Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса
Харьковский городской совет уверяет, что угрозы жизни главы города Геннадия Кернеса нет.
"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на предстоящих выборах", - говорится в заявлении Харьковского горсовета. передает Цензор.НЕТ.
Кернес лечится от коронавирусной болезни в берлинской клинике "Шарите". Отмечается, что отделение, в котором он находится, имеет четкий регламент своей работы, не предусматривающий наличие у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим, мол, объясняется отсутствие видеообращения Кернеса к горожанам.
Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп отметил, что мэр Харькова прогрессирует с каждым днем, и врачи надеются на его полное выздоровление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Известный педиатр покончил с собой в Харькове после лечения COVID-19
Жена Олега Басилайшвили через 16 дней после его смерти рассказала, что причиной была депрессия.
Об этом Ирина Борзенко, заведующая родильным блоком Харьковского Регионального перинатального центра, написала на своей странице в Facebook.
"Со своей точки зрения и трагического опыта объясню. Вирус обладает нейротоксическим действием. Это проявляется у многих исчезновением обоняния и вкуса. Люди с пневмонией при COVID испытывают гипоксию (недостаток кислорода). Самый чувствительный к недостатку кислорода орган - головной мозг.
Когда Олега сняли с кислорода и позволили забрать его из больницы, я считала что самое страшное мы прошли. Но у него началась депрессия. И мы наблюдались и лечились у высокопрофессиональных психиатра и психоаналитика. К огромному и неожиданному ужасу болезнь победила Олега…
До этого женщина выбросилась из окна в соседнем районе. После COVID. И мужчина взорвал себя в гараже. После того же заболевания. Два человека выбросились из окна больницы в Киеве. Коронавирус лечили. Таких случаев много. Больше, чем мы знаем", - написала она.
Отсутствием своим
Укрась наш мир
Источник: https://censor.net/ru/n3222545
Этой байке может поверить только тот, кто никогда не лечился в западных странах.
В Австралии мобильными телефонами можно пользоваться даже в реанимации!
Откуда я знаю?
Так я же свою мать на следующий день после аорто-корнарного шунтирования и пересадки сердечного клапана на телефон снимала!
После операции, при которой производится остановка сердца.
На следующий после операции день.
В реанимации снимала я мать на телефон.
Вы все поняли?
"Кому Вы пудрите мозги, Колюльски, Вы не на привозе." ("ширли-Мырли")
Так что получается, что сдох Гепа...
А ця вистава -- до виборів. Харків'яни мають пожаліти та зрадіти "одужанню" свого кумира
Місто-мільйонник очолює колишній кримінальний злочинець та патентований шахрай.
А Харків же -- це вам не якийсь "крижопіль"
Как только они уходят, Навальный закрывает дверь, поднимается по лестнице.
- Ну что, ****, думал не достанем?
Стежте за термінологією!