Головний педіатр Львова Богдан Остальський помер від COVID-19, - міськрада

У неділю, 13 вересня, після тривалого лікування від COVID-19 помер Богдан Остальський, головний педіатр Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Стало відомо, що сьогодні, після тривалого лікування від коронавірусу, помер Богдан Романович Остальський, головний спеціаліст управління охорони здоров'я ЛМР. Львівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

Богдан Романович Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

Сьогодні, 13 вересня, також відійшов у вічність директор школи № 31 Омелян Михайлович Цар, який присвятив цьому закладу 35 років. Омелян Михайлович народився 19 червня 1950 року. ВІі не був інфікований коронавірусом, але мав інші захворювання.

Львівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Романовича та Омеляна Михайловича.

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"Прикро, що в один день ми втратили двох справді високого рівня спеціалістів. Богдана Романовича і Омеляна Михайловича любили і поважали всі. Щиро співчуваємо родині, колективу та усім знайомим. Вічна пам'ять", — зазначила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань.

Нагадаємо, станом на 13 вересня в Україні лабораторно підтверджено 154 335 випадків COVID-19, з них 3178 летальних, 68 893 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2476 нових випадків.