься более жёсткие меры и перемещения по зонам.
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14.09.2020 19:23 Ответить
Да неужели? Посмотрите последовательность заявлений Степанова и Ляшко via CVID19 desease numbers as resolved in time
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14.09.2020 20:57 Ответить
Это вы посмотрите уровень заболеваемости до и после смягчения карантинных ограничений. Пока не было увеличения количества инфицированных после снятия жёстких мер, не было и никаких заявлений.

Вот тут полная хронология: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_COVID-19_на_Украине#Хронология .

О каких указах и от каких чисел речь?
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18.09.2020 02:55 Ответить
Вам известно, как формируются статьи в Вики? Вот в ней, сверху, в рамочке, предварительное замечание. Прочтите и заткнитесь
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18.09.2020 08:17 Ответить
Статьи вики опираются на ссылки внизу. Прочтите и заткнитесь!

У вас есть альтернативная хронология? Покажите!

11 мая выявлено 416 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных 15648 человек. На Украине начался поэтапный выход из карантина: открыты парки и скверы, заработали кафе и рестораны (на вынос и летние площадки) и т. д.

10 июня выявлено 525 новых случаев заражения. Умерло 23 человека (рекорд с начала эпидемии).
11 июня выявлено 689 новых случаев заражения (рекорд с начала эпидемии).
13 июня выявлено 753 новых случаев заражения (рекорд с начала эпидемии)
18 июня выявлено 829 новых случаев заражения (рекорд с начала эпидемии).
19 июня - третий подряд «антирекорд» по выявленным случаям заражения - 921.
26 июня очередной «антирекорд» в 1109 инфицированных.

Какие были заявления Степанова и Ляшко об ужесточении карантинных мер до этих антирекордов?
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18.09.2020 23:13 Ответить
я противник карантина. я здесь. что скажешь, свидетель ковида? давай, жду страшилок.)))
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14.09.2020 09:07 Ответить
Таким як ви немає сенсу щось розповідати. Це нічого не змінить у вашій свідомості. Виробляйте колективний імунітет...
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14.09.2020 10:12 Ответить
)))
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14.09.2020 10:14 Ответить
Вы противник любых карантинных мер, включая ношение масок?
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14.09.2020 19:24 Ответить
Нашеніє масак - ета наше всьо!
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23.09.2020 23:06 Ответить
..., а наше - одно из.
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24.09.2020 02:11 Ответить
Доиграются они...
Много народу выкосит.
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13.09.2020 23:39 Ответить
Если медицина будет справляться - много не выкосит. От силы 3%. Но если медицина ляжет из за слишком большой заболеваемости - может умереть и за 10% (как в Великобритании).

Носите маски и мойте руки - мать вашу!!!
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13.09.2020 23:52 Ответить
Обрати внимание - я про Беларусь.
Какие там меры?
Никаких.
Толчея, визжат, орут, в автозаках, в камерах...
Там и врачи, и учителя, и ... с детьми малыми.
Ужас.
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13.09.2020 23:56 Ответить
Да кто же их беларусов считает. Раньше беларусов было 15млн. сейчас меньше 9 млн. И то половина к концу года будет инвалидами с отбитыми почками и печенью.
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14.09.2020 00:06 Ответить
В противоположность Белоруссии - Англия. Где смертность почти в 10 раз выше.

Как в Великобритании получилось более 10% умерших? Там такая хреновая медицина, или там почему то завысили смертность? Или в Белоруссии (и Швеции) - занижают???
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14.09.2020 00:12 Ответить
Вот тут статистика по Беларуси: https://news.tut.by/economics/699451.html

По Англии: At the start of the quarter, cumulative standardized mortality for 2020 was below the 2010-2019 average and similar to mortality in 2019. During the quarter it has risen to 7.0% above the ten-year average.
https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/Mortality-monitor-Q2-2020-v01-2020-07-07.pdf

