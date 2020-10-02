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Новости Коронавирус и карантин
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Кернес получил отрицательный тест на коронавирус, - Фукс

Кернес получил отрицательный тест на коронавирус, - Фукс

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, который находится на лечении в Германии, получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщил в Telegram бизнесмен и друг политика Павел Фукс, информирует Цензор.НЕТ.

"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса

Днем 16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса.

Также на Цензор.НЕТ: В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область, - российский политолог Соловей

Автор: 

карантин (16729) Кернес Геннадий (1286) Фукс Павел (36) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Живуча падлюка.
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02.10.2020 19:56 Ответить
+18
Оце ж **** невмируща.
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02.10.2020 20:01 Ответить
+17
Скажите, харьковчане, а с чего ваш любимый мэр лечится в Германии, а не в городской больнице Харькова?
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02.10.2020 20:06 Ответить
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Живуча падлюка.
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02.10.2020 19:56 Ответить
Ах, лихая сторона,
Сколь в тебе ни рыскаю -
Лобным местом ты красна
Да верёвкой склизкою!
А повешенным сам дьявол-сатана
Голы пятки лижет.
Эх, досада, мать честна! -
Ни пожить, ни выжить!

Ты об этом не жалей,
не жалей -
Что тебе отсрочка?!
На верёвочке твоей
Нет ни узелочка!Мовою оригінала...
В.С.Висоцький
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02.10.2020 20:17 Ответить
Вольдемар Шльомович....
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02.10.2020 20:20 Ответить
Та нвіщо вам було предсавлятися... веь форум і так знає що https://censor.net/ru/user/466090 це... ну і далі за текстом...
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02.10.2020 20:28 Ответить
Агасфер.
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02.10.2020 20:23 Ответить
та завалите уже этого ПАНИКОВСКОГО!
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02.10.2020 21:48 Ответить
Кернес нас всех подвел. Все ж надежда еще есть.
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02.10.2020 22:59 Ответить
"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19."
Какие же они хорошие?
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02.10.2020 19:57 Ответить
Все дело в том, что он вообще не болел короновирусом. Фейк.
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02.10.2020 21:11 Ответить
тоже на подтяжку ложился?
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02.10.2020 19:58 Ответить
"Пусть сдохнут Кернес вместе с Фуксом!"..
Ваши жидабинедеравцы!
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02.10.2020 20:00 Ответить
"А,был ли мальчик?"
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02.10.2020 20:01 Ответить
Оце ж **** невмируща.
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02.10.2020 20:01 Ответить
Дуже важлива новина, дехто й заплакав)
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02.10.2020 20:01 Ответить
добкин расстроится
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02.10.2020 20:02 Ответить
блин, непоперло....
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02.10.2020 20:04 Ответить
нельзя так расстраивать граждан Украины
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02.10.2020 20:05 Ответить
Харьков ликует, их красавец снова готов работать на их благо.
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02.10.2020 20:05 Ответить
Скажите, харьковчане, а с чего ваш любимый мэр лечится в Германии, а не в городской больнице Харькова?
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02.10.2020 20:06 Ответить
Залізничній? На девятому поверсі? Де відіожучки навіть в унітазі?
Ні, ні. Гєша краще постраждає десь у клятих фашистів в Шаріте.
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02.10.2020 20:09 Ответить
Не хочет занимать койкоместа столь необходимые простым харьковчанам
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02.10.2020 20:16 Ответить
За кацапським зразком , чули таке .
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02.10.2020 20:37 Ответить
Вам би теж перевіритись не завадило - чув, що першою ознакою ковід разом з відсутністю відчуття смаку зникає також відчуття гумору
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02.10.2020 21:16 Ответить
А чого це він має лікувати у Харкові? у расєї має лікуватися за яку сикає окропом...
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02.10.2020 23:26 Ответить
Негативний результат досліджень на коронвірус? А тести проводились до того, як він міцно вснув, чи після? І чи Гєша вже прокинувсь? Бо таке вже пишуть різне...
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02.10.2020 20:06 Ответить
"Бо таке вже пишуть різне..."

