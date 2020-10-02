Кернес получил отрицательный тест на коронавирус, - Фукс
Городской голова Харькова Геннадий Кернес, который находится на лечении в Германии, получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщил в Telegram бизнесмен и друг политика Павел Фукс, информирует Цензор.НЕТ.
"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.
Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.
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Днем 16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса.
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Сколь в тебе ни рыскаю -
Лобным местом ты красна
Да верёвкой склизкою!
А повешенным сам дьявол-сатана
Голы пятки лижет.
Эх, досада, мать честна! -
Ни пожить, ни выжить!
Ты об этом не жалей,
не жалей -
Что тебе отсрочка?!
На верёвочке твоей
Нет ни узелочка!Мовою оригінала...
В.С.Висоцький
Какие же они хорошие?
Ваши жидабинедеравцы!
Ні, ні. Гєша краще постраждає десь у клятих фашистів в Шаріте.
Да место гепино делят, кому достанется!
Тест не всегда достоверный
Может быть все же...
Адольфович тиснув на педалі до останнього, від кулі снайпера.
Кстати у жены на работе заболело несколько человек. Контора государственная и их сразу протестировали и у всех обнаружили корону.
Через несколько дней сделали повторные тесты и о чудо они окзались отрицательными.
Но в статистику то они уже попали!
Вот так на 3-4 гриппа вирус вырос)
Ой, не могу.
Ой, Спепанов, сукин-сын, дограется таки, что его повесят.
Зараз зостався лише Аваков.
Очень жаль, что не из потустороннего мира ((((((
"Крепитесь" (Остап Бендер)
А кому щаз легко?