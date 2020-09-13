Главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от COVID-19, - горсовет

В воскресенье, 13 сентября, после длительного лечения от COVID-19 умер Богдан Остальский, главный педиатр Львова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Стало известно, что сегодня после длительного лечения от коронавируса скончался Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан Остальский родился в 1960 году. Работал врачом-педиатром, долгое время - главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

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Кроме того, 13 сентября скончался 70-летний директор школы № 31 Емельян Царь, проработавший в ней 35 лет. Его кончина не связана с коронавирусным заболеванием.

"Прискорбно, что в один день мы потеряли двух действительно высокого уровня специалистов. Богдана Романовича и Емельяна Михайловича любили и уважали все. Искренне соболезнуем семье, коллективу и всем знакомым", - отметила заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

Напомним, по состоянию на 13 сентября в Украине лабораторно подтверждены 154 335 случаев COVID-19, из них 3178 летальных, 68893 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 2476 новых случаев.