Да место гепино делят, кому достанется!
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03.10.2020 04:40 Ответить
Сделан в Китае
Тест не всегда достоверный
Может быть все же...
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02.10.2020 20:07 Ответить
«Я еще подхвачу насморк, на ваших похоронах» (с)
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02.10.2020 20:08 Ответить
Плевать на Кернеса и его здоровье.
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02.10.2020 20:09 Ответить
Так то он как Янукович упал в обморок. когда сказали шо короновирус...В Шарите откачивали две нидели..А-ха-ха!!
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02.10.2020 20:11 Ответить
Та фулі рівняти Янека, що од курячого яйця впав у просрацію.
Адольфович тиснув на педалі до останнього, від кулі снайпера.
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02.10.2020 20:14 Ответить
такую заразу никакой ковид не возьмет
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02.10.2020 20:11 Ответить
Сегодня путинский песик Трампушка подхватил=)
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02.10.2020 20:12 Ответить
Ну если даже уже у Гепы косяка впороли с тестами на корону, то как тогда верить нашим степановым с их геометрическим ростом заражения ковидом?
Кстати у жены на работе заболело несколько человек. Контора государственная и их сразу протестировали и у всех обнаружили корону.
Через несколько дней сделали повторные тесты и о чудо они окзались отрицательными.
Но в статистику то они уже попали!
Вот так на 3-4 гриппа вирус вырос)
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02.10.2020 20:13 Ответить
А нервів скільки?
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03.10.2020 01:27 Ответить
"Кстати у жены на работе заболело несколько человек. Контора государственная и их сразу протестировали и у всех обнаружили корону."

Ой, не могу.
Ой, Спепанов, сукин-сын, дограется таки, что его повесят.
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03.10.2020 04:40 Ответить
Это тоже как бы не плохо , значит следуйщий положительный тест должен добить козлоккккернеса))))))))))
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02.10.2020 20:17 Ответить
Если перед росийской навалой устоит Харьков , - то выдержит вся юго-восточная Украина . Кернесу сейчас желаю здоровья . Но за 14 год , - он получил сполна .
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02.10.2020 20:23 Ответить
Тоді Харків врятували Аваков, Полторак, і вінницький спецназ Нацгвардії «Ягуар».
Зараз зостався лише Аваков.
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02.10.2020 20:30 Ответить
На счьот полторака і вінницького спецназу , - не пе..ди порохобот . А от одужати від ковіду бажаю всім , - і порошенку , і Трампу , і всім хто захворів на цей грип .
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02.10.2020 20:55 Ответить
опять крысёныш вывернулся
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02.10.2020 20:29 Ответить
Невже здохло стерво?
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02.10.2020 20:30 Ответить
Яка несподіванка!
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02.10.2020 20:30 Ответить
Немецкие газеты написали, что Гепа , возможно, ещё немножко поживёт.... Но, воровать уже не сможет совсем....Не хватит сил.... Сможет только сидеть в кресле - каталке и завистливо моргать, и пускать слюну.... Такую жизнь можно пожелать только врагу - путену, лукашенке, местным ворам и местным предателям....
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02.10.2020 20:41 Ответить
Как-то подозрительно почти одновременно стали заражаться ковидом разные известные личности: тимошенки, кернесы, порошенки, трампы... Наверняка они что-то знают. Скорее всего, знают вот что: ученые говорят, что в дальнейшем данный вирус станет мощнее, то есть если позже заразишься, больше шансов на летальный исход.
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02.10.2020 21:11 Ответить
Так все надеются, что он наконец передаст привет уже оттуда...
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02.10.2020 21:17 Ответить
Я не медик , але думаю шо ця коронавірусня істерія таки кимось придумана . Чим більше балакаю з тими , хто перехворів , тим більш переконуюсь .
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02.10.2020 21:21 Ответить
очень жаль ((
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02.10.2020 22:10 Ответить
А была надежда...
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02.10.2020 22:16 Ответить
От хто тягнув за язика цензорят? Зіпсували вечір таким повідомленням.
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02.10.2020 22:45 Ответить
Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Очень жаль, что не из потустороннего мира ((((((
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02.10.2020 23:02 Ответить
Это он так резко выздоровел узнав что Трамп заболел.
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02.10.2020 23:47 Ответить
Ну что, раз Навального госпожа канцелярина хочет видеть президентом РФ, то, вероятно, по той же логике, госпожа канцелярина желает видеть Кернеса президентом Украины.
"Крепитесь" (Остап Бендер)
А кому щаз легко?
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03.10.2020 04:38 Ответить
Нашли чем порадовать. Эх...
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03.10.2020 11:01 Ответить
 
 