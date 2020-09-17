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Кернес доставлен в клинику "Шарите", состояние тяжелое, - Фукс

Кернес доставлен в клинику

Городского голову Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли на лечение в немецкую клинику "Шарите" в Берлине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите", - написал Фукс в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние Кернеса тяжелое. Но Фукс утверждает, что городской голова в сознании и они обменялись несколькими словами по видеосвязи.

Как сообщалось ранее, 16 сентября, около 21:50, самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

Днем 16 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом.
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Топ комментарии
+89
А почему в Шарите, а не в местную харьковскую инфекционку, шоб супца с кашкой покушал постного?
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17.09.2020 10:45
+52
Кернес доставлен в клинику "Шарите", состояние тяжелое, - Фукс - Цензор.НЕТ 899
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17.09.2020 10:47
+39
Чому вони пхнуться в те Шаріте, хіба в Харкові лікарень немає?
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17.09.2020 10:47
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ХАРЬКОВ при Кернесе:
1. Большинство внутри дворовых дорог разбиты.
2. Траймаваи старые, уже прогнившие дрифтуют, вылетают из рельсов.
2. Теплосети рвутся фонтанами каждый год.
3. Водоканал убитый.
4. Электросети отключают потребителей микрорайонами почти каждую грозу
5. Взрывающиеся газовые сети!
6. За 10 лет мэрства трущобы никуда не делись!!!!
7. Построено масса жилого жилья с нарушением норм санитарии!!!
8. Рейдерские разборки.
9. Неработающие заводы.
10. Беспредел силовиков.
11. Бесконечность бардака и треша в городе, который уже просто лень перечислять!
За то Лавочки по 15-20 тыс...фонтанчики, и Парки, столько бабла отмыли на них.
местная вата гордится МЭРОМ кернеса Харькова!
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18.09.2020 02:07 Ответить
А как его выбирают тогда? Если фальсификации, то почему молчат?
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18.09.2020 03:28 Ответить
Врать ловко умеет и идти по трупам врагов
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10.11.2020 22:29 Ответить
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