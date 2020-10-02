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Новости Коронавирус и карантин
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Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса

Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса

Харьковский городской совет уверяет, что угрозы жизни главы города Геннадия Кернеса нет.

"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на предстоящих выборах", - говорится в заявлении Харьковского горсовета. передает Цензор.НЕТ.

Кернес лечится от коронавирусной болезни в берлинской клинике "Шарите". Отмечается, что отделение, в котором он находится, имеет четкий регламент своей работы, не предусматривающий наличие у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим, мол, объясняется отсутствие видеообращения Кернеса к горожанам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета

Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп отметил, что мэр Харькова прогрессирует с каждым днем, и врачи надеются на его полное выздоровление.

Автор: 

карантин (16729) Кернес Геннадий (1286) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
а я думал,что баян порву сегодня))
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02.10.2020 14:08 Ответить
+22
они ее переносят
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02.10.2020 14:09 Ответить
+20
а ведь мог бы и порадовать людей...
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02.10.2020 14:09 Ответить
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І всюди цей поц показує ріжки.
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02.10.2020 14:08 Ответить
Відволікає увагу від хвоста...
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02.10.2020 14:12 Ответить
А хто цього уйоПка випустив, та й німці нах цю заразу до себе пустили, нехай у себе в Харкові лікується, він там скільки вже мереном сидить, повинен був лікарні суперовські побудувати. А тупі виборці тепер його знову виберуть
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02.10.2020 16:39 Ответить
а я думал,что баян порву сегодня))
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02.10.2020 14:08 Ответить
чего гадать... если умер этого уже не скроешь).. подожжем
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02.10.2020 14:08 Ответить
всё верно, крысы от заразы не помирают
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02.10.2020 14:09 Ответить
они ее переносят
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02.10.2020 14:09 Ответить
а ведь мог бы и порадовать людей...
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02.10.2020 14:09 Ответить
Что уже и помечтать нельзя?
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02.10.2020 14:09 Ответить
"крыснес в октябре 2020 года " - "рукопожатие крепкое, пульс харошего наполнения" ))
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02.10.2020 14:09 Ответить
Живучий (с)ука.
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02.10.2020 14:10 Ответить
Сказывается хорошее питание и нескромное наличие денежных знаков на лечение в любой клинике мира.
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02.10.2020 15:33 Ответить
Эхма, а мы уже по стопкам разлили...
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02.10.2020 14:10 Ответить
А где ваши доказательства ? Каталку с пассажиром в студию.
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02.10.2020 14:15 Ответить
Лучше сразу в чан со смолой...
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02.10.2020 14:43 Ответить
З кислотою
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02.10.2020 15:24 Ответить
+
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02.10.2020 17:38 Ответить
ну то, что Кернес прогрессирует - уже давненько заметно! Кернес, если слышишь - может хватит уже? Может отдохнешь и дашь возможность Харькову все-таки расцвести и стать жемчуженой Украины не только для приезжих, но и для харьковчан? Может без тебя будут наконец построены и модернизированны больницы, врачи будут чувствовать не рабство а выполнять свой долг с достойной оплатой за риски и качество оказываемых услуг? Да, пусть в парке Горького будет на один атракцион меньше и на один фонтан с обезьянами в парке Шевченко, но пусть будут школы в топ 100 лучших Украины, хотя-бы несколько....
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02.10.2020 14:17 Ответить
и да... сокращать комунальщиков ради перенаправления средств на раздачу детям в школах календариков и сумок для сменки со своим фейсом - тоже идея так себе... город становится грязнее....
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02.10.2020 14:20 Ответить
Вместо гепы, мудрый харьковский нарид выберет допу
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02.10.2020 14:23 Ответить
Як варіант. Терпіли гепу, терпітимуть і допу. Іще і грошенять підкинуть, дарма що текст по-дебільному написаний.
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02.10.2020 15:26 Ответить
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02.10.2020 15:35 Ответить
Ща,только достроит новый отель Гепа-Хаус напротив РОСТа😎
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02.10.2020 16:36 Ответить
Желать смерти---дело последних в любом обществе конечно. Тут другое чуть. Те кто заболели вирусом позже. уже вышли с больниц вроде здоровыми. Не товарищ ли *Инсульт* приказ тут отдал? Как сразу говорили!
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02.10.2020 14:18 Ответить
ковид не так прост как кажется... Заявления Шахов тому пример, после выздоровления, да и многие ведут себя странно.. например тут где-то ошивался дидовик и прочие, уверяющие что все это не опасно...

