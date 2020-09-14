Мэр Харькова Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19, - СМИ
Городского главу Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Зеркалу недели" сообщили источники в Офисе Президента.
По данным издания, у Кернеса выявили COVID-19, который протекает в крайне сложной форме.
Источники в ОП и Харьковском горсовете сообщили, что Кернес находится в коме. Но является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.
Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа - на день города. Заболел, по данным источников, в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.
Согласно регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их исполняет секретарь горсовета.
Слухи о том, что у городского головы коронавирус, появились еще в начале сентября. Тогда пресс-служба Кернеса опровергла, что у него подтвержден COVID-19.
Отмечается, что 17-ая городская больница определена одной из опорных по коронавирусу.
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Жду с нетерпением закономерного развития событий!
Фотка чисто з некрологу.
https://www.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo
Уйдёт он от вас, потом ещё вспомните!
Чем карантин будут поддерживать после - хз.
вирусок и так был слабенький, нежный, а Кернес его уделает совсем.
Как знал
Гепа 100% выберется из жопы потому что ворон ворону глаз не выклюет.
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