Кернес улетел лечиться от коронавируса в Германию, - СМИ
Самолет, на борту которого находится городской голова Харькова Геннадий Кернес, вылетел из Международного аэропорта "Харьков" в Берлин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил информированный источник.
"Около 21:50 борт взлетел. Он на борту", - сказал источник корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.
Получить подтверждение или опровержение этой информации в Харьковском горсовете корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пока не удалось.
Как сообщает Суспільне-Харків, самолет, на котором предположительно Кернеса отправили на лечение в Германию, прибыл в аэропорт "Харьков" из немецкого Нюрнберга в 19:15. Это Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group. Эта компания в частности занимается медицинскими перевозками. Самолет с этим бортовым номером перевозил в Берлин из Омска российского политика Алексея Навального после отравления.
Как сообщалось ранее, у Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.
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ОПЗЖ взяла власть в Харькове - вот что означет эвакуация Гепы.
Да, и контроль над трафиком наркоты получила ОПЗЖ, ОПЗЖ теперь богатая партия, очень богатая, деньги будут на гречку избирателям.
А как все хорошо начиналось, красные плавки, шаурма, стадион...
-чому Кернес не скористався приватною,забезпеченою усім ПРИВАТНОЮ ,в тому числі кадрами,клінікою в Україні ?ТИм більше,що ліків ,як таких,на Ковід не існує
Тут, с@ка, теста на ковид люди не могут сделать, а потом лежат в коридорах задыхаются, а этого рогатого сразу в Германию.
Зато какие в Харькове парки, какие фонтаны.... идиоты ватные....
що не вірить у свою країну
Власть должна лечиться в обычных районных больницах и поликлиниках!
А почему не в Ростов..или там Нижневартовск..
и вакцина есть передовая !Самая русская Самая лучшая..
Странно 😉
Нормальные люди такого ****** не выберут.