РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12979 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
41 833 237

Мэр Харькова Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19, - СМИ

Мэр Харькова Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19, - СМИ

Городского главу Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Зеркалу недели" сообщили источники в Офисе Президента.

По данным издания, у Кернеса выявили COVID-19, который протекает в крайне сложной форме.

Источники в ОП и Харьковском горсовете сообщили, что Кернес находится в коме. Но является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа - на день города. Заболел, по данным источников, в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.

Согласно регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их исполняет секретарь горсовета.

Слухи о том, что у городского головы коронавирус, появились еще в начале сентября. Тогда пресс-служба Кернеса опровергла, что у него подтвержден COVID-19.

Отмечается, что 17-ая городская больница определена одной из опорных по коронавирусу.

Также читайте: Пьяный водитель микроавтобуса сбил двух дорожных рабочих в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7490) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+63
Мэр Харькова Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 8965
показать весь комментарий
14.09.2020 18:22
+53
Ну, либо извращённый пиар, либо всё-таки Бог иногда сюда поглядывает.
показать весь комментарий
14.09.2020 18:07
+41
шо, опять?)) иммитация.. то "подстрелили", то ковид...
и всё перед выборами..
показать весь комментарий
14.09.2020 18:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Хай другие мэры делают выводы - на больничках экономить и воровать не стоит! Европа слава Богу с такой болячкой не принимает.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:30 Ответить
ну, за то, чтобы все!
показать весь комментарий
14.09.2020 21:31 Ответить
Нет сожаления к Кернесу....Видно провинился сильно перед Богом.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:44 Ответить
Ну, спробуйте гниди не зняти цей дурантин , якщо цей щур із зони ризику видужає через тиждень.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:52 Ответить
Наконец-то! Есть Высший Судья на небе, но он сильно тормозит иногда.
Жду с нетерпением закономерного развития событий!
показать весь комментарий
14.09.2020 21:53 Ответить
Кобзон заждался а хор им. Александрова уже и горло смолой промочил.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:59 Ответить
Гепа без сознания так и выборы выиграет. Харьковская вата еще лет десять венки к мавзолею будет носить.
показать весь комментарий
14.09.2020 22:01 Ответить
Вони будут поклонятися йому і читати молитви як святим мощам.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:46 Ответить
Геша, или мы на пороге грандиозного шухера?
показать весь комментарий
14.09.2020 22:18 Ответить
Живуче падло.
показать весь комментарий
14.09.2020 22:36 Ответить
бог шельму шлемазла метит
показать весь комментарий
14.09.2020 23:47 Ответить
ты наверно сразу в рай я не думаю что тоже хочешь ватных опельсинов хочешь ковидов 19
показать весь комментарий
14.09.2020 23:49 Ответить
А что некоторые так возмущаются за посты с недобрыми пожеланиями? Как живет-так и возвращается. Не был бы гнидой,может кто и пожелал чего хорошего.
показать весь комментарий
15.09.2020 01:19 Ответить
Грешно желать врагам и https://yandex.ru/q/question/normalno_li_zhelat_svoim_smerti_de223327/ недоброжелателям своим смерти ... Грешен я!
показать весь комментарий
15.09.2020 01:57 Ответить
Ворогів ***** знищувати самому,а не чекати,що хтось це зробить за тебе.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:20 Ответить
А вы не желайте, просто надейтесь))
показать весь комментарий
15.09.2020 11:53 Ответить
Уже все депутаты и мэры "переболели"? Хорошо, что на простых людей эта зараза не так поголовно действует. 😉
показать весь комментарий
15.09.2020 03:40 Ответить
Редактор, звичайно, троль.
Фотка чисто з некрологу.
показать весь комментарий
15.09.2020 05:05 Ответить
Пишут что сдох, правда слабо верится, не с нашим счастьем такое
показать весь комментарий
15.09.2020 08:10 Ответить
Знаменитый диалог Кернеса с Добкиным.
https://www.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo
показать весь комментарий
15.09.2020 08:33 Ответить
Падаль.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:03 Ответить
Бажаю тов.Кернесу від щирого серця, чим скоріше відкинути копита - одним кідаром буде менше.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:40 Ответить
Злые вы...
Уйдёт он от вас, потом ещё вспомните!
показать весь комментарий
15.09.2020 08:59 Ответить
У Кернеса такое лицо, что денег у него полно - на похорон есть, если что.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:59 Ответить
Жаль что не в деревяном макинтоше,да и допу с собою бы прихватил.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:02 Ответить
а он чай нигде не пил ??? а вы точно знаете ???
показать весь комментарий
15.09.2020 09:21 Ответить
Кернес-то выживет, а вот вирусу пи*дец теперь.
Чем карантин будут поддерживать после - хз.
вирусок и так был слабенький, нежный, а Кернес его уделает совсем.
показать весь комментарий
15.09.2020 10:49 Ответить
Гєпа має висіти у зашморгу разом з Допою,а не здохнути своєю смертью.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:18 Ответить
Не зря он катафалк купил за 5,5 млн. гривен
Как знал
показать весь комментарий
15.09.2020 12:17 Ответить
Гепу накрыла жопа.
Гепа 100% выберется из жопы потому что ворон ворону глаз не выклюет.
показать весь комментарий
15.09.2020 13:12 Ответить
Земля йому пухом.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:45 Ответить
Мер Харкова Кернес перебуває в комі, у нього діагностували COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8312

...
показать весь комментарий
15.09.2020 16:13 Ответить
"Неначе суки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині гаса по нашій Україні"...(с)
показать весь комментарий
15.09.2020 16:33 Ответить
дохлий бєркут с табой, чмирь!!!
показать весь комментарий
15.09.2020 16:39 Ответить
Мер Харкова Кернес перебуває в комі, у нього діагностували COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7142
показать весь комментарий
15.09.2020 16:47 Ответить
Умри, умри, умри!!!
показать весь комментарий
15.09.2020 18:29 Ответить
тест
показать весь комментарий
10.10.2020 20:34 Ответить
Страница 3 из 3
 
 