Смертность в Швеции: Sweden, which has stood out among European countries for its low-key approach to fighting the coronavirus pandemic, recorded its highest tally of deaths in the first half of 2020 for 150 years. In April the number of deaths was almost 40% higher than average due to a surge in COVID-related fatalities.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden/sweden-records-highest-death-tally-in-150-years-in-first-six-months-of-2020-idUSKCN25F1YL
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14.09.2020 06:09 Ответить
Может в Англии страховки дорогие или чет такое, что жмутся бежать шоб измерили температурку и заплатить 100 фунтов.
А у вас в Россоссии - вообще как в совке - миллион-два-пять, туда-сюда - кто ж вас там считает то?
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14.09.2020 07:12 Ответить
И количество умерших за 6 месяцев 2020 года увеличилось по отношению к 2019г. почти на 4000 человек.
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14.09.2020 02:03 Ответить
С чисто прагматичной точки зрения - он убивает в основном пенсионеров. Какие для государства - отменный геморрой. Тут уже задумаешься: а не является ли этот вирус тайным проектом международного правительства, по улучшению популяции человечества?! (типа убить стариков, чтоб молодым освободилось место и ресурсы?!(например у этого несчастного педиатора, наверняка были более молодые конкуренты, которые метили на его место))
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14.09.2020 00:20 Ответить
Как-то так повелось, что вообще умирают, в основном, пенсионеры. Не находите странным?
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14.09.2020 00:33 Ответить
Стариков и не таковых с серъёзными хроническими заболеваниями. Закон Природы - где тонко, там и рвётся. В этом нет ничего удивительного.
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14.09.2020 06:15 Ответить
Я давно думаю, що цей лабораторний вірус для цього і створений. Ну, і звісно, він приносить ряд інших вигод для окремої категорії земного населення...
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14.09.2020 10:56 Ответить
Вічна память і Царство небесне .нехай спочивають з миром...
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13.09.2020 23:44 Ответить
Дуже шкода. Світла пам'ять
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13.09.2020 23:52 Ответить
Зато в Днепре всем пофиг вчера было. Гулять так гулять
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14.09.2020 00:21 Ответить
Ну да, а помирать, так помирать!
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14.09.2020 06:17 Ответить
Так как никакого специфического лекарства от Вируса Ковид19 нет, то делаем вывод что сообщение полная ложь.
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14.09.2020 01:34 Ответить
Странная логика. Вы же сами написали, что специфического лечения нет. Но есть же неспецифическое лечение - медикаменты, ИВЛ. Но поражает заявление, что сообщение - полная ложь. Не указание на неточности в статье, не сомнение в правдивости, а именно, утверждение, что это полная ложь! Откуда вы, такие безумцы, беретесь?
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14.09.2020 03:14 Ответить
А мне интересно откуда такие идиоты безмозглые берутся - "неспецифическое лечение". Это что? Есть симптоматическое, но суть в том, что а мообщение состоит из лжи.
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14.09.2020 11:18 Ответить
Тaк лечат от последствий действия вируса, которые выливаются в различные осложнения. Вот ними и занимаются, а вирусом занимается иммунная система.
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14.09.2020 06:19 Ответить
Я тоже так (сама себе) нашла ответ: кому это выгодно? - пенсионному фонду, властям. В любом случае всеми доступными средствами защищаюсь: маска, очки, частое мытьё рук, при возвращении домой дышу фитонцидами, порезав мелко лук+ чеснок, потом их ем в салате с капустой, часто употребляю горчицу. Жаль, но у меня нет хрена. Помогает ли? Надеюсь. Это максимум того, что я нашла в арсенале народной медицины по борьбе с инфекциями.
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14.09.2020 03:38 Ответить
"маска, очки, частое мытьё рук" - допамагають.
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14.09.2020 06:54 Ответить
А памперсы? Можно ведь от страха обо#раться.
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14.09.2020 07:25 Ответить
Памперс замість маски? Затєйліво.
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14.09.2020 07:37 Ответить
Не, памперсы в дополнение комплекта.
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14.09.2020 10:31 Ответить
кацапська бактеріологічна зброя яку ще рік тому(вересень 2019) фсбшники завезли в ухань під "шумок" збройних навчань а трампушка - ***** подружка радісно звинуватив косоглазих...
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14.09.2020 06:35 Ответить
Дякуємо і аплодуємо стоячі докторам Баріку, Фергісону, Андесену, Фаучі, міжнародним фармкомпаніям і їх фінансистам, зокрема пану Біллу і пані Малінді Гейтсам за створення біологічної зброї і її впровадження в світ. А ще повинні притягти до суду цих виродків людства за наклеп на кажанів, панголінів і лабраторію. в Ухані.
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14.09.2020 06:51 Ответить
Бачу ви в курсі! Яку фольгу? Чи є певні виробники в кого вона краща? Бо не всяка добре працює.
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14.09.2020 06:57 Ответить
Так они же за это будут "гореть вечно"? Хотя.... они, если ты не лжешь, сделали может на 1% от "подвигов" Яхве, так шо пусть Яхве горит, а они побольше вирусов выдают, дабы по числу жертв хоть 10% достичь от числа убитых Яхве.
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14.09.2020 07:16 Ответить
 
 