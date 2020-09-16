Кернес улетел лечиться от коронавируса в Германию, - СМИ

Самолет, на борту которого находится городской голова Харькова Геннадий Кернес, вылетел из Международного аэропорта "Харьков" в Берлин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил информированный источник.

"Около 21:50 борт взлетел. Он на борту", - сказал источник корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Получить подтверждение или опровержение этой информации в Харьковском горсовете корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пока не удалось.

Как сообщает Суспільне-Харків, самолет, на котором предположительно Кернеса отправили на лечение в Германию, прибыл в аэропорт "Харьков" из немецкого Нюрнберга в 19:15. Это Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group. Эта компания в частности занимается медицинскими перевозками. Самолет с этим бортовым номером перевозил в Берлин из Омска российского политика Алексея Навального после отравления.

Как сообщалось ранее, у Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

Также читайте: У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет