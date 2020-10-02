Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса

Харьковский городской совет уверяет, что угрозы жизни главы города Геннадия Кернеса нет.

"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на предстоящих выборах", - говорится в заявлении Харьковского горсовета. передает Цензор.НЕТ.

Кернес лечится от коронавирусной болезни в берлинской клинике "Шарите". Отмечается, что отделение, в котором он находится, имеет четкий регламент своей работы, не предусматривающий наличие у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим, мол, объясняется отсутствие видеообращения Кернеса к горожанам.

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Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп отметил, что мэр Харькова прогрессирует с каждым днем, и врачи надеются на его полное выздоровление.