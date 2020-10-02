Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса
Харківська міська рада запевняє, що загрози життю глави міста Геннадія Кернеса немає.
"Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності і працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах", - йдеться в заяві Харківської міськради, передає Цензор.НЕТ.
Кернес лікується від коронавірусної хвороби в берлінській клініці "Шаріте". Зазначається, що відділення, в якому він перебуває, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає в пацієнта і тих, хто його відвідує, жодних гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Геннадія Кернеса до містян.
Кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп зазначив, що мер Харкова прогресує з кожним днем, і лікарі сподіваються на його повне одужання.
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Известный педиатр покончил с собой в Харькове после лечения COVID-19
Жена Олега Басилайшвили через 16 дней после его смерти рассказала, что причиной была депрессия.
Об этом Ирина Борзенко, заведующая родильным блоком Харьковского Регионального перинатального центра, написала на своей странице в Facebook.
"Со своей точки зрения и трагического опыта объясню. Вирус обладает нейротоксическим действием. Это проявляется у многих исчезновением обоняния и вкуса. Люди с пневмонией при COVID испытывают гипоксию (недостаток кислорода). Самый чувствительный к недостатку кислорода орган - головной мозг.
Когда Олега сняли с кислорода и позволили забрать его из больницы, я считала что самое страшное мы прошли. Но у него началась депрессия. И мы наблюдались и лечились у высокопрофессиональных психиатра и психоаналитика. К огромному и неожиданному ужасу болезнь победила Олега…
До этого женщина выбросилась из окна в соседнем районе. После COVID. И мужчина взорвал себя в гараже. После того же заболевания. Два человека выбросились из окна больницы в Киеве. Коронавирус лечили. Таких случаев много. Больше, чем мы знаем", - написала она.
Отсутствием своим
Укрась наш мир
Источник: https://censor.net/ru/n3222545
Этой байке может поверить только тот, кто никогда не лечился в западных странах.
В Австралии мобильными телефонами можно пользоваться даже в реанимации!
Откуда я знаю?
Так я же свою мать на следующий день после аорто-корнарного шунтирования и пересадки сердечного клапана на телефон снимала!
После операции, при которой производится остановка сердца.
На следующий после операции день.
В реанимации снимала я мать на телефон.
Вы все поняли?
"Кому Вы пудрите мозги, Колюльски, Вы не на привозе." ("ширли-Мырли")
Так что получается, что сдох Гепа...
А ця вистава -- до виборів. Харків'яни мають пожаліти та зрадіти "одужанню" свого кумира
Місто-мільйонник очолює колишній кримінальний злочинець та патентований шахрай.
А Харків же -- це вам не якийсь "крижопіль"
Как только они уходят, Навальный закрывает дверь, поднимается по лестнице.
- Ну что, ****, думал не достанем?
Стежте за термінологією!