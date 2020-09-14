Мэр Харькова Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19, - СМИ

Городского главу Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Зеркалу недели" сообщили источники в Офисе Президента.

По данным издания, у Кернеса выявили COVID-19, который протекает в крайне сложной форме.

Источники в ОП и Харьковском горсовете сообщили, что Кернес находится в коме. Но является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа - на день города. Заболел, по данным источников, в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.

Согласно регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их исполняет секретарь горсовета.

Слухи о том, что у городского головы коронавирус, появились еще в начале сентября. Тогда пресс-служба Кернеса опровергла, что у него подтвержден COVID-19.

Отмечается, что 17-ая городская больница определена одной из опорных по коронавирусу.

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