Известный педиатр покончил с собой в Харькове после лечения COVID-19

Жена Олега Басилайшвили через 16 дней после его смерти рассказала, что причиной была депрессия.
Об этом Ирина Борзенко, заведующая родильным блоком Харьковского Регионального перинатального центра, написала на своей странице в Facebook.
"Со своей точки зрения и трагического опыта объясню. Вирус обладает нейротоксическим действием. Это проявляется у многих исчезновением обоняния и вкуса. Люди с пневмонией при COVID испытывают гипоксию (недостаток кислорода). Самый чувствительный к недостатку кислорода орган - головной мозг.
Когда Олега сняли с кислорода и позволили забрать его из больницы, я считала что самое страшное мы прошли. Но у него началась депрессия. И мы наблюдались и лечились у высокопрофессиональных психиатра и психоаналитика. К огромному и неожиданному ужасу болезнь победила Олега…
До этого женщина выбросилась из окна в соседнем районе. После COVID. И мужчина взорвал себя в гараже. После того же заболевания. Два человека выбросились из окна больницы в Киеве. Коронавирус лечили. Таких случаев много. Больше, чем мы знаем", - написала она.
Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса - Цензор.НЕТ 1615
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02.10.2020 14:27 Ответить
Этот случай с врачём я знаю. И то что вы напечатали не сильно мне интересно. А причина очень проста этому. Я с 22 августа по 6 сентября в 22 обл. инфекционке скушал эту конфетку крепко, особо учитывая 67 по весне скушаную мной пасочку. Такой вот стёб. Только всё правда. И как ушло пару людей на моих глазах в другое измерение посмотрел. Шутки похоже только начинаются. Пока 60% не переболеют---будет только наростать вал заболевших. Это закон эпидемий. А уже потом пойдёт на спад.
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02.10.2020 14:36 Ответить
Здоровья вам! не шутки ради писал а осторожности ради. У каждого протекает по-разному . Ковид в основном бьет по тем местам где было узко. В случае с Кернесом - все может быть - ибо первоначально по флайрадар самолет дернулся на россию, но потом таки на Шарите взял курс.
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02.10.2020 14:46 Ответить
Да ясно это. Что первым делом выясняют, у кого хронические и какие болезни. Описывать детали смысла нет. Я так пуганул врачей своим механическим аортальным клапаном в сердце и заодно кардиостимулятором и что Варфарин пью (антикоагулянт), что лечащим назначили зав отделением, и на 3 этаже и когда перевели на 5 этаж. Тяжело переносят те кому под 70 лет. Слабость невероятная. И сильно радовала конечно вечная шутка совдеповских больничек--это панцирные кровати продавленые до пола ещё до 1991г.
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02.10.2020 19:09 Ответить
надо следить за статистикой от Шмыгаля. на спад пойдёт тогда, когда цифра инфицированных дойдёт до 42 млн.
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02.10.2020 14:53 Ответить
а скурив би косячок - залишився б живим
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02.10.2020 14:40 Ответить
Кстати не знаю за кого болеть но главный конкурент на выборах мера это ватник Фельдман!
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02.10.2020 14:21 Ответить
Зная невысокую способность местных демократов к объединению, я бы сказал, что они скорее вместе проиграют, нежели найдут компромисс в отношении общего списка, распределения кандидатов и ресурсов по избирательным округам, а также в вопросе выдвижения единого мэра. Выбор слишком мал в Харькове- шарий,наш край, зажиддтя, кернес.... Скорее все сделано специально, ибо в Харькове не было ярких, запоминающихся лиц, вокруг которых можно было обьединиться - все серо и посредственно. Медиа работали однобоко... Харьков - Беларусь в миниатюре....
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02.10.2020 14:38 Ответить
Ну из этого списка жопоблок петушарий край и Кернес мне ближе кернес. А так буду голосовать за выдвиженца от партии Светличной!
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02.10.2020 15:40 Ответить
Светличная очень неплохо показала себя как хозяйственник в области, но, ее движение в сторону группы коломойского, который кроме кучки от зеленых может противопоставить достойного кандидата - да, такое имеет право быть...
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02.10.2020 15:56 Ответить
Українці! А чому всі ваші слуги народу лікуються за кордоном? Що, кращі місця для лікування віддані панам. народу в лікарнях України?! ЗАДУМАЙТЕСЬ!
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02.10.2020 14:30 Ответить
І це спростування повинно починатись із слова "нажаль".
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02.10.2020 14:33 Ответить
призрачный гонщик
Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса - Цензор.НЕТ 6743
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02.10.2020 14:37 Ответить
Герпес без голови, будуть дітей лякати цим привидом.
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02.10.2020 15:08 Ответить
Але ж так цього хочеться!!
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02.10.2020 14:39 Ответить
Как же они все держатся за власть, за бабки .. Тут о душе в пору подумать а у них " мертвая" хватка за корыто.. Как будто последнее отнимают, последнюю рубашку сдирают... Слов нет.
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02.10.2020 14:41 Ответить
а все потому , что если кто другой прийдет и будет разгребать - сидеть ведь прийдется. Такова украинская политика - купить голоса ( оплатить нужный сделать вброс голосов) дорваться до власти, красть что не в себя без меры и по итогу бояться лишиться прикрытия.... ибо все вещи делались не сами по себе и были помошники
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02.10.2020 14:50 Ответить
Я б поверил.. Если бы кто то СЕЛ... Вот что точно.. то что у нас "ворон ворону глаз не выклюет" , от корыта подвинуть да, от власти - да.. Но посадить ни при каких раскладах. И даже революции в этом не помогли. ( ( Луцик и Юля не в счет.. там личное) Ефремов уже на свободе возможно даже с "чистой совестью" как Штепа. А уж самого Гену Кернеса не одна власть не тронет..
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02.10.2020 14:57 Ответить
Задолбал уже
Отсутствием своим
Укрась наш мир
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02.10.2020 14:43 Ответить
"Кернес лечится от коронавирусной болезни в берлинской клинике "Шарите". Отмечается, что отделение, в котором он находится, имеет четкий регламент своей работы, не предусматривающий наличие у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим, мол, объясняется отсутствие видеообращения Кернеса к горожанам."
Источник: https://censor.net/ru/n3222545

