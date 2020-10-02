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Новини Коронавірус і карантин
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Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса

Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса

Харківська міська рада запевняє, що загрози життю глави міста Геннадія Кернеса немає.

"Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності і працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах", - йдеться в заяві Харківської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Кернес лікується від коронавірусної хвороби в берлінській клініці "Шаріте". Зазначається, що відділення, в якому він перебуває, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає в пацієнта і тих, хто його відвідує, жодних гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Геннадія Кернеса до містян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан мера Харкова Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, можна розраховувати на його швидке повернення, - заява міськради

Кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп зазначив, що мер Харкова прогресує з кожним днем, і лікарі сподіваються на його повне одужання.

Автор: 

карантин (18172) Кернес Геннадій (506) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
а я думал,что баян порву сегодня))
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02.10.2020 14:08 Відповісти
+22
они ее переносят
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02.10.2020 14:09 Відповісти
+20
а ведь мог бы и порадовать людей...
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02.10.2020 14:09 Відповісти
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І всюди цей поц показує ріжки.
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02.10.2020 14:08 Відповісти
Відволікає увагу від хвоста...
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02.10.2020 14:12 Відповісти
А хто цього уйоПка випустив, та й німці нах цю заразу до себе пустили, нехай у себе в Харкові лікується, він там скільки вже мереном сидить, повинен був лікарні суперовські побудувати. А тупі виборці тепер його знову виберуть
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02.10.2020 16:39 Відповісти
а я думал,что баян порву сегодня))
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02.10.2020 14:08 Відповісти
чего гадать... если умер этого уже не скроешь).. подожжем
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02.10.2020 14:08 Відповісти
всё верно, крысы от заразы не помирают
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02.10.2020 14:09 Відповісти
они ее переносят
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02.10.2020 14:09 Відповісти
а ведь мог бы и порадовать людей...
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02.10.2020 14:09 Відповісти
Что уже и помечтать нельзя?
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02.10.2020 14:09 Відповісти
"крыснес в октябре 2020 года " - "рукопожатие крепкое, пульс харошего наполнения" ))
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02.10.2020 14:09 Відповісти
Живучий (с)ука.
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02.10.2020 14:10 Відповісти
Сказывается хорошее питание и нескромное наличие денежных знаков на лечение в любой клинике мира.
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02.10.2020 15:33 Відповісти
Эхма, а мы уже по стопкам разлили...
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02.10.2020 14:10 Відповісти
А где ваши доказательства ? Каталку с пассажиром в студию.
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02.10.2020 14:15 Відповісти
Лучше сразу в чан со смолой...
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02.10.2020 14:43 Відповісти
З кислотою
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02.10.2020 15:24 Відповісти
+
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02.10.2020 17:38 Відповісти
ну то, что Кернес прогрессирует - уже давненько заметно! Кернес, если слышишь - может хватит уже? Может отдохнешь и дашь возможность Харькову все-таки расцвести и стать жемчуженой Украины не только для приезжих, но и для харьковчан? Может без тебя будут наконец построены и модернизированны больницы, врачи будут чувствовать не рабство а выполнять свой долг с достойной оплатой за риски и качество оказываемых услуг? Да, пусть в парке Горького будет на один атракцион меньше и на один фонтан с обезьянами в парке Шевченко, но пусть будут школы в топ 100 лучших Украины, хотя-бы несколько....
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02.10.2020 14:17 Відповісти
и да... сокращать комунальщиков ради перенаправления средств на раздачу детям в школах календариков и сумок для сменки со своим фейсом - тоже идея так себе... город становится грязнее....
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02.10.2020 14:20 Відповісти
Вместо гепы, мудрый харьковский нарид выберет допу
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02.10.2020 14:23 Відповісти
Як варіант. Терпіли гепу, терпітимуть і допу. Іще і грошенять підкинуть, дарма що текст по-дебільному написаний.
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02.10.2020 15:26 Відповісти
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02.10.2020 15:35 Відповісти
Ща,только достроит новый отель Гепа-Хаус напротив РОСТа😎
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02.10.2020 16:36 Відповісти
Желать смерти---дело последних в любом обществе конечно. Тут другое чуть. Те кто заболели вирусом позже. уже вышли с больниц вроде здоровыми. Не товарищ ли *Инсульт* приказ тут отдал? Как сразу говорили!
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02.10.2020 14:18 Відповісти
ковид не так прост как кажется... Заявления Шахов тому пример, после выздоровления, да и многие ведут себя странно.. например тут где-то ошивался дидовик и прочие, уверяющие что все это не опасно...

