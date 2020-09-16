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Кернес (1175) Харьков (7286)

Кернес улетел лечиться от коронавируса в Германию, - СМИ

Кернес улетел лечиться от коронавируса в Германию, - СМИ

Самолет, на борту которого находится городской голова Харькова Геннадий Кернес, вылетел из Международного аэропорта "Харьков" в Берлин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил информированный источник.

"Около 21:50 борт взлетел. Он на борту", - сказал источник корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Получить подтверждение или опровержение этой информации в Харьковском горсовете корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пока не удалось.

Как сообщает Суспільне-Харків, самолет, на котором предположительно Кернеса отправили на лечение в Германию, прибыл в аэропорт "Харьков" из немецкого Нюрнберга в 19:15. Это Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group. Эта компания в частности занимается медицинскими перевозками. Самолет с этим бортовым номером перевозил в Берлин из Омска российского политика Алексея Навального после отравления.

Как сообщалось ранее, у Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

Также читайте: У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет

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Топ комментарии
+79
Больной короновирусом Кернес улетел в Германию

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а шо так старый совкодрочер адепт рускаго мира к фашыздам не побоялся лететь?
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16.09.2020 22:31
+54
Ашоштакоє...
Вже ж півтора року, як на заміну «санєтаркє Супрун», прийшли висококваліфіковані, фахові медики.
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16.09.2020 22:30
+54
ВОТ ВАМ И ОЦЕНКА Харьковских больниц и медицины лично мэром .
А ведь это его вина , что его не могут вылечить в Харькове
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16.09.2020 22:36
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Страница 3 из 3
То проспект Григоренка перейменують не в проспект Жукова а в проспект Паулюса? )))
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17.09.2020 08:45 Ответить
Нет, именно Жукова.
ОПЗЖ взяла власть в Харькове - вот что означет эвакуация Гепы.
Да, и контроль над трафиком наркоты получила ОПЗЖ, ОПЗЖ теперь богатая партия, очень богатая, деньги будут на гречку избирателям.
А как все хорошо начиналось, красные плавки, шаурма, стадион...
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17.09.2020 09:06 Ответить
Хворий на коронавірус Кернес вилетів до Німеччини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 658
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17.09.2020 08:47 Ответить
а что он лох лечиться на родине..., ха-ха 3 раза, это только лохи лечатся на родине, а совсем конченые думают, что их здесь вылечат...
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17.09.2020 08:51 Ответить
Адольфович кернес на родине? Реально?
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17.09.2020 09:02 Ответить
Чому це Кернес не скористався потужно реформованою українською медициною?
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17.09.2020 08:59 Ответить
Пожить еще хочется.
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17.09.2020 09:14 Ответить
інше питання
-чому Кернес не скористався приватною,забезпеченою усім ПРИВАТНОЮ ,в тому числі кадрами,клінікою в Україні ?ТИм більше,що ліків ,як таких,на Ковід не існує
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17.09.2020 16:52 Ответить
Алиби обеспечил, а дальше что... ?
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17.09.2020 09:01 Ответить
Дальше ВСЕ!
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17.09.2020 09:13 Ответить
А может вопрос с гепой решится сам собой?
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17.09.2020 09:14 Ответить
Быстрей бы.
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17.09.2020 09:47 Ответить
Це не тільки через те, що там краще лікування, хоча це безумовно, це ще й тому, щоб люди не сказали - ідіть ви до біса з своїм дурантином і припиніть цей злочинний соціальний експеримент, порушення прав та інформаційний терор, післю того, як цей щур із зони ризику спокійно через тиждень продовжить далі "решать" та грабувать. А так отмазка залізна - було тяжко, але завдяки дорогій, але якісній медицині ми справилися і тому продовжуємо стригти вас барани.
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17.09.2020 09:23 Ответить
А кто- нибудь знает , в Германии умирали от Ковида старые больные инвалиды?
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17.09.2020 09:38 Ответить
Адольф не мав лишити нащадків! Німці, де ваша принциповість!
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17.09.2020 09:39 Ответить
Так сам же на заседаниях горсовета без маски сидел! Полицию вызывали, циркачи!
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17.09.2020 09:43 Ответить
Харьков ставит все новые и новые " рекорды", а где Кернес.. он в Германии.. а как же отечественная медицина, медицина "старшего брата".., даже медицина "исторической родины" - почему Германия.. Видимо Кер-несу приходит Кер дык, ( хотя это не с нашим " украинским счастьем")
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17.09.2020 09:43 Ответить
Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9816
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17.09.2020 09:55 Ответить
Какой в Харькове Covid-19? Там просто обычные двусторонние пневмонии. Не нагнетайте.
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17.09.2020 09:45 Ответить
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17.09.2020 12:42 Ответить
Офигеть. Никому в ЕС нельзя, а гепе можно ?