Этой байке может поверить только тот, кто никогда не лечился в западных странах.
В Австралии мобильными телефонами можно пользоваться даже в реанимации!
Откуда я знаю?
Так я же свою мать на следующий день после аорто-корнарного шунтирования и пересадки сердечного клапана на телефон снимала!
После операции, при которой производится остановка сердца.
На следующий после операции день.
В реанимации снимала я мать на телефон.
Вы все поняли?

"Кому Вы пудрите мозги, Колюльски, Вы не на привозе." ("ширли-Мырли")

Так что получается, что сдох Гепа...
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02.10.2020 14:45 Ответить
ну почему сразу здох? может сейчас идет кастинг и подбор актеров.. ведь, как ни грустно но, позвольте перефразировать: вся наша жизнь стала театром а правят нами актеры....
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02.10.2020 14:54 Ответить
Ні. Він не здох. Просто це вистава #2. Першою була -- замах на вбивство. Звісно, що ніхто в нього не стріляв, але виставу розіграли щоб дати можливість пересидіти в Ізраїлі певний час, коли "кернес", що був під слідством та забороною виїзду з України, вирішив/купив усі справи в суді.

А ця вистава -- до виборів. Харків'яни мають пожаліти та зрадіти "одужанню" свого кумира
Місто-мільйонник очолює колишній кримінальний злочинець та патентований шахрай.

А Харків же -- це вам не якийсь "крижопіль"
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02.10.2020 17:21 Ответить
поспешили будем ждать новостей
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02.10.2020 14:50 Ответить
Шото з Навальним труть....
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02.10.2020 15:02 Ответить
- Алексей, это сверхсекретное убежище для жертв отравления "Новичком". Здесь агенты Путина не смогут вам навредить. На втором этаже живет Скрипаль. Поправляйтесь.
Как только они уходят, Навальный закрывает дверь, поднимается по лестнице.
- Ну что, ****, думал не достанем?
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02.10.2020 15:05 Ответить
Только мертвый гепа не идет играть в меры Харькова...
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02.10.2020 15:04 Ответить
Ай-я-я-я-й-я-я-й-я....😊
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02.10.2020 16:48 Ответить
сразу коля майский отойдет , а потом и кернес
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02.10.2020 15:10 Ответить
н-да, радостных новостей последнее время совсем нет
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02.10.2020 15:18 Ответить
Так что, я зря за бутылкой в магазин сбегал?
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02.10.2020 15:21 Ответить
Нельзя отнимать мечту у народа!!!
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02.10.2020 15:37 Ответить
Нуууу...так прсто чутки не ходять , ще є надія )9
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02.10.2020 15:57 Ответить
Слухи о его смерти сильно преувеличены.. .Я пришлую крысу на своей даче уже вторую неделю кормлю убойной отравой, а ей хоть бы хны. А вы говорите, что В КЛИНИКЕ ШАРИТЕ с такими бабками дадут умереть?!!
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02.10.2020 15:57 Ответить
"Не дождетесь"© Гепа вернется "как огурчик,без гипсу,без пыли,без шуму..."© Вангую даже может быть ...без коляски-встанет и пойдет!
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02.10.2020 16:32 Ответить
Точно, Юля ж воскресла из мертвых в Шарите... сразу в лабутенах... Встала и пошла.Не стоять же обуви неношенной!
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02.10.2020 18:50 Ответить
Снова не умер.
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02.10.2020 18:13 Ответить
А чего его хрен понёс аж в Израиль? Мог бы у себя в Харькове лечить свои мощи, в тех медгадюшниках которые реформировал столько лет.
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02.10.2020 18:16 Ответить
Він не вмре, а здохне.
Стежте за термінологією!
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02.10.2020 18:27 Ответить
Плохо ...на одного ж...да вора стало бы меньше
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02.10.2020 18:37 Ответить
..чахлик невмирущий..
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03.10.2020 00:59 Ответить
 
 