Известный педиатр покончил с собой в Харькове после лечения COVID-19

Жена Олега Басилайшвили через 16 дней после его смерти рассказала, что причиной была депрессия.
Об этом Ирина Борзенко, заведующая родильным блоком Харьковского Регионального перинатального центра, написала на своей странице в Facebook.
"Со своей точки зрения и трагического опыта объясню. Вирус обладает нейротоксическим действием. Это проявляется у многих исчезновением обоняния и вкуса. Люди с пневмонией при COVID испытывают гипоксию (недостаток кислорода). Самый чувствительный к недостатку кислорода орган - головной мозг.
Когда Олега сняли с кислорода и позволили забрать его из больницы, я считала что самое страшное мы прошли. Но у него началась депрессия. И мы наблюдались и лечились у высокопрофессиональных психиатра и психоаналитика. К огромному и неожиданному ужасу болезнь победила Олега…
До этого женщина выбросилась из окна в соседнем районе. После COVID. И мужчина взорвал себя в гараже. После того же заболевания. Два человека выбросились из окна больницы в Киеве. Коронавирус лечили. Таких случаев много. Больше, чем мы знаем", - написала она.
Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса - Цензор.НЕТ 1615
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02.10.2020 14:27 Відповісти
Этот случай с врачём я знаю. И то что вы напечатали не сильно мне интересно. А причина очень проста этому. Я с 22 августа по 6 сентября в 22 обл. инфекционке скушал эту конфетку крепко, особо учитывая 67 по весне скушаную мной пасочку. Такой вот стёб. Только всё правда. И как ушло пару людей на моих глазах в другое измерение посмотрел. Шутки похоже только начинаются. Пока 60% не переболеют---будет только наростать вал заболевших. Это закон эпидемий. А уже потом пойдёт на спад.
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02.10.2020 14:36 Відповісти
Здоровья вам! не шутки ради писал а осторожности ради. У каждого протекает по-разному . Ковид в основном бьет по тем местам где было узко. В случае с Кернесом - все может быть - ибо первоначально по флайрадар самолет дернулся на россию, но потом таки на Шарите взял курс.
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02.10.2020 14:46 Відповісти
Да ясно это. Что первым делом выясняют, у кого хронические и какие болезни. Описывать детали смысла нет. Я так пуганул врачей своим механическим аортальным клапаном в сердце и заодно кардиостимулятором и что Варфарин пью (антикоагулянт), что лечащим назначили зав отделением, и на 3 этаже и когда перевели на 5 этаж. Тяжело переносят те кому под 70 лет. Слабость невероятная. И сильно радовала конечно вечная шутка совдеповских больничек--это панцирные кровати продавленые до пола ещё до 1991г.
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02.10.2020 19:09 Відповісти
надо следить за статистикой от Шмыгаля. на спад пойдёт тогда, когда цифра инфицированных дойдёт до 42 млн.
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02.10.2020 14:53 Відповісти
а скурив би косячок - залишився б живим
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02.10.2020 14:40 Відповісти
Кстати не знаю за кого болеть но главный конкурент на выборах мера это ватник Фельдман!
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02.10.2020 14:21 Відповісти
Зная невысокую способность местных демократов к объединению, я бы сказал, что они скорее вместе проиграют, нежели найдут компромисс в отношении общего списка, распределения кандидатов и ресурсов по избирательным округам, а также в вопросе выдвижения единого мэра. Выбор слишком мал в Харькове- шарий,наш край, зажиддтя, кернес.... Скорее все сделано специально, ибо в Харькове не было ярких, запоминающихся лиц, вокруг которых можно было обьединиться - все серо и посредственно. Медиа работали однобоко... Харьков - Беларусь в миниатюре....
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02.10.2020 14:38 Відповісти
Ну из этого списка жопоблок петушарий край и Кернес мне ближе кернес. А так буду голосовать за выдвиженца от партии Светличной!
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02.10.2020 15:40 Відповісти
Светличная очень неплохо показала себя как хозяйственник в области, но, ее движение в сторону группы коломойского, который кроме кучки от зеленых может противопоставить достойного кандидата - да, такое имеет право быть...
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02.10.2020 15:56 Відповісти
Українці! А чому всі ваші слуги народу лікуються за кордоном? Що, кращі місця для лікування віддані панам. народу в лікарнях України?! ЗАДУМАЙТЕСЬ!
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02.10.2020 14:30 Відповісти
І це спростування повинно починатись із слова "нажаль".
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02.10.2020 14:33 Відповісти
призрачный гонщик
Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса - Цензор.НЕТ 6743
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02.10.2020 14:37 Відповісти
Герпес без голови, будуть дітей лякати цим привидом.
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02.10.2020 15:08 Відповісти
Але ж так цього хочеться!!
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02.10.2020 14:39 Відповісти
Как же они все держатся за власть, за бабки .. Тут о душе в пору подумать а у них " мертвая" хватка за корыто.. Как будто последнее отнимают, последнюю рубашку сдирают... Слов нет.
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02.10.2020 14:41 Відповісти
а все потому , что если кто другой прийдет и будет разгребать - сидеть ведь прийдется. Такова украинская политика - купить голоса ( оплатить нужный сделать вброс голосов) дорваться до власти, красть что не в себя без меры и по итогу бояться лишиться прикрытия.... ибо все вещи делались не сами по себе и были помошники
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02.10.2020 14:50 Відповісти
Я б поверил.. Если бы кто то СЕЛ... Вот что точно.. то что у нас "ворон ворону глаз не выклюет" , от корыта подвинуть да, от власти - да.. Но посадить ни при каких раскладах. И даже революции в этом не помогли. ( ( Луцик и Юля не в счет.. там личное) Ефремов уже на свободе возможно даже с "чистой совестью" как Штепа. А уж самого Гену Кернеса не одна власть не тронет..
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02.10.2020 14:57 Відповісти
Задолбал уже
Отсутствием своим
Укрась наш мир
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02.10.2020 14:43 Відповісти
"Кернес лечится от коронавирусной болезни в берлинской клинике "Шарите". Отмечается, что отделение, в котором он находится, имеет четкий регламент своей работы, не предусматривающий наличие у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим, мол, объясняется отсутствие видеообращения Кернеса к горожанам."
Источник: https://censor.net/ru/n3222545

