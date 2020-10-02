Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса

Харківська міська рада запевняє, що загрози життю глави міста Геннадія Кернеса немає.

"Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності і працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах", - йдеться в заяві Харківської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Кернес лікується від коронавірусної хвороби в берлінській клініці "Шаріте". Зазначається, що відділення, в якому він перебуває, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає в пацієнта і тих, хто його відвідує, жодних гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Геннадія Кернеса до містян.

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Кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп зазначив, що мер Харкова прогресує з кожним днем, і лікарі сподіваються на його повне одужання.