Тут, с@ка, теста на ковид люди не могут сделать, а потом лежат в коридорах задыхаются, а этого рогатого сразу в Германию.
Зато какие в Харькове парки, какие фонтаны.... идиоты ватные....
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17.09.2020 09:49 Ответить
+100500!!!похоже харьков по количеству тупой ваты впереди всей Украины.
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17.09.2020 12:44 Ответить
Надеемся что вернут его другим бортом в багажном отсеке.
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17.09.2020 09:51 Ответить
нафік потрібен такий правитель,
що не вірить у свою країну
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17.09.2020 09:57 Ответить
А наші гетьмани-патріоти всі такі: бабки в офшорах, вілли в Іспаніях, дітки в Лондоні.
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17.09.2020 18:02 Ответить
Видно у Гены дела не очень,ковид,инсульт,воспаление легких.Хоть я и не его поклонник, пусть выздоравливает.
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17.09.2020 09:59 Ответить
Добрые люди из окружения гепы говорят, что на этот раз "таки да"...
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17.09.2020 10:16 Ответить
да, самое время ему про ориентацию нах остен подумать
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17.09.2020 13:37 Ответить
Евросоюз закрыт. Въезд разрешен студентам, дипломатам и гражданам стран Евросоюза. Пан Кернес, вы кто?
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17.09.2020 10:06 Ответить
Там мелким шрифтом написано, что с целью лечения и по гуманитраным соображениям - можно.
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17.09.2020 10:13 Ответить
типичный харьковский браток еврейского разливу. глава харьковской мафии с крепкими связями в германии. бабла настриг в Харькове а тратить это бабло на лечение полетел к гансам в шарите. а харьковские ватные лохи будут за него голосовать на третий раз в меры .
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17.09.2020 12:52 Ответить
Странно. Так "поднял" коммунальную медицину в Харькове, что полетел от нее подальше. Вот это результат деятельности мера Кернеса!
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17.09.2020 10:35 Ответить
підняття медицини взагалі залежить не від місцевої влади, а законодавчої. Супрун робила, що могла, але реформу зупинили на злеті. Так що нам всім ще довго чекати нормальної медицини, Геша - реаліст і це чудово розуміє. І да, як би я не ставилась до Кернеса, бажаю одужання. Ворогів треба вбивати, а не зловтішатися їх хворбою.
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17.09.2020 17:23 Ответить
ВОРАМ БОЛЕТЬ НЕ СТРАШНО, а обычным людям надо надеяться только на БОГА,
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17.09.2020 10:45 Ответить
Кто выпустил ??
Власть должна лечиться в обычных районных больницах и поликлиниках!
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17.09.2020 10:47 Ответить
Кернес полетів лікуватися від коронавірусу до Німеччини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3922
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17.09.2020 16:55 Ответить
он там с заданием, с новичком то есть
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17.09.2020 13:35 Ответить
Может хоть Ковид свершит правосудие.
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17.09.2020 13:42 Ответить
вОно ж біля електричних приборів лежить, що не ма кому електр. замикання зробити!!!
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17.09.2020 13:55 Ответить
Хана тебе Кернес. Отравят тебя в Шарите Новичком и скажут так и было!
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17.09.2020 15:17 Ответить
Кернес улетел лечиться от коронавируса в Германию!!
А почему не в Ростов..или там Нижневартовск..
и вакцина есть передовая !Самая русская Самая лучшая..
Странно 😉
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17.09.2020 15:20 Ответить
Шож наши зенитчики такую "цель" проморгали?
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17.09.2020 15:55 Ответить
Борт после новичка прдезинфицировали? Алексей бутылку со следами яда на борту не забыл?
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17.09.2020 15:56 Ответить
Будь этот вирус так смертелен при сопутствующих, это несчастье в коляске должно не долететь.
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17.09.2020 16:03 Ответить
Адольфич, не разочаруй нас!
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17.09.2020 17:04 Ответить
Ешь, молись, люби свой город Харьков .
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17.09.2020 17:17 Ответить
Деньги из бюджета выделяют туда где можно украсть (фонтаны ,зоопарки ,лавочки ,скверы...) ,а на больницы и поликлиники ХРЕН ,вот и поехал морда жидовская лечится в Германию
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17.09.2020 17:33 Ответить
Цього губошльопа в звичайну районну лікарню,хай подивиться до чого вони довели медицину де "лікуються" звичайні українці.
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17.09.2020 17:53 Ответить
Каждый раз как вижу харьковские номера АХ, считаю, что за рулём кретин.
Нормальные люди такого ****** не выберут.
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17.09.2020 18:10 Ответить
угу - ну , а Боксер в якості мера , звичайно краще ...
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17.09.2020 21:54 Ответить
Нашей медицине не доверяет?
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17.09.2020 18:27 Ответить
А ви лікуйтесь тут. Кінські дози непотрібних антібіотиків зроблять ваш організм постійним клієнтом багатьох лікарів різних спеціалізацій.
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17.09.2020 19:56 Ответить
+микроинсульт. Мазаль тов, дорогой товарищ.
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17.09.2020 20:25 Ответить
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