Этой байке может поверить только тот, кто никогда не лечился в западных странах.
В Австралии мобильными телефонами можно пользоваться даже в реанимации!
Откуда я знаю?
Так я же свою мать на следующий день после аорто-корнарного шунтирования и пересадки сердечного клапана на телефон снимала!
После операции, при которой производится остановка сердца.
На следующий после операции день.
В реанимации снимала я мать на телефон.
Вы все поняли?

"Кому Вы пудрите мозги, Колюльски, Вы не на привозе." ("ширли-Мырли")

Так что получается, что сдох Гепа...
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02.10.2020 14:45 Відповісти
ну почему сразу здох? может сейчас идет кастинг и подбор актеров.. ведь, как ни грустно но, позвольте перефразировать: вся наша жизнь стала театром а правят нами актеры....
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02.10.2020 14:54 Відповісти
Ні. Він не здох. Просто це вистава #2. Першою була -- замах на вбивство. Звісно, що ніхто в нього не стріляв, але виставу розіграли щоб дати можливість пересидіти в Ізраїлі певний час, коли "кернес", що був під слідством та забороною виїзду з України, вирішив/купив усі справи в суді.

А ця вистава -- до виборів. Харків'яни мають пожаліти та зрадіти "одужанню" свого кумира
Місто-мільйонник очолює колишній кримінальний злочинець та патентований шахрай.

А Харків же -- це вам не якийсь "крижопіль"
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02.10.2020 17:21 Відповісти
поспешили будем ждать новостей
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02.10.2020 14:50 Відповісти
Шото з Навальним труть....
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02.10.2020 15:02 Відповісти
- Алексей, это сверхсекретное убежище для жертв отравления "Новичком". Здесь агенты Путина не смогут вам навредить. На втором этаже живет Скрипаль. Поправляйтесь.
Как только они уходят, Навальный закрывает дверь, поднимается по лестнице.
- Ну что, ****, думал не достанем?
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02.10.2020 15:05 Відповісти
Только мертвый гепа не идет играть в меры Харькова...
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02.10.2020 15:04 Відповісти
Ай-я-я-я-й-я-я-й-я....😊
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02.10.2020 16:48 Відповісти
сразу коля майский отойдет , а потом и кернес
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02.10.2020 15:10 Відповісти
н-да, радостных новостей последнее время совсем нет
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02.10.2020 15:18 Відповісти
Так что, я зря за бутылкой в магазин сбегал?
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02.10.2020 15:21 Відповісти
Нельзя отнимать мечту у народа!!!
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02.10.2020 15:37 Відповісти
Нуууу...так прсто чутки не ходять , ще є надія )9
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02.10.2020 15:57 Відповісти
Слухи о его смерти сильно преувеличены.. .Я пришлую крысу на своей даче уже вторую неделю кормлю убойной отравой, а ей хоть бы хны. А вы говорите, что В КЛИНИКЕ ШАРИТЕ с такими бабками дадут умереть?!!
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02.10.2020 15:57 Відповісти
"Не дождетесь"© Гепа вернется "как огурчик,без гипсу,без пыли,без шуму..."© Вангую даже может быть ...без коляски-встанет и пойдет!
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02.10.2020 16:32 Відповісти
Точно, Юля ж воскресла из мертвых в Шарите... сразу в лабутенах... Встала и пошла.Не стоять же обуви неношенной!
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02.10.2020 18:50 Відповісти
Снова не умер.
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02.10.2020 18:13 Відповісти
А чего его хрен понёс аж в Израиль? Мог бы у себя в Харькове лечить свои мощи, в тех медгадюшниках которые реформировал столько лет.
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02.10.2020 18:16 Відповісти
Він не вмре, а здохне.
Стежте за термінологією!
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02.10.2020 18:27 Відповісти
Плохо ...на одного ж...да вора стало бы меньше
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02.10.2020 18:37 Відповісти
..чахлик невмирущий..
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03.10.2020 00:59 Відповісти
 
 